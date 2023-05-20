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2ГИС исчез из Google Play

Данные в уже установленных приложениях по-прежнему будут обновляться ежедневно

20 мая 2023, 08:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Картографическое приложение 2ГИС больше недоступно в магазине приложений Google Play, сообщила пресс-служба сервиса.

Ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать, а данные по-прежнему будут обновляться ежедневно.

Тем не менее пользователи могут скачать приложение из других магазинов: Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

Отметим, что вернувшийся в апреле в AppStore 2ГИС по-прежнему доступен.

Комментарии 2

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Гость

10:16:32 20-05-2023

Доимпортозамещались ?

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Гость

11:18:21 20-05-2023

Гость (10:16:32 20-05-2023) Доимпортозамещались ?... ???

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