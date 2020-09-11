Герман Титов. Путь на космический олимп

, ИА "Амител"
"Но останется Байконур, Королев, Гагарин как символы, славящие человека, ум и дела его"

 

 

 

 

 

Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

11.09.2020 07:14
- гость -

Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами. © Цицерон

11.09.2020 07:32
- гость -

Ну что, терерь не вспоминать героев? Замечательные люди, славные.
.
Нет же блин... Нечем гордиться...

11.09.2020 08:07
- гость -

Да можно и несколько раз в день вспоминать "героев". Утром перед расцветом двухкратно, затем в полдень четырёхкратно, потом вечером троекратно и после заката однократно. Главное при этом не думать о настоящем и не задумываться "А что мы делаем? Что сделали? И не пора ли начать действовать, а не сидя ровно на пятой точке приписывать себя к заслугам давно умерших людей"

11.09.2020 08:43
- гость -

Ну вот вспомнили один раз в год... Засем этот дешевая опера с "два раза перед сном и тд" был человек, хороший и славный. Давайте вспомним. А тун началось...

11.09.2020 08:45
- гость -


Да можно и несколько раз в день вспоминать "героев". Утром перед расцветом двухкратно, затем в полдень четырёхкратно, потом вечером троекратно и после заката однократно. Главное при этом не думать о настоящем и не задумываться "А что мы делаем? Что сделали? И не пора ли начать действовать, а не сидя ровно на пятой точке приписывать себя к заслугам давно умерших людей"
.
.
А это уже другая история... Если нечем гордиться, вспоминать тоже не надо?

11.09.2020 08:51
- гость -

Пока вы тут занимаетесь вспоминанием былых успехов, в США разработали и вовсю используют многоразовые, современные космические корабли, а им в спину дышит Китай успешно испытавший свой многоразовый корабль. А Россия... сейчас только и способна вспоминать, что раньше на её территории была другая страна - СССР, которая имела успехи во многих областях науки и технике.

11.09.2020 09:09
Наталья

Была недавно в музее Титова, что в Полковниково.

Отличное место, всем рекомендую

11.09.2020 09:23
гость

Великие государства были, будут, уходили , уходят. Любая страна, бывшая великой когда-то и в чем-то, помнит знаменательные этапы своей истории, и это нормально, ненормально наоборот. Греция, Рим, где они сейчас? не среди первых, а то, что они оставили- бесценно. Эволюция

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