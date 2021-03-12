Новолуние, цветы, леса и Русалка: мир глазами сотрудников алтайских колоний

12 марта работники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник. Эти люди выполняют очень непростую и ответственную работу – стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают безопасность наших сограждан. Но кроме службы, которая, безусловно, всегда на первом месте, у них есть время и желание для самореализации в самых разных видах деятельности. Многие сотрудники колоний на Алтае увлекаются фотографией. По случаю праздника amic.ru решил собрать лучшие снимки, сделанные работниками УФСИН в Алтайском крае.

Александр Жирный, инструктор группы по боевой и специальной подготовке КП-2, лейтенант внутренней службы

Туманное утро (с. Верх-Катунское Бийского района Алтайского края)

Гусиное счастье (с. Сростки Бийского района Алтайского края)

Шершнёва Юлия, начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-3, капитан внутренней службы

Осенний лес (г. Барнаул)

Галинченко Сергей, начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-4, майор внутренней службы

Полнолуние (Рубцовский район Алтайского края)

На охоте (Курьинский район Алтайского края)

Осенний туман (Рубцовский район Алтайского края)

Утро у горной реки (Курьинский район Алтайского края)

Безмятежность (Курьинский район Алтайского края)

Губаренко Иван, инструктор-кинолог кинологической группы ИК-6, сержант внутренней службы

Русалка (с. Шипуново, озеро Вахитово)

Orange (г. Барнаул)

Букет (с. Шипуново)

Болотников Дмитрий, начальник психологической лаборатории ИК-9, майор внутренней службы

Ваза (г. Рубцовск)

Ограды Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)

Тень (г. Санкт-Петербург)

Иванова Виктория, начальник отдела специального учета КТБ-12, майор внутренней службы

Пшеничное поле (Алтайский край)

Опарин Андрей, инспектор филиала по Ленинскому району г. Барнаула УИИ, лейтенант внутренней службы

Паутинка (п. Лесной, Индустриальный район, г. Барнаул)

Утро в лесу (п. Лесной, Индустриальный район, г. Барнаул)

Утренняя роса (п. Лесной, Индустриальный район, г. Барнаул)

Бабенко Вячеслав, заместитель начальника отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ, майор внутренней службы

Чарышский район

Чарышский район

Где-то в Барнауле

Стрекоза

Солонешенский район

Славгород

Солонешенский район

ОК

Зимний УФСИН

Кныш Григорий, инженер отдела капитального строительства и ремонта УФСИН, майор внутренней службы

Вечерняя прогулка по Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург)

Дегтярь Владислав, начальник инспекции ведомственной пожарной охраны УФСИН, подполковник внутренней службы

Гроза на Марсе (Республика Алтай)

Скала Айвазовского (г. Алупка)