2ГИС исчез из Google Play

Данные в уже установленных приложениях по-прежнему будут обновляться ежедневно

20 мая 2023, 08:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Картографическое приложение 2ГИС больше недоступно в магазине приложений Google Play, сообщила пресс-служба сервиса.

Ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать, а данные по-прежнему будут обновляться ежедневно.

Тем не менее пользователи могут скачать приложение из других магазинов: Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

Отметим, что вернувшийся в апреле в AppStore 2ГИС по-прежнему доступен.