"Уже не стыдно". Барнаульцы полвека живут во "временном" доме без воды и канализации

Нина Павловна, в доме живет 53 года

"Как собака в конуре"

Иссушенная, почти ветхозаветная старушка сидит на кровати и пытается рассказать о своей жизни. Она с трудом подбирает выражения, ей сложно говорить. Во-первых, она с детства не слышит, инвалид второй группы. Во-вторых, описать этот мрак может не каждый. Старушку зовут Нина Павловна, ей 79 лет, из которых 50 она прожила в этой квартире. "Квартира" — 16-метровая комната в разваливающейся двухэтажке. Нина Павловна почти все время лежит. Говорит, иногда не хватает сил, чтобы умыться. Да и умыться не всегда получается: в подвесном умывальнике нет воды. В доме водопровод не предусмотрен. Не предусмотрена канализация, нет центрального отопления. Топятся углем и дровами. В каждой квартире — своя печь. Туалет на улице. Вода — в колонке. Нине Павловне надо спуститься со второго этажа, дотащиться до Центрального суда, рядом с которым колонка, а оттуда с ведром воды по шаткой лестнице забраться обратно. Немыслимые усилия для старой женщины.



Жильцы дома по улице Папанинцев, 159-а пригласили журналистов amic.ru, чтобы показать свое житье-бытье. "Нам больше уже не стыдно", — эта фраза во время беседы звучала часто. "В гости" ходил корреспондент Слава Мельников.

Грязно-серый, с потрескавшейся штукатуркой, двухэтажный дом на улице Папанинцев в Барнауле прячется в буйной зелени. Как будто стыдится своей убогости рядом с надменными многоэтажками. Здание построили в 1954 году как временное общежитие для работников трикотажной фабрики. Даже воду проводить не стали, настолько были уверены, что жильцы тут надолго не задержатся. Поговорка "нет ничего более постоянного, чем временное" — про этот дом.

- Мы тогда молодые были, кто об этом думал-то? За водой могли за километр ходить. Нужду справить на улице было нормально. Но теперь я с постели не встаю. Хожу в горшок, туалет во дворе. Я туда летом не дойду, не то что зимой. Уже и стыда нет перед людьми, что выносят за мной. – пишет на бумаге Нина Павловна. Произносить длинные предложения женщина даже не пытается.

- Да ей рассказывать стыдно! – подхватывает соседка Ирина, которая немного помогает Нине Павловне по хозяйству. — Сколько она по врачам ходила, после того как застудила причинное место на морозе! У нее что-то там с почками было, и ей приходилось часто в 35-градусную стужу на улицу выходить. Она не слышит ничего, а как-то сказала, что лучше бы не видела, мол, тогда глаза бы на это все не смотрели. Вы оглядитесь: это же ад.

Стены в квартире много лет не белены, все в трещинах, потолок закопчен, в углу — обшарпанная печка, на которой готовит старуха или ее соседка. Около печки ведра с углем и гора немытой посуды. Воздух пахнет несвежей пищей и перекисшими полотенцами.

- Получила Нина эту комнату по ордеру за погибшего на фронте отца, – продолжает соседка – Он под Сталинградом пропал. А она всю жизнь проработала на фабрике, отдала, так сказать, свой социальный долг. Жизнь прожила порядочную, некогда было думать о квартирах, живот надрывала на работе. Теперь живет как собака в конуре, ни воды, ни тепла. Отопление в доме печное. Соседние квартиры заброшены, соответственно зимой они не отапливаются, поэтому и квартира Нины выстужена. Протопить эту клеть она не может. Да и уголь этот еще занести нужно на второй этаж. И воду тоже. Вот и экономит на мытье посуды, ест из грязной. А мыться как? Как мыться?! Мы так все живем.

"Капремонт тут не поможет"

Ирина, в доме живет 33 года

В квартире Ирины две комнаты. В одной живет сама женщина, во второй ее внучка. Квартиру можно было бы назвать чистой, если бы не толстый слой сажи на люстрах, черная плесень на подоконниках и спертый, плотный воздух, который стоит во всем доме.

- Теперь все по порядку, – проводит экскурсию бойкая женщина. – Воздух такой из-за вентиляции, вернее, ее отсутствия. Квартиры в доме не проветриваются, из-за этого везде копоть. А готовим мы на печах, как в деревнях. Углем топим. Поэтому сажа везде. Хоть каждый день промывай, все равно. И зимой дом тоже отапливается печкой. На подоконниках и по углам — видишь? — это уже не сажа. Это черная плесень. Самый опасный вид для легких человека, кстати. Крыша у дома как решето. После дождя все стены влажные, для плесени самый раз. Да, посуда не мыта. Но это у всех в доме так. Воду носим с колонки пятилитровыми бутылями. Воду нужно греть. За электричество платим по полторы тысячи в месяц. Сам понимаешь, люди мы не богатые. Зимой колонка перемерзает, тогда воду покупаем в "Мария-ра". Нужно говорить, сколько это стоит? Ты на машинку эту стиральную не смотри: дочь мыкается по углам, привезла вот, так как девать сейчас некуда.

В тамбуре Ирины два ночных горшка, и куча пятилитровых бутылок. На стене висит пластмассовое корыто, мочалки, полотенца. Ночью "ходят" в горшки, днем — в деревянный туалет на улице. Этот туалет — дикое зрелище. Стоит в углу двора, и, похоже, его никогда не чистили. Дверей нет, яма давно переполнена, им пользоваться просто невозможно. Миазм распространяется невозможный.

- В доме в таких условиях живут четыре ребенка. Моя внучка и соседские. Мы ходили по всем инстанциям, просили хоть воду провести, но нас везде отправляли. Походы закончились на "Водоканале". Там сказали, что провести вряд ли получится, дом старый, не сегодня-завтра рухнет. Делать в нем дополнительные дырки никто не возьмется.

Ирина показывает квитанции ЖКХ. Долг за капремонт у нее большой.

- Так у всех жильцов. Мы не платим за капремонт. Не верим, что наш дом можно отремонтировать. В том году я обращалась в прокуратуру, жаловалась на проводку в доме. "Коротило" безбожно, в подъезде не было света. В итоге к нам пришла комиссия из жилищной инспекции, после которой проводку поменяли, дали свет. А женщина из комиссии мне тогда сказала: "Это же ужас, как вы живете. Добивайтесь признания дома аварийным, собирайте документы и идите в администрацию. Капитальный ремонт тут не поможет". Да ты посмотри на подъезд, на лестницу: по ней ходить же страшно, пол гнилой, проводка вся набекрень и опять черная.

В подъезде вообще находиться страшно. Деревянный пол и, правда, беспощадно гнилой, с потолка вываливаются куски штукатурки. Лестница шатается так, что даже мне не по себе. А по ней женщинам приходится носить тяжелый уголь и ведра с водой.

На шум в подъезд выглядывает еще одна соседка, узнает, кто я такой и приглашает "заглянуть в гости" к ней.

"Как в каменном веке"

Валентина Павловна, в доме живет 45 лет

Хозяйку зовут Валентина Павловна, ей 68 лет. Она недавно перенесла операцию — шунтирование сердца. Говорит, что никогда не стала бы показывать квартиру чужим, но так жить больше не может и согласна на все, лишь бы хоть что-то изменить. Квартира Валентины Павловны самая большая в доме: 46 квадратных метров. Есть еще одна такая же, на первом этаже, но она заброшена. Из восьми квартир в доме, три заброшены. Люди просто съехали отсюда, не выдержав таких условий. Бросив, не пытаясь даже продать — такое никто не купит.

У Валентины Павловны квартира тоже заставлена пятилитровыми бутылями с водой и без. Основное отличие от соседских квартир: газовые баллоны, которыми загромождена одна из комнат. Женщине тяжело стоять, одной рукой она опирается на баллон, второй постоянно поправляет дренаж на плече.

- В этом доме все живут очень давно, и каждый по-своему пытается наладить быт. Кто-то готовит на угольной печи, я вот на газовой, так что мне не приходится тягать уголь. С водой помогают дети. Но теперь из-за короновируса уже несколько месяцев живут на работе, потому что врачи. Без них я беспомощна. Сил хватает, чтобы спуститься вниз подышать воздухом, но сходить за водой уже не могу. Дети звонят знакомым, те приезжают, воду мне приносят. После операции мне нужна стерильность, но какой тут! Я и соседи не моемся по неделям, даже месяцам! Ходим в баню на Партизанской, но ее закрыли все из за того же короновируса. Не хочу даже рассказывать, как это. Вам же про туалет на улице рассказали? Вот и вообразите, как мы живем. Скоро холода начнутся, уголь надо будет на второй этаж носить. На улице 21-й век, а живем как в каменном.

"Поживите как мы"

Ольга, живет в доме 30 лет

- А теперь прошу в мои хоромы!

Уйти из этого дома не так-то просто: все кто тут живет, хотят поделиться своей бедой. У Ольги тоже своя комната в доме. Она рассказывает, что несколько лет назад один застройщик проявлял интерес к участку, но потом "потерялся".

- Когда я говорю, что живу в центре города, люди и представить не могут в какой рухляди. Вокруг нас давно построили высотки. И нам тоже как-то предлагали выкупить дом под застройку. Но не удалось найти хозяина одной из заброшенных квартир. Застройщик не стал связываться с нашим домом — вдруг владелец заброшки появится когда нибудь. Да и, если честно, предложение от застройщика было каким-то вялым, не понятным.

У дверей Ольгиной квартиры лежат несколько мешков с мусором.

- Вы на мусор не смотрите, нам его элементарно негде выбросить. У нас раньше баки были общие с соседними частными домами, потом эти дома снесли под застройку. Территорию обнесли забором, и теперь к нашему дому не может подъехать ни одна коммунальная машина. ЖЭУ поставила баки за шестьсот метров, у нас старушки столько за весь день не проходят. Мы отказались. Теперь подбрасываем ночью свой мусор к соседним многоэтажкам. Из-за этого с ними вечные ссоры. А еще они жалуются на то, что с нашего дома к ним в окна дым валит. А нам-то как быть? Нам ведь готовить надо, и печи топить. Зимой из-за брошенных квартир дом протопить тяжело. Приходится топить сутками, и то морозяка такая, что сопли в носу замерзают. Но главная беда — это вода. Без воды существовать невозможно.

Дом снаружи, его придомовая территория тоже выглядят удручающе. Особенно на фоне здания центрального суда и новостройки от "Жилищки". Не только туалет загажен, по периметру двора натуральная свалка и трава по пояс. На замечание о том, что за территорией вокруг дома ведь и жильцы должны ухаживать, Ольга отвечает.

- Просто уже сил нет ни на что. Поживите как мы, сразу все поймете. Ладно мы, старики доживаем. Но тут живут дети, четыре ребенка прописано в доме. Как им в таких условиях? В общем, расскажите всему городу о таком безобразии, нам уже не стыдно.

Ирина рассказывает, что после того, как ей комиссия посоветовала добиться признания дома аварийным, они долго ходили по кабинетам, собирали нужные бумаги и пошли в администрацию с надеждой "на светлое будущее". Оказалось, нужен еще один документ: независимая экспертиза, подтверждающая, что дом действительно, находится в аварийном состоянии. Экспертизу должны заказать сами жильцы дома в специализированной организации. Цена вопроса от десяти до тридцати тысяч рублей. И вот тут все и застопорилось. Не все оказались готовы вложиться в экспертизу.

- Откуда деньги-то? — вздыхает Валентина Павловна. — Ладно, мне помогут дети. А у соседки-инвалида они откуда? Она сказала, что единственное ее желание — побыстрее преставиться. Ну и, понятно же, все равно есть вероятность, что комиссия дом не признает аварийным. Поэтому соседи боятся, что деньги пропадут впустую. Господи, ну хоть бы воду нам провели, ну нельзя же так над людьми издеваться!

***

В администрации Барнаула amic.ru подтвердили, что в 2019 году жильцы дома по ул. Папанинцев, 159-а обращались с заявлением о признании дома аварийным. Даже состоялось заседание комиссии, на которой рассматривался вопрос о признании здания как непригодного для жилья. Но заявители не предоставили заключение специализированной организации о состоянии дома. Согласно закону жильцы сами должны обратиться в такую организацию, чтобы она провела независимую экспертизу дома и вынесла заключение — является ли здание аварийным. Услуги этой организации оплачивают тоже сами жильцы. Поскольку до сих пор этот документ собственники жилья не принесли, окончательный статус дому так и не установлен.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края amic.ru сообщили, что поскольку дом на Папанинцев 159а аварийным не признавали, он должен быть отремонтирован по программе капремонта. Более того, он даже внесен в планы. Так, ремонт крыши дома запланирован на 2022 год, фасада — в период 2023-2025 г., ремонт внутридомовой инженерной системы, подвала и фундамента стоит в планах на 2026-2028 годы. Только дождется ли кто-то из жильцов этого счастья?