1 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия) террористы захватили более 1000 заложников в школе № 1. Этот теракт стал одной из самых трагических страниц современной российской истории. Он отнял жизни у трехсот человек и искалечил тысячи судеб. Вспоминаем, как развивались события в те страшные дни.
1 сентября 2004 года
9:00. В школе началась линейка, посвященная началу нового учебного года. На праздник пришли не только школьники и их родители, многие взяли с собой младших детей, так как несколько детских садов в городе были закрыты на ремонт.
9:15. К школе подъехали автомашины ГАЗ-66 и ВАЗ-2107. Из них выскочили боевики под предводительством Руслана Хучбарова и сразу перекрыли пути отступления мирным жителям. С собой у боевиков было оружие. Много оружия. Позднее сосчитают: 22 АК, два пулемёта РПК-74, два пулемёта ПКМ, танковый пулемёт Калашникова, два ручных противотанковых гранатомёта РПГ-7 и гранатомёты РПГ-18 "Муха".
Дежурившие у школы милиционеры открыли огонь на поражение, но смогли уничтожить только одного боевика.
Террористы согнали в здание школы более 1100 человек – детей, их родителей, родственников, учителей. Двух мужчин расстреляли при захвате – для острастки. Большинство заложников согнали в спортивный зал, остальные попали в тренажерный зал, душевую и столовую.
Боевики забрали у заложников фото- и видеоаппаратуру, изъяли мобильные телефоны. Снаружи школы они установили камеры видеонаблюдения, здание школы было забаррикадировано. Заложникам регулярно угрожали расстрелом, периодически террористы стреляли в воздух.
В 10:30 возле школы был сформирован оперативный штаб под руководством президента Северной Осетии Александра Дзасохова.
В 11:05 террористы выпустили из школы Ларису Мамитову, которая принесла в оперштаб записку с требованиями боевиков. Они требовали переговоров с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым, президентом Ингушетии Муратом Зязиковым и главой Совета безопасности России Владимиром Рушайло. В записке был указан телефон. Однако дозвониться по нему не удалось. Террористы начали убивать заложников.
Между 16:00 и 16:30 в школе раздался взрыв, послышались выстрелы. Выяснилось, что рядом с заложниками подорвалась одна из шахидок. Всего к этому времени был убит 21 человек. Тела просто выбрасывали из окон.
Вечером в Беслан прибыл детский врач Леонид Рошаль.
Но террористы отказались запускать его в здание и принять от него воду и пищу для заложников. Они также отвергли его предложения о свободном выезде в Ингушетию и Чечню и обмене заложников-детей на взрослых.
2 сентября 2004 года
На заседании Совета безопасности ООН теракт в Беслане был осужден. Участники потребовали освобождения заложников. Боевикам были предложены и деньги, обещали организовать коридор для безопасного отступления. Те отказались.
Утром президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к нации.
К 16:00 бывший президент Ингушетии Руслан Аушев вошел в здание школы и вел переговоры с террористами. Ему удалось убедить их отпустить 26 заложников – грудных детей и их матерей.
Но боевики отказались взять для заложников воду и продукты, которые просил передать глава республики. Как позднее вспоминали выжившие, к тому моменту дети пытались есть цветы, принесенные ими на 1 сентября, и пили воду из помойных вёдер. Потом террористы запретили и это, предложив им пить собственную мочу.
3 сентября
В ночь на 3 сентября со стороны школы раздалось несколько выстрелов, был ранен милиционер.
Днем члены оперативного штаба смогли договориться убрать тела заложников, которые были убиты накануне. Но когда четверо спасателей начали убирать тела, боевики по ним открыли огонь.
В 13:05 в районе школы прогремели два мощных взрыва. В 13:19 прогремел третий взрыв.
В 13:30 в школе обрушилась часть крыши, под обломками которой погибло немало заложников. Через образовавшийся проем в стене и окна стали выбегать люди. Террористы открыли по ним огонь.
В 13:35 бойцы отрядов "Альфа" и "Вымпел" начинают входить в школу с южной стороны.
В 13:52 спецназ входит в здание школы и ведет бои с террористами.
В 14:07 большая часть здания школы находится под контролем спецназа.
В 14:55 в больницы Беслана доставлено более 200 пострадавших заложников.
В 15:00 началась операция по выявлению в Беслане скрывающихся боевиков и их пособников.
В 15:12 спецназ окружил дом в Беслане, в котором укрылись террористы.
В 15:25 школа полностью переходит под контроль спецназа.
В здании школы после взрывов и последствий штурма идет сильный пожар, на тушение которого прибыли силы МЧС.
В 16:13 бой в районе школы прекратился.
В 16:39 к школе подъехали следователи прокуратуры, начались следственные действия.
Последний террорист был убит в подвале школы в 23:20.
В ночь на 4 сентября в Беслан прибыл президент России Владимир Путин.
Из 32 боевиков, принимавших участие в захвате школы в Беслане, 31 был уничтожен. Единственный уцелевший – Нурпаша Кулаев – отбывает пожизненное заключение.
В результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 – дети. Более 800 человек получили ранения различной степени тяжести.
Материал впервые был опубликован 1 сентября 2015 года.
Комментарии
Ничего страшного, жрешь, срешь, смотришь в потолок и молишься своему божочку, остальные террористы тебя героем и страдальцем считают.
Совсем другое дело когда они будут испытывать животный страх от того что их поймают.
Кому то можно все кости раздробить, с другого кожу содрать, третьего сжечь и тд.
Вот это уже реально соразмерное наказание.
Берти, это же не люди... они этого могут и не бояться
"Они требовали переговоров с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым, президентом Ингушетии Муратом Зязиковым и главой Совета безопасности России Владимиром Рушайло. В записке был указан телефон. Однако дозвониться по нему не удалось. Террористы начали убивать заложников."
А что же эти Дзасохов и Зязиков сами не пришли к школе как Рошаль?
1.09.2016 09:29
Берти Вустер
Ничего страшного, жрешь, срешь, смотришь в потолок и молишься своему божочку, остальные террористы тебя героем и страдальцем считают.
Совсем другое дело когда они будут испытывать животный страх от того что их поймают.
Кому то можно все кости раздробить, с другого кожу содрать, третьего сжечь и тд.
Вот это уже реально соразмерное наказание.
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У них мозги настолько повернутые, что они и этого могут не бояться. Они же на смерть часто идут якобы во славу Аллаха, уроды. Их просто надо уничтожать, как бешенных собак.
Этот фанатик пальцем вверх тыкает.Дескать,аллах ему помогает ...
Помогает убивать детей??Или у него что-то со связью?