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250-килограммовый барнаулец пытался сделать себе харакири

Мужчина был недоволен жизнью и проблемами с весом

23 октября 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

250-килограммовый житель Барнаула пытался сделать себе харакири. Об этом сообщает Mash Siberia.

Почти 30 лет 74-летний барнаулец жил один, периодически к нему приезжала дочь, которая привозила продукты и помогала по дому.

Однажды пенсионер позвонил дочери и попросил не приезжать, после чего перестал брать трубку. Девушка поняла, что что-то не так, приехала и увидела отца в крови. Он бормотал, что никого не нужно винить в случившемся.

При помощи спасателей врачи доставили пенсионера в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь. 

Барнаул скорая помощь

Комментарии 5

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Мимопроходящий

14:06:55 23-10-2023

Одиночество хреновая штука. Подарите деду котенка, а лучше собаку.

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Гость

15:07:47 23-10-2023

Мимопроходящий (14:06:55 23-10-2023) Одиночество хреновая штука. Подарите деду котенка, а лучше с... Задавит...

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Гость

15:17:36 23-10-2023

И как он с таким весом будет заботиться о животном?

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Гость

18:48:47 23-10-2023

Гость (15:17:36 23-10-2023) И как он с таким весом будет заботиться о животном?... будет гулять с собакой и похудеет

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Элен без ребят

20:04:59 23-10-2023

Гость (18:48:47 23-10-2023) будет гулять с собакой и похудеет... нет, без медицинской помощи не похудеет, даже гуляя весь день.

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