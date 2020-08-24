Массивный чугунный забор, которым обнесен парк имени Ленина в Индустриальном районе Барнаула, впечатляет. Он тянется вдоль улицы Антона Петрова от ул. Малахова до ул. Попова. Городским службам приходится каждый месяц стричь кусты, которые тянут корявые ветки из-за этого забора. Иначе тротуар становится непроходимым. Но заросли срезают только с одной стороны забора, то, что находится по другую сторону, службам не интересно. Это интересно тем, кто хочет отдохнуть от городской "карусели", погулять по зеленой траве, подышать свежим воздухом и... оставить после себя "на память" горы мусора. Корреспондент amic.ru Слава Мельников побродил по парку имени Ленина, пытаясь понять, почему он превращается в полигон, что с ним будет дальше и кому он, вообще, нужен.
Когда слышишь: "парк краевой столицы", перед глазами встает картинка ухоженной, зеленой территории. Фонтаны, скамейки, люди, отдыхающие от жары в тени деревьев. Но парк имени Ленина в Барнауле совсем не похож на зеленый оазис (хотя зелени тут много). Эти "легкие города", скорее, смахивают на мусорный полигон, заросший древесным сорняком. По крайней мере, так выглядит та его часть, что находится ближе к Ленинградской улице. Тут множество глубоких ям, которые постепенно заполняются отходами: гниющими овощами, автомобильными шинами, строительным шлаком. Людей практически нет. Встречаются местные "штрихи", которые, сидя на поваленных деревьях, беспечно пьют алкоголь из пластмассовых бутылок. У одного из них я интересуюсь природой мусорных кратеров.
– Ну, это же погреба, то, что от них осталось. То есть жильцы соседних домов рыли тут ямы, эти ямы обносили кирпичом, сверху накрывали железными люками. Картошку хранили зимой. Ну, а потом в 90-х забулдыги потихоньку ковыряли эти железные люки и относили в прием "чермета". Погребов нет, а ямы остались.
– Лично наши руки чисты – начинает возмущаться второй товарищ, отвечая на мой вопрос, кто тут мусорит. – Если мы тут шашлыки жарим или культурно выпиваем, то всегда за собой уберем. Мы не быдлятина же. Понятно, гонять за бардак никого не будем, но и сами мусорить не станем.
– Убирает он! – смеется первый. – Тут никто за собой не убирает. Все загадили. А загадил кто? Да люди. Все, кто живет рядом, приходят сюда. Тут удобно, деревья густо растут, не видно никого. Мясо пожарить как на природе можно. Мы тут всегда отдыхаем, больше негде. Нормальный парк, главное, ночью тут не гулять. Парк, блин, страна чудес, зашел за угол – исчез.
Эта "страна чудес" прикрыта ясенелистными кленами. Деревья старые, их кроны наклонены, стволы не выдерживают и ломаются от ветра. Они не пропускают свет и, действительно, образовывают отличное прикрытие для многочисленных компаний. Чувствуется, что у парка давно нет хозяина. Часть территории принадлежит муниципалитету, часть – Минспорту. Оба владельца не могут его привести в порядок. Многочисленные остатки костров и импровизированные скамейки из досок и кирпичей, старые матрацы для ночевок тому подтверждение.
А еще в конце 2019 года вокруг этой зеленой зоны разгорелись нешуточные страсти. Министерство спорта Алтайского края заявило о желании построить на территории парка спортивный объект, на эти цели из федерального бюджета готовы были выделить 125 миллионов рублей. Но горожане выступили против этой затеи. Были и митинги, и бурные обсуждения градостроителей. Основным камнем преткновения в этом споре стали 400 деревьев, которые предстояло срубить. При этом Минспорт обещал взамен срубленных высадить новые. Но горожане не верили. Отдельные голоса местных жителей, объяснявших, что их детям лучше заниматься в спортивном центре рядом с домом, чем убивать время в заброшенном парке, терялись в общем гвалте ратующих за неприкосновенность "зеленого уголка". Все закончилось тем, что стройку отменили, деревья отстояли. Но парк превращать в свалку не перестали.
Сейчас не совсем понятно, что дальше будет происходить с этим местом, внятных планов по его возрождению тоже нет. В начале "нулевых" часть парка взял в аренду Сергей Писарев, превратив территорию в популярный и любимый горожанами уголок развлечений и отдыха под названием "Лесная сказка". В парке появились современные аттракционы, а маленький зооуголок быстро вырос в большой зоопарк. Писарев говорит, что готов развивать и заброшенную часть парка, но только на условиях, когда он четко будет понимать, во что вкладывает деньги.
– Мы давно рассматриваем эту проблемную часть парка для расширения существующего зоопарка. Но инвестировать деньги мы не готовы, пока муниципалитет не даст нам эту землю в аренду на сорок девять лет. На таких условиях я готов вкладывать туда средства. Надо сказать, мы и без этого пытались поддерживать в чистоте этот зеленый уголок. Привлекали волонтеров, собирали мусор, вывозили на полигон. Но парк захламляется со скоростью света, и так действовать бесполезно. У этого места должен быть хозяин. Сейчас идут активные переговоры по расширению зоопарка за счет этой территории. Лично я очень надеюсь, что переговоры закончатся успешно, и уже в 2021 году мы начнем работы по облагораживанию этого места. Основным камнем преткновения являются старые деревья, которые придется спилить. Но эти клены давно признаны сорняком и занесены в "черную книгу" Сибири.
Ровный ряд стволов вдоль сохранившихся дорожек говорит о том, что эти деревья – все же культурная посадка и не похожи сорняки.
– Это старые, больные деревья. Это видно по стволам, которые находятся под углом, – объясняет Галина Соколова, заведующая кафедрой экологии АлтГУ. – Их высаживали у нас в крае давно, чтобы быстрее озеленить территорию. Сейчас их не высаживают нигде в мире. Они признаны сорными деревьями. На самом деле, они очень агрессивные, опасные для других растений. Обратите внимание, что под ними совсем нет травы, это потому что они выделяют ядовитые вещества. Кроме того, американский клен (это его второе название) – сильнейший аллерген для людей. Клен расползается по окрестностям Барнаула и никакой ценности не несет. Конкретно об этих деревьях скажу точно, они ничего не стоят. Их нужно вырубать и засаживать это место другими благородными культурами.
Не весь парк выглядит удручающе. Территорию, которая расположена ближе к улице Малахова, можно назвать живописной и даже уютной. Здесь почти нет разросшихся кленов, негде спрятаться от чужих глаз и поэтому отдыхающие компании не собираются. Наверное, поэтому и мусора мало. Тут нет асфальтированных дорожек, тропинки пересекают парк вдоль и поперек, это делает его удобным для прогулок. В основном тут гуляют парочки или семьи с детьми. Живут даже белки. Они почти ручные и подпускают близко к себе людей. На деревьях висят для них кормушки – белок любят и подкармливают.
Много людей гуляют с собаками. В Барнауле проблема с площадками для выгула, а тут огромный, дикий парк – почти рай для четвероногих.
– Тут много собачников, – говорит Денис, владелец симпатичного бостон-терьера. – Шикарное место для вечерних прогулок. В этом районе много тех, кто держит домашних животных, ведь есть где с ними гулять. Мы очень дорожим этим местом. Ну, по крайней мере, этой ее частью. Городу не хватает зелени, и нам повезло, что мы живем рядом с парком. Вот эту зону парка народ старается держать в чистоте, даже субботники местные жители сами устраивают. Собирают мусор в мешки, правда, мешки не вывозят, а относят в "кленовый уголок".
Парк имени Ленина – контрастное место. Одну его часть превратили в свалку, другую – в живописный край. И ощущения от прогулки по нему тоже контрастные.
Выходя на остановку к улице Антона Петрова, испытываю странное чувство. Словно гулял далеко от города и вдруг в секунду вернули в шумный, лязгающий трамваями Барнаул. Наверное, это и есть основная функция парков – почувствовать себя за городом. Но никак не на мусорном полигоне.
Комментарии
"Чувствуется, что у парка давно нет хозяина"
Вот в чем проблема, а не в застройке спорткомплексами!
Если есть желание у Сергея, отдайте ему в аренду
Сделает большой ЗООПАРК и Барнаульцы перестанут ездить в Новосибирский ЗООПАРК с детьми - часть территории аттракционы, часть спортивные дорожки.
Содержание муниципальных парков относится к обязанностям муниципалитета. Думаю, нужно адресно (т.е. чиновникам) задавать вопросы о том, почему парки города находятся в таком состоянии.
Люди,кидающие мусор в парке - безусловно свиньи. Но и администрация города не лучше. Почему парк заброшен? Тут явно прослеживается чей-то интерес. Забросить, довести до безобразного состояния, сослаться на недостаток финансирования и свою некомпетентность и под дружное "одобрям" отдать под застройку доброму дяденьке с мешком денег за ещё один мешок. А то что в городе с каждым годом всё меньше зелёных насаждений - это никого не волнует, так как самые главные в администрации дяденьки в этой дыре жить не собираются, отбудут срок и вспоминай как звали.
Да, отдайте Сергею Писареву - пусть наш зоопарк развивается. Зверятам нужны большие вольеры. Можно новых питомцев будет приютить.
Все засланцы.
в каком это месте парк размером от малахова до попова? раньше когда-то был да, а нынешний размер может треть или четверть.
отстояли парк, но превращать его в мусорный полигон не прекратили
Так для того и отстаивали. Для некоторых образ жизни такой - помойка. К другому в своих деревнях не приучены. Из окон мешки с мусором сплошь и рядом, чуть кусочек территории ничем не занятый - помойка.
построить ФОК не дали так как надо клены убирать, а Писареву отдать - нормально. Только Писарев сам говорит, что Клены надо сносить. Где логика?
"...Он тянется вдоль улицы Антона Петрова от ул. Малахова до ул. Попова..."
Человек писавший это, живет явно в другом городе.
отстояли парк, но превращать его в мусорный полигон не прекратили
Те,кто отстаивали парк и те, кто его замусоривает- это две совершенно разные социальные группы. Клены на отрицательной фотке -аллергены, но и березы, которые на на положительной фотке, не менее сильные аллергены. Просто с умом надо подходить ко всему: и зоопарк, и просто зеленая зона, и спортивный комплекс могут быть в радость жителям, если все это сделано с умом. В идеале, проект реконструкции парка должен быть выставлен на общественное обсуждение
Отношение к кусочкам земли, которые могли бы стать хорошими парковыми зонами, в Барнауле просто отвратительно - администрации они не нужны, жители мусорят как свиньи, меценатов, желающих вложиться в благоустройство, не найти днем с огнем. Примеры: Юбилейный, Изумрудный, Индустриальный... Решение администрации всегда примерно одно и то же - вырубить и застроить. Печальный итог, который нас ждет - жить будем в пустыне!
на общественное обсуждение
Не делайте мне нервы! Прямо смеюсь с вас! Таки уже делят землю, чтоб построить либо очередной ТЦ или жилой муравейник, а не спортивный объект никакой.
Как громко сказано: "горожане", почему-то 3 проплаченных скакуна теперья отвечают за весь город)
24.08.2020 09:51
Бырмаглот
да, все так
много же еще надо плитки тротуарной выложить и себе на карман бабла положить
франк не живут в этом районе
ему пофег где вы с собачкой гулять будете.
они уже лет 10 обсуждают набережную барнаулки, в итоге будет опаленная солнцем каменная пустыня.
так и с парками, рубят им ненавистные клены( почему они вдруг стали ядовитыми??) если есть кленовый сироп и в детстве мы все пили кленовый сок, он сладкий.
зато клены быстро растут, березам тяжело в городе, грязно загазованно, ну садите серебристые тополя, они без пуха, а не хилые дички, или прост кустики, под которыми мышь не спрятать
сейчас ззапусти туда горзеленхоз, будет выжженная пустыня вместо кленов
ни бомжей, ни листвы, хорошо, ога.
это как про повышение пенсионного возраста, горожане сами то не знают, что им лучше??
Люди хотят там не мусорку, не фоки, а ПАРК, П А Р К. Задача это администрации города, только её. Пока что ей десятилеями плевать. Горожане тут не при чем. Если место заброшно и без хозяина, то всегда найдутся свиньи там погадить.
К чему эта заказная статья? Чтобы всё под застройку и асфальт отдать?
Нанимать и убирать мусор не сложно.
Проредить дорожки, было бы достаточно, чтобы никто не мусорил и парк будет целым.
Ни надо зоопарку отдавать,всё спилит и обнесёт "красивым" профлистом.
Так к слову под ёлками тоже трава не растёт, тоже ядовитые?
За современную Россию в городе Барнауле не появилось ни одного нового сквера, зелёной аллеи, парка, зато лихо списывают с баланса территории, отдают под застройки.
Власть не пытается решить проблему, а пытается выгодно избавиться от балласта.
Амик давайте дальше пишите, как плохо парк, может лучше организуете день субботника?
они уже лет 10 обсуждают набережную барнаулки, в итоге будет опаленная солнцем каменная пустыня
Да на проекте получается, что снесут вдоль Барнаулки деревья, а сейчас это зелёная зона.
Давайте так: город никогда не даст деньги на этот парк. Его и дальше будут засорять. Место превращается в свалку. Деревья аварийные. Зоопарк отличный вариант.
Согдасен с гостем 10:12. Почему обязательно надо чем то застривать? Спортивными комплексами или зоопарками? Привести прак в порядок, убрать мусор, вырубить подлесок, закопать ямы - это копейки в масштабах бюджета города. Но ведь на этом себе в карман не положишь. Однозначно в таком состоянии парков виновата администрация.
24.08.2020 10:33
- гость -
Давайте так: город никогда не даст деньги на этот парк. Его и дальше будут засорять. Место превращается в свалку. Деревья аварийные. Зоопарк отличный вариант.
Давайте без давайте. Разве зоопарку денег не выделяет бюджет?
От зоопарка вообще вонь стоять будет.....
Лучше на парк выделять. А бедных зверей хватит разводить в городской среде, издеваться над животными.