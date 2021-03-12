Новолуние, цветы, леса и Русалка: мир глазами сотрудников алтайских колоний

12 марта работники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник. Эти люди выполняют очень непростую и ответственную работу – стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают безопасность наших сограждан. Но кроме службы, которая, безусловно, всегда на первом месте, у них есть время и желание для самореализации в самых разных видах деятельности. Многие сотрудники колоний на Алтае увлекаются фотографией. По случаю праздника amic.ru решил собрать лучшие снимки, сделанные работниками УФСИН в Алтайском крае.
Александр Жирный, инструктор группы по боевой и специальной подготовке КП-2, лейтенант внутренней службы
Туманное утро (с. Верх-Катунское Бийского района Алтайского края)
Гусиное счастье (с. Сростки Бийского района Алтайского края)
Шершнёва Юлия, начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-3, капитан внутренней службы
Осенний лес (г. Барнаул)
Галинченко Сергей, начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-4, майор внутренней службы
Полнолуние (Рубцовский район Алтайского края)
На охоте (Курьинский район Алтайского края)
Осенний туман (Рубцовский район Алтайского края)
Утро у горной реки (Курьинский район Алтайского края)
Безмятежность (Курьинский район Алтайского края)
Губаренко Иван, инструктор-кинолог кинологической группы ИК-6, сержант внутренней службы
Русалка (с. Шипуново, озеро Вахитово)
Orange (г. Барнаул)
Букет (с. Шипуново)
Болотников Дмитрий, начальник психологической лаборатории ИК-9, майор внутренней службы
Ваза (г. Рубцовск)
Ограды Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)
Тень (г. Санкт-Петербург)
Иванова Виктория, начальник отдела специального учета КТБ-12, майор внутренней службы
Пшеничное поле (Алтайский край)
Опарин Андрей, инспектор филиала по Ленинскому району г. Барнаула УИИ, лейтенант внутренней службы
Паутинка (п. Лесной, Индустриальный район, г. Барнаул)
Утро в лесу (п. Лесной, Индустриальный район, г. Барнаул)
Утренняя роса (п. Лесной, Индустриальный район, г. Барнаул)
Бабенко Вячеслав, заместитель начальника отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ, майор внутренней службы
Чарышский район
Чарышский район
Где-то в Барнауле
Стрекоза
Солонешенский район
Славгород
Солонешенский район
Зимний УФСИН
Кныш Григорий, инженер отдела капитального строительства и ремонта УФСИН, майор внутренней службы
Вечерняя прогулка по Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург)
Дегтярь Владислав, начальник инспекции ведомственной пожарной охраны УФСИН, подполковник внутренней службы
Гроза на Марсе (Республика Алтай)
Скала Айвазовского (г. Алупка)
Комментарии
Эти люди выполняют очень непростую и ответственную работу – стоят на страже законности и правопорядка, обеспечивают безопасность наших сограждан.
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Эти люди выполняют команды бандитов в погонах и мантиях за зарплату и всякие льготы. Кого скажут того и будут держать за решёткой, кого скажут изобьют сами или заставят это сделать других. Кстати, ФСИН официально признано самым коррумпированным ведомством.
Кто-то в детстве мечтал стать врачом или учителем и даже полицейским или военным, но я не слышал чтобы кто-то мечтал стать, например сотрудником фсин или дворником.
Эти люди выполняют команды бандитов в погонах и мантиях за зарплату и всякие льготы. Кого скажут того и будут держать за решёткой, кого скажут изобьют сами или заставят это сделать других. Кстати, ФСИН официально признано самым коррумпированным ведомством.
Любопытно было бы посмотреть на реакцию автора этих строк, если бы вдруг исчезли эти люди, которые "выполняют команды бандитов в погонах" (и т. д. по тексту)? Что стало бы с вами, любезный, если бы некому было содержать в изоляции от общества тысячную армию преступников? То, что за колючкой сидят не безвинные агнцы и то, что далеко не все сидельцы - узники совести, надеюсь, спорить не будете... Так что эта работа, о которой, и вправду, не мечтают в детстве, но которой нужно заниматься, и ответственна и непроста.