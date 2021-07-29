Пять этажей тишины. Репортаж из красной зоны, где больше года борются с ковидом и смертью

Красная зона ковидного госпиталя в горбольнице № 4 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Больше 20 ковидных госпиталей развернули в Алтайском крае за лето – из-за постоянно ухудшающейся эпидобстановки. Хотя ещё весной, когда количество заболевших неуклонно снижалось, госпитали сворачивали, возвращая медучреждения к привычной жизни. Готовились к этому и в горбольнице № 4 Барнаула ("Стройгаз"). Но не успели: с июня количество заражённых вновь начало расти, и госпиталь всего за пару недель оказался заполнен почти на 100%.
Корреспонденты amic.ru Саша Соколов и Екатерина Смолихина провели всего час в красной зоне ковидного госпиталя, но за это время прочувствовали, насколько тяжело (и морально, и физически) там работать. А заодно узнали, кого больше всего "косит" третья волна, как пациентов поднимают на ноги и каково это – больше года работать в красной зоне.
Санпропускник. В красную зону – в домашних тапочках
Четвёртая горбольница всегда была обычным учреждением, где оказывали медпомощь по самым разным профилям. Весной 2020 года, с приходом пандемии, "Стройгаз" превратили в "сортировочный пункт": сюда привозили всех с пневмонией, чтобы уточнить диагноз и в случае коронавируса направить на лечение. А летом прошлого года здесь развернули полноценный ковидный госпиталь. В таком режиме больница и действует до сих пор.
На тяжёлой двери подсобки маркером криво выведено слово "Госпиталь". И указано: "Дверь открывается в 5 утра, закрывается в 22 вечера". Теперь это и есть "парадный" вход в учреждение. Внутри – небольшой тесный коридорчик, где суетятся врачи и толпятся посетители с передачками. Это последнее место в госпитале, где громко и отчётливо слышны человеческие голоса.
В кабинете справа – "командный пункт", где ведут всю документацию. Слева – ординаторская, переделанная из обычной смотровой. Здесь готовятся к смене медики, которые работают в красной зоне. Она – в самом конце коридора, за неприметной дверью.
"Ну что, защитный костюм надевать умеешь?" – поинтересовалась главврач больницы Анна Каркавина.
"Да откуда ж, я в красную зону, знаете, не каждый день хожу", – извиняясь, объяснился я.
Оказалось, ничего сложного нет. Медики настолько привыкли, что одеваются за минуту.
Сначала надеваешь первую пару (!) перчаток. Затем – комбинезон химзащиты: вставляешь ноги, а уже потом "упаковываешься" в него весь. Перед тем как затянуть капюшон, нужно надеть респиратор. А чтобы инфекция точно не проникла внутрь, костюм заклеивается липкими лентами. Поверх костюма – ещё одна пара перчаток. И поверх всего этого надеваешь защитный экран.
Дышать в такой экипировке очень тяжело. Уже через пару минут начинаешь потеть, а экран становится мутным. Надеть костюм – плёвое дело, но вот носить его – настоящая мука. За час я к этому так и не привык. Врачи же за год работы в красной зоне приноровились.
"Я уже год тут работаю, с самого начала. Можно сказать, в домашних тапочках по красной зоне хожу. Первое время в защите мне было очень тяжело. Буквально задыхалась. Тем более что это был разгар лета, как и сейчас. Очень жарко. А я ещё и очки ношу: в них ты вообще ничего не видишь. Но со временем мы ко всему этому привыкли, приноровились. Научились правильную одежду под них надевать, правильно дышать, обрабатывать экраны раствором для очков. И сейчас уже это обмундирование почти не замечаем", – рассказывает завотделением госпиталя Екатерина Колыхалова.
Всего в госпитале трудится около 360 медработников. И в красную зону они ходят в несколько смен: одна бригада проводит с больными шесть часов. Попил чаю, экипировался по полной – и шагнул за ту самую неприметную дверь. Ровно так же поступил и я.
Этаж 1. Инопланетяне и скафандры
За дверью в красную зону – гораздо тише. Во-первых, людей в коридорах практически нет. А во-вторых, в костюме мир звучит приглушённо: так, будто тебя погрузили под воду.
Можно даже подумать, что здесь вообще никого нет. Но в красной зоне "четвёрки" сейчас лечатся больше 350 человек, рассказала Каркавина. Первый этаж госпиталя – приёмный покой, куда привозят пациентов с серьёзным подозрением на ковид.
В коридоре на лавочке сидят две женщины средних лет и молча ждут своей очереди на обследование. То, что здесь живёт ковид, чувствуется сразу. Вернее, слышится: одна из женщин с трудом пытается сдержать кулаком пробивающийся кашель. Но ничего не выходит: громкий звук, похожий на лай, раздаётся эхом по коридору.
"Сижу тут минут двадцать уже. Сказали, скоро примут. На скорой из дома привезли. Совсем плохо стало. Дышать тяжело", – объяснила она.
Медсестра тут же измерила ей сатурацию: 96%. Это считается не критичным: может немного подождать в коридоре. Женщина старается вести себя спокойно, но нервозность выдают трясущиеся руки, которые она постоянно трёт друг о друга. Оно и понятно: ещё полчаса назад лежала дома, а теперь готовится стать пациенткой ковидного госпиталя.
Тех, у кого сатурация от 90% до 95%, сразу заводят в кабинет и подключают к кислороду. Для них в приёмной подготовлены специальные кушетки: лёжа дышится легче и проще. Поток поступающих иногда очень большой, поэтому на первом этаже организовали сразу несколько временных палат с кислородными койками.
А кому-то из поступающих пациентов уже и этого недостаточно, чтобы выжить. Как, например, исхудавшему старику, который лежит, не шевелясь, на каталке в смотровом кабинете. Его привезли в очень тяжёлом состоянии, поэтому сразу готовят к ИВЛ. "Сейчас мы его оформим и в реанимацию", – объясняет медсестра.
Возникает ощущение, будто все "постояльцы" ковидного – неведомые инопланетные существа. Пока они сидят, немного нервничая и недоумевая, в домашней одежде, вокруг вертятся и "изучают" их люди в белых "скафандрах". Глухим, еле различимым голосом пытаются выспросить больных об их самочувствии, температуре и прочем.
Внезапно на весь коридор раздаётся громкий и тревожный "дзынь": скорая привезла ещё одного пациента. В госпиталь в сопровождении медиков зашла пожилая женщина. В руке – спортивная сумка с вещами, на случай госпитализации. Так же, как и остальных, её сразу окружают медики.
Всем поступающим делают КТ лёгких и берут мазок на ковид. Раньше для этого приходилось обращаться в лаборатории и возить пациентов в Диагностический, объясняет специалист алтайского Минздрава Жанна Вахлова. Но за год работы в госпитале обзавелись собственным томографом и закупили экспресс-тесты. Теперь всю диагностику делают на месте. На одного пациента, по словам главврача, уходит около получаса.
"Но это в спокойное время, когда очередей нет. А у нас тут бывает всякое", – подчёркивает Каркавина.
В среднем через приёмный покой четвёртой горбольницы проходит от 40 до 60 человек в сутки.
Уже на первом этаже я понял, что хочу домой. Туда, где никто не кашляет и не нервничает. Дышать в маске невозможно, под костюмом ручьём льётся пот, а к медикам приходится с огромным трудом прислушиваться. И ведь нужно ещё понять, к кому именно прислушиваться: в "скафандрах" почти все одинаковые и не видно, кто говорит. Но домой было рано, ведь это только "прихожая" госпиталя. Настоящая "жизнь" больницы кипит на этажах выше.
Этаж 2. "Помру здесь, наверное"
На втором этаже – ещё тише. Только еле слышные голоса пациентов изредка доносятся из палат. Здесь лежат больные, которым не требуется интенсивная терапия. Причём лежат буквально повсюду. Любые помещения больницы, которые в "мирное" время использовались, например, для подсобных нужд, теперь превратили в палаты. Так, в комнате с красной советской надписью "Столовая" лежит молодой парень и смотрит на смартфоне кино. На соседней кровати спит мужчина средних лет.
Все – в кислородных масках. А на стене у каждой койки – флакон-дозатор, которым медики регулируют подачу кислорода. Пандемия превратила это вещество из, казалось бы, расходного материала в настоящее лекарство, объясняет врач госпиталя Маргарита Славнова.
"У нас ко всем койкам он теперь подведён. А там, где не подведён, стоят кислородные концентраторы. Поверьте, самое страшное – видеть, как человек у тебя на глазах задыхается. А сейчас у нас все дышат. Подбираем дозу кислорода, чтобы пациент с максимальным комфортом перенёс заболевание и быстрее выздоровел", – рассказывает медик.
Несколько раз в сутки всем пациентам замеряют сатурацию. Данные собирают в единый лист: так, чтобы было видно, на какого больного обратить особое внимание при обходе. На случай, если кому-то резко станет хуже, к каждой кровати прикреплён листок с данными пациента. Там указаны ФИО, возраст, диагноз, дата поступления и другие обозначения, понятные только врачам. Это помогает медикам быстрее сориентироваться, как помочь человеку.
Например, у одной из коек указано: 81 год, поступил две недели назад, двухсторонняя пневмония. На кровати – беспокойный дедушка. Увидев врачей, он пытается снять маску и встать, чтобы поговорить.
"Вы чего, не нужно. Лежите так, в маске. Говорят, у вас сатурация очень низкая, дедуль. Давайте-ка измерим", – укладывает его обратно медсестра.
"Ничего мне здесь не помогает. Помру скоро, наверное", – твердит старик куда-то в потолок.
С тем, что лекарства не помогают, врач Екатерина Колыхалова не согласна: "Положительная динамика есть. Нужно и дальше под кислородом лежать и наблюдать". И добавляет, что дедушка сам по себе очень "неспокойный".
Осмотр на этом закончили, а мужчина продолжил бубнить что-то еле разборчивое в кислородную маску: "Помню, была у меня жена..."
Я так и не сообразил, как врач хоть что-то поняла из осмотра. Я только успевал вертеть головой, чтобы разглядеть пациента через запотевший экран. И старался выбрать позу, чтобы промокший от пота костюм не прилипал к телу. Медики же успевают записать все данные, пообщаться с пациентом (и как-то всё расслышать в этом костюме), а также скорректировать в случае необходимости лечение.
На соседней кровати – 71-летний бойкий и улыбчивый мужчина. В госпитале он провёл уже две недели. И уверяет, что чувствует себя хорошо.
"Дышится очень легко. Таблетки, капельницы – красота. Когда на скорой забирали, я думал, что умру здесь. Три дня температура была. Сказали, не сбивать. Ну я терпел, терпел, а потом уже не смог. Пошёл, сдал мазок и попал сюда. А под кислородом совсем по-другому всё стало. Быстро пошёл на поправку. Кормят тоже нормально. Лежу себе, ничего не делаю. Очень хочу домой уже. Делать тут нечего. Надеюсь, в понедельник выпишут. Не знаю даже, где заболел. Из квартиры-то почти не выхожу. Может, в подъезде где-то. Чёрт его знает", – объясняет пациент.
Но таких, как почти здоровый дедушка, очень мало. "Бессилие" – слово, максимально точно описывающее атмосферу ковидных палат. Это совсем не похоже на обычную больницу, где уставшие от постельного режима пациенты ведут оживлённые беседы. Здесь практически не смотрят кино и не читают книг. В основном люди просто лежат. Даже если выздоравливающий уже готовится к выписке, поговорить ему всё равно почти не с кем: остаётся только сидеть в телефоне. Но и это здесь встречается редко.
"Даже телефонами пользуются нечасто. Сил нет. Только под выписку оживают", – отметила медсестра.
Медики отмечают, что жуткая слабость – отличительная черта третьей волны. Пациентов привозят в "полуживом" состоянии, в котором они с большим трудом отвечают на вопросы врачей.
Этаж 3. Лежат по полтора месяца
На третьем этаже – совсем тишина. Похоже, сюда специально кладут тех, кому вот-вот может понадобиться ИВЛ и реанимация. Так, чтобы быстрее доставить к реаниматологам: интенсивную терапию проводят на четвёртом.
Заходишь в женскую палату – а никто из пациентов даже не реагирует. Многие не спят: просто отстранённо смотрят в одну точку. Медикам приходится подолгу повторять одно и то же, чтобы узнать подробности состояния больного. На случай ухудшения в некоторых палатах дежурят медсёстры.
Один из главных "законов" жизни пациента в красной зоне – правильно лежать. Чтобы поражённые лёгкие снова "ожили", нужно поочерёдно спать на спине, животе и боках. На втором этаже пациенты соблюдают эти правила сами: переворачиваются по часам. Здесь же больные этого сделать не могут: медики сами их перекладывают. И в каждом положении замеряют сатурацию, чтобы выяснить, как пациенту дышится легче.
Хрипы людей, заглушённые кислородными масками, по-настоящему пугают. Всеми силами стараешься занять удобное положение, чтобы видеть и слышать пациента. А когда, наконец, разглядишь, становится тревожно: возникает ощущение, что реанимация человеку понадобится через несколько секунд.
Многие, пролежав так под кислородом, выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни. Но для этого им приходится провести в госпитале больше месяца.
"Вот бабушка, 45 дней уже у нас лежит", – показывает доктор Маргарита Славнова на одну из коек.
78-летняя женщина пусть с трудом, но сама разговаривает и двигается. Она даже попыталась встать, увидев врача. Но ничего не вышло: сил хватило только на вопрос, в каком положении лучше лежать.
"Старушку привезли практически в безнадёжном состоянии. Больше половины лёгочной ткани было поражено пневмонией. Она прошла и реанимацию, и долгую реабилитацию. А теперь – хороший прогноз. Можно сказать, чудо. Сейчас у неё уже 40% поражения. Ковида уже нет. Смотрим теперь, чтобы дыхательная функция восстановилась. Тогда и выпишем", – поясняет доктор Славнова.
За бабушку, конечно, очень радостно. Но вспоминая о статистике оперштаба (в день в крае от ковида умирают около 20 человек), понимаешь: далеко не все истории заканчиваются так хорошо. Тех, кого коронавирус ослабил до невозможности дышать самостоятельно, экстренно перемещают на четвёртый этаж.
Этажи 4 и 5. "Сегодня 30% лёгких поражено, а завтра уже 60%"
На четвёртом и пятом голоса вообще не слышны. Только звучит ритмичный писк аппаратуры. Возле каждой койки установлен экран, который показывает пульс, сатурацию и другие непонятные (для обывателя) показатели. Техника "рассказывает" врачам о состоянии больного всё то, что сам человек, находящийся на грани жизни и смерти, сообщить не может.
Медики, конечно, переговариваются и обсуждают каждого больного между собой. Но этого почти не слышно: голоса глушат защитные костюмы. Висит гробовая тишина, которую периодически разрезают механические звуки аппаратов ИВЛ.
В отличие от осени прошлого года, на искусственную вентиляцию лёгких теперь попадают не только пожилые. Молодых в реанимационных отделениях красной зоны всё больше, констатируют врачи.
"Если раньше у нас старше 70 лет в основном тут лежали, то теперь здоровые мужики трудоспособного возраста на ИВЛ попадают. Вирус мутировал, это точно. И инкубационный период стал намного короче. Если раньше через две недели симптомы появлялись, то теперь человек за 3-5 дней заболевает", – рассказывает Екатерина Колыхалова.
В том, что ковид "помолодел", я убедился лично. С большим трудом сквозь запотевший экран мне удалось разглядеть возраст пациента на табличке: 28 лет. На койке – совсем молодой парень, которого медсёстры положили на правый бок. Руки безжизненно свисают через край кровати. На ИВЛ он оказался совсем недавно, пояснил кто-то из медиков рядом. И никаких прогнозов пока не дают: только надеются, что выкарабкается. А мне в свои 27 лет стало не по себе.
В третью волну болезнь развивается очень стремительно, рассказывает врач-реаниматолог отделения Сергей Проскурин. Спрогнозировать, кому из пациентов понадобится реанимация, порой просто невозможно.
"Сегодня я за полчаса провёл четыре консультации. Это уже тяжёлые больные, которые лежат здесь, в реанимации. И все они сначала попали в приёмный покой, лежали в палатах, вполне неплохо себя чувствовали. А теперь вот на ИВЛ. Сейчас это нормальная картина: у человека может быть 30% лёгких поражено, а на следующий день уже сразу 60%. Очень стремительно развивается пневмония. И антибиотики при этом варианте практически бесполезны", – объясняет доктор.
Нагрузка на врачей, по его словам, тоже колоссальная. На одного доктора в реанимации приходится сразу девять больных. И это при том, что норма – шесть человек. Но выхода нет. То, что реаниматологов в крае не хватает, признают и в местном Минздраве. Из-за этого бригадам приходится постоянно переезжать из госпиталя в госпиталь, чтобы помочь всем.
Неподготовленного человека атмосфера ковидной реанимации разрывает на части. С одной стороны, хочется остаться здесь и дождаться, когда пациенты, наконец, смогут дышать сами и победят болезнь. А с другой – хочется снять этот жаркий костюм и просто убежать. Туда, где не пищит назойливо медицинская техника и где воздух не пропитан смертью.
Санитарный шлюз. "Жизнь поставила нас на место"
Выбираются в "чистую" зону медики через специальный шлюз. В комнатке, которая когда-то была процедурным кабинетом, уставшие врачи и медсёстры избавляются от пропитанного потом обмундирования. Но сначала каждого опрыскивают санитайзером. И это, наверное, самый приятный момент: обработка прохладной жидкостью даже после часа в красной зоне освежает лучше ледяного душа.
Костюм нужно снять аккуратно, стараясь вывернуть его наружу. В последнюю очередь нужно снять нижнюю пару перчаток. Все средства индивидуальной защиты тут же упаковываются в специальный контейнер.
За соседней дверью – душевая и туалет. А дальше – "чистый" коридор, с которого мы и начинали поход в госпиталь. Белая футболка, в которой я пришёл сюда, после красной зоны казалось прозрачной от пота. И это при том, что я провёл там всего 60 минут. Но я не работал и не бежал в спешке, пытаясь спасти очередного пациента. А для медиков ковидного госпиталя это уже привычный уклад жизни. За одну только смену они находятся в экипировке в шесть раз дольше. И не раз в жизни, а ежедневно.
"Весной мы мечтали, что ковидный госпиталь закроется и мы вернёмся к плановой медпомощи. Что вновь заработают все отделения, которые у нас были. Что наши медики, которые все сейчас трудятся в красной зоне, смогут работать по своему профилю. Но жизнь поставила нас на место. Свернуться мы не успели, а в июне за пару недель госпиталь заполнился", – объясняет Каркавина.
Госпиталь рассчитан на 400 мест. Но люфт в 50 ковидных коек в разгар третьей волны – это, по сути, ничего, подчёркивает главврач. По её словам, оставшиеся места могут заполниться всего за пару суток, если эпидобстановка станет ещё хуже.
Всего же по краю, по данным на 27 июля, развёрнуто 4670 коек в госпиталях. Больше 3900 из них занято. Специалисты Минздрава продолжают искать возможность развернуть ещё места в ковидариях: на случай, если больных станет больше. Но алтайские медики надеются, что пик третьей волны уже пройден. Система здравоохранения и без того работает на износ.
А я, когда ехал из госпиталя домой, как-то по-другому стал смотреть на людей, которые не надевают в транспорте маску. Это ведь даже не вакцинация – это элементарный минимум, снижающий шансы оказаться в ковидном госпитале или, не дай Бог, на ИВЛ.
Текст: Саша Соколов / Фото: Екатерина Смолихина
Комментарии
Спасибо за статью
А в транспорте с масками по-прежнему плохо. Многие пассажиры игнорируют масочный режим
Спасибо за статью корреспонденту. Сделала выводы.
Нужная статья. Спасибо большое.
спасибо понял ))) что только хаос создаете на ровном месте)))
29.07.2021 09:58
Виктор
Не нравится - купите личный автомобиль!
Лично я и сам на автомобиле, и жена!
Поэтому нам плевать, в масках или нет в общественном транспорте находятся люди!
Отличная статья. О бесполезности масок говорят те кто в госпитале не был. у нас на работе те кто в больнице полежать успели ещё в марте прививки поставили без всяких принудительных вакцинаций.
А на вопросы других типа вы губите своё здоровье непроверенной вакциной или это физраствор вкалывают, так смотрят, что сразу понятно какого они мнения о умственных способностях этих людей.
Тягостный жутковатый репортаж ((
29.07.2021 10:44
- гость -
На то и был расчёт. Апелляция к эмоциям.
29.07.2021 10:43
- гость -
Но люди, выходя из транспорта, не испаряются, а вступают в контакт с другими людьми и так далее
29.07.2021 10:46
АБОРИГЕН
На то и был расчёт. Апелляция к эмоциям.
Испражнился, полегчало?
Бойтесь, бойтесь, бойтесь!!!! Запуганным стадом проще управлять.
Рвачи на этом всём, как говорится, нехило поднялись.
А если серьёзно, всё, что надо в наших условиях, это повысить качество еды, что существенно повысило бы иммунитет людей.
Ведь недаром в той же Германии смертность от этой инфекции В ДЕСЯТЬ раз ниже, чем у нас.
О бесполезности масок говорят те кто в госпитале не был.
--------
О их полнейшей бесполезности свидетельствует элементарнейший и доступный даже в быту эксперимент.
Просто попросите знакомого курильщика затянуться, натянуть маску и выдохнуть.
И сами всё увидите!
29.07.2021 11:13
- гость -
Ведь недаром в той же Германии смертность от этой инфекции В ДЕСЯТЬ раз ниже, чем у нас.
Привились в 2-3 раза больше вот и смертность ниже, так же в Англии, Израиле, США. Только у вас рвачи виноваты.
Спасибо за статью. Вот такие репортажи надо дать почитать антимасочникам и антипирививочникам. А врачи - герои.
Привились в 2-3 раза больше вот и смертность ниже, так же в Англии, Израиле, США. Только у вас рвачи виноваты.
--------
Сегодняшний заголовок в Берлинер моргенпост: RKI: Corona-Inzidenz verdreifacht
sich binnen drei Wochen (RKI: количество случаев короны утраивается
в течение последних трех недель)
Проще говоря, тотальная вакцинация, как и в других странах, привела лишь к новой вспышке заболеваемости.
Что касается смертности, то там она в разы ниже из-за массового перехода на веганство, массовой доступности фруктов и овощей, которые бесплатно раздают социальщикам, а также из-за запрета на техническую пальму в пищевых продуктах.
А у нас на ввоз фруктов и овощей - многолетний запрет, что сделало их полностью недоступными основной массе населения. Вот население и мрёт от макарошек с канцерогенной пальмой.
29.07.2021 11:30
- гость -
Что касается смертности, то там она в разы ниже из-за массового перехода на веганство
Хорошо, уговорили пойду помолюсь капусте, редиски, может пронесёт. Когда заболеете в эту больницу не ложитесь. Мочу попейте, куда там Малахов что вставлять советовал. Только сыроедение спасёт вас, дерзайте
Хорошо, уговорили пойду помолюсь капусте, редиски, может пронесёт. Когда заболеете в эту больницу не ложитесь.
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Уже семь лет по рвачам вообще не хожу, после того как перешёл на веганство. Элементарно и без всяких лекарств излечил практически все свои хронические возрастные болезни.
29.07.2021 11:28
Належда
Ну, почитал и что? Думаете побежал маску покупать?
Обратите внимание, что в случае частых респираторных заболеваниях, людей направляют к лору для проверки дыхательных путей. А вы специально перекрываете дыхательные пути маской.
Посмотрите репортажи из травмы, онкологии и тоже будите в шоке сколько людей в тяжелейшем состоянии!
11:30
Да кто же так в голову то тебе насрал?
Не вакцинация причина роста больных, вакцина не содержит самого вируса. Причина - новые варианты вируса, его мутация. И вакцина как минимум делает ход болезни легче для больных. По свидетельству Ланцет даже Астра-Зенека облегчает течение болезни в 100 процентах случаев.
какой запрет на ввоз овощей и фруктов? Выгляни на улицу полно всего. Запретили ввоз из определённых стран, и только. А ты думаешь яблоки из Польши дешевле яблок из Узбекистана???
Никакой технической пальмы в продуктах нет, есть только разрешённые в пищу добавки. Но они также есть и в продуктах зарубежного производства, и как и у нас, это продукты самого дешёвого сегмента. И также и у нас, и зарубежом есть продукты высоко качества, натуральные, но они в дорогом сегменте. Могу показать печенье из Германии, где сплошная химия, но оно и стоит пару евро, а есть дорогое печенье, там состав из пшеницы, какао и орехов, но и стоит это печенье 15 евро. Ферштейн?
11:40
Значит веган…
Теперь становится понятней.
Ещё небось и к педерастам толерантный, и БЛМ приветствуешь. На коленях стоишь перед неграми? А твой муж тоже веган?
29.07.2021 11:17
- гость -
О их полнейшей бесполезности свидетельствует элементарнейший и доступный даже в быту эксперимент.
Просто попросите знакомого курильщика затянуться, натянуть маску и выдохнуть.
И сами всё увидите!
Щас вам тут будет много подобных вскукареков типа - вы не понимаете это другое.
А ты думаешь яблоки из Польши дешевле яблок из Узбекистана???
--------
Я, вообще-то, живу на границе с Польшей. И разницу в качестве наших эрзац-продуктов с европейскими прекрасно знаю. Качество вообще несравнимо!
Что касается смертности, то у нас она при сравнимых с вами числах инфицированных измеряется единичными случаями.
11:54
А я польские яблоки и раньше не покупал, считаю их отвратительными и некачественными, напичканными химией. А среднеазиатские - натурпродукт, без дорогой химии, у них на эту гадость просто денег нет. Вот и получается, что фрукты у нас более качественные, чем у тебя.
На коленях стоишь перед неграми?
-------
В Европе и Америке об этом молчат, но мрут в основном негры, латинос, а в Европе - мигранты из африки и из ближнего востока.
Одной из целей пандемии было остановить массовую миграцию в ЕС. Своей цели они успешно добились.
А среднеазиатские - натурпродукт, без дорогой химии, у них на эту гадость просто денег нет.
-------
Весь китайский химический контрафакт для нашей пищи идёт через казахскую никак не контролируемую границу.
29.07.2021 11:54
- гость -
и как давно питер стал на границе с польшей находиться?
И вакцина как минимум делает ход болезни легче для больных.
^
Откуда такая уверенность? Вы не можете подтвердить достоверность вашего утверждения. Если бы ковид у невакцинированных в 100% случаях протекал тяжело или 100% заканчивался летальным исходом, а в случае вакцинация облегчала степень течения заболевания, тогда можно было бы утверждать, что вакцина, действительно, "спасает". Но т.к. в реальности вариабельность у течения ковида, и легко болеют и непривитые и привитые, и тяжелое течение и у тех, и у других, ваше утверждение -всего лишь предположение, не более.
12:01
Зачем азиатам китайская продукция, когда свою надо продавать? У них собственного производства сельхозпродукции - избыток, им необходимо зарабатывать. А себестоимость своей продукции - копейки, ибо климат.
ты просто чушь городишь, только чтобы обосновать свою ересь)
Я же утверждаю, что польская продукция, причём как еда, так и промтовары, сплошное Гэ. В Германии предпочтут даже из Гондураса яблоки, но только не из Польши. Мне не надо рассказывать как немцы пренебрежительно и негативно относятся к полякам. У меня в Германии родственников и друзей полно, сам бывал неоднократно.
12:07
Это не мое утверждение, и даже не предположение, это статистка из авторитетного западного медицинского издания Ланцет. Ученые ведут статистику, которая подтверждает опубликованные изданием факты. А вот Арги рассуждения на вольную тему - и есть только ваши мысли по поводу ситуации. Как раз именно вы ничем свои предположения не можете обосновать. У вас нет аргументов против статистики.
Я же утверждаю, что польская продукция, причём как еда, так и промтовары, сплошное Гэ.
-------
Просто посмотрите на смертность там у себя и в Польше. И сравните, сколько там у вас инфицированных каждый день, а с колько у поляков на всю Польшу.
Тут 7 утра у нас, солнце.
Пошёл на пляж!
О их полнейшей бесполезности свидетельствует элементарнейший и доступный даже в быту эксперимент.
Просто попросите знакомого курильщика затянуться, натянуть маску и выдохнуть.
И сами всё увидите!
^
Вы выдыхаете воздух не в сухом виде, он содержит мельчайшие частички влаги, вот эти "капельки" оседают на маске, а не попадают сразу в ваши дыхательные пути, если бы вы и окружающие были без масок. Так что маска обладает частичной защитой - она уменьшает кол-во инф.дозы.
Это не мое утверждение, и даже не предположение, это статистка из авторитетного западного медицинского издания Ланцет. Ученые ведут статистику, которая подтверждает опубликованные изданием факты. А вот Арги рассуждения на вольную тему - и есть только ваши мысли по поводу ситуации. Как раз именно вы ничем свои предположения не можете обосновать. У вас нет аргументов против статистики.
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Статистикой можно крутить как угодно, и результаты подгонять под поставленную задачу. Эти ваши "авторитеты" в принципе не могут сравнить как протекало бы заболевание у одного и того человека - вакцинированного или нет, с одними и теми же штаммами и кол-вом полученной вирулентной дозы. Поэтому эти все доказательства - ля-ля уровня предположения с якобы научным подтверждением .
12:15(2)
Оппаньки) так это же наш старинный знакомец) ты же этот, который про звериный оскал бнай-бритовцев пел) так ты ещё жива, старая кошёлка?))
Даже выражения старинные остались - тут семь утра, я на пробежку по кромке моря))
Слышь ты, сидишь в своей унылой двое - сиди дальше, не надо тут рассказывать про свою забугорную жизнь. Было бы чем заняться - не сидел бы на алтайских ресурсах. Сам сидит где нибудь в Алтайке на улице героев-запердищенцев, а гонору как из Гонолулу пишет)
Амик, я вас иногда критикую за всякие кривые копипасты про бузову или кривые импортные сравнения (типа с эмпайр-стрит билдинг).
Но за этот материал благодарю.
У нас коллектив четко разделен. Те, кто переболел или потерял родственников, бегом сами вакцинировались. А молодежь, в основном, антипрививочники, насмотрелись сомнительных роликов в тиктоке, и уверовали во вредность привики и всемирный заговор по уменьшению населения, говорят, посмотрим как вы в 2023 году помирать от прививки начнете.
12:28
Об уровне ваших знаний и компетенций можно судить хотя бы по вашему ляпу - у вируса не может быть штаммов, у вирусов могут быть только варианты. А штаммы - это про бактерии, которые вовсе не вирусы.
Поэтому пытаться что то вам объяснить - бесполезно, вам уже и Ланцет с Нейчер не авторитеты. Я понимаю, вам авторитет соседка со второго этажа. Или сторож из морга, а ещё тип из очереди в аптеке очень авторитетно излагал третьего дня)))
Штамов нет вируса? ну вы даете)))
Объяснить вы не смодите в принципе, потому что аргументов у вас нет.
Инициативная группа граждан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с требованием независимой проверки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и публикации результатов третьей фазы испытаний.
В открытом письме, на которое обратило внимание издание «Холод», подчеркивается, что это уже третье письмо инициативной группы. Ранее активисты уже обращались в Минздрав РФ с аналогичной просьбой. Как говорится в текущем письме, из министерства им пришел ответ, что вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрирована в соответствии с федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», таким образом, ее эффективность и безопасность подтверждены.
«Однако в действующей инструкции к вакцине „ЭпиВакКорона“ указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной „ЭпиВакКорона“ антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19», — говорится в письме.
«Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность по поводу защищенности наших граждан, прошедших вакцинацию „ЭпиВакКороной“. Согласно постулату доказательной медицины, пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения с недоказанной эффективностью и ставить под сомнение его применение. А это значит, что граждане, привитые вакциной „ЭпиВакКорона“, с высокой долей вероятности не имеют действующей защиты от COVID-19», — также пишут активисты.
Ранее, в середине июля, сообщалось, что «ЭпиВакКорона» — группа сотрудников новосибирского центра «Вектор» — решили провести ее ребрендинг. Новый препарат будет называться Aurora-CoV, изменится также его состав.
В интернете много негативных отзывов по поводу «
29.07.2021 12:20
Гость
Вы выдыхаете воздух не в сухом виде, он содержит мельчайшие частички влаги, вот эти "капельки" оседают на маске, а не попадают сразу в ваши дыхательные пути, если бы вы и окружающие были без масок. Так что маска обладает частичной защитой - она уменьшает кол-во инф.дозы.
Вам это производитель масок сообщил? И сертификатом подтверждено? Или вы этот бред сами придумали? И какая разница вдохнёте вы миллион вирусов или только половину пройдя рядом с зараженным? Вам и одного хватит!
12:42
Когда я слышу слово активист, у меня рука тянется дать в рыло.
Самые мерзкие людишки на свете - это всевозможные активисты.
И издание Холод, и сами активисты подписанты пускай идут на … стройными рядами.
12.47 тогда продолжим)
Ранее, в середине июля, сообщалось, что «ЭпиВакКорона» — группа сотрудников новосибирского центра «Вектор» — решили провести ее ребрендинг. Новый препарат будет называться Aurora-CoV, изменится также его состав.
В интернете много негативных отзывов по поводу «ЭпиВакКороны». Участники клинических испытаний говорят, что после вакцинации этим препаратом все равно заболели коронавирусом, причем есть случаи тяжелой формы. Некоторые биологи утверждают, что для создателей этой вакцины ее неэффективность не была большой неожиданностью. Есть документальные подтверждения того, что люди, получившие прививку «ЭпиВакКороной», не обнаруживают у себя защитных антител. Антитела к коронавирусу обнаруживают исключительно тесты, созданные самими же авторами вакцины.
В начале июля главврач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против коронавируса лишь в течение двух месяцев, а «ЭпиВакКорона» не работает вовсе — после нее люди болеют так же тяжело, как без прививки.
12:46
Одного не хватит, для заболевания должна быть получена достаточная доза вируса, иначе вирус не сможет спровоцировать заболевание.
Вот с такими знаниями как у вас и становятся антиваксерами. У самих ноль знаний в голове, но про теорию заговоров чешут только в путь.
И какая разница вдохнёте вы миллион вирусов или только половину пройдя рядом с зараженным? Вам и одного хватит!
Заблуждаетесь.
13:50(1)
А клиника Санитас - это что? Академия наук? Или просто ветеринарная больница? А кто такой Андрушенвич? Ваш двоюродный дядя? Почему мы должны его знать и более того верить его словам?
29.07.2021 12:50
- гость -
Одного не хватит, для заболевания должна быть получена достаточная доза вируса, иначе вирус не сможет спровоцировать заболевание.
Да ну? Вы хоть почитайте как работает репликация вируса для начала. Это вам не спермотозойд которых нужно два.
29.07.2021 12:50
Гость
В начале июля главврач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против коронавируса лишь в течение двух месяцев, а «ЭпиВакКорона» не работает вовсе — после нее люди болеют так же тяжело, как без прививки.
Рассказать как это делается. Предположим, что вы Иванов И И ген директор не важно чего. Я спокойно, под вашим именем напишу на ресурсах любую "жареную" информацию. Зная наши СМИ, через час эта информация будет в топе. Про это вы узнаете случайно и замучаетесь опровергать. И больше скажу ваши опровержения уже будут не интересны не кому.
29.07.2021 12:54
- гость -
А клиника Санитас - это что? Академия наук? Или просто ветеринарная больница? А кто такой Андрушенвич? Ваш двоюродный дядя? Почему мы должны его знать и более того верить его словам?
Вот, вот Гуляла по интернету интервью женщины профессора, эпидемиолога, которая обличала наши вакцины. Оказалась она окончила сельхоз институт, является эпидемиологом растений. Из профессии ушла в середине 2000, а сейчас продаёт удобрения. Но как пела, как пела, как у нас всё плохо
29.07.2021 12:47
- гость --------------Я с Вами. В рыло это эффективно.
Хорошо, хоть в Стройгазе лечат нормально и хорошо относятся к пациентам.. Родственницу положили в другое учреждение... Продержали неделю. Говорите в Стройгазе при сатурации 90-95 уже к кислороду прикладывают? "Там" - 90% - был не показатель, чтобы кислород давать.. Это при 50% поражения легких.. В первый день, когда особенно плохо было, поставили только 1 укол антибиотика и 1 в живот.. Потом, когда удалось дозвониться до лечащего врача, стали делать 2 укола антибиотика.. Это при подтвержденном ковиде.. Чтобы получить укол жаропонижающего при температуре 39 - это еще постараться надо.. Потом наконец-то поставили капельницу... Стало значительно лучше.. На вопрос, почему капельниц так мало ставят - упрекнули, сказав: мы вам и так 5 поставили, а положено 3. Это не в сутки! А за весь период лечения! Это так эксперименты на людях ставят? Лечение во всех учреждениях разное.. А через неделю ее просто выпнули из госпиталя, потому что выпиской это не назвать.. Никаких анализов, рентгенов, мазков.. сказали: по месту жительства вызовете и вам мазок возьмут.. А дальше - очередной этап.. Вызов принимают в поликлинике, но никто не приезжает.. И так 5 дней.. Пока сама не пришла в поликлинику. За что сразу же получила нагоняй, что сама пришла.. И насчет больничного посетовали.. что мазок должен был быть взят 5 дней назад.. Короче, лечимся и выздоравливаем не благодаря, а вопреки. И это не единичный случай. В других еще хлеще..
29.07.2021 11:02
- гость -
Вот видишь какой ты калённый. До тебя и тебе подобных через разум достучаться невозможно, только через слюни и сопли.
Вот гость в 13:24 правильно пишет. Действительно, четверка стройгаза лучшая больница, как до ковида была, так и сейчас.
Вы лучше в следующую по номеру больницу сходите, вот где ужас настоящий, а врачи только жаловаться могут
неверующие могут попроситься на экскурсию в больницу №4 , и тогда точно узнают , сколько привитых вакциной лежит на этажах ( 2-3 человека из 100 ) , и что самое интересное они после выздоровления уходят домой , а остальных часто в полиэтиленовых мешках вывозят... каждый делает свой выбор сам
29.07.2021 13:24
- гость -
Это где так ? У нас бабушка лежала в госпитале ВОВ, тоже ковидный сейчас. Дак там все нормально и с кислородом и с капельницами и прочим. Антибиоткиов нескольку разных прокололи, в живот еще что-то типо гепарина. И кормят говорит вообще очень хорошо.
Очень хорошая статья. где все наглядно и более чем понятно описано о состоянии больных. Вот эти бы фото показывать антимасочникам, чтоб наглядно видели что их может ждать. Не дай Бог, конечно.
29.07.2021 14:04
гость
а остальных часто в полиэтиленовых мешках вывозят... каждый делает свой выбор сам
И надпись на памятнике. "Умер от того во что не верил"
29.07.2021 14:51
гость
Очень хорошая статья. где все наглядно и более чем понятно описано о состоянии больных. Вот эти бы фото показывать антимасочникам, чтоб наглядно видели что их может ждать. Не дай Бог, конечно
Как раз наоборот - нет ничего страшнее пустых надежд! Масочьникам надо это посмотреть раз пять чтоб дошло и почитать информацию от производителя масок на предмет от чего именно они защищают как и изучить сертификат который у них в этом случае в обязательном порядке должен быть!
29.07.2021 15:02
- гость -
а остальных часто в полиэтиленовых мешках вывозят... каждый делает свой выбор сам
И надпись на памятнике. "Умер от того во что не верил"
Не не так : Я ходил в маске, даже спал в ней, поставил четыре прививки - как же так, что я сделал не так?