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Чтобы помнили: малоизвестные фото Великой Отечественной войны

, ИА "Амител"
22 июня – День памяти и скорби

Страшная трагедия, затронувшая абсолютно всех жителей Советского Союза, и небывалое испытание для нашей страны – Великая Отечественная война – началась 78 лет назад.

Она коснулась каждой семьи и унесла десятки миллионов жизней. Сегодня, в день памяти и скорби, россияне вспоминают тех, кто отдал все для того, чтобы страна жила. В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны предлагаем подборку малоизвестных фотографий тех тяжелейших лет нашей истории.

Малоизвестные фото войны
1. Наталья Боде
Бритье советских военнослужащих.

Малоизвестные фото войны

2. Аркадий Шайхет
Москва, 1942 год
Женщины с детьми в бомбоубежище на станции метро "Маяковская" в Москве.

Малоизвестные фото войны
3. Георгий Зельма
Сталинград, 1942 год
Баранов Михаил Дмитриевич (21.10.1921 – 17.01.1943). Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка 289-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта, старший лейтенант.

Малоизвестные фото войны
4. Аркадий Шайхет
Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года.

Малоизвестные фото войны
5. Эммануил Евзерихин
Сталинград, август 1942
Фонтан "Детский хоровод" на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации. Вокзал разбомбили 23 августа 1942 года. Вода извергалась из пастей крокодила и лягушек, сидевших вокруг детей. Фонтан в довоенное время был типовым, аналогичный был, например, в Воронеже. После войны фонтан сначала восстановили, а затем убрали, как не представляющий художественной ценности.

Малоизвестные фото войны
6. Аркадий Шайхет
Карачев, Брянская область, 1943 год
При освобождении города Карачева рядовой Широбоков встретил своих сестер, спасшихся от смерти. Их отца и мать расстреляли немцы.

Малоизвестные фото войны
7. Марк Марков-Гринберг
На Курской дуге. Обкатка пехоты танками. Красноармейцы в окопе и танк Т-34, который преодолевает окоп, проходя над ними.

Малоизвестные фото войны

8. Михаил Савин
Жиздра, Калужская область, 1943 год
Жиздра – небольшой древний городок на берегу одноименной реки на юге Калужской области, первое упоминание о Жиздре относится к 1146 году. С 5 октября 1941 года город попал в немецкую оккупацию. С февраля по август 1943 года на подступах к городу вновь шли ожесточенные бои. Перед отступлением оккупанты в течение двух недель планомерно уничтожали город, сжигая его поквартально. Каменные церкви и дома взрывались. В результате город был уничтожен полностью. Также были отравлены колодцы, заминированы дороги, тротуары и огороды. Трудоспособная городская молодежь была насильно отправлена в Германию.

Малоизвестные фото войны
9. Наталья Боде
1943 год
Анна Николаевна Хитрых, ее дочь Зоя обнимают своего сына и брата – Володю Хитрых. Их муж и отец, Николай Михайлович Хитрых – младший сержант, командир орудия 2-го истребительного дивизиона 3-й гвардейской истребительной противотанковой бригады. Коммунист. Награжден орденом Отечественной войны II степени за уничтожение в одном бою шести немецких танков, из них три "Тигра", и до взвода вражеской пехоты. Награду получить не успел – погиб в наступлении от осколка вражеской мины 25 июля 1943 года в районе деревни Похвистнево Курской области. Похоронен на месте боя в 2 км от этой деревни. Володе Хитрых гвардии полковник И. Горовенко прикрепил на рукав знак истребителя, который носил отец. На заднем плане снимка офицеры 3-й истребительной противотанковой бригады.

Малоизвестные фото войны
10. Эммануил Евзерихин
Ростов-на-Дону, февраль 1943 года
Мирные жители на улице освобожденного Ростова-на-Дону. Вывеска на здании госбанка на немецком: "Биржа труда".

Малоизвестные фото войны
11. Яков Рюмкин
Сталинградская битва, 1943 год
Советские солдаты везут стрелковое оружие в освобожденном Сталинграде. На санях видно оружие как немецкого, так и советского производства.

Малоизвестные фото войны
12. Эммануил Евзерихин
Ростов-на-Дону, 1943 год
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е. Эндрексон, сержант В.П. Ершаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт.

Малоизвестные фото войны
13. Иван Шагин
1944 год
Сбитый немецкий истребитель "Мессершмитт BF.109" врезается в землю.

Малоизвестные фото войны
14. Яков Рюмкин
Советский боец раздувает самовар у блиндажа.

Малоизвестные фото войны
15. Евгений Халдей
Болгария, сентябрь 1944 года
Жители болгарского городка празднуют освобождение от гитлеровцев. Имя человека на переднем плане – Коча Караджев, болгарский партизан.

Малоизвестные фото войны
16. Михаил Савин
1944 год
Советский солдат раздает письма сослуживцам. Оригинальное название фото: "Почта пришла".

Малоизвестные фото войны
17. Михаил Савин
Расчет советской 45-миллиметровой противотанковой пушки меняет позицию.

Малоизвестные фото войны
18. Иван Шагин
Берлин, Германия, май 1945 года
Советские солдаты в вагоне берлинского трамвая. Авторское название снимка – "Первые "пассажиры" берлинского трамвая".

Малоизвестные фото войны
19. Евгений Халдей
1945 год
Еврейская семья, освобожденная из будапештского гетто.

Малоизвестные фото войны
20. Евгений Халдей
Потсдам, Германия, 1945
Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Виссарионович Сталин на Потсдамской конференции, проходившей в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 года с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.

Малоизвестные фото войны
21. Александр Устинов
Москва, 1945 год
Празднование победы на Большом Каменном мосту у московского Кремля.

Малоизвестные фото войны
22. Александр Устинов
Потсдам, Германия, 1945 год
Потсдамская конференция проходила в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 года с участием руководства трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы.

Малоизвестные фото войны
23. Яков Рюмкин
Генерал армии Г.К. Жуков

Малоизвестные фото войны
24. Марк Марков-Гринберг
Западная Пруссия, Германия, май 1945 года
Человеческие останки в печи крематория концлагеря Штутгоф. Место съемки: окрестности Данцига (ныне Гданьск, Польша).

Малоизвестные фото войны
25. Наталья Боде
Советские медсестры Ольга Болбас и Мария Гулевич, награжденные медалями "За боевые заслуги", читают благодарственное письмо, пришедшее с передовой позиции от лечившегося в их госпитале военнослужащего РККА.

Малоизвестные фото войны
26. Евгений Халдей
Регулировщица Мария Шальнева. Берлин. 1 мая 1945 г.

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Комментарии

22.06.2018 14:54
- гость -

опять евреи виноваты, что они классные фотографы?

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