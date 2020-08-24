Массивный чугунный забор, которым обнесен парк имени Ленина в Индустриальном районе Барнаула, впечатляет. Он тянется вдоль улицы Антона Петрова от ул. Малахова до ул. Попова. Городским службам приходится каждый месяц стричь кусты, которые тянут корявые ветки из-за этого забора. Иначе тротуар становится непроходимым. Но заросли срезают только с одной стороны забора, то, что находится по другую сторону, службам не интересно. Это интересно тем, кто хочет отдохнуть от городской "карусели", погулять по зеленой траве, подышать свежим воздухом и... оставить после себя "на память" горы мусора. Корреспондент amic.ru Слава Мельников побродил по парку имени Ленина, пытаясь понять, почему он превращается в полигон, что с ним будет дальше и кому он, вообще, нужен.

Когда слышишь: "парк краевой столицы", перед глазами встает картинка ухоженной, зеленой территории. Фонтаны, скамейки, люди, отдыхающие от жары в тени деревьев. Но парк имени Ленина в Барнауле совсем не похож на зеленый оазис (хотя зелени тут много). Эти "легкие города", скорее, смахивают на мусорный полигон, заросший древесным сорняком. По крайней мере, так выглядит та его часть, что находится ближе к Ленинградской улице. Тут множество глубоких ям, которые постепенно заполняются отходами: гниющими овощами, автомобильными шинами, строительным шлаком. Людей практически нет. Встречаются местные "штрихи", которые, сидя на поваленных деревьях, беспечно пьют алкоголь из пластмассовых бутылок. У одного из них я интересуюсь природой мусорных кратеров.

– Ну, это же погреба, то, что от них осталось. То есть жильцы соседних домов рыли тут ямы, эти ямы обносили кирпичом, сверху накрывали железными люками. Картошку хранили зимой. Ну, а потом в 90-х забулдыги потихоньку ковыряли эти железные люки и относили в прием "чермета". Погребов нет, а ямы остались.

– Лично наши руки чисты – начинает возмущаться второй товарищ, отвечая на мой вопрос, кто тут мусорит. – Если мы тут шашлыки жарим или культурно выпиваем, то всегда за собой уберем. Мы не быдлятина же. Понятно, гонять за бардак никого не будем, но и сами мусорить не станем.

– Убирает он! – смеется первый. – Тут никто за собой не убирает. Все загадили. А загадил кто? Да люди. Все, кто живет рядом, приходят сюда. Тут удобно, деревья густо растут, не видно никого. Мясо пожарить как на природе можно. Мы тут всегда отдыхаем, больше негде. Нормальный парк, главное, ночью тут не гулять. Парк, блин, страна чудес, зашел за угол – исчез.

Эта "страна чудес" прикрыта ясенелистными кленами. Деревья старые, их кроны наклонены, стволы не выдерживают и ломаются от ветра. Они не пропускают свет и, действительно, образовывают отличное прикрытие для многочисленных компаний. Чувствуется, что у парка давно нет хозяина. Часть территории принадлежит муниципалитету, часть – Минспорту. Оба владельца не могут его привести в порядок. Многочисленные остатки костров и импровизированные скамейки из досок и кирпичей, старые матрацы для ночевок тому подтверждение.

А еще в конце 2019 года вокруг этой зеленой зоны разгорелись нешуточные страсти. Министерство спорта Алтайского края заявило о желании построить на территории парка спортивный объект, на эти цели из федерального бюджета готовы были выделить 125 миллионов рублей. Но горожане выступили против этой затеи. Были и митинги, и бурные обсуждения градостроителей. Основным камнем преткновения в этом споре стали 400 деревьев, которые предстояло срубить. При этом Минспорт обещал взамен срубленных высадить новые. Но горожане не верили. Отдельные голоса местных жителей, объяснявших, что их детям лучше заниматься в спортивном центре рядом с домом, чем убивать время в заброшенном парке, терялись в общем гвалте ратующих за неприкосновенность "зеленого уголка". Все закончилось тем, что стройку отменили, деревья отстояли. Но парк превращать в свалку не перестали.

Сейчас не совсем понятно, что дальше будет происходить с этим местом, внятных планов по его возрождению тоже нет. В начале "нулевых" часть парка взял в аренду Сергей Писарев, превратив территорию в популярный и любимый горожанами уголок развлечений и отдыха под названием "Лесная сказка". В парке появились современные аттракционы, а маленький зооуголок быстро вырос в большой зоопарк. Писарев говорит, что готов развивать и заброшенную часть парка, но только на условиях, когда он четко будет понимать, во что вкладывает деньги.

– Мы давно рассматриваем эту проблемную часть парка для расширения существующего зоопарка. Но инвестировать деньги мы не готовы, пока муниципалитет не даст нам эту землю в аренду на сорок девять лет. На таких условиях я готов вкладывать туда средства. Надо сказать, мы и без этого пытались поддерживать в чистоте этот зеленый уголок. Привлекали волонтеров, собирали мусор, вывозили на полигон. Но парк захламляется со скоростью света, и так действовать бесполезно. У этого места должен быть хозяин. Сейчас идут активные переговоры по расширению зоопарка за счет этой территории. Лично я очень надеюсь, что переговоры закончатся успешно, и уже в 2021 году мы начнем работы по облагораживанию этого места. Основным камнем преткновения являются старые деревья, которые придется спилить. Но эти клены давно признаны сорняком и занесены в "черную книгу" Сибири.

Ровный ряд стволов вдоль сохранившихся дорожек говорит о том, что эти деревья – все же культурная посадка и не похожи сорняки.

– Это старые, больные деревья. Это видно по стволам, которые находятся под углом, – объясняет Галина Соколова, заведующая кафедрой экологии АлтГУ. – Их высаживали у нас в крае давно, чтобы быстрее озеленить территорию. Сейчас их не высаживают нигде в мире. Они признаны сорными деревьями. На самом деле, они очень агрессивные, опасные для других растений. Обратите внимание, что под ними совсем нет травы, это потому что они выделяют ядовитые вещества. Кроме того, американский клен (это его второе название) – сильнейший аллерген для людей. Клен расползается по окрестностям Барнаула и никакой ценности не несет. Конкретно об этих деревьях скажу точно, они ничего не стоят. Их нужно вырубать и засаживать это место другими благородными культурами.

Не весь парк выглядит удручающе. Территорию, которая расположена ближе к улице Малахова, можно назвать живописной и даже уютной. Здесь почти нет разросшихся кленов, негде спрятаться от чужих глаз и поэтому отдыхающие компании не собираются. Наверное, поэтому и мусора мало. Тут нет асфальтированных дорожек, тропинки пересекают парк вдоль и поперек, это делает его удобным для прогулок. В основном тут гуляют парочки или семьи с детьми. Живут даже белки. Они почти ручные и подпускают близко к себе людей. На деревьях висят для них кормушки – белок любят и подкармливают.

Много людей гуляют с собаками. В Барнауле проблема с площадками для выгула, а тут огромный, дикий парк – почти рай для четвероногих.

– Тут много собачников, – говорит Денис, владелец симпатичного бостон-терьера. – Шикарное место для вечерних прогулок. В этом районе много тех, кто держит домашних животных, ведь есть где с ними гулять. Мы очень дорожим этим местом. Ну, по крайней мере, этой ее частью. Городу не хватает зелени, и нам повезло, что мы живем рядом с парком. Вот эту зону парка народ старается держать в чистоте, даже субботники местные жители сами устраивают. Собирают мусор в мешки, правда, мешки не вывозят, а относят в "кленовый уголок".

Парк имени Ленина – контрастное место. Одну его часть превратили в свалку, другую – в живописный край. И ощущения от прогулки по нему тоже контрастные.

Выходя на остановку к улице Антона Петрова, испытываю странное чувство. Словно гулял далеко от города и вдруг в секунду вернули в шумный, лязгающий трамваями Барнаул. Наверное, это и есть основная функция парков – почувствовать себя за городом. Но никак не на мусорном полигоне.