"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск

В колониях Алтайского края отбывают наказание около 700 женщин. Истории многих из них похожи друг на друга, как огурцы на грядке, которые некоторые из арестанток теперь здесь выращивают. Женщины оказались там за убийства своих мужей или сожителей, распространение наркотиков и другие преступления. Теперь они пытаются как можно быстрее выйти по УДО, работая, как говорят, за троих, причем – мужчин. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков съездил в колонию-поселение № 7 в Шипуново. В отличие от исправительных учреждений общего и строгого режима, здесь осужденные живут относительно свободно. Почти как в общежитии: ходят за продуктами в сельский магазин и каждый день созваниваются с близкими. Их даже отпускают в отпуск домой, за пределы колонии.

Глава 1. "Девчата у нас хорошие"

Начальник колонии Александр Доронин на своем УАЗе "Патриот" второй час показывает нам поля, взятые в аренду у районной администрации, – 20 гектаров. Кажется, что Александр знает едва ли не каждый клочок земли. Каждый куст, березку и трещинку на ней. По словам Доронина, за несколько лет, что работает в Шипуново, он в совершенстве освоил многое из сельского хозяйства. Например, сложную систему полива, придуманную в Узбекистане еще много веков назад. Честно сказать, из всего описания этой системы я лишь запомнил, что вода по специальным выкопанным траншеям может подаваться от дизельной станции на поля на расстояние до нескольких километров.

До того как его перевели в Шипуново Александр долгое время служил в ИК № 9, где содержатся жестокие и серийные преступники. (О них можете прочитать в нашем проекте "Освобожденные убийцы".) После работы с убийцами и насильниками найти общий язык с женщинами оказалось удивительно легко.

– Они стремятся выйти по УДО. Поэтому трудятся женщины за троих и почти никогда не жалуются на усталость или плохое самочувствие. Мужчины так усердно не работают, – признается начальник колонии.

Александр рассказывает, что сейчас в ИК № 7 находятся около 70 женщин. До этого все они отбывали наказание в колонии общего режима – соседней ИК № 6. Условия в ней такие же жесткие, как и для мужчин-убийц. Это не удивительно: многие женщины осуждены за убийство мужей или сожителей, которые жестоко их избивали. Однажды жертвы просто теряли терпение. Российские суды, кстати, очень редко засчитывают издевательства мужей как смягчающий фактор. А потому и назначают суровое наказание. Главный аргумент: порой ран на теле убитых мужчин оказывается больше, чем букв в алфавите. Значит, это уже не самозащита. Адвокаты безуспешно пытаются доказать, что женщины, которых годами избивали тираны, в момент преступления находились в состоянии аффекта и ужаса. Но за хорошее поведение из колонии общего режима осужденных могут перевести в колонию-поселение, где условия намного мягче.

По словам Александра Доронина, на судьбу женщины не жалуются. Попав сюда, арестантки стараются сделать все, чтобы выйти как можно быстрее. Соглашаются на любую работу, которая зачтется при рассмотрении УДО. Доронин подчеркивает: за время его работы в Шипуново ни одна из его подопечных не вернулась туда с рецидивом. В отличие от многих осужденных мужчин, женщины стараются держаться за свободу, находят работу и даже устраивают личную жизнь.

– Девчата у нас хорошие, – искренне говорит начальник колонии-поселения.

Впрочем, курортными условия в ИК-7 тоже не назовешь. Эта колония фактически кормит овощами все учреждения УФСИН Алтайского края. Здесь выращивают огурцы, помидоры, капусту, свеклу и морковь. Все для внутреннего пользования – в магазинах их продукция не продается. И все это выращено и переработано руками осужденных, отбывающих наказание.

Подъем в шесть утра, два часа дается женщинам на завтрак и сборы. А потом – на работу. Смена длится семь часов. Час – на обед. Едят работницы тоже в поле. После ужина несколько часов можно потратить на себя. Кто-то в это время читает, посещает кружки по интересам. Кто-то смотрит телевизор: как правило, новости и мелодрамы про любовь, которой женщинам не хватает в колонии. Кстати, в учреждении разрешено пользоваться и косметикой. Тем более что среди осужденных есть стилисты и парикмахеры. Их умения здесь востребованы: женщины всегда и везде хотят быть красивыми.

За труд осужденные получают заработную плату. Небольшую, но не меньше МРОТ (12 300 рублей). Деньги тратят на личные нужды. Как правило, покупают в местном магазинчике деликатесы (в основном сладости) или отправляют домой родным.

Местные фермеры тоже успели оценить трудолюбие осужденных и предлагают им работу еще до окончания срока. Те, кому некуда идти, после освобождения принимают эти предложения и устраиваются доярками в самом селе Шипуново. С жильем им тоже помогают фермеры.

Глава 2. "Есть время подумать о свободе"

Мы подъезжаем к огуречным грядкам. Три женщины споро собирают урожай. Увидев автомобиль начальника колонии, они как ни в чем не бывало продолжают работу. Не обращают внимания и на меня – человека не в форме и с диктофоном в руках. Александр Доронин окликает одну из женщин и знакомит нас.

– Вы так загорели, – обращаюсь я к ней.

– Ой, спасибо за комплимент, – она отрывается от работы, и на всякий случай, увидев рядом со мной фотографа, поправляет маску на лице. Без нее нельзя сейчас ходить не только по торговым центрам, но и работать в поле в ИК.

Жительница Барнаула Инна оказалась в колонии из-за убийства мужа. Делиться подробностями она не захотела. Да и странно было бы раскрывать душу чужому человеку во время небольшой паузы в работе в поле. Осужденная лишь скупо рассказала, что супруг вернулся домой зверски пьяным и начал ее избивать. Защищаясь, Инна схватила на кухне нож и несколько раз ударила им мужа. За убийство ее приговорили к семи годам заключения.

Сначала Инну направили в ИК № 6 общего режима. А через три года за хорошее поведение перевели в колонию-поселение, где, по словам женщины, она живет "как в санатории":

– Здесь все иначе. Такое ощущение, что как в студенческое время нас отправили на производство в какой-то колхоз. Свежий воздух, солнышко. Да и психологически намного проще. Не сидим запертыми в четырех стенах. Есть время подумать о свободе.

Дома Инну ждут дочь и мама. Практически все заработанные деньги она отсылает им в Барнаул. Женщина надеется, что через год ее выпустят по УДО. Инна уверена: на свободе она найдет чем заняться. У мамы есть дача под Барнаулом. Можно выращивать овощи. А если получится, то вернется продавцом в продуктовый магазин, где работала до ареста.

– Ой, а можно через вас передать привет родным? – словно участница шоу "Поле чудес" обратилась она ко мне. – Если моя мама или дочка будут читать ваш текст, то пусть знают, что я скучаю и очень сильно их люблю.

Глава 3. "Последний урожай"

Анастасию в колонии в шутку называют "ответственной за полив". Чтобы освоить все тонкости полива овощей, женщине даже пришлось пройти мини-курсы у профессионального агронома. Настя, вытирая пот с лица, сразу предупредила меня, что, мол, давать интервью ей, конечно, интересно, но из-за жгучей жары надо срочно полить свеклу. Поэтому на расспросы у меня всего 10 минут.

В Шипуново Настя уже шесть лет. И это ее последний урожай – 29 июля ее отпустили на свободу. Там уже дожидались родители, дочь и внук. В свои 40 лет женщина из глухой алтайской деревни стала бабушкой. Но глядя в невероятно красивые голубые глаза поверить в это трудно.

Частично историю ее жизни можно изучить по личной странице в "Одноклассниках", которую я нашел уже после нашей встречи. На фото она то с бокалом пива, то с бутылкой (а то и не одной) водки, то сигаретой в руках. Лишь изредка на снимках появляются дочка или внук. И ни одной фотографии сожителя.

– Да чего вспоминать. Обычная "бытовуха". Зарезала его. Пришел он однажды домой пьяный. Никакой. Накинулся на меня. Вот и схватила нож. Убила случайно. Моя история – типичная.

– А почему не ушли от него, если он пил все время? Или вас это саму устраивало? – спросил я. Действительно, как она несколько лет терпела тирана.

– Всегда уходила. После каждой его пьянки. Но всегда возвращалась. Жалко его было. Он у меня работал, кормил семью.

Первые три года в колонии Анастасия, как и ее "соседка по огороду" Инна, провела в ИК № 6 на общем режиме. Работала швеей-закройщицей. Условия жизни, как признается она, были там гораздо строже. Все время проводила в четырех стенах. После смягчения приговора почти счастьем стала работа на свежем воздухе. Руководство колонии доверило ей едва ли не самую ответственную работу – полив сельхозкультур.

– Мы тут полусвободные люди. Да и у персонала человечное отношение к нам. Могу общаться с родственниками. Созваниваемся каждый день. Родители несколько раз приезжали ко мне.

За хорошую работу Настю даже однажды отпустили в десятидневный отпуск домой. По словам женщины, это было лучшее время за последние семь лет жизни. Старалась наслаждаться свободой каждую минуту, жалко было тратить время даже на сон. Днем общалась с внуком и дочкой, помогала родителям по хозяйству. Ночами же переписывалась с друзьями в соцсетях, узнавала о том, что произошло у них за это время.

– Ох, как же было тяжело возвращаться потом обратно. Каждый день меня окружали заботой любимые люди. Но я понимала, что отпуск скоро закончится и нужно будет снова ехать в колонию. В последний вечер даже плакала. В душе я – оптимист. Уверена, что все у меня будет хорошо. Главное, что дома меня ждут. Я не повторю ошибок прошлого, – как будто поклялась Анастасия и вновь принялась поливать свеклу.

Глава 4. "Мы, женщины, все вам прощаем"

Надежда и Ирина почти год вместе пасут коров. Стадо большое – около 240 голов. Они дали прозвище каждой из буренок. Знают каждую телочку или бычка по пятнышкам на теле. Помогает им следить за стадом Найда – умная собака, ставшая женщинам преданным другом.

Надежда и Ирина, как и предыдущие героини, оказались в Шипуново за убийство своих мужей. Обе утверждают, что сделали это случайно. Надежду, например, пьяный супруг, недовольный ее замечанием, стал избивать табуреткой. Она пыталась дать отпор, случайно попался под руки нож и… Сейчас жалеет об этом. Говорит: муж на самом деле был неплохим человеком. Зарабатывал деньги. "Просто совершенно не умел пить".

Надежде недавно исполнилось 45 лет, до колонии она работала дояркой в Курганской области. За убийство дали восемь лет. Отбывать наказание сначала отправили в Омск, а потом перевели на Алтай. Надежда уверена, что если был бы хоть один свидетель, который видел, что муж напал на нее первым, колонии можно было избежать. На свободе ее ждут двое детей, с которыми она общается по видеосвязи буквально каждый день.

– Никто не думает, что попадет сюда. Вот и я не думала. А вышло все вот так. Хочу быстрее вернуться домой. Уже четыре года не видела родных. – Надежда плавно завершает разговор об убийстве мужа.

– Да. Все заново, – соглашается Ирина, не отводя глаз от стада коров. Она коротко бросает, что история ее "убийства" на 100% схожа.

– А почему не ушли от мужчин своих? Почему терпели?

– Мы же женщины. Все прощаем вам. Сколько раз выгоняла. Приходил, вставал на колени и плакал. Жалела. Возвращала его назад, – сказала Надежда, внимательно глядя мне в глаза.

Женщины, посмеиваясь, признаются, что больше всего в колонии им не хватает внимания мужчин. Надежда кокетливо жалуется, что ей некому строить глазки. Мечтает, чтобы кто-то взял за руку, пригласил на свидание. Приобнял.

– Я совсем перестала следить за собой. Мне уже в этой жизни никто не нужен, кроме детей. Не до мужских ласк. Мы живем работой и думаем только о том, как бы выйти быстрее по УДО. Ограничиваем себя в том, чтобы быть женщинами, – уже серьезно заканчивает разговор Надежда и переключается:

– Красоточка! Красоточка!

Коровы медленно разбредаются по пастбищу. Извинившись, женщины возвращаются к стаду.

– Удачи вам, – говорю я и слегка приобнимаю Надежду на прощанье.

Глава 5. Сливочное масло и ЕГЭ

На территории колонии работает специальный цех по производству пластиковой тары. В тару разливают молоко, которое развозят потом по другим колониям края. Здесь же, при учреждении, есть небольшой завод, где делают сливочное масло. Его поставляют не только в колонии, но и в санатории Белокурихи и турбазы Чемала.

– Масло настоящее. Как в детстве. Нигде такого нет, – утверждает начальник колонии Александр Доронин, предлагая зайти внутрь.

В небольшом, но уютном цехе площадью около 20 квадратных метров в две смены по восемь часов работают четыре человека. Профессиональный технолог-мужчина учит девушек делать масло как в детстве начальника колонии. Все сотрудницы завода живут в одной комнате. Это помогает поддерживать "корпоративный" дух. Как героини советского фильма "Девчата" соседки делятся секретами, обсуждают по ночам мужчин и вместе ходят в столовую.

Олеся – блондинка с крестиком на шее и волосами, собранными в хвост, – в колонии с 2015 года. Сидеть ей осталось меньше года. До ареста в Барнауле принимала грузы на продовольственном складе. Но денег на жизнь не хватало. В интернете на глаза попалось объявление, сулящее быстрый и хороший заработок. Так женщина начала доставлять посылки из одной части города в другую.

– По "молодежной" статье здесь я – распространение наркотиков. Конечно, хочется домой, но и здесь, честно говоря, неплохо. Нам разрешают даже в село сходить в магазин. У меня на свободе только мама. Ей уже 83 года. Поэтому никто не ждет меня. Кроме нее. Надо двигаться дальше, – говорит осужденная.

Этим летом Олеся сдавала ЕГЭ, хотя школу закончила 20 лет назад. Но получить высшее образование не успела. Сейчас, когда свободного времени много, перечитала все учебники и подтянула знания по физике и химии. Поступать планирует в АлтГТУ. Во время отпуска, который ей дали в прошлом году, она побывала в приемной комиссии и узнала, какие экзамены нужно сдавать.

– Хочу стать программистом. В компьютерах я разбираюсь, и к ЕГЭ подготовилась хорошо. Уверена, что по каждому предмету, который необходим для поступления, наберу не меньше 60 баллов. Этого хватит для зачисления. В вузе мне уже сказали, что наличие срока никак не влияет на возможность получать высшее образование. Мы – нормальные девчонки. Мы не наркоманы, – добавила Олеся и по просьбе начальника учреждения Александра Доронина принесла нам несколько упаковок масла.

– Удачи вам, – пожелал я Александру, пообещав, что обязательно масло попробую.

Мы еще немного прошлись с начальником по территории ИК, где в три часа дня царила тишина, непривычная для меня, побывавшего до этого во многих исправительных учреждениях. Сразу вспомнил старинный анекдот о том, как двух мужчин и женщину отправляют на необитаемый остров для эксперимента. Через год приехала комиссия, чтобы оценить результат. На берегу острова они увидели небольшой домик с табличкой "Колхоз". Внутри их встретили двое мужчин, которые представились председателем и его заместителем.

– А женщина где? – спросил у директора колхоза один из членов комиссии.

– Кто?

– Женщина с вами была.

– А... Народ, говорите? Народ в поле работает.

P.S.: А масло действительно очень вкусное.

Справка: На 1 июля 2020 года в учреждениях УИС Алтайского края содержится 675 осужденных женщин.