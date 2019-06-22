Страшная трагедия, затронувшая абсолютно всех жителей Советского Союза, и небывалое испытание для нашей страны – Великая Отечественная война – началась 78 лет назад.

Она коснулась каждой семьи и унесла десятки миллионов жизней. Сегодня, в день памяти и скорби, россияне вспоминают тех, кто отдал все для того, чтобы страна жила. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны предлагаем подборку малоизвестных фотографий тех тяжелейших лет нашей истории.



1. Наталья Боде

Бритье советских военнослужащих.

2. Аркадий Шайхет

Москва, 1942 год

Женщины с детьми в бомбоубежище на станции метро "Маяковская" в Москве.



3. Георгий Зельма

Сталинград, 1942 год

Баранов Михаил Дмитриевич (21.10.1921 – 17.01.1943). Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка 289-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта, старший лейтенант.



4. Аркадий Шайхет

Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года.



5. Эммануил Евзерихин

Сталинград, август 1942

Фонтан "Детский хоровод" на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации. Вокзал разбомбили 23 августа 1942 года. Вода извергалась из пастей крокодила и лягушек, сидевших вокруг детей. Фонтан в довоенное время был типовым, аналогичный был, например, в Воронеже. После войны фонтан сначала восстановили, а затем убрали, как не представляющий художественной ценности.



6. Аркадий Шайхет

Карачев, Брянская область, 1943 год

При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы.



7. Марк Марков-Гринберг

На Курской дуге. Обкатка пехоты танками. Красноармейцы в окопе и танк Т-34, который преодолевает окоп, проходя над ними.

8. Михаил Савин

Жиздра, Калужская область, 1943 год

Жиздра – небольшой древний городок на берегу одноименной реки на юге Калужской области, первое упоминание о Жиздре относится к 1146 году. С 5 октября 1941 года город попал в немецкую оккупацию. С февраля по август 1943 года на подступах к городу вновь шли ожесточенные бои. Перед отступлением оккупанты в течение двух недель планомерно уничтожали город, сжигая его поквартально. Каменные церкви и дома взрывались. В результате город был уничтожен полностью. Также были отравлены колодцы, заминированы дороги, тротуары и огороды. Трудоспособная городская молодежь была насильно отправлена в Германию.



9. Наталья Боде

1943 год

Анна Николаевна Хитрых, ее дочь Зоя обнимают своего сына и брата – Володю Хитрых. Их муж и отец, Николай Михайлович Хитрых – младший сержант, командир орудия 2-го истребительного дивизиона 3-й гвардейской истребительной противотанковой бригады. Коммунист. Награжден орденом Отечественной войны II степени за уничтожение в одном бою шести немецких танков, из них три "Тигра", и до взвода вражеской пехоты. Награду получить не успел – погиб в наступлении от осколка вражеской мины 25 июля 1943 года в районе деревни Похвистнево Курской области. Похоронен на месте боя в 2 км от этой деревни. Володе Хитрых гвардии полковник И. Горовенко прикрепил на рукав знак истребителя, который носил отец. На заднем плане снимка офицеры 3-й истребительной противотанковой бригады.



10. Эммануил Евзерихин

Ростов-на-Дону, февраль 1943 года

Мирные жители на улице освобожденного Ростова-на-Дону. Вывеска на здании госбанка на немецком: "Биржа труда".



11. Яков Рюмкин

Сталинградская битва, 1943 год

Советские солдаты везут стрелковое оружие в освобожденном Сталинграде. На санях видно оружие как немецкого, так и советского производства.



12. Эммануил Евзерихин

Ростов-на-Дону, 1943 год

Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е. Эндрексон, сержант В.П. Ершаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт.



13. Иван Шагин

1944 год

Сбитый немецкий истребитель "Мессершмитт BF.109" врезается в землю.



14. Яков Рюмкин

Советский боец раздувает самовар у блиндажа.



15. Евгений Халдей

Болгария, сентябрь 1944 года

Жители болгарского городка празднуют освобождение от гитлеровцев. Имя человека на переднем плане – Коча Караджев, болгарский партизан.



16. Михаил Савин

1944 год

Советский солдат раздает письма сослуживцам. Оригинальное название фото: "Почта пришла".



17. Михаил Савин

Расчет советской 45-миллиметровой противотанковой пушки меняет позицию.



18. Иван Шагин

Берлин, Германия, май 1945 года

Советские солдаты в вагоне берлинского трамвая. Авторское название снимка – "Первые "пассажиры" берлинского трамвая".



19. Евгений Халдей

1945 год

Еврейская семья, освобожденная из будапештского гетто.



20. Евгений Халдей

Потсдам, Германия, 1945

Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Потсдамской конференции, проходившей в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 года с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.



21. Александр Устинов

Москва, 1945 год

Празднование победы на Большом Каменном мосту у московского Кремля.



22. Александр Устинов

Потсдам, Германия, 1945 год

Потсдамская конференция проходила в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием руководства трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.



23. Яков Рюмкин

Генерал армии Г.К. Жуков



24. Марк Марков-Гринберг

Западная Пруссия, Германия, май 1945 года

Человеческие останки в печи крематория концлагеря Штутгоф. Место съемки: окрестности Данцига (ныне Гданьск, Польша).



25. Наталья Боде

Советские медсестры Ольга Болбас и Мария Гулевич, награжденные медалями "За боевые заслуги", читают благодарственное письмо, пришедшее с передовой позиции от лечившегося в их госпитале военнослужащего РККА.



26. Евгений Халдей

Регулировщица Мария Шальнева. Берлин. 1 мая 1945 г.