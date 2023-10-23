250-килограммовый барнаулец пытался сделать себе харакири

Мужчина был недоволен жизнью и проблемами с весом

23 октября 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

250-килограммовый житель Барнаула пытался сделать себе харакири. Об этом сообщает Mash Siberia.

Почти 30 лет 74-летний барнаулец жил один, периодически к нему приезжала дочь, которая привозила продукты и помогала по дому.

Однажды пенсионер позвонил дочери и попросил не приезжать, после чего перестал брать трубку. Девушка поняла, что что-то не так, приехала и увидела отца в крови. Он бормотал, что никого не нужно винить в случившемся.

При помощи спасателей врачи доставили пенсионера в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.