"Ангелы в масках". Три истории о жизни и смерти в "красной" зоне

Придет день, и синяки от давящих масок сойдут, зуд перестанет тревожить воспаленную кожу, в уставших глазах отразятся улыбки родных. А сейчас у тех, кто работает в "красной" зоне, не перестает болеть голова, падает зрение, а липкий пот раздражает слизистые. Но когда пациенты встречают их на улице, узнают по выражению глаз – благодарят за отвоеванную у смерти хрупкую жизнь, называют "ангелами в масках". Корреспондент amic.ru Слава Мельников поговорил с тремя "ангелами" и узнал, что им приходится переживать, почему они рискуют жизнью и почему называют пандемию войной.
Ирина Николаевна Димитрюк, 48 лет. Сестра в госпитале для больных с хирургическими патологиями и COVID-19
"В нашей профессии отсутствует иллюзия о том, что смерти нет"
В защитном костюме в жару – пульс двести, от постоянного ношения маски садится зрение. Привыкаешь к головной боли, к боли в ногах, в ушах. Обычная история всех тех, кто работает в "красной" зоне. Да, к физическим трудностям привыкнуть можно. Нет, к подобной форме жизни привыкнуть нельзя. А еще страшно. Весной не было страшно, было интересно. А теперь страшно. Тогда смертей от ковида мы не видели. Потом затишье. Потом День города, после него и началась эта свистопляска. Люди стали поступать тяжелые, часто – безнадежные. Вирус стал агрессивным, цепким. Бывает, готовишь больного к КТ – пациент на кислороде, но стабилен, шутит, бодрится: говорит, что проголодался и неплохо бы после КТ поесть. Я улыбаюсь внутреннему чувству, что этот не уйдет. Через десять минут его везут в реанимацию, через час констатируют смерть.
В нашей профессии отсутствует иллюзия о том, что смерти нет. Мы ее видели раньше, видим теперь. Но так, чтобы как на войне, – несправедливо, без разбора… А главное, в коллективе. Когда нашей медсестре Татьяне Рыболовой пришел положительный анализ на COVID-19, она даже не расстроилась, вида не подала. Когда уходила, остановилась в конце коридора, постояла секунд десять, обернулась: "Ну, все, девчонки, отдохну двадцать один день и опять сюда. Не скучайте". Прошло пятьдесят, завтра мы ее хороним, погибла. (Похороны состоялись 12.11.2020, – прим. авт.) Да, я говорю – погибла. Потому что это война. Такая ее форма. Не знаю, с кем мы воюем, но у этого кого-то точные прицелы.
И все же я никогда бы не отказалась работать в "красной". Мы не герои, я не геройская. Если скажу, что работаю не из-за денег, то совру. Да, это мой корпус, в нем я проработала двадцати лет. Тут мой коллектив, мои пациенты. Но жить на что-то нужно. Сейчас нам стали платить хорошо, государство заметило, оценило. Хотелось бы сказать, что наконец заживем как люди, но для многих из нас это просто шанс раздать долги. Для молодых – шанс оплатить учебу.
Я не привыкаю к больным. Наверное, это непрофессионально. Я просто делаю свое дело: иглы, капельницы, системы. Привыкать нельзя, нужно запоминать. Привыкать можно к коллективу. Иногда думаешь: "Господи, когда это уже все закончится". И сам себе отвечаешь: "Да никогда". Не зайдет Игорь Тимофеевич (завотделением травматологии алтайской БСМП Игорь Деев; умер от COVID-19, – прим. авт.) с вечным: "Девчонки, а кофейку не желаете. Угостили благодарные пациенты". Не зайдет Татьяна Николаевна с рассказами о любимом внуке-борце и внучке-танцовщице. Жизнь не станет прежней, вот к чему привыкнуть невозможно.
Дмитрий Сергеевич Дубровин, 27 лет. Врач-терапевт в госпитале для ветеранов
"Тут я чувствую, что живу не зря"
До госпиталя я был штатным терапевтом. Бумажки перекладывал с места на место, заполнял формы, таблицы и не верил в существование COVID-19. Когда оказался тут, своими глазами увидел, что происходит, мне стало по-настоящему страшно. Вопроса об отказе от этой работы даже не возникло. Я как-то сразу понял: мое место в "красной" зоне. Тем более, скажу честно, возможно, даже за всех: тут я чувствую себя безопаснее, чем на улице. Когда я вижу на улице людей без масок, в трамвае, в торговых центрах, мне хочется провести им экскурсию по нашему ковидному госпиталю.
В "красной" зоне я повзрослел. Я каждый день вижу, как уходят люди. Иногда привозят пациентов в таком состоянии, что сразу понимаешь: тут только Бог решит – жить ему или нет. Рентген сделать нельзя, потому что пациента на две минуты не оставишь без кислорода – умрет. То, во что превращает легкие человека вирус, жутко. Еще жутко то, что, как показал опыт, практически сто процентов контактных тоже заражаются. И мне до злости непонятно, почему многие так легкомысленно относятся к угрозе заражения. Это обыкновенный эгоизм, безответственность.
Недавно на моих глазах угасала сорокалетняя женщина. Поражение легких тотальное. Я каждый день видел, как ей становится хуже. В какой-то момент понял: ее не вытащить. Она смотрела мне в глаза с такой надеждой, страхом, беззащитностью. Ну, разве могла она думать, что умрет. Всего сорок! Я не знаю, как она заразилась, не знаю. Знаю, что никто не застрахован. Я всегда буду помнить этот взгляд. Для меня каждая смерть – личное.
Это не вопрос денег. Каждый, кто тут трудится, чувствует, что живет не зря. Мы же все, по сути, на войне. Это война с невидимым врагом. И как на войне – мы не видим родных, детей, родителей. У меня нет семьи, мне легче. Я вижу, как мои коллеги страдают, от того что не могут обнять своих близких.
Я еще не болел "короной", но знаю на сто процентов, что тоже перенесу. Хоть я и молодой, мне страшно. Не вижу смысла об этом врать. У нас в коллективе есть люди старше меня. Все они у ковида "на карандаше". Поверьте, когда они застегивают костюмы и идут в "красную" зону, последнее, о чем они думают, это о себе. Если будет по-другому, я первый уйду из медицины.
Мне сложно понять то, что происходит в городе. Сложно понять, почему открыты торговые центры или зачем все эти массовые празднования. Зачем открыты рестораны. Говорят, чтобы не рухнул бизнес. Но если дальше будет происходить то, что я вижу каждый день, то краю это будет стоить намного дороже, чем поддержка малого бизнеса.
Татьяна Винокурова. 43 года. Медсестра в госпитале для ветеранов
"Остаются или сильные, или те, кому пофиг"
Это необъяснимое чувство. Испытываешь его каждый раз, когда надеваешь костюм и идешь в "красную" зону. Никогда не знаешь, что там произойдет, кто на сей раз. Вирус стал непредсказуем, и сколько бы я ни старалась не пропускать чужую трагедию через себя, у меня не получается. Тем более я работаю в реанимации. В этом месте часто бывает так, что ты последний, с кем говорил больной, последний, кому он смотрел в глаза. Когда ты возвращаешься после нескольких часов отдыха, а человека уже нет, то с трудом находишь силы для работы. Такое выдерживают либо сильные, либо пофигисты.
Ну и сил все меньше. Я тут с июля, с июля не видела семью. Меня на месяц еще хватит, дальше не знаю. Устаешь физически, но больше психологически и морально. Многие увольняются – не выдерживают. Кто-то боится за себя, это понятно. Кто-то не привык к такой нагрузке. Многие заражаются, болеют. Я еще не перенесла COVID-19 и тоже боюсь за себя. Все боятся. Но работать кто-то должен.
Это больше чем работа. Все мы не хотим пафоса, но это все же долг. "Да вот, мол, из-за денег. Риск за деньги – жадность". Слышали, знаем. И вот клянусь, у меня от таких комментариев слезы наворачиваются. Я бы лучше за свои двадцать пять в халатике на каблуках ходила да жизни радовалась. А теперь "скафандр" не снимаешь, жарко так, что пот хлюпать начинает. Глаза разъедает, зрение падает от постоянно запотевшей маски, голова не перестает болеть. А тебе надо найти вену на ощупь и еще силы до конца смены. Ты знаешь, что не присядешь ни на минуту, разве что таблетки раскидать по формам.
В городе всего этого не видно. В городе все буднично. И если мы тут на фронте, а мы тут на фронте, то город должен быть тылом. Но на тыл он не очень-то и похож: люди безалаберны, не могут лишний раз посидеть дома, надеть маску, протереть руки. Если образно: на войне умирают молодые за стариков, на этой войне все наоборот: старики отдают жизни, потому что молодые не понимают ответственности.
В Алтайском крае врачи, спасая жизнь других, нередко отдают свою. За период пандемии, по официальной статистике, погибли девять работников медицины.
Эти истории – личные переживания и ощущения героев материала. Они могут не совпадать с общим мнением редакции. Но, может быть, после прочтения этих историй вы наконец-то наденете маску в общественном месте или вовсе останетесь дома.
Комментарии
На каждое поколение выпадает своя война. Спасибо за ваш труд!
Спасибо медикам! Люди, помогите им, помогите себе!
Правда, они большие молодцы. Низкий поклон. Люди с большой буквы
Сил вам, ребята, и спасибо огромное. Крепкого вам здоровья
Молодцы!
Напишите лучше про терапевтов в поликлиниках. На них нет защитных скафандров и им не платят президентские надбавки. Но через них проходят сотни больных ковидом, в разных состояниях. И они находятся между молотом и наковальней - пациент ждет от них направление на кт, тест, в больницу, а начальство заставляет все списывать на орви.
хорошая статья! и вот правда, а не в телевизоре по сводкам новостей! им страшно, они это все видят каждый день! Большое уважение таким людям и большое спасибо!!!
Большое спасибо медикам за их самоотверженный труд!!!
Всем медицинским работникам сейчас сложно. В поликлиниках тоже. Хотелось бы, что бы это отношение к медработникам сохранилось и после пандемии. Неужели еще остались люди, которые не верят? Которые считают пандемию распилом денег? Не хочу делать им переболеть( я переболела пневмонией, врагу не пожелаю). Думайте, уважаемые население,,насколько позволяет ваш мозг. Читайте статьи, слушайте лекции. И не , так называемых ученых, желающих хайпануть, а настоящих
"Мне сложно понять то, что происходит в городе. Сложно понять, почему открыты торговые центры или зачем все эти массовые празднования. Зачем открыты рестораны. Говорят, чтобы не рухнул бизнес. Но если дальше будет происходить то, что я вижу каждый день, то краю это будет стоить намного дороже, чем поддержка малого бизнеса."
Это всем адекватным людям сложно понять. Но наши чиновники в управлении думают видимо иначе. Возможно просто им - НЕ страшно, т.к. у них есть все - КТ, анализ вовремя, полноценная мед.помощь, финансы, устроенная жизнь - и им НЕ страшно. С 16.11 дети выходят в школы! В школы! О чем вы думаете?? Как?? У меня вообще нет слов....
- гость -
Напишите лучше про терапевтов в поликлиниках. На них нет защитных скафандров и им не платят президентские надбавки.
С 1 ноября будут платить.
Амик, спасибо за эти интервью. Расчувствовался до слез
Кстати, а сколько было привезено БОМЖей на лечение/вскрытие с ковидом? Подозреваю, что ни одного.
Кстати, а сколько было привезено БОМЖей на лечение/вскрытие с ковидом? Подозреваю, что ни одного.
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Конечно не одного. Все они умерли тихо и похоронены тихо. У меня на районе бомжи просто пропали. Стоял годами один. Нет. Все. Тю тю