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Комментарии
Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами. © Цицерон
Ну что, терерь не вспоминать героев? Замечательные люди, славные.
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Нет же блин... Нечем гордиться...
Да можно и несколько раз в день вспоминать "героев". Утром перед расцветом двухкратно, затем в полдень четырёхкратно, потом вечером троекратно и после заката однократно. Главное при этом не думать о настоящем и не задумываться "А что мы делаем? Что сделали? И не пора ли начать действовать, а не сидя ровно на пятой точке приписывать себя к заслугам давно умерших людей"
Ну вот вспомнили один раз в год... Засем этот дешевая опера с "два раза перед сном и тд" был человек, хороший и славный. Давайте вспомним. А тун началось...
Да можно и несколько раз в день вспоминать "героев". Утром перед расцветом двухкратно, затем в полдень четырёхкратно, потом вечером троекратно и после заката однократно. Главное при этом не думать о настоящем и не задумываться "А что мы делаем? Что сделали? И не пора ли начать действовать, а не сидя ровно на пятой точке приписывать себя к заслугам давно умерших людей"
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А это уже другая история... Если нечем гордиться, вспоминать тоже не надо?
Пока вы тут занимаетесь вспоминанием былых успехов, в США разработали и вовсю используют многоразовые, современные космические корабли, а им в спину дышит Китай успешно испытавший свой многоразовый корабль. А Россия... сейчас только и способна вспоминать, что раньше на её территории была другая страна - СССР, которая имела успехи во многих областях науки и технике.
Была недавно в музее Титова, что в Полковниково.
Отличное место, всем рекомендую
Великие государства были, будут, уходили , уходят. Любая страна, бывшая великой когда-то и в чем-то, помнит знаменательные этапы своей истории, и это нормально, ненормально наоборот. Греция, Рим, где они сейчас? не среди первых, а то, что они оставили- бесценно. Эволюция