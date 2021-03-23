"Оладьи у меня шикардятина": интервью с директором школы, где Мишустин котлету ел

Фото: Екатерина Смолихина / правительство Алтайского края

Ещё 10 лет назад барнаульская школа № 53 считалась едва ли не худшей на Потоке, а отличников в ней можно было пересчитать по пальцам. При новом директоре Юлии Галкиной всего за несколько лет учебное заведение превратилось в одно из лучших в Алтайском крае. Сегодня в учреждении такие современные компьютерные и инженерные классы, которых нет даже в алтайских университетах. Родители привозят в школу детей из других районов Барнаула и даже пригорода. Совсем недавно её посетил премьер-министр России Михаил Мишустин и даже перекусил в школьной столовой. Вячеслав Кондаков поговорил с Юлией Галкиной о том, как она и учителя готовились к визиту Мишустина и почему председателя правительства накормили именно котлетой с гречкой. А ещё мы узнали, что Галкина слушает рэпера Моргенштерна, "сидит" в Tik-Tok и готовит вкусные оладьи, которые у неё "просто шикардятина".

"Скажите честно, Наталья Ростова же дурочка?"

– Как готовились к визиту Михаила Мишустина? Почему именно вашу школу решили показать главе кабмина?

– Мне не нравится глагол "готовились". Это же не концерт, чтобы репетировать заранее. Но мне, конечно, было безумно приятно представлять всю систему школьного образования Алтайского края. Конечно, я предвижу вопрос: в регионе открывают много новых красивых и современных школ, которые можно было бы показать премьеру. Но мне кажется, что нужно приглашать гостей и в школы с 60-летней историей, как наша. Чтобы показать, что мы не разрушились, а более того – даже созидаем.

– Когда вам позвонили и сообщили, что в вашу школу едет премьер-министр?

– 20 февраля мне в Министерстве образования края сказали, что выбирают между нами и другой школой Барнаула. После праздничных дней, где-то 25 февраля, я уже знала, что принимать Мишустина будем именно мы. В это время прочитала в интернете версию, что школу № 53 выбрали из-за близкого расположения к Алтайскому заводу прецизионных изделий, который посетил глава правительства. Мне было обидно читать такое. Поэтому я в эту версию верить не хочу. Поймите, на завод можно приехать из любой точки города, а у нас действительно было что показать премьер-министру. Лично я думаю, что выбрали нас из-за того, что в 2020 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой технологии" мы выиграли грант на 3 миллиона рублей.

– В соцсетях писали, что школу перед визитом премьера отмывали родители учеников. Это так?

– Про родителей, конечно, вообще смешно. Если к вам приходят гости, то хорошая хозяйка не будет же из стиральной машины выкидывать бельё? Конечно, мы все стараемся навести порядок. У меня школа и так "хрустит "от чистоты. Вот вы пришли сегодня в такую же чистую школу, как и Михаил Владимирович со своей командой. Да, накануне этого визита мы действительно провели небольшую генеральную уборку. Но она была плановой после дезинфекции, которая у нас проходит раз в месяц. Мы асфальт рядом со школой точно не клали.

– А вот барнаульские дорожники, наоборот, за два дня до приезда Мишустина клали асфальт на Павловском тракте в 20-градусный мороз. И всё-таки: кто мыл пол в школе?

– Мы с коллегами. Хотя у нас много учителей, которые хорошо общаются с родителями. И некоторые из них периодически сами предлагают свою помощь. Так было и в этот раз.

– Ещё в соцсетях было видео, как с букв "Школа № 53" на козырьке здания срочно счищали снег за несколько минут до приезда премьера.

– Кто-то подумал, что это даже ученик нашей школы был. Глупость несусветная. Конечно же, это был наш сотрудник – охранник Юрий Юрьевич. Этой историей заинтересовалась прокуратура, и человеку пришлось доказывать, что на видео был именно он. На самом деле, по этому козырьку уже сил нет объясняться. Накануне был мощный снегопад, и очень много снега скопилось на буквах "Школа № 53", а они же приклеены. Мы побоялись, что конструкция может упасть, когда выходят или заходят в школу дети. Здоровье и безопасность учеников важнее визита главы кабмина.

– Важнее, но не каждый же день премьер-министр приезжает в вашу школу. Нервничали? Рискну предположить, что даже купили новый костюм для встречи с Мишустиным.

– Новый костюм я не покупала. Мне было что надеть на встречу. Всё это обёртка. Конфета узнаётся тогда, когда её попробуешь. Но я слукавлю, если скажу, что не переживала. Никакого сценария не было, я не знала, какой вопрос мне могут задать. Как только Михаил Мишустин зашёл в школу, я сразу поняла, что он простой человек. Мы шли с ним по коридору и говорили о литературе. Он, зная, что я учитель литературы, сказал: "Юлия Геннадьевна, я учился в математическом классе, литературу не считал за приоритетный предмет". А потом спросил: "Скажите честно, Наталья Ростова же дурочка?"

– И что вы ответили?

– Что с какой стороны на неё смотреть: с точки зрения мужчины или с точки зрения женщины. В общем, мы с главой правительства немного поговорили о романе "Война и мир".

– На всю страну показали, как Мишустин попробовал котлету в вашей столовой. Вы заранее знали, что будете кормить премьера и губернатора? Почему именно котлеты?

– Меню формирует комбинат школьного питания "Глобус" на четыре недели вперёд, и все школы края публикуют его на своих сайтах. Никто отдельно для премьера не готовил. 2 марта у нас по расписанию в меню была гречневая каша, котлеты, суп из сайры и варёная морковь. Никто даже не предполагал , что Михаил Владимирович решит сесть за стол в школьной столовой и попробует котлету. Но как любая гостеприимная хозяйка я была готова накормить московских гостей. Даже несмотря на жёсткий тайминг, Михаил Мишустин нашёл время попробовать котлету. Я столько всего начиталась после этого в соцсетях! До какой низости и пошлости смогли дойти люди, чтобы писать о том, что мы премьеру еду из ресторана привезли. И даже писали, что мы и детей привезли специальных – подготовленных. Простите, но это глупо. Одна коллега позвонила и спросила: "Юля, скажи, откуда ты котлеты привезла?" Я ей: "С ума сошла, что ли? Ну не из ресторана же!" Просто мои повара действительно делают замечательные котлеты – талант у них. Я, например, не умею блины печь, а оладьи у меня просто шикардятина.

– Благодаря котлете, которую съел глава правительства, ваша школа прославились на всю страну. На днях Михаил Мишустин призвал другие школы брать пример с вас. И что? Теперь дадут миллионы?

– Знаете, когда стала директором, мне казалось, что если когда-нибудь ко мне приедет губернатор – будет великое счастье. Это, правда, оценка труда. Не только твоего, а всего педагогического коллектива и родителей. Как говорил Кутузов: главное не крепость взять, а войну выиграть. Сейчас важно не качаться на волнах этой славы, а двигаться дальше. Миллионов, конечно, никто нам не даст, но благодаря Михаилу Владимировичу Алтайский край включили в проект по внедрению цифровой образовательной среды в школах. Этот позволит завести в школу современные IT-технологии, которые очень популяризированы среди молодёжи. Но это не значит, что после визита Мишустина мне сюда привезут КамАЗы с дорогостоящей техникой.

А для меня лично, как для директора, приезд председателя правительства – колоссальное событие. За 25 лет работы в сфере образования я впервые получила возможность лично пообщаться с министром просвещения России и главой кабмина. Михаил Мишустин оказался очень глубоким, открытым, грамотным и умным человеком. Я руководителя оцениваю по его подготовке. Премьер знал всё о моей школе. Даже о тех грантах, которые мы выиграли недавно. Знал, сколько у нас детей и в каких региональных образовательных площадках мы участвуем. Миф, что на Потоке плохие школы, теперь окончательно развеян. Это и было моей целью. Нельзя судить людей по географическому положению. Очень важно оставить после себя след. Я оставлю после себя, наверное, добротную школу, которой можно гордиться. Кстати, я очень много изучала топовые школы города Москвы. Все именитые заведения, вроде школы Рачевского (СОШ № 548 "Царицыно". Названа в честь учителя Ефима Рачевского, – прим. ред.) тоже находятся в рабочих районах на окраине Москвы.

– Неужели, чтобы развеять миф о том, что "школа на Потоке такая ужасная", нужно было ждать приезда премьер-министра?

– Не обязательно. Я этот миф развеяла, когда впервые приняла ученика не с Потока. Или когда у меня разрывался телефон от просьб родителей, проживающих в центре Барнаула, которые просили принять их детей именно к нам.

– Теперь, видимо, телефон будет разрываться ещё сильнее. Особенно после выпуска "Вечернего Урганта". Вам понравилось, как в программе пошутили о визите Мишустина в вашу школу? (Шоумен обратил внимание на лица министров: они, садясь в столовой, превращаются в тех же мальчишек, "которых в школе-то по именам никто не называл". "Они их звали как? Кот, Кравец, Сила, Решето, Манту и Михаил Владимирович Мишустин".)

– Очень. Могу смеяться над собой. На самом деле, я боялась, что Иван будет саркастически шутить о визите Мишустина, но он преподнёс эту историю очень деликатно и одновременно смешно. Мне после выпуска "Вечернего Урганта" сразу же позвонил сын и сказал: "Мама, ты у меня такая крутая".

"Любую историю делают конкретные люди"

– Вы стали директором школы в декабре 2010 года. Почему на эту должность позвали именно вас?

– Я тогда работала в другом образовательном учреждении на Потоке и приглашение стать директором восприняла без особого энтузиазма. На тот момент 53-я школа находилась в плачевном состоянии: тут училось только 225 человек (сейчас – 676). Учебное заведение действительно было не "айс". Все думали, что нас закроют или сделают филиалом другой барнаульской школы. Мне всегда было обидно за Поток. Поэтому я собрала учителей и убедила направить все свои профессиональные и человеческие качества на то, чтобы вывести школу на новый уровень. Сейчас, например, у нас есть "правоохранительные" классы. Конечно, не все выпускники идут работать в МВД, но именно у нас учат азам законотворчества и тому, как правильно себя вести в нестандартной ситуации. Это некая школа жизни. За пять лет существования таких классов наши ученики не совершили ни одного правонарушения. Даже если вы сегодня будете смотреть социальные сети, не найдёте там наших учеников, лайкающих какие-то специфические картинки.

Вообще мне хотелось создать некий образовательный дом счастья, детства, "Школу успешности". Если рассматривать свой профессиональный путь в статусе руководителя, то знаковым для меня был 2014 год, когда мы сделали военно-историческую реконструкцию "Безымянная высота" на площади Сахарова. Тогда о нас узнал не только Алтайский край, но и вся Россия. Потому что в то время только одна школа в России делала военно-исторические реконструкции. Сегодня в нашем школьном музее находится пять тысяч экземпляров экспонатов-подлинников, которых нет даже в Краеведческом музее. Одна 3D-панорама "Битва за Москву" чего стоит. Вообще я считаю, что у школы нет будущего, если не знаешь своего прошлого и не ценишь его. Приведу такой пример: когда мы готовились к реконструкции "Безымянная высота", то думали, что все будут играть немецких солдат. Но никто из школьников не захотел изображать немцев. В итоге я собрала детей в актовом зале и сказала: "Ребята, ну мы просто сорвём реконструкцию".

– Серьёзно? Обычно же многим нравится немецкая военная форма. Она действительно красивая.

– Мы полностью восстановили форму немецких солдат, сделали точные копии автоматов. Понимаете, наши ученики пропитаны патриотизмом, поэтому хотели в реконструкции изображать советских солдат. Приведу такой пример: два года назад во время новогодней дискотеки случайно остановилась музыка, и пока диджей пытался наладить аппаратуру, возникла пауза. Я в микрофон говорю ребятишкам: "Ну всё, музыка закончилась, будем танцевать под то, что начнёте петь". У меня слёзы выступили на глазах, когда весь зал запел "Катюшу". Не "Лабутены", которые тогда из всех дворов звучали. Это говорит о том, что правильные книги читаем, правильные слова детям говорим.

– Многие мои знакомые учителя удивляются тому, как ваша школа за несколько лет превратилась в одну из лучших в Алтайском крае. Вас хвалит глава Барнаула Вячеслав Франк, губернатор Виктор Томенко, теперь вот и премьер-министр России. Объясните, почему у вас получается, а у других нет.

– Для этого нужно опуститься на ту ступень, на которой сейчас находятся ученики и учителя. Взять их за руку и вместе подниматься вверх, не нужно смотреть на коллектив с высоты птичьего полёта. Нужно найти в себе силы и мужество признать, что слабые стороны есть. Кто их будет исправлять? Только ты. Не стыдно сегодня чего-то не знать. Стыдно чего-то не знать, но делать вид, что ты это знаешь.

Возможно, помогла моя внутренняя гармония. Я не могу спасовать и подвести своих родителей, которые всю жизнь проработали врачами. Недавно родителей не стало и все свои победы я посвящаю их памяти. Одна учительница, которую я переманила из другой школы, как-то пришла в мой кабинет и сказала, что впервые в жизни стала ходить на работу с улыбкой, а не как на каторгу. Это о многом говорит. Историю делают конкретные люди. Нельзя просто сидеть у себя в кабинете и руководить процессом. Нужно идти к людям. Есть одна замечательная книга тренера по личностному развитию Брайана Трейси "Выйди из зоны комфорта". В ней сказано, что секрет успеха достаточно прост: нужно смотреть, как делают другие, делать точно так же, и когда ты понимаешь, что делаешь всё на пять, то делай на пять с плюсом. Просто нужно научиться доверять и ждать. У меня был такой случай. Наш кабинет физики много лет находился, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Учитель жаловался на плохие условия, а я просила его немножко потерпеть. Считаю, что педагогу должно быть комфортно, тогда он ощущает себя творцом, дирижёром оркестра, который играет красивейшую музыку. Но не всё получается так быстро, как мы порой хотим. Наш педагог не поверил и ушёл в другое образовательное учреждение. Сейчас, после того как на базе нашей школы появился современный инженерно-математический класс, аналогов которому в крае больше нет, он попросился обратно. Но место, увы, занято.

– Получается, добиться успеха можно терпением и выходом из зоны комфорта?

– Не только. Нужно быть верным самому себе, своему слову и своему делу. Если тебе доверили, будь добр сделать. Если не хочешь делать, лучше не берись, но тогда нам с тобой не по пути. Я и детям всегда говорю об этом. Мы садились с ними в актовом зале и просто душевно разговаривали о семье, доме, родителях. Кстати, Михаил Владимирович Мишустин спросил: "У вас дети улыбаются, здороваются. Как вы это сделали?" На это я потратила 11 лет своей профессиональной жизни. С учениками всегда нужно разговаривать. Некоторые школьники, когда я пришла работать, даже не знали, как современными унитазами пользоваться, потому что жили в общежитиях. Поэтому оставляла ребят после уроков, и мы учились пользоваться унитазами, учились правильно выкидывать мусор. Ведь чисто не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят. Вот ты идёшь и видишь, что ребёнок бросил бумажку, – не пройди мимо. Остановись и скажи: "Ну что же ты, дружочек, посмотри, как у нас всё здорово и чисто. Это же для тебя всё сделано, не для меня". Можно пройти и не заметить, а можно замечать и учиться вместе.

"Школа не должна сниться в страшном сне"

– Хотел бы учиться в таком современном учреждении, как ваше. Моё поколение, например, не успело застать интернет в школе. Даже компьютер у меня появился только в 10-м классе. Сейчас же у каждого ученика смартфон и планшет. Во время урока можно зайти в "Википедию" и узнать о чём-то быстрее, чем от педагога. Учитель превратился в модератора, который должен помогать развивать навыки детей. Согласны с этим?

– Абсолютно. Сегодня учитель – это не единственный источник знаний. Да, в наше время информацию можно найти на разных ресурсах, но другое дело – каким контентом ты пользуешься. Экран компьютера всё искажает. Нет той внутренней связи со своим учеником, ты не можешь предугадать его эмоцию. В какие бы сегодня ситуации ни ставили учителя, он в любом случае ключевая фигура в образовании. Роль современного педагога уникальна, потому что он тоже меняется каждый день с технологическим прогрессом. Это интересно, и нельзя говорить, что возрастные учителя – по другую сторону горизонта, а молодёжь в этой части больше технически продвинута.

– Я с удовольствием слушаю лекции преподавателей МГУ на YouTube, но всё равно мечтаю пообщаться с ними вживую.

– Да, послушать лекцию в интернете можно. Но научить добру или порассуждать о доброте и красоте мира вряд ли у вас получится один на один с экраном. Нужен живой человек, которого вы чувствуете. Ребёнка не обманешь. Он чувствует искренность. Если учитель не живёт уроком, то это всего лишь процесс передачи информации.

– Некоторые учителя говорят, что современные дети – неуправляемые и могут позволить себе даже положить ноги на парту во время урока. Якобы школьники сейчас даже "Евгения Онегина" изучают по краткому пересказу в интернете. Ученики вашей школы хотят учиться?

– Нет ни одного, кто не получил бы аттестата либо об основном, либо о среднем общем образовании. В этой части мы, наверное, не сильно отличаемся от других учебных заведений. Школа не должна сниться в страшном сне. Не нужно сегодня учить детей строить корабли или добывать лес. Достаточно разбудить в них тоску по морю, а они всё сделают уже сами. Мы купили конструктор Cuboro. Мне дети говорят: "Юлия Геннадьевна, он дорогой. Может, мы попробуем на своём станке деревообрабатывающем с числовым программным управлением делать такие конструкторы?" И получилось не хуже. Вообще, у меня мечта – возобновить на базе школ, как было в советские времена, учебно-производственный комбинат.

Уверена, что дети везде одинаковые. Попадая в те или иные условия, они иногда не знают, как себя вести. Культура не создаётся директивами, приказами и указами. Искусство учительства ваяется каждый день, каждый час, каждую минуту. Если ребёнок позволил себе положить ноги на стол, значит, взрослые не объяснили ему, почему это плохо. Нужно моделировать поведение детей и не стесняться проговаривать правила. Все дети управляемые. Ещё раз скажу: они очень хорошо чувствуют искренность. Я считаю, что только из-за равнодушия взрослых ученики потом ходят на митинги в поддержку Алексея Навального. Нужно объяснять детям, что политика – дело взрослых и что до 18 лет им на уличных акциях нечего делать. Элементарно: на митингах просто небезопасно. Как говорил Уинстон Черчилль: в руках учителя такая власть, которой нет даже у премьер-министров. Ты можешь научить летать, а можешь обрубить крылья. И неважно, сколько дипломов у учителя – десять или один. Всё держится на взаимоуважении и любви.

– Я считаю, что здорово, когда молодёжь неравнодушна к политике. Именно им строить будущее страны. Классно, что школьники не смотрят телевизор, а узнают новости из интернета. С другой стороны, у современной молодёжи странные кумиры. Например, рэпер Моргенштерн.

– Я, кстати, с удовольствием слушаю его.

– Серьёзно?

– Абсолютно. Нужно быть на одной волне со школьниками. Не скажу, что люблю современную музыку, но представление о ней имею. Даже пару композиций знаю почти наизусть. У каждого поколения свои кумиры. Для меня важнее, что наши школьники плачут, слушая песни о Великой Отечественной войне.

– А как вы относитесь к Tik-Tok, который феноменально популярен у школьников?

– Я сама "сижу" там, как и во всех социальных сетях. Tik-Tok отнимает уйму времени. Но зато заряжаешься положительной энергетикой. Столько позитивных ребят посмотришь, пока пьёшь кофе утром и листаешь смартфон. Мы ведь тоже в молодости вели песенники. Tik-Tok сегодня – это то же самое. Невозможно остановить время и запретить школьникам что-то делать. Мне нужно быть в теме, если кто-то из учеников спросит меня о новом видео Ильи Милохина (один из известных тиктокеров России, – прим. ред.). И, кстати, братья Милохины мне очень нравятся. Важно в современных условиях сохранить вечные ценности. Недавно, например, мои восьмиклассницы все разом влюбились. Пришлось много с ними разговаривать об этом чувстве и о том, как людей окрыляет весна.

– И как к этому относятся родители? Некоторые из них считают, что задача учителя – давать знания, а не воспитывать детей.

– Родители бывают разные. Я бы с удовольствием погружала учителей в курсы конфликтологии. Это очень полезно. Но в основном с родителями удаётся договориться. Я, например, сама состою в чатах в социальных сетях. Зазываю там всех на субботники. В прошлом году территорию рядом со школой благоустроили – вместе с родителями. Это один из пунктов воспитания детей: они берут пример со взрослых и тогда сами готовы помогать нам. Вообще, моя мечта – ввести в современных школах что-то наподобие УПК (учебно-производственный комбинат, – прим. ред.).

– Согласен! Кстати, я в школе, например, курсы тракториста посещал. Куда было бы полезнее выучиться на электрика или сантехника.

– Может быть, вам и не пригодилось это, но вижу, что с улыбкой об этом вспоминаете. А я мечтаю, чтобы у нас был гончарный круг. Чтобы то, что ребёнок спроектировал у себя в голове, он мог перенести на бумагу и сделать какой-то продукт. Вот это и есть настоящая школа.

– Для того чтобы создать идеальную школу, как у вас, без помощи партнёров не обойтись? Предполагаю, что только лишь на бюджетные деньги купить технику за миллионы рублей невозможно.

– Возможно, только на это потребуется больше времени. Я считаю, что сегодня бизнес должен рассматривать школу как платформу для воспитания высококлассных специалистов. Школа – это единственный институт, через который проходят все граждане страны. Если в детский сад вы можете не ходить, в вуз тоже можете не поступать, но мимо школы, извините, нельзя пройти. Я считаю, что мы должны быть привлекательны для работодателей крупнейших предприятий.

– Губернатор и премьер-министр у вас были. Теперь ждёте в гости президента?

– Знаете, самое главное, чтобы в этих коридорах всегда звучал детский смех. И неважно, кто к тебе приедет. Вот на этой неделе начались каникулы. Вроде бы все дети о них мечтают, но у нас здесь ревут, уходя на каникулы. Наши дети хотят быть в школе. Наверное, это самое главное.

– А хотели бы сами воспитать в школе премьер-министра?

– Конечно. Я всегда говорю детям, что велик не тот, кто никогда не падал, а тот, кто падал и вставал. Они это знают и цитируют меня. Образование может быть средним, а воспитание должно быть высшим. Всегда высшим. Если оно есть в семье, и этот же ресурс поддерживает школа, вырастет не только премьер-министр, но и президент.