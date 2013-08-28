У православных сегодня большой праздник - Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

Отмечаемый сегодня, 28 августа, Праздник Успения (кончины) Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. Он предваряется строгим Успенским постом и празднуется Православной Церковью по новому стилю — 28 августа, — уточняет "Календарь праздников".
После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами.
Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: "Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы".
Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.
Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая — спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.Католическая церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы (Assumption of Mary) по старому стилю — 15 августа.
Комментарии
Какой же это праздник - поминки это, а праздник - это когда весело.
Придётся помянуть!
Зачем нам тут церковные новости. Разве нет отдельных сайтов у церкви?
фильм ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО "МУСУЛЬМАНИН", ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ в роли КОЛИ ИВАНОВА
А грешить легко.
Так легко, как войти в воду,
когда деньги плывут по реке.
Понимаете?
Хорошо,
…не можете молиться – не молитесь,
…не можете креститься – не креститесь,
...не можете поститься – не поститесь,
…не можете верить Христу – не верьте,
…не можете верить Мухаммеду – не верьте,
…не можете верить – не верьте.
Но знайте:
...придет сатана, и вы поверите ему,
…потому что он
заставит вас поверить ему.
И будет плохо, очень плохо.
- гость -
28 августа 2013 г.
09:41
Думаю, не без участия чела епархии, ответственного за связи с прессой: кто пойдет на их сайт читать это все?! А продвигать "идею" надо...
достали уже с Сатаной всех... а раньше до христианства, где он был? и как вообще люди жили? или они не люди были вообще?
молиться, креститься, поститься... это все фантики, внешняя атрибутика. вера в бога - она совсем в другом.
а вообще спожинки отмечали еще до христианства. в этот день заканчивалась жатва и собственно отмечали "праздник урожая", славили Велеса и пекли хлеб и пироги из муки нового урожая.
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
10:03
И это был действительно праздник! А успение, мероприятие грустноеееее...
Какая-то непонятка со стилями и датами...
Люди жили и без христианства сотни тысяч лет и всё было замечательно ,НО они были свободны ,а власти всех уровней и форм нужны рабы ( все мы рабы Божьи) ,можно конечно насаждать дисциплину ,как Чингиз Хан ,жуткими репрессиями ,но это хлопотно.Гораздо лучше когда человек сам себя держит в определённых рамках ,а вот тут лучше религии никто ни чего пока не придумал.
Zlaya Vedma, он и до христианства был.
А праздник, потому что для православного смерть не страшна, после нее душа освобождается от бренной оболочки и устремляется к Богу.
- гость -
28 августа 2013 г.
10:53
Вы не понимаете смысла фразы "раб Божий".
На самом деле это формулировка полной свободы. Если я подчиняю свою душу Богу, то уже никто не властен над ней. Это как в принципах вассалитета - вассал другого князя, не мой вассал
А насчет свободы до христианства...рабовладельческий строй был задолго до христианства
- гость -
28 августа 2013 г.
10:58 А праздник, потому что для православного смерть не страшна, после нее душа
освобождается от бренной оболочки и устремляется к Богу.
Ой, да ну? А чего на похоронах все плачут, а не радуются? Прослеживается реальный процент православных - 0,01.
- гость -
28 августа 2013 г.
11:02 А насчет свободы до христианства...рабовладельческий строй был задолго до
христианства
Ну не надо валить в кучу теплое и квадратное. Эволюцию никто со счетов еще не сбрасывал.
А по поводу вашей формулировки "раб божий" - так Бог он в каждом из нас, хочешь или нет, и не рабом надо быть, а жить с Богом в душе. Разные это вещи.
куда успела то?
Уважаемый гость 11.02! Не мечите бисер перед свиньями, не тратьте своё время и душевные силы.
- гость -
28 августа 2013 г.
10:58
Zlaya Vedma, он и до христианства был.
Сатана - древнееврейское слово, означающее "противник". Именно в контексте религиозном впервые упоминался в ветхом завете.
Где он был до христианства не понятно... Может разъясните?
- гость -
28 августа 2013 г.
10:58
всегда думал что в веру обращаются как раз потому что страшна смерть. так хочеться думать что разложение это не по-настоящему и есть сказочка в которой ты продолжишь существовать. но чото никто не вернулся и не рассказал еще как оно там )))))))))))))))
это все от эгоцентризма. ведь так сложно понять что для эволюции наши личности не важны. главное что мы способны выжить и дать модифицированное случайным образом потомство. жизнь это не личности - жизнь это процесс приспособления к меняющимся внешним условиям
а если не хотите превращаться в перегной, то нужно не храмы строить, а вваливать деньги в науку, тогда и человек сможет жить вечно
Православный
28 августа 2013 г.
11:19
Сейчас задам страшный вопрос. Любите-ли Вы Бога больше своих детей и родителей? Готовы-ли Вы пожертвовать своими родными ради веры? Ибо сказал господь:
34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
36 И враги человеку – домашние его.
37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
Святое Евангелие от Матфея глава 10
равославный
28 августа 2013 г.
11:19
Уважаемый гость 11.02! Не мечите бисер перед свиньями, не тратьте своё время и
душевные силы.
Ха вот она ваша сущность, если живешь по совести , не воруешь,не убиваешь ,честно трудишься ,растишь детей, НО не веришь в бога в вашей интерпретации, ты свинья, сами вы.........фанатики.
http://www.memoriam.ru/svidetelstva-o-zhizni-tam
Читайте, очень много свидетельств о другой жизни
- гость -
28 августа 2013 г.
11:27
Вот такие они
- гость -
28 августа 2013 г.
11:30
читайте лучше ганса христиана андерсона.
Православный
28 августа 2013 г.
11:19 Уважаемый гость 11.02! Не мечите бисер перед свиньями
И это вы православный?! Реально разница существует - жить рабом или с Богом в душе.
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
11:22 Где он был до христианства не понятно... Может разъясните?
Не, злая ведьма, это уже бисер будет. Перед свиньями.
Мне понравилось одно сравнение.
Для бактерий ,над которыми вы как ученый проводите эксперимент, вы БОГ, но вам то наплевать молятся они на вас или нет,строят в вашу честь храмы, вы проводите эксперимент , вот и всё.
- гость -
28 августа 2013 г.
11:13
Себя оплакивают, ибо усопший уже с Богом, а нам тут оставшимся еще не время
- гость -
28 августа 2013 г.
11:18
Бог трансценде́нтен, Он надкосмичен и он дал нам свободу воли, поэтому он и не вторгается в нашу душу, и Ваша фраза что "Бог в душе" неправильна
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
11:22
сатана, люцифер, дьявол лишь разные имена одного и того же падшего ангела.
- гость -
28 августа 2013 г.
11:24
Христианин не боится смерти, он боится остаться без Бога. Если бы основой был страх смерти, тогда бы христиане не шли на мученические смерти за исповедание Господа
- гость -
28 августа 2013 г.
12:01
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
11:22
сатана, люцифер, дьявол лишь разные имена одного и того же падшего ангела.
я вообще-то в курсе... вы мне зачем это пишете? я спросила, где и кем был Сатана до упоминания его в ветхом завете, а не просила упоминать его многочисленные имена. я вам сама их могу еще добавить к вашему списку.
- гость -
28 августа 2013 г.
12:03
- гость -
28 августа 2013 г.
11:24
Христианин не боится смерти, он боится остаться без Бога. Если бы основой был
страх смерти, тогда бы христиане не шли на мученические смерти за исповедание
Господа
а много сейчас христиан не боится смерти и готово пойти на мучения и смерть ради своей веры?
- гость -
28 августа 2013 г.
11:27
приведите ссылку на весь Евангелие а не вырывайте из контекста, глупые страшилки,нужно читать весь текст желательно, в первоисточнике на греческом, а еще затем святых отцов где они обьясняют непонятные места
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
12:19
Да все там же. Он искусил Еву, он искушал Христа в пустыне.
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
12:20
а много сейчас христиан не боится смерти и готово пойти на мучения и смерть ради
своей веры?
да не много но может это и к лучшему, ибо сказано что ко второму пришествию встречать господа будет некому, умирает святая Русь,грядет царствие антихриста все по писанию, молитесь
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
12:20
Уверен, что есть такие.
И чё? Уважаемый Амик, будем и дальше воплощать в жизнь политику партии? Можете меня сколько угодно вычищать из этой темы, но второе крещение Руси от сего не перестанет быть убогим фарсом после трагедии первого...
Подобным темам одно место - сайт епархии...
- гость -
28 августа 2013 г.
12:03
Христианин не боится смерти, он боится остаться без Бога.
=========================================================
ага. видел такое. мне вас очень жаль.
http://www.youtube.com/watch?v=2Q7IMYs3pPo
- гость -
28 августа 2013 г.
12:36
Нет в Ветхом завете никаких упоминаний дьявола. Ни одного. Совсем. Все поправки и догадки появились намного позже. Почему-то змея стали дьяволом называть, хотя змей тоже был божьим созданием. Иначе, почему Бог наказывает змею, а не дьявола в образе змеи. Напомню, Ветхий завет написан достаточно примитивным языком, для необразованных людей. Все, что там описано, не допускает никаких аллегорий, это должен был понять каждый. Так что про небесную твердь и прибитые к ней Луну и Солнце для освещения Земли, это правда. Еще звезды, они тоже прибиты Богом на небесной тверди для освещения Земли. Правда, в данной концепции сотворения мира, мне не понятно одно. Если Бог создал человека для "владычества на земле", то откуда взялись глисты, блохи, вирусы? Или Бог забыл им сказать, что человек владыка? Еще меня одна деталь смущает. Те люди, которые были созданы в шестой день, они кто?
- гость -
28 августа 2013 г.
12:45
тогда Богородице наверное тяжко прийдется, такие гиганты мыслей древней руси,как конь писал сын древнерусских богов
- гость -
28 августа 2013 г.
12:39
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
12:20
Уверен, что есть такие.
да есть, конечно, только их очень мало...
в любой вере есть фанатики, есть прилипалы, а есть истинные верующие.
просто не надо пытаться возвеличивать свою веру, пытаясь принизить и искоренить другие. а, к сожалению, очень многие современные представитель РПЦ и мусульманства именно этим и занимаются
даже тут на амике. пишите при христианские, ну уж тогда и про остальные праздники тоже пишите. это ведь тоже история, культура и вера нашего народа.
- гость -
28 августа 2013 г.
12:48
вы не перепутали ветхий завет с забавной библией, какие древние языки вы знаете что бы читать ветхий завет
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
12:55
позвольте полюбопытствовать какие древние праздники русского народа вы знаете и как вы их празднуете
- гость -
28 августа 2013 г.
12:56
В данный момент я читаю Ветхий завет, то, что наши верующие считают основой. Вы сомневаетесь в правильности перевода? Т.е. вы хотите сказать, что все, что нам представляют как основу основ, ложь?
Кстати, судя по количеству ошибок в Вашем повествовании, Вы и русский знаете с трудом.
- гость -
28 августа 2013 г.
13:00
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
12:55
позвольте полюбопытствовать какие древние праздники русского народа вы знаете и
как вы их празднуете
я чуть выше уже написала про сегодняшний праздник в дохристианской славянской традиции. все я вам перечислять не буду. интересуетесь - ищите информацию в книгах и интернете, там про праздники много написано. большинство христианских праздников (включая рождество) - это адаптированные языческие праздники. просто их обозвали немножко по-другому.
что касаемо меня, то так как живу я в городе, то сегодня просто хлеб испеку. а вообще по причине того, что я ведьма, я отмечаю саббаты и эсбаты. ну а как это происходит - это информация не для публичного обсуждения))
- гость -
28 августа 2013 г.
13:01
я вот подумал не записывать ли мне ответы с замечаниями по орфографии русского языка они как под копирку, вы вточку попали и старословянский перевод, а уж тем более русский крайне не точны поэтому умные батюшки советуют не лезть в дебри ветхого завета без глубоких языковых знаний из всего ветхого завета я вам советую прочитать две строчки из Иссай и Захарии а вы мне скажите о чем они
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
13:08
с каким таинственным видом в очередной раз прикрыли свое незнание, да кстате укажите телфончик для приворотов и снятия порчи
Zlaya Vedma
зарегистрированный
28 августа 2013 г.
13:08
Вы призываете отмечать русские древние праздники, и при этом отмечаете саббаты (иудейская каббалстика, если не ошибаюсь) и эсбаты (обряд из викканства - западного неоязычества).
- гость -
28 августа 2013 г.
13:27
она ведьма ей все можно дочь древнерусских богов
- гость -
28 августа 2013 г.
13:11
Но тогда ложью можно считать все, что касается Христианства. Ведь перевод на русский Нового завета уже четвертый, как минимум, соответственно, от первоисточника в этом переводе не осталось ничего. Или для Вас истинно только то, что удобно? Согласитесь, невозможно объяснить откровенные несуразности Ветхого завета, лучше сослаться на неверность перевода. А Новый завет, который тоже переведен четыре раза, это истина, безусловно. Скажите, кто был отец Христа, как его имя? Я не про Иосифа.
...Он улетел. Усталая Мария
Подумала: «Вот шалости какие!
Один, два, три! — как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу»...
Пушкин
Гавриилиада
Уважаемый Дюша, а Вам как живется а свете, с ненавистью в сердце к 80% населения Земли?
кто нить в курсе, где Лорка???
- гость -
28 августа 2013 г.
14:29
С каких пор 2 млрд от 7 млрд. это 80%? Или вы думаете, что китайцы и индусы христиане?
- гость -
28 августа 2013 г.
14:29 Не льстите себе...Вашего верующего брата от силы наберется столько же, как и других...Процентов 4-5 и то с натяжкой...
Проведите перепись паствы с выдачей спец.удостоверений и Вы в этом убедитесь...
Не стоит приписывать носителей крестиков, обладателей икон в квартирах и авто, посещающих храмы к верующим...
Вот странно, не один верующий сегодня мне не ответил, готов-ли он отказаться от своих детей и родных ради Христа? Почему, интересно... Или им просто неприятно признавать, что их вера не стоит выеденного яйца, и их ждет ад? У нас многие верующие Библию вообще не читали. Они почему-то считают себя потомками Адама и Евы, при этом почему-то забывая, что Адам и Ева были прародителями "богоизбранных", а остальные были созданы на шестой день и вообще лишены души. А слова Христа для них вообще пустой звук. Главное в вере: нырнуть на Крещение в прорубь и напиться на Пасху. Еще ребенка обязательно покрестить. Чтоб в рай попал. Да, еще про иконки забыла в машине. Это самое главное.
- гость - 14:47 и Дюша
христиане — 2,31 млрд (33 % населения Земли)
мусульмане — 1,58 млрд (23 % населения Земли)
исповедующие индуизм — 0,95 млрд (14 % населения Земли)
буддисты — 0,47 млрд (6,7 % населения Земли)
исповедующие традиционные китайские религии — 0,46 млрд (6,6 % населения Земли)
сикхи — 24 млн (0,3 % населения Земли)
иудеи — 15 млн (0,2 % населения Земли)
приверженцы местных верований — 0,27 млрд (3,9 % населения Земли)
не религиозные — 0,66 млрд (9,4 % населения Земли)
атеисты — 0,14 млрд (2 % населения Земли).
Вы же все верующих клянете, или только православных?
- гость -
28 августа 2013 г.
15:01
Они почему-то считают себя потомками Адама и
Евы, при этом почему-то забывая, что Адам и Ева были прародителями
"богоизбранных", а остальные были созданы на шестой день и вообще
лишены души.
___
Это где вы такое вычитали??? Ссылочку можно.
- гость -
28 августа 2013 г.
15:18 Кто проводил исследования? По данным ВЦИОМа за ЕдРо проголосовало 146% избирателей...
Еще раз говорю, не все носители крестов, обладатели икон и посетители храмов - верующие.Я говорю о реально воцерквленных, посещающих все службы, соблюдающих все посты...Таких единицы...Еще меньше тех, кто живет по заповедям...
То же самое и по остальным религиям...
Дюша,
данные взяты из Вики.
А Ваши слова - голословны, и основаны лишь на Ваших личных ощущениях.
И даже если по Вашим словам на свете истинно верующих единицы, неужели стоит их за это презирать и ненавидеть?
- гость -
28 августа 2013 г.
16:09 Презирать и ненавидеть? Я их искренне уважаю...А вот тех, кто прикрывается своей яко бы верой для достижения совершенно определенных политических или финансовых целей, втягивает несовершеннолетних в религию, уничтожает в угоду церкви и религии науку, образование и медицину...Вот этих я реально презираю и можно сказать ненавижу...А скорее просто пытаюсь защитить от них пока еще здоровых людей...
Дюша
28 августа 2013 г.
16:22
А как Вы различаете кто истинно верующий, а кто нет? Много раз читал Ваши комментарии на этом сайте и видел только негатив в адрес верующих.
Дюша
28 августа 2013 г.
16:22
Не, ты правда искренне считаешь себя здоровым?
- гость -
28 августа 2013 г.
16:29 Это в первую очередь когда слова согласуются с делами...Знаю несколько человек...Они не афишируют свою веру и не пытаются втянуть в нее окружающих...И мне все равно при этом их вероисповедание...Православные, буддисты, мусульмане или иудеи...
- гость -
28 августа 2013 г.
16:34 В психическом плане - абсолютно...
Дюша
28 августа 2013 г.
16:40
Это уже симптом.
- гость -
28 августа 2013 г.
16:44 Дохтор тут - я...
- гость -
28 августа 2013 г.
16:29 Да кстати, Вам случайно не встречалось негатива в адрес атеистов?
Дюша
" Это в первую очередь когда слова согласуются с делами..."
Согласен с Вами. Но опять таки. У вас часто звучит, что священники лживы, верующие тупы, а храмы надо посносить. Уже как то мне не понятно. То ли Вы уважаете, то ли презираете.
"уничтожает в угоду церкви и религии науку, образование и медицину..." - Это монахи и священники разрушают?
Дюша
28 августа 2013 г.
16:47
Ваша фамилия - Наполеон?
Дюша
28 августа 2013 г.
16:55
А кто тут атеисты то? Тут все верующие.)))
Дюша
28 августа 2013 г.
16:55
Покажите мне в этой ветке, насмешку над атеистами или глубление над тем, во что атеист верит. Гхм, как то каламбурно конечно, но думаю Вы поняли.
- гость -
28 августа 2013 г.
17:04
У шизиков своя логика, понимаете ли.
- гость -
28 августа 2013 г.
17:04 Храмы надо оставить, но смысла застраивать новыми нет...Нужно дать дожить достойно уходящему поколению верующих и перевести храмы в разряд историческо-культурных памятников...Никакого смысла строить на вырост - нет...Если не планируется новое поголовное крещение "огнем и мечем"...А на то сильно похоже...
А на второй вопрос, можно вопросом? Зачем в научно-исследовательских центрах ядерной физики кафедры теологии и молельные комнаты (а то и храмы)? Зачем они в армии? Зачем в школах "Основы православной культуры"? Зачем на Амике каждый день статьи по данной тематике?
- гость -
28 августа 2013 г.
17:07 Статью перечитайте и поймете...Каждое слово - глумление над атеистами и их убеждениями...Притом все это публикуется в светском СМИ в крайне утвердительной и безапелляционной форме...
Но Вы правы, сегодня практически нет бесогонов...Нет критиков Дарвина, называющих неверующих мыслящими обезьянами...Нет блюстителей морали для которых все атеисты убийцы, воры и гомики...Может они в отпуске? А может в "Молодой гвардии" бабки кончились? Так...мелочь всякая вертится, призывая не разбрасывать бисер перед свиньями...
- гость -
28 августа 2013 г.
17:04 Прежде чем спрашивать фамилию, предъявите удостоверение и представьтесь...
Дюша
28 августа 2013 г.
17:14
Вы писали, что у Вас есть друзья верующие, они же ходят в храм, и их дети, наверное, тоже ходят в храм, значит верующие еще никуда не уходят. Потом, в храмах всегда много народу, прикажете не пускать их? Или пускать избранно?
А что плохого в ОПК в школах? Что дети будут знать основы веры своих предков? Или что плохого в том что детям покажут и расскажут про христианскую культуру и искусство?
А в армии не может быть верующих? Защитники Родины всегда почитались в православии. Да и как говорится "в окопах не неверующих".
Насчет молельных комнат в НИИ, тут может я и соглащусь. "Кесарю кесарево, Богу Божие", но опять таки, что монахи бегают по лабораториям и кричат, что все происходит по воле Божьей и мещают научным разработкам, или свящинник предает анафеме ученого, разрабатывающего лекарство от рака?
- гость -
28 августа 2013 г.
17:26 Есть такие...Только их единицы на тысячи...Полно народу? А при советской власти их меньше было? Ходили люди как в музей и сейчас ходят...Пусть и дальше ходят...Кто им мешает?
Кто помолиться, кто посмотреть на историю...
Религиозная пропаганда в школах так же недопустима, как и гей пропаганда...Вырастет, сам выберет "женщину, религию, дорогу"...
В армии верующие могут быть...И верить им никто не запрещает...Напротив, не надо заставлять...Поп - не замполит...
В науке поп никого анафеме не предает ( теперь), но дает повод усомниться в необходимости самой научной деятельности...Уничтожает сам смысл науки (зачем искать как и почему устроен мир, если ответ готов - по воле Божьей)...
Что же касается веры предков, то ее от нас так же тщательно скрывают, как и историю предков...
Дюша
28 августа 2013 г.
17:39
Я все никак не могу понять, как Вы на глазок определяете, кто из тысячи прихожан приходит в храм помолится, а кто нет.
Я не вижу религиозной пропаганды в ОПК. Ведут та урок светские учителя, а никак не священники. И раз уж Вы призываете выгнать православных из школ, то гоните тогда оттуда и других. Знаю примеры когда детям в школе начинали рассказывать про учение Блаватской, как надо с духами общатся. Или по вашему оккультизм лучше христианства?
Поп - не замполит. Это да.Только случаи когда солдат заставляли молиться вам известны? Или чтоб их крестили насильно?
По поводу науки и религии. Неужели Вы серьезно думаете, что ученый бросит свои разработки, если в соседней комнате будет стоять икона? Мой отец верующий с детства, но это не помешало ему стать врачом, зашитить кандидатскую, и по приглашению уехать в Казахстан, учить там студентов.
Гость, не спорьте с одержимым, это бес(у)смысленно и бес(у)полезно.
- гость -
28 августа 2013 г.
17:53 Светские учителя?....Не смешите мои тапочки...Тут чуть раньше есть фото этих "учителей"...Таких к детям на выстрел подпускать нельзя...
И совершенно верно...НИКАКОЙ религиозной пропаганды в школах!!! Ненависти и вражды по религиозному признаку нам в жизни хватает...А мы это еще и в школу тянем...
Про войска вообще нет желания говорить...В мое время этих "капелланов" не было...Им сильно повезло...
Ученый не бросит...Пока его не посадят за неверие в плачущие образки...
А если еще и посмотрите вокруг (чуть выше и ниже по ветке), увидите как по клыкам некоторых особо уверовавших стекает яд человеколюбия...)))
Дюша
28 августа 2013 г.
18:25
Бедняга, как ты исстрадался...
Дюша
28 августа 2013 г.
18:25
Все смешалось в этой голове, откуда извергается один иррациональный бред.