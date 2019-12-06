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"Свой я, деревенский": чем запомнился Михаил Евдокимов

, ИА "Амител"
"Народному губернатору Алтайского края" сегодня бы исполнилось 62 года

Музыканту, актеру и "народному губернатору" Михаилу Евдокимову 6 декабря 2019-го исполнилось бы 62 года. Портал amic.ru вспоминает интересные факты из жизни этого удивительного человека.

Михаил Сергеевич Евдокимов появился на свет в Новокузнецке. Он рос в семье простых рабочих, которые ради того чтобы прокормить и поставить на ноги семерых детей, тяжело трудились. Отец был разнорабочим, мама всю жизнь провела в шахте. Когда Михаилу исполнился год, семья перебралась в поселок Верх-Обский Алтайского края. Его Михаил Евдокимов и считал своей настоящей родиной.


Фото из архива amic.ru

Шлифовщик на заводе и администратор столовой

Окончив школу, Михаил Евдокимов учился в Барнауле в Культпросветучилище на отделении балалаечников. Однако не надо думать, что путь артиста был легок с самого начала. Вовсе нет. Профессия балалаечника серьезной не считалась, и поэтому юный Евдокимов устроился шлифовщиком на Алтайский моторный завод. Успел поработать он и администратором в столовой. Поиски себя продолжались, и в 1979 году Михаил поступил в Новосибирский институт торговли, где стал капитаном команды КВН. В 1981 году Евдокимов решительно бросает учебу и уезжает в Москву, мечтая поступить в эстрадно-цирковое училище. Мечты не сбылись: Михаил провалил вступительные экзамены и был вынужден вернуться в Новосибирск и окончить институт.


Фото из архива amic.ru

Артист эстрады и кино

В 1983 году Евдокимова пригласили в Московскую областную филармонию в качестве артиста разговорного жанра, а затем – в Москонцерт. И уже 8 марта 1984 года он дебютировал на телевидении в праздничной программе "Огонек".

Всероссийская известность к артисту из Алтайского края пришла только в 1989 году после участия в телевизионной программе "Аншлаг". Также в конце 1980-х годов Евдокимов поступает в ГИТИС, чуть позже начинается его кинокарьера. За девять лет, с 1991 по 2000 год, на экраны вышло семь фильмов с его участием. Артиста полюбили и зрители, и режиссеры. Фильмы, в которых он снимался, цитируются повсеместно. Вот только несколько из них: "Про бизнесмена Фому", "Не хочу жениться!", "Не послать ли нам гонца?", "Старые клячи" и др.

В 1994 году Михаил Евдокимов был удостоен звания заслуженного артиста России.

Миниатюры и монологи Евдокимова давно разошлись на цитаты: "Морда кра-а-асная", "Никто не виноват, а морды у всех битые", "Судьба-а-а…", "Ну, чтоб буй стоял и лодки плыли!" и так далее. Любят в народе и песни Евдокимова. Вышло несколько музыкальных пластинок с песнями артиста: "Надо жить", "Отвяжись, худая жизнь!", "Земляки" и другие.

Губернатор Алтайского края

О политической карьере Михаил Евдокимов задумался еще в 1995 году, когда баллотировался в Государственную думу от Барнаула. В 2004 году он одержал победу на выборах главы Алтайского края, обойдя Александра Сурикова. Губернатором Евдокимов пробыл всего один год.

Гибель

Фото из архива Amic.ru

7 августа 2005 года Михаил Евдокимов со своей женой Галиной в сопровождении водителя и охранника направлялись в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.

На трассе губернаторский Mercedes попытался обогнать автомобиль Toyota Marino. В результате Mercedes, уходя влево, на высокой скорости (около 200 км/ч) коснулся машины Toyota, вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Все находившиеся в автомобиле Toyota – водитель, его жена и двое детей – не пострадали.

Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжелые травмы. Водитель губернатора и охранник погибли вместе с Михаилом Евдокимовым.

Материалы по теме

Фото из архива amic.ru

На похороны Михаила Евдокимова в Алтайский край приезжал Владимир Путин.

На месте гибели вскоре была построена открытая часовня, в 2006 году ее освятили.

Память

Фото из архива amic.ru

Память о Евдокимове жива и в Алтайском крае, и в России. Ежегодно 7 августа в поселке Верх-Обский проходит Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки" имени артиста. Каждый год он собирает многотысячную армию его друзей и поклонников.

Традицию проведения фестиваля заложил еще сам Михаил Евдокимов: он объединяет спорт и музыку. Побывавшие на фестивале утверждают, что здесь царит особенная, душевная атмосфера. И даже самые "звездные" гости забывают свой снобизм и по-простому общаются с другими гостями и участниками мероприятия. Те, кто когда-то посетил это событие, приезжают сюда вновь и вновь.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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