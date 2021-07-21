Магия обмана. Как устроен рынок экстрасенсов в Барнауле и почём сегодня волшебство?



В России очередной виток моды на гадалок и экстрасенсов, считают психотерапевты. По словам специалистов, в непростое время пандемии многие ищут выход из сложных жизненных ситуаций в магических обрядах и заклинаниях. А на дворе между тем 2021 год: еду печатают на 3D-принтере, к далёким планетам летают зонды, о ясновидящих сняли десятки разоблачений, но люди продолжают искренне верить, что их проблемы можно решить взмахом волшебной палочки. И платят огромные деньги, чтобы вернуть мужа, снять родовое проклятие или вылечить ребёнка. В полиции потом лишь разводят руками: факт мошенничества доказать очень трудно.

Почему мы до сих пор доверяем магам и ясновидящим, как им удаётся вытягивать из нас деньги и почему чаще всего они остаются безнаказанными? В этом попробовал разобраться корреспондент amic.ru Саша Соколов. Он сходил (из любопытства) на сеанс к трём популярным в Барнауле экстрасенсам и увидел, как творится настоящая коммерция магия.

Недешёвые взмахи рук

Личная история похода к ясновидящему, наверное, есть у каждого. Я, например, помню эпизод из детства, когда мама повела нас с братом к известному в Барнауле экстрасенсу: узнать, какое будущее нас ждёт. Коридор частного дома по ул. Анатолия был до отказа забит посетителями. Они теснились на длинных лавках, ожидая очереди, а помощник мага периодически объявлял, кто пойдёт следующим. Через час настал и наш черёд. Грузный бородатый мужчина в очках какое-то время поводил вокруг нас руками и выдал: брат в будущем разбогатеет, а я стану бабником. Оставив тысячу рублей, мы с мамой и с этой ценной информацией поехали домой.

Но далеко не для всех сеанс заканчивается потраченной тысячей и забавным пророчеством. Зачастую люди обращаются к экстрасенсам в отчаянии, когда проблему, как им кажется, решить невозможно. И готовы платить любые деньги за надежду на чудо. Например, читательница amic.ru Татьяна (имя героини изменено, – прим. авт.) в 2010 году как на работу ездила к знаменитой в Барнауле Таисии. Женщина надеялась вылечить дочь от атопического дерматита. Походы по врачам ничего не давали: медики уверяли, что "со временем пройдёт само". А потом стало по-настоящему страшно: дочь, покрытая красными пятнами, начала кашлять и задыхаться.

"И тут мне знакомый сказал, что есть такая Таисия, к которой когда-то сам Евдокимов ходил. Мол, она сильный экстрасенс и всем помогает. Принимала она на ВРЗ. Мы туда приехали, а в "предбаннике" – куча народу. Кто с детьми, кто сам по себе, взрослые мужики тоже в очереди сидят. Эта Таисия посмотрела на нас с ребёнком, уверенно махнула рукой и сказала: "Вылечим". При этом добавила, что на нас порча. Я ещё удивилась, как порча на младенце может быть. Она сказала, что, возможно, её на другого человека посылали, а попало на мою дочь. Отдала ей 1100 рублей за снятие. И ещё 500 рублей за сам сеанс. И весь следующий месяц я ребёнка к ней возила по утрам. Таисия водила над ней руками, вся процедура около 5-10 минут занимала. И каждый раз я так и платила по 500 рублей", – вспоминает Татьяна.

Впрочем, улучшения так и не наступило. Хотя клиенты Таисии, которых Татьяна встречала в очередях, радостно делились удивительными историями: как ребёнок внезапно исцелился или как по волшебству наладилась личная жизнь. У некоторых были совсем тяжёлые случаи. Например, читательница вспоминает о бабушке, которую ясновидящая "лечила" от внутреннего абсцесса. Помощницы целительницы при этом всячески отговаривали старушку: "Не ходи к врачам, они тебе не помогут". Чем закончилась её история, Татьяна так и не узнала: перестала ездить с дочерью за бесполезными (и недешёвыми) взмахами рук.

"В общей сложности я, наверное, тысяч 15-20 ей отдала. Под конец Таисия и сама уже начала злиться, что ничего не налаживается. Сказала, надо ребёнка покрестить, потому что без этого магия не проходит. Дочь-то я покрестила, но к ней больше не ходила. Уже поняла, что смысла в этом никакого нет. А справиться с приступами нам потом помог медицинский специалист", – объяснила читательница.

Сегодня тех очередей, которые простаивали часами к магической Таисии, к экстрасенсам почти не встретишь. Стало модно договариваться о сеансах в WhatsApp, а отзывами о талантах мага делиться в соцсетях. Например, на сибирском форуме для мам есть даже специальная "ветка", где обсуждают свой опыт общения с колдунами. И о Таисии там, кстати, говорят до сих пор. Люди продолжают возить к ней больных детей и отдавать немалые деньги за заговоры и снятие порчи.

Даже если ясновидящий не помог, многие "магические фанатики" не отчаиваются. Они уверены, просто ошиблись в выборе: нужно найти того, кто действительно обладает способностями. А те, кто осознаёт, что просто попался на уловку и потерял деньги, пишут заявление в полицию. И тогда журналистам amic.ru приходится писать новости о крупном мошенничестве. Суммы поражают:

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35 тысяч рублей. Деньги-то она взяла, а вот любовь к мужчине так и не вернулась. В полиции завели дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". В июне 2021 года барнаулец не выдержал страданий от расставания с девушкой. И обратился к ясновидящей , чтобы вернуть возлюбленную. За свои услуги ворожея попросила. Деньги-то она взяла, а вот любовь к мужчине так и не вернулась. В полиции завели дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".

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50 тысяч рублей. Она заверила, что завернёт их в платок, поколдует дома, а потом вернёт обратно, и порча исчезнет. За свои услуги она попросила ещё полторы тысячи сверху. Естественно, больше её доверчивая старушка никогда не видела. Итог – уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". В апреле в Бийске пенсионерка сжалилась над женщиной, просившей милостыню, и открыла ей дверь. Гостья втёрлась к ней в доверие и заявила, что на бабушке страшная порча, которую "принёс ветер" . Чтобы исправить ситуацию, ясновидящая попросила у хозяйки куриное яйцо. А заодно и все деньги в квартире –. Она заверила, что завернёт их в платок, поколдует дома, а потом вернёт обратно, и порча исчезнет. За свои услуги она попросила ещё полторы тысячи сверху. Естественно, больше её доверчивая старушка никогда не видела. Итог – уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".

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813 тысяч рублей 15-ю переводами. Колдунья сначала пожаловалась на плохое самочувствие, а потом и вовсе пропала со всеми деньгами. Следователи завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере". Жительница Барнаула уже отчаялась, поскольку долгое время не могла продать квартиру. И в июне 2021 года нашла в интернете колдунью, которая вызвалась ей помочь. И пока они общались в Сети, на жильё действительно нашёлся покупатель. А экстрасенс попросила перевести все вырученные деньги ей, чтобы очистить их от негативной энергии . Доверчивая женщина перевела ей15-ю переводами. Колдунья сначала пожаловалась на плохое самочувствие, а потом и вовсе пропала со всеми деньгами. Следователи завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере".

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В апреле женщина из Барнаула обратилась к гадалке, чтобы наладить семейную жизнь. Та попросила за свои услуги всего лишь тысячу рублей. Но в процессе "работы" вдруг обнаружила, что на клиентке порча. И вызвалась снять её за 20 тысяч рублей. Деньги доверчивая горожанка перевела. А затем зашла в банковское приложение и обомлела: на нее оформили три кредита на общую сумму больше одного миллиона рублей. Теперь делом по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере" занимаются следователи.

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И это лишь несколько случаев за последние три месяца. Подобные новости от алтайской полиции amic.ru публикует постоянно. А сколько ещё жертв экстрасенсов не решаются написать заявление, остаётся загадкой. В МВД amic.ru пояснили, что отдельной статистики по магам и колдунам не ведут. Все эти дела рассматривают как любое другое мошенничество. Раскрыть их почти невозможно: сложно доказать вину ясновидящего, которому человек сам отдал десятки тысяч рублей.

Магическое мышление

В слепом доверии к экстрасенсам нет ничего удивительного, считает барнаульский практикующий психолог Екатерина Кабанченко. Всё потому, что большинству людей на планете присуще "магическое мышление" – именно оно объясняет вселенскую веру в чудеса.

"Для человека естественно не прилагать никаких усилий и ждать при этом лёгкого результата. Например, если вы решили пойти к психологу, то там придётся самому проводить тяжёлую работу над собой и своими проблемами. Специалист может только присматривать и направлять, давать инструмент. Экстрасенсы же, наоборот, предлагают самое лёгкое решение: делать ничего не надо, ведь какой-то магический ритуал и без этого даст результат", – пояснила Кабанченко.

Сыграло роль и телевидение. В 90-е с экранов не сходили Анатолий Кашпировский, Алан Чумак и прочие "волшебники", которые заколдовывали воду и гипнотизировали людей. В нулевые хитом стала "Битва экстрасенсов", где маги и колдуны каким-то чудом находили людей хоть на парковке, хоть в ночном лесу.

Чем чаще зритель видит что-то по телевизору (даже самый неинтеллектуальный постановочный бред), объясняет психолог, тем сильнее снижается его критичность к этому. Большинство россиян, по мнению Кабанченко, уверены, что вокруг полно людей с экстрасенсорными способностями. И проблемы они могут решить, просто пошептав над фотографией. Как в кино.

Самое страшное, убеждена Кабанченко, – не то, что от "помощи" экстрасенса нет результата. Гораздо опаснее тот вред, который он может нанести своими советами и указаниями. Особенно если речь идёт о серьёзных заболеваниях, при которых человек упорно не обращается к врачам.

Простые, но волшебные секреты

Экстрасенсы, в свою очередь, делают всё, чтобы развеять у клиента последние сомнения, считает специалист. Психологических приёмов великое множество. Есть и совершенно простые, которые уже давно объяснены наукой. Сегодня их используют все: астрологи, тарологи, гадалки, экстрасенсы, целители и другие. Самый известный – эффект Барнума – Форера.

Суть эффекта в том, что любой человек склонен видеть в абсолютно общих и расплывчатых описаниях точную характеристику себя. Но работает эта уловка только в том случае, если человеку рассказывают о нём лично. Например, если манипулятор зачитает общее описание на огромную аудиторию, практически никто в нём себя не узнает. Но если тот же самый текст разослать каждому в письме, то многие будут уверены – это написано именно о нём.

"Психолог Форер в прошлом веке первым провёл такой эксперимент. Он раздал своим студентам тесты на определение личностных характеристик. Нужно было ответить всего лишь на несколько простых вопросов. А потом преподаватель каждому должен был отправить описание личности на основании его ответов. Вот только характеристику он всем разослал одну и ту же, которую взял из первого попавшегося гороскопа. Там было очень расплывчатое описание: вы уверены в себе, но иногда сомневаетесь, иногда экстравертны, а иногда закрыты в себе. Студенты затем должны были оценить точность этой характеристики по пятибалльной шкале. Средней оценкой стало 4,26. То есть большинство было уверено: тест действительно определил особенности их личности", – рассказала Кабанченко.

По её словам, этот эксперимент затем проводили независимые исследователи во всём мире – результаты были примерно похожими. Теперь этот эффект часто используют в самых различных сферах деятельности, чтобы завлечь человека и убедить его в своих познаниях. Но это, по словам Кабанченко, только начало: общая уловка, которую используют все. Дальше каждый экстрасенс воздействует на человека как умеет.

"Многие экстрасенсы владеют некоторыми методами психологии, а кто-то даже и азами гипноза или внушения. Практически все они умеют активно слушать. В технике активного слушания нет ничего секретного. Экстрасенс тщательно подбирает слова и внимательно следит за вашей реакцией. Они очень хорошо считывают невербалику. Не каждый человек может отслеживать свою реакцию и управлять собой. А тело так или иначе выдаёт нас: мы киваем, поворачиваемся, у нас увеличиваются глаза. Как правило, они это очень хорошо подмечают и уже дальше строят своё общение. Понимают, туда ведут разговор или не туда. После всего этого многие чувствуют доверие и дальше уже начинают рассказывать всё о себе сами", – объяснила психолог.

Я решил самостоятельно (ну и по заданию редакции) посмотреть, как барнаульские ясновидящие используют все эти приёмы. Выбрал экстрасенсов, почти не похожих друг на друга. Но легенду для всех придумал одну: работы у меня нет, а с деньгами совсем туго. Не иначе, как порча.

Сеанс первый. Светлана Сияющая и "финансовое болото"

Светлана Сияющая (мы изменили псевдоним мага, чтобы вы не решили пошли к ней и повторить наш эксперимент), в отличие от большинства барнаульских экстрасенсов, хорошо рекламирует себя в Сети: у ясновидящей есть свой сайт, активная группа во "ВКонтакте", а на любые вопросы она оперативно отвечает в WhatsApp. Отзывы о ней тоже неплохие: экстрасенс не только помогает, но ещё и по-настоящему понимает проблемы каждого, "становится другом".

В WhatsApp Светлана сразу меня "осадила": о своих проблемах я могу ей даже не говорить. Мол, она и сама всё узнает у карт Таро. Всё, что нужно, – сообщить свои имя, возраст и цвет волос. За полторы тысячи рублей она не только расскажет о моих проблемах, но и поможет с ними разобраться. "Всё решаемо, молодой человек", – вкрадчиво сказала женщина в голосовом сообщении.

Но быстрого волшебства не получилась: Светлана пожаловалась, что на тренировке подвернула ногу и не может ходить. Видимо, паранормальные способности не в силах уберечь её от неровностей пола.

С третьей попытки попасть к ней всё-таки удалось. У подъезда многоквартирного дома на Балтийской меня встретила невысокая и коренастая женщина лет 50-ти. Хотя в своих аккаунтах она использовала фото совсем другой женщины – стройной блондинки. Впрочем, быть может, это и есть самая настоящая магия – поправьте меня в комментариях, если что.

"Долго добирался-то по пробкам?" – спросила меня Светлана. "Да нет, на трамвае быстро долетел", – так я дал ей понять, что машины у меня нет. "Ну ладно, пойдём", – повела меня экстрасенс в квартиру на первом этаже.

Необжитое помещение, в котором жутко пахло жжёными свечками, очевидно используется как офис: пустые кухня и прихожая. Только в гостиной стоит большой стол, аквариум с рыбками и стеллаж с различными "магическими" атрибутами: свечами, украшениями и денежной жабой. На стене – одиноко торчащий гвоздик, куда я и повесил куртку.

Пошуршав на кухне, Светлана пришла с колодой карт. Но с раскладом не торопилась: сначала проанализировала меня по внешнему виду. Оказалось, я человек-противоречие. Красную куртку ношу, потому что хочу заявить о себе, а серую кофту под ней – из стремления быть незаметным. "Ты, кстати, точно у меня не был раньше? Где-то я твоё лицо видела", – принялась она раскидывать карты.

Кстати, говорила она больше о себе: хвасталась своими успехами.

"Секрет моих достижений в том, что я не парюсь. Понимаешь? Я просто знаю, что у меня всё будет. И оно как-то естественным образом в моей жизни появляется. Я один раз попыталась в ипотеку взять квартиру: честно сказала, что собираюсь тут работать. Не дали. Второй раз соврала, что жить тут буду: дали. Вот видишь, не заморачиваюсь и всё само собой получается", – открыла она лайфхак.

Мне же, по словам гадалки, следует усвоить одно: для экстрасенсов денег жалеть не стоит.

"Пришла как-то девушка молодая. Вижу: на ней от предыдущих отношений венец безбрачия. Снять его трудно, и я с неё по-божески попросила 11 тысяч. А она не захотела платить. Ну не глупо ли? Пожалела 11 тысяч, и будет теперь гнить изнутри, а могла заплатить и встретить потом мужчину, который будет 111 тысяч зарабатывать. Жалеть деньги – неправильно", – предупредила экстрасенс.

Меня же колода показала Светлане как "непризнанного гения". Карты периодически смешно падали на стол. Но Светлану это не смущало: "Если выпрыгнула, значит, точно всё про тебя знает. Торопится рассказать".

Выяснилось, что я неудачник практически во всём. И с родителями у меня отношения не складываются, и в личной жизни сплошные проблемы, и с деньгами полный караул. Когда гадалка говорила о финансах, я еле заметно кивнул. Поэтому именно на проблемах с деньгами Светлана Сияющая и остановилась. "Всё-таки вижу, что с финансами самые большие сложности у тебя", – понизив голос, произнесла гадалка.

"Работу ты найти не можешь. Постоянно то тут, то там. Нет тебе нигде места. А всё потому, что ты на деньгах очень зациклен. Думаешь о них постоянно. Боишься, что не заработаешь. Паришься. А отсюда все проблемы. Порчи никакой нет на тебе, не придумывай себе. Это всё ты виноват. Вцепился в эти деньги, и поэтому получить их не можешь. И в личной жизни у тебя всё плохо именно из-за этого. Ты в болоте", – вынесла она суровый вердикт.

По её словам, денег у меня не появится до тех пор, пока я не научусь легко с ними расставаться. И как я ни обещал, что буду учиться, Светлана убеждала: сам я уже ничего не сделаю, раньше надо было думать.

"В ближайшие три года я улучшений не вижу, только хуже всё будет. Ни денег, ни личной жизни. Залезть в дополнительные какие-то долги, заработать болячку головы себе. Поэтому тебе нужен выход", – такое вот неутешительное беспросветное будущее.

А выход – это особый обряд "очищения". По словам Светланы, меня нужно энергетически "помыть" и избавить от финансового страха. Только тогда я смогу начать жизнь с чистого листа.

"Я могу над этим поработать. Работа эта трудная и стоит 6500 рублей. Но поскольку у тебя трудности сейчас, могу пойти тебе навстречу и провести его за 5000 рублей. Для обряда нужны зелёные свечи, масло корицы, масло мяты. И девять купюр. Мы на них напишем все твои страхи и сожжём", – кратко объяснила мне суть ритуала Светлана.

В этот момент зазвонил домофон. Оказалось, следующий клиент пришЁл за своим предсказанием. Ясновидящая впустила его, провела на кухню и оставила ждать. "Пусть посидит, а не на улице шатается. Мы сейчас быстро с тобой закончим", – успокоила она меня. И закончили мы действительно быстро: Светлана Сияющая забрала полторы тысячи рублей и ещё раз повторила, что без обряда очищения я останусь нищим неудачником. "Так и будешь всю жизнь на трамвае ездить. Подумай об этом, я тебя буду ждать", – бросила она мне на прощание.

Сеанс второй. Галина и волшебные сферы

О Галине (и здесь мы изменили псевдоним мага, чтобы вы не повторяли наш эксперимент), в отличие от остальных экстрасенсов, отзывов в соцсетях почти нет. В её объявлениях сплошные банальности: "верну мужа, сделаю приворот, налажу семейное счастье, сниму венец безбрачия". Но по телефону Галина смогла заинтересовать.

"Ты знаешь, многие вокруг даже не понимают, что такое энергия и какие вещи с ней можно творить. Не понимают даже те, кого в "Битве экстрасенсов" на ТНТ показывают. Я мощнее любого из них. И со многим могу помочь разобраться. Я не помогаю магией – я сама учу магии", – доверительно сказала она.

Упустить шанс стать волшебником я просто не мог.

Галина настаивала, что диагностику и все обряды лучше провести по телефону. Я же, наоборот, хотел встретиться лично. Гадалка нехотя согласилась, уточнив, что это стоит полторы тысячи рублей.

Почему экстрасенс рассчитывала на дистанционный сеанс, я понял сразу, как открылась дверь. Женщина средних лет прошепелявила: "Ты извини, мне говорить трудновато: хожу к стоматологу мост ставить". Сниматель порчи предстала передо мной во всём розовом: халате и меховых тапочках (и никаких тебе чёрных плащей с капюшонами). Перед сеансом Галина, видимо, усилила свои магические способности, надев кольца абсолютно на все пальцы.

Ритуалы она проводит в комнате своего сына-школьника среди игрушек, недоделанных уроков на столе и забавных детских фотографий. Вот, например, мальчик с серьёзным видом красуется в костюме мушкетёра на голубом фоне. У моих ног весь сеанс тёрся пушистый серый кот Дымок.

"Приступим", – выдохнула гадалка и, казалось, начала уже тасовать карты. Но сначала провела анкетирование:

Сколько лет?

Работаешь?

А в личной жизни как?

По здоровью на что-то жалуешься?

Был раньше у экстрасенсов?

К привычной легенде о бедности и безработице я добавил, что всерьёз переживаю за свои почки. Мол, анализы совсем плохие.

"Ага, ну понятно", – прошептала Галина.

"Действительно, вижу, что с работой у тебя совсем сейчас туго. И на личной жизни какой-то блок стоит. По здоровью – с почками не всё в порядке, да. Но я бы советовала вообще полностью обследоваться. Карты говорят, что и с сердцем может быть не очень", – не отрываясь от карт, таинственно произнесла гадалка.

Никакой порчи на мне нет, успокоила экстрасенс. Оказалось, я, как и многие, просто не умею работать с энергией. А Галина, по её словам, долго связывалась с космосом, чтобы постичь все секреты магии. Согласилась обучить им и меня. Для первого раза мы с экстрасенсом решили "наколдовать" мне личную жизнь.

"Понимаешь, мы сами моделируем всю нашу жизнь. Всё это в космосе. Вся энергия. Вот взять, допустим, любовь. Попробуй представить то, чего ты хочешь. Даже девушку представить можешь, которая тебе нравится. А теперь вообрази, что она не девушка, а сфера. Такой светящийся синий шарик. Но при этом помни, что это твоя любовь. А потом мысленно начинай эту сферу раскручивать, раскручивать. Она будет постепенно белеть, а потом и вовсе должна стать прозрачной. Ты почувствуешь, когда начнёт получаться. Раскрутив сферу, ты настраиваешь всю свою энергию на хороший исход. Можешь даже сейчас попробовать. И я попробую".

Галина прикрыла глаза и слегка покачивала головой. То же самое пришлось попробовать и мне. "Раскручиваешь? Пробуй давай, это не шутки", – подбадривала гадалка. Но получалось не очень. Представил только, что рассказы Галины об энергии – это сфера, но не совсем легальная. И что если здесь что-то раскручивают, то меня на деньги.

"С первого раза может не получиться. Но ты приходи ко мне почаще. Мы будем учиться. Я в тебе этот талант чувствую. Возможно, сам сможешь потом общаться с космосом", – воодушевила Галина.

Точно так же, по словам мага, я могу вылечить и почки. Мол, достаточно представить их как две сферы и хорошенько раскрутить.

"Ты, главное, к врачам с ними не ходи. Они тебя там залечат, инвалидом оставят. Лучше вместе давай над этим работать", – предостерегла Галина.

Ну а работа, по её словам, это вообще не проблема. Её сейчас вокруг много, заметила женщина, и посоветовала мне попробовать устроиться в продуктовый магазин. Мол, там всегда нужны молодые и крепкие.

Тут замок входной двери заскрежетал. "Ой, это сын пришёл", – всполошилась гадалка. Она быстро собрала все карты со стола, убрала в карман полторы тысячи рублей, пожелала мне удачи и настоятельно порекомендовала приходить ещё. "Всё поправимо, мы всё это наладим. Следующие сеансы, кстати, по тысяче будут", – успокоила она меня напоследок.

Сеанс третий. Марианна и родовое проклятие

Марианна (да, это имя мы тоже изменили) – настоящая звезда барнаульских форумов. Пользователи то и дело спрашивают номер телефона ясновидящей и делятся впечатлениями от сеансов: "настоящая ведьма", которая всё чувствует и знает чёрную магию. Сама гадалка не ведёт страницы в соцсетях и никак не рекламирует свои магические услуги.

По телефону Марианна даже не спросила, откуда я взял её номер.

"Да, я делаю отливки воском. Приходи. Если на тебе порча или проклятие, воск это покажет. Там уже будем думать, как от этого избавиться. Записываю тебя на четверг. Это благоприятный день для мужчин. Отливка стоит полторы тысячи", – отчеканила женщина и тут же положила трубку.

В благоприятный день для мужчин я, как и договаривались, позвонил в домофон нужной квартиры на улице Попова. Но из него низким голосом донеслось, что мне придётся "походить где-нибудь" ещё полчаса, пока Марианна заканчивает с посетителем. Через 30 минут из подъезда вышел встревоженный солидный мужчина лет 40, а я, наконец, попал внутрь.

Меня встретила невысокая молодая черноволосая женщина. Живёт она не одна: в соседней комнате всё время сидела другая девушка и успокаивала плачущего грудничка. Квартира тоже не похожа на логово ведьмы: никаких козлиных голов, хрустальных шаров и пентаграмм.

Ритуалы Марианна проводит на кухне, где действительно пахнет магией: то есть жжёными свечками. На столе – полусгоревшая свеча и иконы, а возле плиты – заляпанные воском пластиковые контейнеры.

"На что будем гадать? Любовь? Здоровье? Финансы? Или на всё сразу?" – пригласила меня за стол девушка.

Естественно, я решил узнать обо всём сразу.

"Садись за стол, лицом к иконам, и сиди ровно", – скомандовала Марианна. Следующие несколько минут она "колдовала" воском над моей головой и что-то шептала. А я в это время разглядывал православные иконы и думал: а разрешает ли православие использовать эти атрибуты для гадания и обрядов? Как мне потом пояснил барнаульский священник Роман Неверов, это страшнейший грех.

Наконец, колдунья села рядом, выставила передо мной три контейнера с воском и "обрадовала" – я проклят.

"Вижу родовое проклятие. Очень страшное, оно в себе не только неудачи несёт, но и смерть. Если не снять, то всё очень плохо закончится. Это не шутки. Только вот не твоё это проклятие. Его на твоих родителей наслали, когда они в том же возрасте были, что и ты. А теперь ты просто вступил в этот возраст и перенял всё на себя. Кто-то завидовал полной чаше твоих родителей. Хотел, чтобы всё это разрушилось. Точно кто-то из близких проклял. Теперь, к сожалению, всё это на тебе", – объяснила она, не отрывая взгляда от воска.

"Вот видишь, видишь, тут чернота выходит", – показала гадалка на извилину в куске воска. Никакой черноты я там не увидел, но на всякий случай кивнул.

"Вижу, все дороги у тебя были открыты: и в личной жизни, и в финансах. А теперь они просто закрылись", – вынесла она приговор.

Конечно, на правду это было совсем не похоже. Мои родители даже не были знакомы в моём возрасте. Но красивый рассказ Марианны я рушить не стал. А она, в свою очередь, предложила, как меня можно спасти от родового проклятия. И подчеркнула – абсолютно бесплатно.

"Составь ваше родовое дерево. Нарисуй и напиши по именам всех, кого знаешь. Маму, папу, бабушку, дедушку. Я это проклятие на курином яйце откатаю и отдам тебе. А ты потом прикопай где-нибудь возле рябины. Ритуал очень тяжёлый для меня. Здесь очень чёрная магия. Но денег я не возьму. Главное тут – помочь избавиться от проклятия", – проявила щедрость колдунья.

По её словам, ритуал сработает не сразу. Нужно и дальше ходить к Марианне, чтобы она делала отливки воском. Только так гадалка поймёт, в какой момент проклятие исчезнет. Она предложила встречаться пару раз в неделю (каждая отливка, кстати, будет стоить так же – по полторы тысячи). По словам колдуньи, обычно для снятия проклятья хватает 15-20 сеансов.

"Буду проверять, как у тебя идут дела, удалось ли очиститься от проклятия. В течение 21 дня записывай все свои сновидения и отправляй мне в WhatsApp. Потом будем встречаться, и я их буду тебе толковать", – предложила экстрасенс.

Кстати, во дворе дома Марианны, по удивительному совпадению, растёт много рябин. Но проверить, сколько яиц под ними закопано, я не решился.

Закон спит – "магия" процветает

Экстрасенсам удаётся прятаться не только от полиции, но и от налоговой. В ФНС по Алтайскому краю amic.ru пояснили, что любой, чья деятельность имеет признаки предпринимательской деятельности, должен зарегистрироваться и платить налоги. Но кассовых аппаратов ни у одного экстрасенса я не заметил. Чеков за отливки воском и расклады Таро как акты о приёмке-передаче работ мне тоже не давали. Сколько доходов недосчитывается федеральный бюджет, даже невозможно подсчитать.

Психолог Кабанченко уверена: стране нужен закон о психологической помощи. Его разработку ведут с 2014 года, но до сих пор так и не приняли. Документ бы определил, кто может называть себя психологом и какую работу он должен проводить.

"Сейчас же каждый как назвался, так и работает: астропсихолог, парапсихолог, астролог. И совершенно неважно, какое у него образование. Вести консультации таким предприимчивым людям никто не запрещает. В обществе просто нет понимания, к кому можно обратиться за психологической помощью, а к кому нельзя", – считает специалист.

А разницу между психологом и экстрасенсом, уверена Кабанченко, понять очень просто. Достаточно просто сходить к обоим с реальной проблемой и послушать, что тебе скажут.

"Обращение к психологу требует от человека собственных усилий. Действительно, часто жизненные ситуации бывают такими жуткими, что кажется, будто выхода нет. Но поверьте: даже в отчаянии лучше обратиться к психологу или по телефону доверия, в кризисные центры. Психолог никогда не даст вам прямого указания: бросай мужа, меняй работу. Он сделает так, чтобы человек смог во всём разобраться, подумать, всё взвесить и самостоятельно принять решение. Это и есть психологическая работа. Человек учится нести за себя ответственность. Но многим проще доверить свою судьбу абсолютно чужому человеку. Хотя никакой чудо-таблетки или волшебной палочки у нас, к сожалению, нет", – добавила специалист.

Кажется, к психологу теперь стоит обратиться и мне: экстрасенсы за три сеанса наговорили мне всякого. Я потратил 4,5 тысячи рублей, чтобы услышать и о проклятии, и о финансовом болоте, и о странных сферах.

А экстрасенсы ещё какое-то время интересовались в WhatsApp, куда я пропал, и настойчиво зазывали на новый сеанс. Предупреждали, что промедление может закончиться чем угодно, вплоть до моей смерти. Но я решил, что уж лучше поверить в исконно русское и не менее магическое "авось", чем остаться без денег.

Редакция amic.ru не рекомендует обращаться за помощью к людям, называющим себя экстрасенсами. На все сеансы автор ходил с лёгким, полушутливым настроем. А для решения серьёзных проблем есть люди, которые разбираются с ними профессионально. Если же вы решили, что поход к экстрасенсу вам жизненно необходим, советуем трижды подумать, прежде чем отдавать свои деньги другому человеку за то, что вы никогда не сможете проверить.