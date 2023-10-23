250-килограммовый барнаулец пытался сделать себе харакири
Мужчина был недоволен жизнью и проблемами с весом
23 октября 2023, 13:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
250-килограммовый житель Барнаула пытался сделать себе харакири. Об этом сообщает Mash Siberia.
Почти 30 лет 74-летний барнаулец жил один, периодически к нему приезжала дочь, которая привозила продукты и помогала по дому.
Однажды пенсионер позвонил дочери и попросил не приезжать, после чего перестал брать трубку. Девушка поняла, что что-то не так, приехала и увидела отца в крови. Он бормотал, что никого не нужно винить в случившемся.
При помощи спасателей врачи доставили пенсионера в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.
14:06:55 23-10-2023
Одиночество хреновая штука. Подарите деду котенка, а лучше собаку.
15:07:47 23-10-2023
Мимопроходящий (14:06:55 23-10-2023) Одиночество хреновая штука. Подарите деду котенка, а лучше с... Задавит...
15:17:36 23-10-2023
И как он с таким весом будет заботиться о животном?
18:48:47 23-10-2023
Гость (15:17:36 23-10-2023) И как он с таким весом будет заботиться о животном?... будет гулять с собакой и похудеет
20:04:59 23-10-2023
Гость (18:48:47 23-10-2023) будет гулять с собакой и похудеет... нет, без медицинской помощи не похудеет, даже гуляя весь день.