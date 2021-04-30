Интимное дело. "Ночные бабочки" о развращающих деньгах и запретных удовольствиях

Бескрылых "бабочек", чья работа – окрылять уставших мужчин, встретить на улицах сейчас нелегко. В век технологий обольстительницы (и обольстители) продают пикантные услуги в интернете – по объявлениям. Кто и зачем приходит в эскорт, и получают ли барнаульские жиголо с куртизанками баснословные деньги, выяснял amic.ru.

Круче хакеров

В Сети наткнуться на интимные предложения просто. Достаточно ввести в поиске "Девушки…", и на экране появляются десятки фотографий. Лица на провокационных "голых" фото, конечно же, скрыты.

Заклинание "Гюльчатай, открой личико" при покупке интима не срабатывает. Зато жрицы любви выкладывают для потенциальных клиентов визитки. С параметрами фигуры, прайсом и даже районами для выезда. Оставлять номера телефонов Вероники, Алёны и Кати также не стесняются.

Согласно статье 6.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, проституция наказуема штрафом в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей. Впрочем, юридически точной расшифровки понятию "проституция" закон не даёт. Общепринято занятие расценивается как систематическое взимание платы за секс.

Страшно и увлекательно

Нателла, судя по анкете, трудится в Индустриальном районе. В 27 лет она востребована и за час берёт 2 тыс. рублей. Постыдного занятия длинноволосая нимфа вовсе не смущается. На нашу просьбу побеседовать с лёгкостью ответила: "Без проблем". Интердевочка открыто рассказывает о своих профессиональных страхах и эротических предпочтениях, а ещё подтверждает: "Для занятия проституцией нужны стальные нервы. Дело явно не для всех".

Нателла, ночная бабочка:

"Для меня интим за деньги – настоящее удовольствие. Мало того, что я встречаюсь с мужчинами, так ещё и ни в чём себе не отказываю финансово. Покупаю еду и одежду, оплачиваю расходы. Даже сделала ремонт. Страшно бывает редко – когда клиент пьян или агрессивно настроен и может меня покалечить.

С приличными партнёрами, которые приезжает ко мне на дом, я откровенна. Когда человек с мозгами, я не пугаюсь и соглашаюсь с ним на любые эксперименты. Даже самые изощрённые: с игрой в рабыню, страстными поцелуями и нестандартными близостями. Мне это нравится. Естественно, я сторонник контрацепции. А вот медицинских справок с клиентов не спрашиваю.

Признаюсь, я нимфоманка. Поэтому и занимаюсь сексом с нелюбимыми. Мне и так в кайф.

Но советую: если вы дорожите собой и не слишком уважаете интим, то лучше найдите нормальную работу. Не надо идти на панель. Вы испортите себе нервы. Эскорт – для "истинных ценителей".

Спрос на мой труд то падает, то растёт – не угадаешь. В среднем я принимаю 12-15 клиентов в неделю. Некоторые оплачивают целую ночь.

Не секрет, что с куртизанками близко общаются не только молодые, активные парни. Но и зрелые мужчины, которым надоела супружеская жизнь. Часто мужья и жены воюют. А ведь затяжные семейные конфликты морально истощают. Путаны же своего рода психологи для мужчин. Выслушают, обнимут и никогда не повысят голос.

Клиентам важна душа. Они не сильно обращают внимание на внешность ночной бабочки. Допустим, если у женщины есть небольшой живот или пара шрамов, то она всё равно может спокойно работать и зарабатывать. Тем не менее бодипозитив в нашей сфере не доходит до апогея. Мы пользуемся косметикой, ухаживаем за волосами и носим красивое нижнее бельё.

"Эскорт в Барнауле не развит"

Общительный жиголо из Индустриального района Кирилл говорит, что профессиональный опыт у него небогатый. В эскорт, улыбается мужчина, он пришел из интереса. "У меня возникло желание узнать, востребован ли интим за деньги в нашем городе", – так объяснил он amic.ru необычный выбор профессии.

Эскорт-услуги – это предоставление спутника состоятельному клиенту на время мероприятия. Но, в голос уверяют спикеры, эскортом они чаще ласково именуют платный интим.

Кирилл, ночная бабочка (или ночной мотылёк – кому как нравится):

"В 2019 году я расстался с девушкой. К новым отношениям готов не был, но молодой организм всё же требовал своё. Чтобы избежать серьёзных знакомств и сам пару раз прибегал к интимным услугам. Но встречи с девицами меня не удовлетворяли. У девушек, которые идут на панель, механизм работы отлажен до мелочей. Они не вкладывают душу в занятие любовью. Психика девчонок просто сломана.

Моя карьера в коммерческом сексе началась как раз из-за нехватки тепла. В голову пришла мысль: почему бы не встречаться с теми, кто мечтает о ласке? Да и, будучи ночной бабочкой, я могу выстраивать правила поведения с партнёршами.

Больших успехов в "работе" я не достиг. Барнаул для эскорта узковат. Да, у нас есть люди, витающие в сексуальных фантазиях, но до решительных действий почти никто не доходит.

В сфере эскорта даже конкуренция отсутствует. А если вдруг и есть, то в ней сконцентрированы граждане, жаждущие интима на халяву.

Заработок же у нас, любвеобильных предпринимателей, не заоблачный. Виной тому низкий спрос на услуги.

Дело легко совмещать с официальной работой. Правда, для большинства девушек эскорт – единственный источник дохода. Поэтому им приходится брать всех мужчин подряд, без разбора. Многие думают, что поработают полгода и вернутся к обычной жизни. Но, по статистике, 90% ночных бабочек перестают воспринимать простой, рутинный труд.

Малый и крупный бизнес

Чаще всего, говорит Кирилл, он ходил в гости к "индивидуалкам". Делится подробностями: "Они работают прямо у себя в квартирах, без выездов… На вызов могут примчаться представительницы специальных фирм. Стоит удовольствие от 1,5 до 5 тыс. рублей".

Не на себя, а на тётю

Жанна из Барнаула – воспитательница, но параллельно работает в конторе под руководством "мамочки". Пожимает плечами: "Я стала путаной не от хорошей жизни". Женщина долго терпела беспросветное безденежье и выходки мужа-тирана.

Жанна, ночная бабочка:

"Я вышла замуж в 20 лет и засела в декретном отпуске. Денег не хватало катастрофически. За несколько лет семейной жизни стало понятно: без дела больше нельзя, а найти хорошую работу сложно. Я начала перебирать варианты: читала объявления в газетах и интернете. Но не было шанса устроиться даже в салон красоты, в женский коллектив. Муж ревновал страшно…

Втайне от супруга я попробовала секс за деньги. В этом нет ничего хорошего, но "зарплата" неплохая. Мне было не по себе. Жутко, страшно, неприятно.

Хотя первый рабочий день был смешным. Ко мне по очереди пришли три клиента, и ни с одним я не переспала. Один мужчина сразу уснул, второй сделал мне массаж, а третий просто хотел выговориться.

В первый половой акт с незнакомцем я не испытала эмоций. Закрыла глаза и мучительно ждала, "пока это закончится". Несомненно, в наших рядах есть нимфоманки, не умеющие обходиться без интима. Но я к ним не отношусь.

Иногда с клиентами приятно общаться и заниматься любовью. Да, и с мужем я развелась и больше не обременена "бытовухой".

По словам Жанны, в список её услуг входит классический интим – без поцелуев и извращений. В компании, где она трудится, есть штатный водитель и управляющая. Последняя следит за тем, чтобы ночные бабочки были чистыми, накормленными и не попадали в руки неадекватных мужчин.

Через полгода работы куртизанкой я устроилась в детский сад. Детей люблю очень. К тому же в садик ходит мой сын. Только есть загвоздка – в том, что в учреждении я получаю максимум 10 тыс. руб. в месяц, а в коммерческом сексе зарабатываю 3 тыс. рублей за ночь.

Я бы ушла из этой сферы. Но куда? У меня нет хорошего мужчины, и ребёнок на руках. Хочу, чтобы рядом был тот, с кем можно спрятаться как за каменной стеной. Был у меня один любимый человек, кроме мужа… И тот выдвинул ультиматум: "Либо я, либо сын". А я ребёнка на мужика не променяю.

Естественно, мечтаю я не только о любимом. После школы было желание поступить на автослесаря, а сейчас с удовольствием стала бы дизайнером интерьеров.

Однажды меня вызвали в сауну. Там были крутящийся стол и несколько мужчин, что-то праздновавших. Мы включили музыку, и я весь заказ протанцевала на столе. Клиенты счастливы, а мне весело. Один молодой человек запал в душу – вежливый, обходительный, заботливый. Я поехала к нему домой. Он помыл меня, погрел в сауне, напоил чаем, заказал пиццу. Незабываемый вечер! Я снова почувствовала себя настоящей девушкой.

Виртуальные соблазны

На пресловутых сайтах объявлений, кроме дам и господ с выраженной социальной ответственностью, можно найти транссексуалов. Правда, мало кто из них готов на тесный физический контакт. Основной доход барнаульским "трансам" приносит продажа эротических видеороликов.

Транссексуалы – это те, кто сменил пол хирургическим путём. При этом человек, решившийся на операцию, относит себя к определённому гендеру с рождения. Например, женщина может идентифицировать себя мужчиной с малых лет и согласиться на медицинское вмешательство в сознательном возрасте. Точно так же происходит трансформация из мужчины в женщину.

Дорого и скучно

На сайтах по заказу интима мы познакомились с Валерией – барнаульским продавцом порновидео, сменившим пол.

Валерия, транссексуал:

"Ночные бабочки – у обочины. А я модель. Так сказать правильнее. Зарабатываю на интимных видео и вкладываю деньги в дорогостоящие гормоны. Недёшево обходятся и лазерные процедуры.

Затраты космические. Только представьте: вы родились девушкой и вам ничего не нужно в себе менять… А если природа не наградила соответствующими данными, то каждый месяц приходится тратить 150-200 тыс. рублей на "самое необходимое".

Конечно, первые два года я получала от работы и деньги, и удовольствие. Но в конечном итоге интим стал обыденным. И это при том, что в моей практике есть негативные, нервирующие случаи. Бывало, сильно выпившие ребята требовали вернуть деньги и кричали: "Нам не понравилось!" Помогли тогда правоохранительные органы.

Хотя на самом деле жутких разборок у меня не было.

Закон не писан

Ночные бабочки живут разными ценностями, а делом занимаются общим. Одни из них сетуют на разбитую вдребезги супружескую жизнь, другие попросту жаждут денег и наслаждаются любовными утехами. Но в любом случае проституция в России нелегальна, и девушки это осознают. Правда, признаются: "Нам запреты – не указ".

Цифра

По данным МВД России на 2016 год, в России проституцией занимаются более 1 млн женщин.

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P.S.: "Я не такой!"

Без мужчин зажигательная индустрия тоже не обходится. Вот только некоторые из них о своей "причастности" к коммерческому сексу не знают. Дело в том, что незнакомцы без спроса выкладывают интимные анкеты в Сеть, сопровождая их чужими фотографиями и телефонными номерами.

По номеру, указанному на амурном сайте, мы написали Александру (имя изменено, – прим. amic.ru). В его анкете крупным шрифтом пояснено: "Мне 26 лет. Рост 180 см. Цена за час – 1,5 тыс. руб., за ночь – 10 тыс. руб. Массаж и прочие услуги".

На просьбу рассказать о своей деятельности молодой человек отреагировал с искренним удивлением: "Где вы взяли мои контакты?"

Завязался диалог.

– Только не говорите, что это ошибка…

– Ещё какая!

Смущённый поворотом событий, наш корреспондент предоставил "пострадавшему" скриншот визитки с эротического портала.

– Прекра-а-асно. Прошу прощения. Очень неловко вышло.

– Я балдею, – с целомудренной краткостью ответил Александр.

За фразой: "Ссылка нужна? Может, кто из друзей пошутил?" последовало молчание. Читать сообщения не-мальчик-по-вызову перестал.

Amic.ru не поощряет проституцию и призывает женщин (и мужчин) уважать себя и своё достоинство. Публикация носит исключительно познавательный характер.