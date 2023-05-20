2ГИС исчез из Google Play
Данные в уже установленных приложениях по-прежнему будут обновляться ежедневно
20 мая 2023, 08:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Картографическое приложение 2ГИС больше недоступно в магазине приложений Google Play, сообщила пресс-служба сервиса.
Ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать, а данные по-прежнему будут обновляться ежедневно.
Тем не менее пользователи могут скачать приложение из других магазинов: Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.
Отметим, что вернувшийся в апреле в AppStore 2ГИС по-прежнему доступен.
10:16:32 20-05-2023
Доимпортозамещались ?
11:18:21 20-05-2023
Гость (10:16:32 20-05-2023) Доимпортозамещались ?... ???