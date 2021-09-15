Нужно живым. Где в Барнауле установят стелу "Город трудовой доблести" и почему это важно

20 мая 2021 года Барнаулу присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края могут увековечить подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. Проект будет адаптирован под Барнаул, его историю и архитектуру. При возведении стелы авторы собираются использовать современные материалы и мультимедийные технологии. При разработке эскизов обещают учесть мнение историков, краеведов и общественности. Но сначала барнаульцам нужно определиться, где именно установить стелу. Напомним, сейчас есть 11 вариантов, из которых нужно выбрать один. Рассказываем, где и как можно проголосовать за "свою" площадку и почему это так важно для нашего города.

Почётное звание "Город трудовой доблести" было учреждено Владимиром Путиным в марте 2020 года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городах, которым присвоили этот статус, устанавливают специальную стелу. Рядом с ней ежегодно 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города проводят публичные мероприятия и праздничный салют.

Как Барнаул стал городом трудовой доблести

Как только президент России подписал указ об учреждении нового почётного звания городам, в администрацию Барнаула обратились Совет ветеранов и местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия", которые предложили подать заявку на присвоение столице Алтайского края статуса "Город трудовой доблести".

Барнаульцы активно поддержали инициативу. В ходе голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года за присвоение почётного звания родному городу выступили более 190 тысяч человек.

Но дело в том, что, согласно федеральному закону, есть три основания для присвоения почётного звания "Город трудовой доблести":

награждение работников за трудовые заслуги;

награждение предприятий государственными наградами и/или вручение Красного знамени Государственного комитета обороны (это знамя считалось наивысшей наградой государства);

документально подтверждённые факты трудового героизма.

Доказать документально было непросто: в современных архивах предприятий не сохранилось подтверждённых приказов о награждении. Найти информацию где-то ещё было трудно – заводы во время войны были засекречены, их названия и города, где они располагались, не указывали. Была создана общественная комиссия, которой пришлось проделать большую работу, обращаясь за данными (некоторые из них до сих пор находятся под грифом секретности) в различные государственные архивы.

Где искали: Чтобы подтвердить сведения, связывались с Государственным архивом Алтайского края, Государственным архивом Российской Федерации, Российским государственным архивом социально-политической истории, Российским государственным архивом экономики, с межархивным проектом "Документы советской эпохи", научной библиотекой Московского педагогического государственного университета. Искали в газете "Правда" военных лет.

Именно в выпусках всесоюзной газеты "Правда" были найдены статьи о вручении переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны заводу "Трансмаш", Барнаульскому вагоноремонтному заводу (выпуски от 8 апреля 1943 года и 20 апреля 1945-го), а в выпуске от 17 марта 1944-го – о вручении станкостроительному заводу второй премии ВЦСПС и Наркомвооружения. В статьях были указаны фамилии директоров, которые в то время руководили награждёнными заводами. Это и стало доказательством.

Интересный факт: Медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" получили 32 485 барнаульцев. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года! Чтобы это выяснить, сотрудникам музеев и архивов пришлось поштучно пересчитать все решения исполкома, которые подтверждали награждение барнаульцев. Всего власти Барнаула нашли более 300 архивных документов, подтверждающих подвиги барнаульцев во время войны.

Справка: В годы войны Алтайский край принял более 100 предприятий. 14 из них эвакуировали в Барнаул. Привезённые станки монтировали под открытым небом – в дождь, морозы и метели. Люди работали днём и ночью, предприятия возвели в кратчайшие сроки. И уже в 1942 году Барнаул выпустил почти в два раза больше продукции, чем годом ранее, а оборонной – в одиннадцать раз больше. Мужчины ушли на фронт, на предприятиях работали женщины и подростки, которые буквально жили у станков.



К 1944 году валовой объём промышленного производства вырос в 49 раз по сравнению с первым годом войны. Рабочие перевыполняли трудовые нормы на 200-300-400 и даже тысячу процентов. Город поставлял на фронт военную технику, боеприпасы, продукты питания, организовывали сбор тёплых вещей и денежных средств.

Когда власти Барнаула собрали все документы в соответствии с требованиями федерального закона, ходатайство о присвоении городу почётного звания одобрил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутаты Заксобрания. А затем пакет документов отправили на рассмотрение в Российскую академию наук, оргкомитет "Победа" и президенту России.

Всего в 2021 году в РАН на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почётного звания. Барнаул назвали одним из лидеров.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев во время доклада президенту:



– Из всех городов, претендующих на получение в 2021 году почётного звания, предлагается рассмотреть 12 городов. Три из них – Барнаул, Киров и Красноярск – по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга. Эти города – многопрофильные центры производства вооружений. По пять орденов имеют предприятия Барнаула и Кирова. Барнаул в годы войны занимал лидирующее место в производстве патронов. На предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и произведён дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34.

20 мая 2021 года Владимир Путин подписал указ о присвоении столице Алтайского края почётного звания "Город трудовой доблести".

"За значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" Барнаулу", – говорится в документе*.

Несколько дней столица Алтайского края принимала поздравления:

Что известно о стеле "Город трудовой доблести"

Во всех городах России, награждённых за трудовую доблесть, установят специальные стелы. Единый эскиз мемориала разрабатывали специалисты Российского военно-исторического общества. Стелы будут похожи, но проект адаптируют под каждый населённый пункт и его историю. Уникальны будут размеры, используемые материалы и архитектурные элементы. Архитекторы обещают, что проект не повторится ни в одном городе, получившем этот статус.

В конце августа Барнаул посетили авторы проекта стелы "Город трудовой доблести", архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский. Они уже ознакомились с архивными документами, фотографиями Барнаула военных лет.

"Будем работать с историками, погружаться в исторический материал. Материалов достаточно, всё это нужно скомпилировать, перевести на художественный язык, максимально сохранив историческую достоверность", – сказал Стритович.

Он отметил, что проект должен быть реализован с использованием современных материалов и мультимедийных технологий. К работам планируют привлечь местных подрядчиков. Все решения будут приниматься в сотрудничестве с администрацией города и с учётом мнений архитекторов, историков, краеведов и общественности.





Эскизный проект стелы архитекторы разработают после того, как горожане определят точное место её расположения. Первые наработки Денис Стритович и Кирилл Сокольский пообещали предоставить уже в конце сентября.

Установить стелу "Город трудовой доблести" планируют до ноября 2022 года.

Где установят стелу

Это будут решать барнаульцы. Летом 2021 года власти города принимали предложения жителей краевой столицы по месту размещения стелы. Барнаульцы предложили 23 площадки. Но многие из них не подошли – имелись градостроительные ограничения.

В итоге осталось 11 вариантов. Из них барнаульцам предстоит выбрать один, самый лучший.

Кстати, архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский во время поездки в Барнаул оценили все варианты размещения монумента в городе. По их мнению, все площадки подходят для размещения стелы, но самым интересным и уникальным они назвали вариант в Нагорном парке со стороны Оби.



Архитектор Денис Стритович:



– Данная локация на сегодня лучшая из предложенных, можно даже сказать, это пока лучшая площадка из предложенных во всех регионах, где этот знак будет установлен. Здесь объединяются сразу несколько положительных факторов: въезд в город, благоустроенная территория, хорошая обзорность, популярное и посещаемое жителями и гостями города место. Реализация проекта на этой площадке сделает его уникальным.

Но решение остаётся за барнаульцами.

После того как стелу установят, около неё ежегодно будут проходить праздничные мероприятия и фейерверки. Город получит ещё одну точку притяжения. А барнаульцы – ещё одно напоминание о героическом прошлом и трудовом подвиге земляков, отметил во время визита в Алтайский край первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ:



– Я знаю, что сейчас идёт выбор места для возведения стелы, определено 11 вариантов, два из которых находятся в Нагорном парке. Но самое главное в том, что окончательное решение будут принимать жители города Барнаула. Администрация города при поддержке правительства Алтайского края запустит это голосование, и люди сами выберут, в каком месте эта стела должна быть установлена. Я очень рассчитываю, что это произойдёт в ближайшее время, и город получит, с одной стороны, ещё одну точку притяжения, а с другой – ещё один символ уважения тех заслуг, которые барнаульцы проявили в годы войны, поставляя фронту технику, патроны, обмундирование.

Когда идти голосовать за стелу

С 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 на 135 счётных участках (по месту жительства).

Кто может принять участие в голосовании

Все жители города, начиная с 14 лет (если есть паспорт). Проголосовать можно один раз.

Как пройдёт голосование

На счётном участке нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а потом заполнить лист голосования.

Предстоит ответить на вопрос "какое из предложенных мест размещения стелы "Город трудовой доблести" вы поддерживаете" и выбрать один вариант из 11-ти.

В администрации города обещают, что при голосовании будут соблюдены все меры по предотвращению распространения COVID-19.

Интересный факт: В России появится Ассоциация городов трудовой доблести. Об этом договорились представители муниципалитетов, которые уже получили такой статус. В начале июня они собирались в городе-герое Севастополе на Всероссийской историко-стратегической сессии и решали, как им работать с молодёжью. Ведь почётный статус города получают не для развлечений и фейерверков, а для воспитания в молодых чувства гордости за свой народ и страну.

*Почётное звание, кроме Барнаула, присвоено городам: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.