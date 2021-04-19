Собираем по капле. Как выживает барнаульский посёлок, где много лет нет никакой воды

Жители посёлка Центрального больше десяти лет остаются без воды / Фото: amic.ru / Саша Соколов
Мартовский визит Михаила Мишустина в Барнаул прошёл спокойно: в ноги ему никто не падал и воды не просил. Но была бы возможность – упали бы, в один голос твердят жители барнаульского посёлка Центральный. Потому что не знают, кого просить ещё, чтобы к домам нового микрорайона провели воду. Её там, по словам местных, нет и никогда не было: ни горячей, ни питьевой, ни даже технической. Зимой люди вынуждены топить снег, а летом – собирать дождевую воду. Только так в Центральном можно помыться и постирать вещи. Корреспондент amic.ru Саша Соколов съездил в Центральный и выяснил, как барнаульцы годами выживают без воды, почему не спешат уезжать и когда, наконец, многолетнюю проблему начнут решать.
"До воды я уже не доживу"
До Центрального – он всего в 20 километрах от Барнаула – без труда можно доехать на автобусе за 40 минут. Больше чем за 50 лет существования посёлка туда провели и газ, и воду, и удобные транспортные маршруты. В общем, никто особо не жалуется.
Но около 10 лет назад к Центральному "прирос" новый микрорайон – Приозёрный. И вот добираться туда – сплошная мука. По крайней мере, весной. Нормальные дороги заканчиваются, и идти приходится по полям.
Микрорайон расположен в низине, возле пруда. Эти земли раньше предназначались для сельского хозяйства. Но после 2010 года их перевели в категорию ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), разрезали на участки и начали продавать. И там, где ещё вчера хозяйничали фермеры, теперь появляются жилые дома. На карте территория выглядит как полноценный микрорайон, но на деле – просто домики, хаотично разбросанные в поле возле пруда. То, что здесь есть какие-то улицы, можно понять только по столбам ЛЭП.
Зимой местные дороги наглухо заметает, а весной тропы превращаются в грязное месиво. И если вас позвали в гости в Приозёрный, лучше прихватить с собой резиновые сапоги. Я вот наивно решил, что мои кроссовки спасут три слоя бахил, но обувь насквозь промокла уже через 10 минут пути.
Полтора километра по бездорожью – и я на месте. На улице Лунной, если верить карте. С Луной действительно есть сходство – воды нет, а добираться долго.
На берегу пруда стоит наспех сколоченный домик. А рядом, возле своей старенькой "Волги" на пеньке, сгорбившись, сидит Валерий Сулейманович. В марте он написал amic.ru о проблемах с водой и искренне верил, что письмо дойдёт до Мишустина. Но вместо премьер-министра к нему пришёл только я. Вокруг дедушки бегает такса Грэй, а сам Валерий Сулейманович крепко сжимает костыль пальцами с потрескавшимися ногтями.
"Это всё от талого снега. За три года, что здесь живу, усвоил, что от него ногти желтеют и лопаются", – стал он оправдываться вместо приветствия.
Почти всю жизнь Валерий Сулейманович прожил в Барнауле. Но на старости лет захотел "воздуха посвежее" и уехал жить в Коробейниково. Правда, надолго там мужчина не задержался: из-за начавшихся проблем с сердцем ему поставили кардиостимулятор.
"Решил, что в Коробейниково с ним жить нельзя. Там до меня скорая быстро не доедет, если плохо станет. А я теперь в таком положении – если чуть задержатся, то помру. Поэтому купили участок здесь, в Центральном. Я же не знал, что ко мне и сюда скорая тоже не доедет", – показывает он на размытое месиво вместо дороги.
В Приозёрном Валерий Сулейманович живёт вместе с женой. И признаётся: стыдно, что именно ей приходится постоянно таскать в дом бутылки с водой.
"У нас четыре больших 19-литровых бутыля. Вот мы их полностью набираем. Когда дороги есть – на машине можно. А сейчас всё размыло – даже если заказываем воду, то за ней с километр ещё идти. И потом волоком обратно тащить. А пятилитровки жена в городе набирает, на площади Спартака", – объясняет мужчина.
На веранде домика – целая гора пустых пятилитровых бутылей. По словам Валерия Сулеймановича, в посёлке эта привычка выработалась сама собой: если едешь куда-то по делам, обязательно берёшь с собой несколько ёмкостей. Иначе просто неоткуда брать воду, чтобы сварить суп или попить чаю.
С мытьем и стиркой ещё сложнее. Бутылями воду не натаскаешь, а колонки даже с технической водой в Центральном нет, вздыхает Валерий Сулейманович. Всё, что остаётся пенсионерам, – надеяться на помощь соседей. Порой техническую воду в микрорайон подвозит и барнаульский водоканал. Ну а зимой всех жителей Приозёрного выручает только один лайфхак – здесь топят снег.
"Берёшь пластмассовое ведро. Ищешь, где снег почище, и нагребаешь. А дома на печке у нас уже специальное ведро стоит, железное. Туда высыпаем и всё это потихоньку тает. Сколько на это времени уходит, точно не скажу. Смотря как печку растопишь. Да и сейчас уже неважно это – сугробы вон только грязнющие остались", – показывает он костылём на уже практически чёрный снег.
В то, что водопровод когда-то появится в его доме, мужчина уже не верит. А о проблеме решил написать, чтобы будущему поколению жить стало чуть лучше.
"Мне не так много осталось. И я-то до воды уже точно не доживу. Я больше удивляюсь, как вы, молодёжь, будете в этом всём жить", – тяжело вздохнул дедушка.
На этом он медленно поднялся, махнул рукой и поковылял к дому. Грэй послушно и безо всякой команды тут же засеменил за ним следом.
"На самолёты у них деньги есть, а на нас нет"
От Лунной до улицы Янтарной – не больше 500 метров. Но идти по размытым тропам приходится около получаса. За покосившимся забором орудует лопатой бойкая бабушка:
"Ты, милок, только близко не подходи. Коронавирус гуляет. Давай дистанцию соблюдать будем. Меня Любовь Михайловна зовут".
В Приозёрном она живёт не одна. Но дочь на работе, а муж лежит в больнице: "дотаскался вёдер со снегом", объясняет Любовь Михайловна.
"Он у меня инвалид второй группы. И вот таскал, таскал этот снег, а теперь на операцию попал к сосудистому хирургу. Вы же видите, чем мы тут вынуждены купаться и мыть посуду. Всё это отражается на нашем здоровье", – объясняет женщина.
Март и апрель для Приозёрного – настоящая тоска, объясняет Любовь Михайловна, ковыряя лопатой исхудавший и грязный сугроб. Снег уже не потопишь, а по размытым дорогам воду никто не доставляет. Надежда только на самодельное устройство для сбора дождевой воды: с крыши она стекает в воронку из пластиковой бутылки и бежит по трубе в большой бак. Если повезёт с погодой, то туда "накапает" немного, чтобы помыться и постирать.
"До мая бы продержаться, когда всё просохнет. А пока, наверное, в рюкзачке будем по пятилитровочке носить. Хоть что-то. Сейчас у нас в доме полтора ведра осталось на питьё и готовку", – тяжело вздыхает женщина.
Питьевую воду семья обычно заказывает: девять 19-литровых бутылей за раз. Этого хватает на пару недель.
В Центральный семья переехала шесть лет назад. До этого Любовь Михайловна жила в хрущёвке на Северо-Западной. Объясняет: за 30 с лишним лет в городе устала от шума и пыли. Выбор пал на небольшой участок в Приозёрном. Женщина продала свою квартиру, купила землю за 400 тысяч, а на остальные деньги построила вместе с родственниками домик. И искренне верила, что с года на год здесь появится вода. Но воз (пустой) и ныне там.
"Прошлым летом нам несколько раз водоканал техническую воду подвозил. У нас емкостей на пять кубов. Мы их все набирали и какое-то время хорошо жили. Но это не регулярно. А так сами техническую воду иногда заказываем. Шесть кубов около четырёх тысяч рублей стоит. А у меня пенсия всего 16 тысяч. Очень неспокойно мне тут живётся", – рассказывает Любовь Михайловна.
Но и по своей квартире женщина не скучает. "Ну разве что по ванной комнате", – помолчав, добавляет она. По её словам, жить на свежем воздухе всяко лучше, чем всю жизнь просидеть в душной квартире.
"Я же не в тайгу сюда приехала. Здесь вообще-то тоже Барнаул. Мне так обидно, что каждый год на День города над нами летят самолёты с триколором. И на это тратят миллионы. А нам тут немножко нужно, чтобы мы в XXI веке без воды не сидели. Я понимаю, на всякие увеселительные мероприятия надо. Но могли бы нам по чуть-чуть всё делать. По улочке отсыпать, по несколько домов к воде подключать. Мы бы, соседи, друг друга угощали. Здесь больше двух тысяч жителей. Многие с маленькими детьми на руках. Разве можно ребёнку вот такой водой (показывает на сугроб) стирать пелёнки. Это же ужас просто. Но вот мы так живём", – возмущается женщина.
Как прожить следующее лето, Любовь Михайловна не знает.
"Шесть лет же как-то уже прожили. И это, наверное, как-то протянем. Но, если честно, уже надоело. Мы не молодые, нам очень тяжело постоянно водой себя обеспечивать. Слышала, что теперь этим вопросом в Центральном водоканал будет заниматься. Я очень надеюсь, что они нам воду всё-таки проведут", – вздыхает пенсионерка.
"Одни отписки"
Дочь Любови Михайловны, Татьяна, – главная надежда микрорайона. Женщина уже не первый год активно борется за воду для Приозёрного и пишет обращения во все ведомства и инстанции. Но пока – без результата.
В 2018 году ей ответили из прокуратуры Центрального района: претензий к местной администрации нет. Мол, по закону (416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении) вода в микрорайоне должна быть. Но в ведомстве пояснили, что под водоснабжением может пониматься и подвоз воды. А в Центральном уже и без того есть водозаборы.
"Просто отписки. У нас от дома до скважины ближайшей – метров триста. А подключиться нам к ней никто не разрешает. Раньше ресурсоснабжающей организацией была частная компания "Коммунальщик". Они нам в открытую предлагали прокладывать трубы за свой счёт. Платишь несколько сотен тысяч – подключают к воде. У нас таких денег нет. Потом сети передали МУП "Энергетик". И для нашего микрорайона не поменялось вообще ничего. С 2020 года за воду в Центральном отвечает барнаульский водоканал. Теперь вот надеемся на них", – объяснила amic.ru Татьяна.
Верить в спасительный водоканал жители стали после того, как компания заключила с городской администрацией концессионное соглашение. На 10 лет они забрали себе водопроводные сети в семи пригородных посёлках, включая Центральный. За время соглашения водоканал проведёт в посёлке реконструкцию водозаборов и труб на 20 с лишним миллионов рублей. Вот в Приозёрном и решили, что их, наконец, подключат к водопроводу.
Местные даже рассказали, что уже летом 2020 года сотрудники водоканала ходили по Приозёрному и "что-то делали". А потому у жителей вновь появилась надежда на хорошую (или хоть какую-нибудь) воду.
Татьяна жаловалась также и в барнаульскую прокуратуру в том же 2018 году. И там, в отличие от районных коллег, подтвердили, что администрация бездействует. В мэрию внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. Но спустя три года вода в Приозёрном так и не появилась.
Самая дешёвая земля
Впрочем, у некоторых жителей Приозёрного H2O есть. Каждый добился её разной ценой. "Конечно, она у нас есть", – весело кричит мужчина и показывает на огромную лужу посреди улицы.
"Если без шуток, то, правда, есть. Сам скважину небольшую сделал. Но вода там такая, что считайте, её нет", – добавляет он.
В Центральный супруги Виктор и Татьяна переехали восемь лет назад. До этого они всю жизнь прожили в Рубцовске, а накануне пенсии решили перебраться поближе к детям, в Барнаул. Самая дешевая земля в то время была именно в Приозёрном, уточняет Виктор. Например, свой участок пара купила за 150 тысяч рублей. "Нам при продаже говорили: вода на следующий год здесь уже точно будет". За восемь лет Виктор успел построить здесь симпатичный двухэтажный коттедж, а вода так и не появилась.
"Я ещё при переезде привёз с собой два комплекта колонок с трубами. Пока водопровода нет, хоть свои поставить. Ну и пошёл в магазин, приспроситься у мужиков, глубоко ли до воды. Они недоумевали, какие ещё колонки в Центральном? Сказали, что здесь нормальная вода только со 130 метров. Первый слой – 40 метров – технический, грунтовые воды. Что в землю впитается – то и есть. В земле много глины, тут кирпичный завод даже рядом построили. Вредные вещества в воде превышены в разы", – объясняет мужчина.
Тем не менее собственную скважину Виктор всё же поставил. Решил, что лучше пользоваться вредной водой, чем сидеть вообще без неё. И докупил в дом несколько различных фильтров, чтобы хоть как-то очищать жидкость. На всё у него ушло около 150 тысяч рублей.
"Так мы хоть можем в туалет нормально ходить и в душ. И как-то относительно нормально живём теперь. Хотя за питьевой ездим к дочери в город. Набираем несколько пятилитровок и так выживаем. Конечно, хочется водопровод. Верим, что водоканал нам её проведёт. Вообще, если бы веры не было, мы бы до сих пор в пещерах жили", – улыбаясь, объясняет Виктор.
Другим в микрорайоне приходится куда хуже, подчёркивает Татьяна и показывает на соседний дом.
"Вот у нас сосед живёт. Купил здесь участок. Мечтал, что для семьи дом построит на берегу озерца. Дом построил, а жена к нему переезжать не хочет. Говорит, что без воды здесь смысла жить нет. Вот он и живёт здесь один, всё воду возит и ремонт делает. Без семьи", – рассказывает женщина.
"Да ты лучше вон к тому дому пойди, спроси. Там хозяина Иваном зовут. Он за собственные деньги себе трубы проложил, кучу денег отдал", – показывает Виктор на дом через улицу. Дом совсем рядом, но идти вновь приходится через размытое поле. Около 20 минут мне пришлось добираться до дворика, где мужчины перекладывают стройматериалы.
– Кто из вас Иван? – спрашиваю.
– Я. А вы тут по воде ходите спрашиваете? У меня она есть, – ответил мужчина лет тридцати.
Участок мужчины – один из ближайших к водозабору, которым питается соседний микрорайон. А потому прокладка труб ему обошлась "не очень дорого" – в 300 тысяч рублей.
"А какой у меня был выбор? У меня четыре ребёнка. Надо их мыть, купать, кормить. Плюнул и отдал деньги. Теперь вот водопровод есть, но платим мы по 90 рублей за кубометр. Дорого, конечно, но зато дождевую воду не собираем", – объясняет Иван.
Водой мужчина делится и с соседями, у которых опустели все пятилитровки. "Ну а как, в одном посёлке живём. Сам поначалу снег топил", – вспоминает он.
И добавил на прощание:
"Тут так-то уже все привыкли без воды жить. Но привычка, если честно, х****я".
"Все мы верим в сказки"
Правда, отвыкать, судя по всему, пока не придётся. Воду в микрорайон барнаульский водоканал проводить не будет, рассказал amic.ru директор предприятия Андрей Полюго. Он вообще очень удивился, что вопрос по водоснабжению в микрорайоне мы адресовали ему. По его словам, Приозёрный даже не обсуждался, когда компания заключала с администрацией договор концессии по Центральному. Это в принципе невозможно, подчеркнул Полюго.
"Если мы берём участок Приозёрный, то он вообще не передан по соглашению водоканалу. Мы не обслуживаем эту часть. Поймите, для того чтобы водоканалу что-то отдать в концессию, нужно сначала что-то создать. А там вообще нет никаких сетей. Ничего нет. И когда там будет вода, вообще непонятно", – объяснил директор "Росводоканала Барнаул".
По словам директора, строить сети в Приозёрном должен не водоканал, а администрация города. Мол, так устроено законодательство. В мэрии должны найти подрядчика, проложить в микрорайоне трубы, а уже затем отдать их на обслуживание ресурсоснабжающей организации.
У водоканала, по его словам, нет никаких юридических оснований, для того чтобы самостоятельно прокладывать трубы как в Приозёрном, так и вообще где-либо ещё. А потому посоветовал поинтересоваться в администрации, когда жители Приозёрного получат воду.
Это не Grand Canale в Венеции, а весенняя улочка в Центральном / Фото: amic.ru / Саша Соколов
Полюго при этом пояснил, что жителям микрорайона сочувствует. Но их мотивов переезжать и строиться в местах, подобных Приозёрному, директор не понимает.
"У них там красивая идея была – участки на берегу озера. Но в это озеро раньше канализационные отходы сливали много лет. Какая там экология? Нужно сразу смотреть документацию, когда и на какие средства будут проводить коммуникации. Другими словами: "Где деньги, Зин?" И верить кому-то на слово тут нельзя. Ты ведь планируешь много лет жить в этом месте. Это дом, а не дача", – считает Полюго.
Но отметил, что жители Приозёрного – далеко не единственные в пригородных посёлках, кто "верит в сказки".
"Это как к городу у нас прирастают посёлки, к посёлкам потом прирастают участки. Мне коммунальщики часто высказывают эту проблему. Все слышат, но никто не хочет обращать на это внимание. Когда нарежут участков, а инженерных коммуникаций там нет вообще никаких. Часто ещё появляются какие-то частники, ставят свою скважину, начинают людей подключать за деньги. И у людей проблемы с напором, качеством воды. Или, как в Приозёрном, воды вообще нет", – объяснил Полюго.
По словам директора, другого выхода у жителей теперь нет: нужно требовать строительства сетей от мэрии. А если ничего не получится, обращаться в прокуратуру и подавать в суд. У них на это есть полное право. Но годами воды можно было и не ждать, подчеркнул Полюго. Лучше не начинать масштабно строиться там, где нет даже никаких планов на подведение воды.
Кто и когда подведёт воду в Приозёрный?
В марте 2021 года мэрия ответила одной из жительниц Центрального, что водопровод в Приозёрном всё-таки будет (копия документа есть в распоряжении редакции). У города есть постановление "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2021 годы". И с 2020 года в планы внесли реконструкцию водозабора в Центральном и подключение к нему домов в Приозёрном. К 2021 году, следует из ответа, "направлен пакет документов на проведение торгов по определению подрядной организации, на разработку проектно-сметной документации". На простом языке это значит, что в администрации пока даже не утвердили, кто будет разрабатывать проект прокладки сетей. И уж тем более, кто их будет строить.
Тем не менее в ответе указано, что к строительным работам в Приозёрном планируют приступить в 2022-2033 годах. А это значит, что ещё минимум 2-3 года жителям микрорайона придётся топить снег, ждать дождя и надеяться, что техническую воду к домам начнут подвозить регулярно.
Комментарии
Грунтовая на глубине 1 метр
А новое здание прокуратуры за пол ярда тоже наверное грунтовыми будет водоснабжаться?
Романтики захотелось, в квартирах душно. Наслаждайтесь. И Сибирской Долине тоже - удачи желаю))) Ветра круглый год в поле.Снег не пролазный, вода помойного качества. Но зато в котедже.Скоро фундаменты поползут и крыши течь начнут, к кому побежите?
По его словам, Приозёрный даже не обсуждался, когда компания заключала с администрацией договор концессии по Центральному. Это в принципе невозможно, подчеркнул Полюго.
"Поймите, для того чтобы водоканалу что-то отдать в концессию, нужно сначала что-то создать. "
Концессия (от лат. concessio «разрешение, уступка») — ВИД ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ или реконструкции за счёт средств инвестора (или — совместно с концедентом) объектов (как правило) недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
м-да, компетентность прям зашкаливает )))
В международной практике выделяются следующие типы концессионных соглашений:
BOT (Build — Operate — Transfer) — «Строительство — управление — передача». Концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию (в основном — на праве собственности) в течение установленного срока, после чего объект передаётся государству;
BTO (Build — Transfer — Operate) — «Строительство — передача — управление». Концессионер строит объект, который передаётся государству (концеденту) в собственность сразу после завершения строительства, после чего он передаётся в эксплуатацию концессионера;
ВОО (Build — Own — Operate) — «Строительство — владение — управление». Концессионер строит объект и осуществляет последующую эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия которого не ограничивается;
ВООТ (Build — Own — Operate — Transfer) — «Строительство — владение — управление — передача» — владение и пользование построенным объектом на праве частной собственности осуществляется в течение определённого срока, по истечении которого объект переходит в собственность государства;
BBO (Buy — Build — Operate) — «Покупка — строительство — управление» — форма продажи, которая включает восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования для эффективного управления.
Жесткая ситуация.
Любая стройка начинается подьезд, вода, канализация. Но мы идем своим путём.
Опять "верили", "верим", "надеемся", "появилась надежда", "мечтал"...
Поэтому вот лекарство от чрезмерной уверенности в завтрашнем дне:
I. Если к какому-то населённому пункту нет дороги — нужно представить, что её никогда не будет.
II. Если где-то нет общественного транспорта или он ходит 2 раза в день — нужно представить, что его никогда не будет, и даже тот автобус, который приезжал, однажды перестанет.
III. Если где-то не подведены коммуникации — нужно представить, что они никогда не будут подведены. И даже если куда-то уже тянется труба — нужно представить, что она перестанет тянуться в самый последний момент, когда до дома останется 200 или даже 20 метров.
IV. Если рядом с домом есть пустырь — нужно представить, что на нём уже стоит 35-этажный дом, а не воображать себе там бесплатную парковку, сквер или детскую площадку.
V. Если селишься на этаже выше 10-го — нужно представить, что лифта нет, и ещё визуализировать как к твоему окну в экстренном случае будет тянуться спасательная лестница не только в ясную погоду, но и в штормовой ветер с градом (чрезвычайные ситуации происходят не только в штиль). И ещё обязательно нужно убедиться, что машине с лестницей есть где встать без "чья это машина?" и "уберите личный автомобиль с проезда!"
Слова "И верить кому-то на слово тут нельзя. Ты ведь планируешь много лет жить в этом месте. Это дом, а не дача" — это на самом деле очень мудрый совет, к которому стоит прислушаться, когда что-то планируешь
Хороший материал.
Настоящая журналистская работа, а не голимая копипаста, как 99.9% материало.
19.04.2021 09:48
Виктор
Если живёшь в г-не, то и нечего думать, что будешь жить не в г-не, так что ли?
Виктор Петрович, это Вы?
Побольше таких материалов! Проблем у нас в городе выше крыши - все об этом молчат!
За 8 лет без воды я бы уже лопатой скважину выкопал. 130 метров - это артезианская скважина, роскошь такую ставить в каждый дом. Им скидываться надо если хотят именно такую.
А так первый водоносный слой - от 20 метров, и никакая она не грунтовая, получше чем у некоторых в водопроводе, уж стирать и мыться точно годится, многие даже пьют.
Дядя не придет и не сделает, пора это понять. Я слегка не местный и удивляюсь такому менталитету.
Люди, а вы на что надеялись, когда покупали дешёвые дома и участки без коммуникаций? Хотели сэкономить? Сэкономили. А теперь требуете по закону от города, который погряз в нищите и долгах. Скупой платит дважды