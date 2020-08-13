Иди навстречу солнцу. Истории жителей Алтайского края, которые сумели победить рак

"Когда я узнал, что у меня рак, я ни секунды не сомневался, что умру. Я просто не знал, что бывает как-то иначе", — рассказывает Александр Архипов. Он и еще 17 пациентов алтайского онкодиспансера — участники фотопроекта "Душа, согретая надеждой". Его герои — люди, которые не сдались перед болезнью, сумели победить свои страхи и стать счастливыми, несмотря на страшный диагноз. Например, Инна Проценко набралась смелости и познакомилась с любимой писательницей Дарьей Донцовой. И теперь та поддерживает Инну в борбье с раком, ведь когда-то сама его победила. А Елена Иванова, похоронив сгоревшего от рака мужа, и заболев сама, увлеклась выпечкой и теперь радует вкусными тортами всех своих знакомых. Фотовыставка работает в онкодиспансере. Amic.ru публикует часть историй ее участников. Каждая из них заставляет восхищаться невероятной силой духа этих людей. Может быть их пример поможет кому-то укрепить и свои силы, победить свои страхи и свои диагнозы. Ведь когда знаешь, что рак излечим, уже не так страшно.

"Когда твоему ребенку 4 года, ты должен выжить. Это не обсуждается"

Инна Проценко, финансист. Диагноз рак груди поставили в 2016 году, через четыре года после рождения сына. Инна пережила 2 операции, 4 курса химиотерапии, анафилактический шок, сделала пластику груди, с 2017 года проходит курсы гормонотерапии

- За время лечения я поняла две важные вещи, без которых победить недуг невозможно. Первое: это вера и молитва. Ты сам должен очень сильно этого хотеть и в это верить. И второе: невероятные силы дает поддержка родных и близких. Мне очень помог муж, мои родители, брат, друзья.

Совершенно неожиданную и очень мощную поддержку я получила от известной писательницы Дарьи Донцовой – она сама пережила подобную ситуацию, прошла лечение против рака груди более 20 лет назад. До сих пор наше знакомство кажется чудом: просто в какой-то момент я написала Дарье в Инстаграм с просьбой посоветовать, как жить дальше, а она ответила.

Она меня сразу же настроила ни в коем случае не закрываться "в домике". "Спроси себя, как ты хочешь жить дальше, и нарисуй в голове четкий план и алгоритм, как работать с этой проблемой", — учила Дарья. Руководством к действию для меня стала ее автобиографическая повесть "Я хочу жить!". Там все разложено по полочкам – простым понятным языком на основе ее собственной реальной истории.

Я себе говорила: да, лечение онкологии – это очень непросто. От химиотерапии плохо. У меня периодами врачи просто не могли "запустить" желудок. Психологически было тяжко, когда на 16-й день начали выпадать волосы: проведешь рукой по голове, а в кулаке – клок.

А кто сказал, что будет легко? Это же не таблетка аспирина. Но это то, что мне сейчас нужно, чтобы выжить, это то, что меня спасет, настраивала я себя. В минуты слабости я всегда вспоминала Великую Отечественную войну – наши предки прошли через невероятную боль, лишения, ужасы блокады и победили. Почему я не смогу?! Для себя я понимала, что "химия" – это моя жизнь. Очередной курс заканчивался, я была замученная, но — живая.

После третьей "химии" у меня случился анафилактический шок. Я чуть не умерла. Увидела и яркий свет, и легкость нереальную почувствовала – все, как пережившие описывают это состояние перехода. Откачали. Зато теперь я смерти не боюсь: там не больно, и не страшно, там светло и спокойно.

Кстати, Дарья Донцова учит, относится к своей болезни, как к собаке за дверью. Ты не должен вставать перед ней на колени, пусть она всегда будет как бы в стороне от тебя. Ты все дела свои сделал, собаке таблетку кинул — и дальше живешь. Когда твоему ребенку всего 4 года, тебе по любому нужно выжить. Это даже не обсуждается!

"Не пытайтесь найти ответ на вопрос "за что?"

Ира Баюра, пенсионер. Диагноз – неходжкинская лимфома IV стадии — поставили в сентябре 2015 г. 8 курсов химиотерапии в сочетании с биотерапией, и к маю 2016 г наступила ремиссия

- Когда узнаешь, что у тебя рак IV стадии, кажется, что все это происходит не с тобой. Эмоции переполняют: от полного опустошения и растерянности, до гнева и непонимания: "за что?!" Но, к счастью, этот первый шок сменяется огромным желанием действовать и верой в то, что я все смогу преодолеть. По крайней мере, так было у меня. Справиться с болезнью можно, если найти для себя четкие мотиваторы, цели, которые, как якоря, будут крепко удерживать в реальности и не дадут утонуть в пучине мрачных мыслей.

Для меня ими стала поддержка родных и друзей, вера в себя и в помощь Вселенной, а еще — желание жить и масса незавершенных дел. Мне нужно было женить сына и достроить дом. Болезнь совершенно не входила в мои планы.

И не пытайтесь найти ответ на вопрос "за что?" Такого ответа не существует хотя бы потому, что болезнь – это не наказание, а возможность изменить свою жизнь. Все, что с нами происходит, это зеркальное отражение наших мыслей и поступков – плохих или хороших. Психологи считают, что раковые опухоли – это воспоминания о старых обидах и переживаниях, угрызения совести, чувство вины...

Надо научиться прощать, забыть обиды и все мысли обратить в будущее. Раньше я была жуткой перфекционисткой, чересчур контролировала своих детей, давала советы, когда о них не просили. Сейчас я получаю радость от каждого дня, от любой погоды, от встреч с разными людьми, даже если их мысли и поступки идут в разрез с моими.

Я снова строю планы на будущее, люблю путешествовать, общаться с близкими и друзьями, читать, получаю огромное удовольствие от шопинга. И конечно веду здоровый образ жизни с обязательной утренней зарядкой.

"Жить на грани постоянного счастья"

Наталья Вязанцева, пресс-секретарь. Диагноз – трижды негативная опухоль молочной железы. Она сама в мае 2019 года обнаружила в у себя в груди уплотнение размером с грецкий орех. Менее чем за год Наталья прошла 8 курсов химиотерапии, пережила операцию и сейчас находится на стадии лучевого лечения.

- Жизнь с приставкой "онко" может быть такой же яркой и насыщенной, что и до постановки диагноза. Главное самому захотеть сделать ее такой и ничего не бояться.

Диагноз "онкология", это гораздо в большей степени возможность, чем проблема. Да, нужно быть готовым к тому, что борьба с болезнью будет идти каждодневно. Это тяжелый физический труд, когда ты постоянно должен пересиливать себя, переступать через боль и усталость. Но взамен ты получаешь невероятное эмоциональное возрождение.

Ты воспринимаешь действительность совершенно иначе, чем раньше, живешь на грани постоянного счастья. В том, что раньше могло тебя разозлить или расстроить, сейчас ты видишь только хорошее. Радует все, начиная от дождя утром — потому что он есть, и ты чувствуешь его живые бодрящие прикосновения, и заканчивая двойкой ребенка в школе, потому что и в этом тоже проявляется жизнь. С одной стороны, это очень сложно, а с другой невероятно просто, стоит лишь начать.

Это всего лишь болезнь, только более затяжная, чем другие. Надо это понять, принять и лечиться. Как бы ни было трудно, бросать лечение нельзя. Пусть с каждым разом твоя боль и физическое недомогание растет, но так и твоей опухоли становится хуже. А закончится лечение, и все пройдет. Помни об этом! Смотри на тяжелые процедуры как на то, что должно тебя спасти. Если ты сам "разрешишь" организму принимать их, то и лечение пойдет. И наоборот, жалость к самому себе, слезы – это все блокады, которые снижают твои шансы на выздоровление.

В одиночку справиться с болезнью тяжело, а чаще всего невозможно. Когда я в первый раз устроила фотосессию, это помогло мне вырваться из тяжелой депрессии. А когда я стала показывать свои фото и видео, где я бреюсь наголо, другим пациентам, я увидела, что это, действительно, помогает понять, что жизнь с диагнозом "онкология" не останавливается. Она просто становится немножко другой, с иными приоритетами, чем раньше.

Не замыкайтесь в себе, больше разговаривайте друг с другом, гуляйте, ходите в кино, пойте, танцуйте! Жизнь нельзя начать сначала, но ее можно продолжить по-другому. Вы должны стать тем примером для окружающих, который будет вдохновлять их на позитивные перемены в жизни! И будьте здоровы!

"Рак – это еще одно событие в вашей жизни"

Оксана Русанова. Диагноз – опухоль молочной железы. По иронии судьбы Оксана 10 лет сама "искала" рак у женщин: работала рентген лаборантом на маммографических исследованиях. А вот свой собственную болезнь поначалу предпочла игнорировать

- Опухоль в груди я обнаружила сама, моясь в душе. Верить в то, что это рак, не хотелось. Даже когда кожа стала как лимонная корочка, я все тянула, не шла к врачу. Тогда навалилось много всего сразу: взяла кредит, выдала дочку замуж, родился внук, надо помогать. На себя времени не хватало, как многим таким же пациенткам. И только через восемь месяцев страха я сказала себе: "Хватит! Я хочу видеть, как растет внук! Я хочу жить и буду жить!".

Говорят, что онкология – это во многом болезнь головы. Бывает, пациент узнает, что у него рак и сразу начинает ждать смерти. Сдается без борьбы. А кто-то наоборот ставит цель победить рак. И у таких людей шансы на полную ремиссию значительно повышаются. Сейчас я понимаю, как глупо себя вела. В итоге все закончилось хорошо, меня прооперировали и даже сохранили грудь. Но обратись я сразу же, возможно удалось бы избежать тяжелой химии и лучевой терапии.

Нельзя жалеть себя, нельзя опускать руки. Болезнь победить можно! А еще нужно научиться относиться с добром ко всем, не важно, твои родные это или незнакомые люди – тогда добро к тебе вернется. Я желаю всем терпения. На какое-то время вера в исцеление, в силу вашего духа может покинуть вас. Не отчаивайтесь, боритесь, и она обязательно наполнит ваше сердце. И тогда мозг начнет перезагрузку вашего заболевания и вашего тела. Рак – это не приговор, это еще одно событие в вашей жизни. Его нужно пережить и идти дальше по дороге с облаками к разноцветной радуге вашего будущего.

"Не тратьте время на знахарей и шарлатанов"

Ольга Сохорева, пенсионерка, педагог дошкольного образования. Диагноз – опухоль молочной железы

- Я всегда вела здоровый образ жизни. Состояла в клубе Ивановцев (последователи системы естественного оздоровления Порфирия Иванова), купалась в проруби, каталась на лыжах, парилась в бане, практически никогда не болела. И вот как-то в бане нащупала в груди уплотнение. Врачи поставили диагноз "злокачественная опухоль 2 стадии с метастазами в лимфоузлы", назначили операцию. Но я решила, что никакая операция мне не нужна: организм молодой — всего 43 года, крепкий, сам справится с болезнью. Нужно просто ему помочь народными средствами. В общем, нашла несколько "эффективных" рецептов и начала лечиться. А потом у кабинета врача увидела, как плачет девушка. Она тоже верила в народную медицину, ходила по знахаркам. Ей обещали помочь, но становилось все хуже. В итоге болезнь дошла до 4 стадии, и врачи не брались оперировать.

Тогда я сказала себе – так, Оля, хватит играть в эти игры. Никакой народной медицины. Делай все, что нужно, а дальше будь, что будет. Легла на операцию, прошла курсы химиотерапии и лучевого лечения. С тех пор прошло 16 лет, некоторые из моих тогдашних знакомых уже ушли, а я живу.

Не тратьте драгоценное время на разных знахарей и шарлатанов, не испытывайте народные рецепты – они вам не помогут. Если пришла такая болезнь, идите за помощью к врачам.

"Пока ты здесь, надо постоянно ставить новые цели"

Захаровы Михаил и Людмила. Диагноз Михаила – рак головного мозга. Эта семейная пара согласилась участвовать в проекте только вдвоем: "болезнь была нашим общим делом, поэтому и рассказывать о ней будем вместе"

"Мы с универа везде вместе, я даже диплом ему писала", — говорит Люда. "Я за это потом на ней и женился", — шутит Михаил.

Михаил: В 33 года успешная работа, любимая жена и сыновья, друзья – в общем все отлично и жизнь бьет ключом. Поэтому, когда узнал, что у меня рак головного мозга, не поверил: как такое возможно?! У меня ничего не болело. Обратился к врачу только потому, что стало часто возникать ощущение дежавю: сижу, разговариваю, например, с клиентом и понимаю, что все это уже было. Я даже сначала решил, что у меня ясновидение открылось.

Людмила: Когда МРТ показало, что у Мишки в голове опухоль с куриное яйцо, это был шок. Но я как-то сразу мобилизовалась. Выходя от врача, я уже звонила в разные клиники, и к вечеру у нас было очень много информации для принятия важных решений. При нем я всегда старалась держаться. Но это не значит, что мне не было страшно. Еще как было! Я тогда с ребенком сидела в декрете, естественно в мыслях прокручивались разные варианты. А когда Миша уезжал на работу, я звонила подружкам и плакала.

В 2018 году Мише удалили опухоль в новосибирской клинике, он перенес курсы химиотерапии и лучевого лечения в алтайском онкодиспансере. Сейчас кажется, что болезнь это как остановка, которую нам дали, чтобы мы смогли понять что-то очень важное.

Михаил: Раньше для меня главным было заработать побольше денег. Мы молодые, дети маленькие, хочется и того, и другого. Я не понимал, что эта гонка на самом деле только отрывает от реальности. Оказалось, все это такая ерунда. Сегодня деньги есть, завтра их нет. Надо жить здесь и сейчас, радоваться тому, чем ты по-настоящему богат: общению с близкими, друзьями, возможностью ходить, бегать, смеяться. Поначалу страшно было до жути. Я даже письма писал с наставлениями, чтобы жена и дети после моей смерти прочитали. Было непросто и физически. После операции доктора уже на следующий день заставляли вставать и ходить. А хочется упасть и лежать. Но больно ли, тяжело ли, не чувствуешь рук, ног или тошнит, вставай и вперед! Ни один врач за тебя это не сделает, только ты сам.

Людмила: Любую ситуацию старались переводить в позитив. Помню, Мишку подруга увезла на очередную "химию". Возвращаются: "У нас две новости – мы купили вкуснющие булки и — вот" и клок волос в руке показывает. Мы потом пили чай и хохотали над этим. Пока муж болел, я прошла обучающие курсы по кинезиологии (наука о движении мышц) и германской новой медицине доктора Хаммера. Мы ни в коем случае не отменяем традиционное лечение, и никому этого не советуем, но альтернативные методики помогли нам изменить мышление, победить страхи и настроить организм на выздоровление. Страх запускает все разрушительные процессы. Когда мы встречались с немецким врачом, который вел курс, на мой вопрос "Что нам делать?" он ответил, "Да просто жить. Сейчас надо кайфануть и заниматься тем, что нравится".

Михаил: Даже здоровый человек может поскользнуться и разбиться насмерть. Никто не знает, сколько ему отведено прожить на этой земле. Но пока ты здесь, надо постоянно ставить перед собой цели, должен быть план — к чему ты идешь. Волшебной пилюли, раз – и все прошло, точно не будет. Исцеление требует упорства и терпения.

"Подружитесь со своей болезнью"

Елена Иванова, врач-эмбриолог. Диагноз – опухоль молочной железы. Болезнь обнаружили в 2016 году. После операции Елена пятый год проходит курсы гормонотерапии, сделала пластику груди и… потеряла мужа: он скоропостижно ушел, также от онкологии.

- Что случилось, то случилось. Если изменить это невозможно, значит нужно это принять. Принять, но не смириться. Что бы ни происходило в вашей жизни, не позволяйте себе надломиться, потерять надежду. Я для себя сразу решила, что у меня все будет хорошо.

Подружитесь со своей болезнью. Дайте ей имя, нарисуйте образ в своей голове. И тогда вы уже не будете воспринимать ее как нечто абстрактное. Вы сможете с ней поговорить и даже поругаться: "Зачем ты пришла?! Я тебя не ждала!".

Благодаря своему недугу я обрела много новых хороших знакомых. Конечно, есть и люди, которые ушли. Но ведь это неизбежно. Когда заболел муж, я поделилась с батюшкой своими страхами. На что святой отец сказал мне: "Чего ты боишься? Ведь мы все уйдем: кто-то умрет от сердечной недостаточности, кого-то собьет машина, мужа твоего Господь избрал в мученики. Значит, закончилось его время здесь". Я уверена, что он теперь ТАМ охраняет нас с дочкой.

Не бойтесь прийти к Богу, он поможет найти силы для борьбы.

Не сидите на месте. Занимайтесь спортом, найдите себе дело, в котором будете черпать вдохновение и позитивные эмоции. Я после операции увлеклась выпечкой. Сначала для себя, потом для друзей-знакомых, а через какое-то время уже для совершенно посторонних людей стала делать торты, шоколадные фигуры.

Если вы сами настроены на лучший исход, то, кажется, что вся Вселенная на вашей стороне. Я совершенно (НЕ)случайно попала на врачебный курс по цитологии (диагностика рака на клеточном уровне), который проводили онкологи краевого онкоцентра. Это удивительно, но то, что видят врачи под микроскопом – совсем не страшно, а порой парадоксально красиво. Во всем есть смысл, даже в болезни. Попробуйте найти его для себя.

Не откладывайте жизнь на потом, живите и радуйтесь здесь и сейчас. Хотите съездить на море – езжайте. Хотите купить себе красивое платье – займите деньги, но купите обязательно. Очень важно, чтобы был стимул в жизни. И тогда все будет хорошо!

"Тоска и мрачные мысли сжигают человека"

Александр Архипов, пенсионер. В 2015 году диагностировали рак сигмовидной кишки. Александр перенес 3 полноценных операции и еще 6 вскрытий живота для послеоперационной ревизии. Сейчас шутит: "Даже скучно как-то, что больше не оперируют: я уже привык".

- Не делайте тайны из своей болезни. Все эти разговоры про "боюсь сглазить" или "не хочу бередить" полная ерунда. О болезни нужно говорить, ведь в нашем обществе сегодня сложилось совершенно неправильное отношение к онкологии. Вот все мои знания о раке до собственного диагноза основывались только на личном опыте. Болели родственники, друзья, родственники друзей. И все случаи были с летальным исходом. Поэтому, когда я узнал про свой рак, я ни секунды не сомневался, что умру. Я просто не знал, что бывает иначе.

Истории людей, которые смогли победить болезнь, придают уверенности и сил для борьбы. Даже если самый авторитетный врач будет говорить тебе о положительном опыте каких-то мифических излечившихся пациентов – это совсем не то. А когда о жизни с раком и после него рассказывает тот, кто сам перенес эту болезнь, – это совсем другое.

У меня был знакомый, у которого умер от рака отец. А через год у него самого нашли опухоль желудка. Вовремя обнаружили – даже не первая стадия, там совсем "крошка" была, и врачи давали наилучшие прогнозы. Но он наотрез отказался от операции – просто не верил, что рак можно вылечить. В итоге сгорел всего за год.

Рак это испытание, он не приходит просто так. Он дается человеку как ступенька к следующему уровню на пути духовного роста. Человек живет силой общения с другими людьми. Одиночество и уход в себя – это путь к саморазрушению. Вначале болезни, когда мне предлагали телефонами обменяться, перезваниваться, общаться, я отказывался. Думал, зачем я буду каждый раз про свои болячки вспоминать. А сейчас я понимаю, что эмоциональная поддержка, ощущение плеча рядом несет в разы больше позитива. Нельзя замыкаться в себе. Меня очень поддерживала жена, друзья. Я практически никогда не оставался один. Сейчас я понимаю, насколько это было важно – тоска и мрачные мысли сжигают человека в два счета.

Сейчас я понял, что такое по-настоящему важные вещи. Иногда так хочется психануть. Стоишь, например, на кассе, лента закончилась и надо ждать, пока ее поменяют. Цена вопроса – пара минут, а внутри уже поднимается волна обиды какой-то. А потом я вспоминаю, как меня после операции ветром качало, как я по стеночке ходил, и прям смешно становится – нашел, из-за чего злиться. Даже когда тебе кажется что ты самый больной человек в мире, просто посмотри по сторонам и наверняка увидишь того, кому гораздо хуже, чем тебе.

Над проектом работали:

Фотографировала: Евгения Савина

Истории собирала: Юлия Корчагина