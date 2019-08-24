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Черный август. 15 лет со дня теракта и гибели бортпроводников из Барнаула

, ИА "Амител"
Ольга, Сергей, Яна и Марина – имена барнаульских бортпроводников, жизни которых унесла трагедия

Мемориал барнаульским проводникам на Власихинском кладбище, погибшим в теракте

Два теракта потрясли Россию 24 августа 2004 года, когда практически одновременно с радаров пропали два пассажирских самолета. На борту Ту-134 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" находились 44 человека, а в Ту-154 авиакомпании "Сибирь" летели 46 человек, в том числе восемь членов экипажа, из которых четверо – барнаульцы. Всего погибло 90 человек.

Отправились в последний полет

Оба самолета вылетели из аэропорта Домодедово. Первым отправился в последний рейс Ту-154: он поднялся в небо в направлении Сочи в 21:25 по московскому времени. Через 35 минут в Волгоград вылетел Ту-134, который первым пропал с радаров. Случилось это в 22:56.

Через три минуты оборвалась связь и с другим самолетом. В этот момент он находился в 138 километрах от Ростова-на-Дону. Лайнер успел подать сигнал бедствия.

Ту-134, летевший на высоте 8,1 тыс. метров, потерпел крушение в Тульской области. Ту-154 успел набрать высоту 12,1 тыс. метров, перед тем как разбился в Ростовской области.

Поиски тел погибших велись всю ночь. Утром 25 августа были найдены все останки, а также бортовые самописцы.

Это были теракты

Причиной крушения самолетов стали теракты. Следствие выяснило, что к трагедии причастны уроженки Чечни: Аманат (Аманта) Нагаева летела в Ту-134, Сацита Джебирханова была на борту Ту-154.

Как террористки смогли пронести взрывные устройства? По частям. Бомбы были собраны уже на борту, скорее всего, в туалетах. Женщины взорвали пояса шахидов, начиненные гексогеновой смесью.

Взрывы произошли практически одновременно – в 22:53 с разницей в девять секунд. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ "Терроризм".

Среди погибших были четыре бортпроводника из Барнаула – Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова и Марина Худеева.

За тысячу рублей провел на борт

Выяснило следствие и то, что террористкам помогали. Причем  помогали те, кто должны были их остановить.

В 2007 году были осуждены сотрудник авиакомпании "Сибирь" Николай Коренков, перекупщик билетов Армен Арутюнян и милиционер Михаил Артамонов. Именно Арутюнян продал билеты террористкам, а Артамонов пропустил их без досмотра. Коренков и вовсе провел смертниц на борт, получив за это тысячу рублей.

Артамонова приговорили к семи годам лишения свободы, но позднее срок был снижен до шести лет. Арутюнян и Коренков получили по 1,5 года.

Надломленное крыло

Ежегодно родные и коллеги вспоминают погибших, имена которых выбиты на мемориале. Его установили на Власихинском кладбище в 2005 году.

Над могилами возвышается надломленное крыло падающего самолета. Четыре звезды срываются с его кончика и устремляются в небо. Черный осколок врезается и рассекает на две половины – разделяет на два мира. Из разлома просачивается красный цвет. Ярко-красные цифры "2004" постепенно меняют окраску на траурную.

Ниже прикреплена табличка: "Бортпроводникам авиакомпании "Сибирь", трагически погибшим в авиакатастрофе 24.08.2004 г."

Памятник жертвам катастрофы самолета Ту-154 установлен и в ростовском поселке Глубокий – в 2007 году.

В двойном теракте погибли жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Волгограда, Твери, Новосибирска, Барнаула, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Перми, Тюмени, Омска и Украины.


Комментарии

24.08.2015 09:28
- гость -

Лично знал всех.Вечная память.

1  0
24.08.2015 09:28
- гость -

Да, как быстро время летит. У них детки остались тогда маленькие, помогают ли им?

0  0
24.08.2015 09:33
- гость -

Решением суда Артамонов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Позднее срок наказания был снижен до 6 лет. Арутюнян и Коренков получили сроки по 1,5 года каждый.

За 90 жизней????
Гореть им всем...

1  0
24.08.2015 09:37
SashOK

Да уж... Не нашлось на них Калоева...

1  0
24.08.2015 09:41
Гражданин

- гость - 24 августа 2015 г.
09:33 А судьям, выносившим такой приговор не гореть?! Диверсия от самого верха до низа. Куда там гуманный советский суд попал? Российский - это да! Сообщников террористов наказали так же, как и пусек.


Земля пухом, убитым.

1  0
24.08.2015 09:44
Здравый!

Что за смешные сроки соучастникам преступления? Коренкову и Артамонову по-хорошему нужно расстрел, в свете моратория - максимальные сроки.

1  0
24.08.2015 09:54
- гость -

Как это было. Запись последних разговоров в кабине.
newsruss.ru/doc/index.php/Террористические_акты_в_двух_самолётах_(24_августа_2004)

0  0
24.08.2015 09:56
- гость -

Котенков и Артамонов совершили должностные преступления,не связанные непосредственно с исполнением террактов,поэтому и сроки соответствующие.

0  0
24.08.2015 10:03
- гость -

Вспомним поименно:

Ольга Быковская
Сергей Иванов
Яна Тарсукова (Кузнецова)
Марина Худеева

1  0
24.08.2015 10:30
- гость -

Сколько чести этим тварям взорвавшим самолеты
их имена и фамилии затереть везде

1  0
24.08.2015 11:53
Гарик

Вечная память!

1  0
24.08.2015 13:26
Океана

Светлая память....

0  0
24.08.2015 14:02
Гейдар

Пусть земля будет пухом

0  0
24.08.2016 18:21
L.Orlik76

Светлая память...

0  0
25.08.2016 07:45
Ируся

Следователи предполагают, что они пронесли их составляющие.

Как? Как такое возможно?

0  0
25.08.2016 09:02
- гость -

Ируся на хим факультет в школу.. там узнаете

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