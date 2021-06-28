"Дурак". Сказ о том, как барнаульцы знакомому 40 миллионов заняли и без денег остались

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Фантастически дорого обошлась нескольким барнаульским бизнесменам вера в людей. Они одолжили одному и тому же знакомому очень крупные суммы под проценты, и вот уже три года не могут вернуть свои деньги. В общей сумме — около 20 млн рублей. Должник при этом ни от кого не прячется и открыто заявляет, что этих денег больше нет. Мужчина сам считает себя жертвой. Мол, хотел подзаработать и доверился родственнику, а тот его "кинул". А общий ущерб всех участников этой истории, по его словам, превышает 40 млн рублей.

Обычные, на первый взгляд, междусобойные долговые разбирательства напоминают рухнувшую финансовую пирамиду. Куда утекли заемные миллионы, остается неясным. Предприниматели не могут добиться своих денег ни от должника, ни от его родственника. В полицию Барнаула поступило уже несколько заявлений, но уголовное дело пока не возбудили. Что заставило бизнесменов добровольно отдать по несколько миллионов рублей, куда делись деньги и почему полиция не берется за дело, разбирался корреспондент amic.ru.

Платежом не красен

Барнаульский предприниматель Михаил Пахомов рассказывает, что уже три года не может вернуть почти 7 млн рублей, которые дал в долг своему знакомому Виталию Т. (имя изменено). Молодые люди познакомились еще в 2012 году: периодически общались, пересекались в общих компаниях и даже вместе ездили отдыхать за границу. С 2018 года их связали еще и денежные отношения. Виталий попросил одолжить ему 200 тысяч рублей, пообещав вернуть все с процентами. Через месяц отдал 210 тысяч. На этом займы не закончились.

Виталий объяснял, что деньги нужны ему для бизнеса, связанного с перекупами техники и недвижимости на аукционах. Мол, там можно практически за бесценок скупать всё, что угодно: от холодильников и телевизоров до заводов и параходов. Потом все это якобы продается по хорошей цене. А уцененную бытовую технику, рассказывал должник, его знакомые вообще потом продают прямо с магазинных витрин по рыночной стоимости. Виталий заверил Михаила: с таким бизнесом у него всегда есть документы на какую-нибудь машину или квартиру. И если деньги понадобятся срочно, он всегда может что-нибудь продать и сразу же рассчитаться. В общем, все звучало красиво.

Предложения со временем становились все более "деловыми", а суммы "в долг" росли: 200 тысяч, 500, полтора миллиона... В общей сумме Пахомов занял Виталию 6,8 млн рублей без всяких расписок. Говорит: доверял приятелю.

"По его словам, он постоянно чем-то занимался: перекупы, бытовая техника. И вроде как даже сам под проценты деньги давал, а в залог получал квартиры и машины под расписки. Особенно много про квартиру на Горе рассказывал, которая у него в залоге. Чуть что, говорит, продам ее сразу и все тебе отдам. В любой момент. Вот такие примерно истории были от Виталия. И как-то не было у меня ощущения, что он обманывает. Проценты-то он всегда платил. Да и я ведь помочь ему хотел, раз он свой бизнес начал", — объясняет Пахомов.

Проценты-то Виталий платил, но вот основную сумму возвращать не спешил. Даже тогда, когда Михаил стал жестко требовать долг. Виталий объяснял, что пока возможности нет: якобы у партнеров вдруг возникли проблемы с выводом денег. Но продолжал просить взаймы новые суммы. Пахомов показывает сообщения от должника в WhatsApp за 2020-й год:

Одалживать еще Михаил не стал. В очередной потребовал от знакомого рассчитаться, наконец, по долгам. В очередной раз — безрезультатно. В сентябре 2020-го Виталий извинился и объявил: денег нет и ему нечем теперь платить даже проценты. И рассказал правду: никакими машинами и яхтами он никогда не занимался, а все деньги отдавал другому человеку, который и вел "бизнес". А теперь миллионы якобы просто куда-то пропали.

Так Пахомов и остался без 7 млн рублей. По сути сам просто отдал их в руки другого человека.

Жажда наживы

Если Пахомов уверяет, что одалживал деньги исключительно из добрых побуждений: хотел помочь знакомому, то другой пострадавший предприниматель, Артем Токарев, примерно в то же время одолживший Виталию 4,5 млн рублей, объясняет жестко: виновата обычная жадность. С предприимчивым должником дружил не сам Артем, а его брат Антон. Артем согласился участвовать в деле из-за соблазнительных процентов. Говорит, что просто не смог отказаться от прибыли.

"Сейчас я понимаю, что вся эта история — классическая пирамида. Скажем "спасибо" Мавроди, за то что всех научил. Но я тогда вообще об этом не думал. Можно, конечно, сказать, что я лоханулся, но мной двигала жадность. Я же видел, какие проценты мне идут. Видел и ощущал эту прибыль. Ничего не делаешь, а через полгода пошел и купил себе, например, мотоцикл. Я несколько раз этому Виталию даже сам звонил, предлагал еще дать денег. И радовался, что, например, не 5, а 7 процентов выторговал. И не думал даже, что уже завтра всей этой истории, как и моих денег, может не быть", — рассказывает Токарев.

Младший брат Артема одолжил Виталию еще 500 тысяч рублей. В отличие от Михаила, братья давали деньги строго под расписки. В остальном же ситуация как под копирку: должник рассказал красивую историю про аукционы, взял "в долг" миллионы, какое-то время платил проценты, а затем объявил, что денег больше нет.

И таких "знакомых" и "друзей", которые одолжили Виталию деньги, amic.ru нашел не меньше восьми. Пахомов же уверяет, что их гораздо больше.

Сейчас товарищи по несчастью уверены, что Виталий изначально собирался всех "кинуть" и даже не думал кому-то возвращать деньги. Предприниматели неоднократно писали заявления в полицию, но дело так и не было возбуждено. Должник твердит, что денег у него уже нет: "обманули". И обещает потихоньку раздавать долги, как появится возможность. Но работает он сейчас рядовым сотрудником банка.

Простая математика: даже если Виталий будет по 100 тысяч в месяц выделять на гашение долгов, со всеми обязательствами он сможет рассчитаться не раньше, чем через 16 лет.

"Дорогой" свояк

Виталий, несмотря на миллионные долги, ни от кого не скрывается. Он сам предложил встречу корреспонденту amic.ru и рассказал свою историю. Мужчина признает: виноват перед знакомыми, у которых занял "просто кучу денег". Но заявляет, что во все это его втянул свояк (муж сестры жены Виталия) Алексей Г. (имя изменено). По словам Виталия, мужчина обманул его примерно той же историей, которую он сам потом увлеченно перессказывал знакомым предпринимателям.

"Мы с Алексеем познакомились, так как девушки, с которыми мы встречались — родные сестры. Подружились. Ну а потом сыграли свадьбы и стали свояками. Можно сказать, что это был близкий мне человек. Я ему доверял, как себе. И вот в какой-то момент он мне рассказал, что у него есть знакомые ребята. Одни занимаются перекупом техники, а другие уцененкой. Мол, он сам раньше в магазине бытовой техники работал, и у него там остался друг. Через него все это можно якобы проворачивать. И попросил денег под проценты. Небольшую сумму — тысяч 200. Я ему дал, и получил все назад с процентами. Конечно, захотелось дальше этим заниматься — зарабатывать деньги из ничего", — вспоминает Виталий.

Сначала он отдал свояку все деньги, что у него были в наличии. Потом стал брать кредиты — на себя, на маму, на жену. Всего он передал родственнику больше 20 млн (!!!) своих (и банковских) денег. А когда брать их стало неоткуда, начал занимать у знакомых. Причем, брать деньги в долг, уверяет Виталий, его тоже надоумил Алексей.

"Говорит мне, надо еще денег, чтобы все и дальше шло гладко. Я ему сказал, что больше нету — уже даже маму в кредиты втянул. А он мне: "поспрашивай, есть же товарищи". Так я и начал обращаться к знакомым, у которых была возможность одолжить. Рассказывал им все то же самое, что и мне Леха говорил, про перекупы. Ко мне хорошо относились, поэтому давали. А Леша все давил: бери, попроси, предложи проценты побольше", — рассказывает собеседник.

Так Виталий почти два года и выпрашивал деньги у всех знакомых. Самое удивительное: никаких машин, телевизоров и пароходов мужчина ни разу не видел, но был уверен, что деньги действительно находятся в каком-то обороте. Свояк убедительно сыпал цифрами и историями про "перекупщиков" и "техников". В подтверждение Виталий показал архив переписки с родственником в WhatsApp.

А в августе 2020-го года у мужчин начались серьезные проблемы. Алексей объяснял это трудностями у "техников" и "перекупов" с выводом денег. Но по переписке видно, что люди люди просто перестали верить Виталию и начали требовать вернуть долги. Алексей еще какое-то время попробовал "повыжимать" из Виталия деньги, а затем объявил, что весь "бизнес" накрылся медным тазом.

"Теперь не забуду эту дату: 15 сентября 2020 года. Мы с ним встретились и он сказал: "Виталь, а денег больше нет". Мол, все исчезли. Сказал, что все время отдавал средства на руки одному человеку — тому самому знакомому из магазина техники. И вот теперь он якобы куда-то скрылся. И Леша все это так спокойно говорил. Как будто его вообще не волнует, что теперь с нами будет. Потом я понял, почему: 40 млн рублей людям и банкам должны не мы. Должен я один. А он, получается, совсем не при делах". — сокрушается Виталий.

Осознав 40-миллионный масштаб проблемы, мужчина встретился со всеми, у кого занимал, извинился и рассказал, что денег нет. И теперь, по его словам, он "не живет, а просто существует".

"Я понимаю, что виноват перед всеми. Но я такая же жертва, как и они. Уверен, что Леша просто воспользовался мной и кинул. Признаю, что я должен всем деньги. Но совершенно не знаю, как буду отдавать. С женой я развелся. В том числе и из-за финансовых проблем. Моя мама сейчас в больнице получает психологическую помощь. У нее было уже несколько нервных срывов. Ей пришлось продать свое жилье, чтобы закрыть часть кредитов", — делится Виталий.

Алексей же, по его словам, "вполне нормально себя чувствует". И ни о каких долгах не переживает. Виталий сам написал на свояка заявление в полицию, предоставил все выписки и документы. Но в возбуждении уголовного дела ему, как и остальным участникам истории, отказали. Официальная формулировка — "за отсутствием состава преступления".

Должник продолжает добиваться, чтобы расследование все же началось. Про Алексея он говорит лишь одно: "Встречу где-нибудь на улице, всё *** (лицо) разобью". Он продолжает ходить на работу и говорит, что не представляет, как будет расплачиваться по долгам. В отделе полиции, по словам Виталия, его наивность описали просто: "Дурак". И мужчина, похоже, сам с этим согласен.

С этим согласны и многие, кто одолжил Виталию деньги. Но не все верят в его печальную историю. Например, Михаил Пахомов уверен, что деньги до сих пор у Виталия. А со "свояком" они разыгрывают драматичную сцену, чтобы избежать наказания.

"Нас таких много по стране"

По словам Виталия, свояк настаивает: во всем виноват его знакомый из магазина техники Андрей. Мол, он забрал все деньги и куда-то скрылся. Алексей объяснил, что теперь ищет злоумышленника и все деньги. Однако в полицию не обращается: якобы пользуется какими-то "своими методами".

Предприниматели и Виталий уверены: свояк выдумал "Андрея", чтобы уйти от ответственности. Так считает и Артем Токарев, который все еще надеется вернуть свои 4,5 млн рублей. Предприниматель устроил целое расследование, чтобы разобраться в произошедшем.

"С этим Лешей я увиделся один раз. Мое мнение — он *** (лжец). Спрашиваю его: "Куда деньги дел?". Он рассказал про этого друга, Андрея. Сказал, что все деньги ему отдавал в руки, на парковке возле ТЦ. Я посадил его в машину и повез на эту парковку. Попросили записи камер у охраны. Просмотрели последний месяц — ничего там нет. "Как так?", — спрашиваю. А он начал мямлить, что может просто на камеры не попали. "Тогда какие у него паспортные данные? Где он живет? Номер машины хотя бы?", — спрашиваю. Ничего этот Леша не знает. Ну как можно не знать? Если по его словам, он с этим Андреем в одном магазине техники работал. Я бы знал, во сколько мой коллега, извините, в туалет ходит. Более того, я нашел людей, которые в этом магазине работали. Они рассказали — Алексея помнят. Ушлый, мол, тип. А ни про какого Андрея не слышали. Вот и все — это просто сказки и отговорки, чтобы не возвращать деньги. Красивая драматичная история", — рассказывает Токарев.

Виталий тоже попытался добиться правды от Алексея. Позвал на встречу и взял с собой диктофон. И прямо спросил свояка: "Ты меня просто кинул?". Мужчина на это ответил лишь одно: "Расслабься. Нас таких много по стране. Будут деньги — отдадим. Не будет — не отдадим". И оставил родственника наедине с теперь уже его личными проблемами.

Корреспонденту amic.ru связаться с Алексеем не удалось: трубку он не берет. Все, что мужчина предоставил правоохранителям по всем заявлениям, — небольшая объяснительная. Копия есть в распоряжении редакции. Цитируем:

"Опрошенный по материалу проверки Алексей Г. пояснил, что с Виталием Т. знаком с 2016 года, находятся в дружеских отношениях. С 2017 года вместе с Виталием Г. занимался куплей-продажей автомобилей, в связи с чем складывались денежными средствами в равных долях. Денежные средства под проценты никогда у Виталия Т. не брал, все изложенное Виталием Т. не соответствует действительности"

На этом его помощь следователям закончилась.

"Где деньги, Зин?"

Куда делись 40 млн рублей, остается тайной. Хотя по сути никакой тайны нет. Предприниматели сами просто отдали их своему хорошему знакомому. Тот так же просто передал их свояку. И на этом цепочка обрывается. Почти все, кому Виталий должен, обвиняют именно его.

Обманутые предприниматели все еще надеются вернуть деньги с помощью правоохранителей. Михаил Пахомов собирает коллективное заявление в полицию, чтобы привлечь должника к уголовной ответственности. Все согласны: Виталий должен понести наказание. Тот же написал заявление на свояка и пытается доказать, что сам стал жертвой обмана.

Но полиция пока ни одно уголовное дело не возбудила. Состава преступления не нашли ни в действиях Виталия, ни в действиях Алексея. Из ответов правоохранительных органов следует, что такие дела (связанные с долгами), следует решать в гражданско-правовом поле. Другими словами, взыскивать через суд. Барнаульский юрист Виталий Быков, который теперь защищает интересы Пахомова, говорит: через суд в этой истории никто ничего не взыщет. И Алексей, и Виталий давно переписали свое имущество на родственников. Поэтому суд, скорее всего, утвердит иски, но справедливость останется только на бумаге: деньги людям не вернут.

Юрист подчеркивает: на самом деле и полиции и следователям есть за что зацепиться и выявить мошенничество. Но для этого нужно начать расследование.

Amic.ru направил запрос в УМВД России по Барнаулу с просьбой прокомментировать историю и отказы в возбуждении уголовных дел.

По словам Быкова, в подобной ситуации сегодня может оказаться каждый. По его словам, есть два способа, которые помогут как-то защитить себя:

"Есть два юридических инструмента: расписка и договор займа. Если у вас попросили в долг крупную сумму, обязательно оформите оба документа. И еще будет хорошо, если деньги вы передадите при свидетелях. Можно так и указать в договоре, что займ производился при участии третьих лиц. Кроме того, нужно всегда уточнять, на какие цели человек просит деньги. Чтобы не получилось, что ваши деньги использует не по назначению. Тем более, в каких-то махинациях".Но, как показал пример Михаила Пахомова, эта защита не срабатывает, когда с должника взыскивать нечего. Поэтому юрист советует просто не давать деньги в долг.

"Давно известно, что любую дружбу можно испортить долгами. Не хочешь проблем — не занимай денежек", — советует Быков.

Но клиент юриста этим советом не воспользовался. Поэтому Быков, Пахомов и другие пострадавшие, будут и дальше добиваться справедливости. Amic.ru продолжает следить за развитием истории. Узнаем сами и расскажем вам, найдутся ли исчезнувшие 40 млн рублей.