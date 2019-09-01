1 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия) террористы захватили более 1000 заложников в школе № 1. Этот теракт стал одной из самых трагических страниц современной российской истории. Он отнял жизни у трехсот человек и искалечил тысячи судеб. Вспоминаем, как развивались события в те страшные дни.

1 сентября 2004 года

9:00. В школе началась линейка, посвященная началу нового учебного года. На праздник пришли не только школьники и их родители, многие взяли с собой младших детей, так как несколько детских садов в городе были закрыты на ремонт.



9:15. К школе подъехали автомашины ГАЗ-66 и ВАЗ-2107. Из них выскочили боевики под предводительством Руслана Хучбарова и сразу перекрыли пути отступления мирным жителям. С собой у боевиков было оружие. Много оружия. Позднее сосчитают: 22 АК, два пулемёта РПК-74, два пулемёта ПКМ, танковый пулемёт Калашникова, два ручных противотанковых гранатомёта РПГ-7 и гранатомёты РПГ-18 "Муха".

Дежурившие у школы милиционеры открыли огонь на поражение, но смогли уничтожить только одного боевика.

Террористы согнали в здание школы более 1100 человек – детей, их родителей, родственников, учителей. Двух мужчин расстреляли при захвате – для острастки. Большинство заложников согнали в спортивный зал, остальные попали в тренажерный зал, душевую и столовую.

Боевики забрали у заложников фото- и видеоаппаратуру, изъяли мобильные телефоны. Снаружи школы они установили камеры видеонаблюдения, здание школы было забаррикадировано. Заложникам регулярно угрожали расстрелом, периодически террористы стреляли в воздух.



В 10:30 возле школы был сформирован оперативный штаб под руководством президента Северной Осетии Александра Дзасохова.

В 11:05 террористы выпустили из школы Ларису Мамитову, которая принесла в оперштаб записку с требованиями боевиков. Они требовали переговоров с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым, президентом Ингушетии Муратом Зязиковым и главой Совета безопасности России Владимиром Рушайло. В записке был указан телефон. Однако дозвониться по нему не удалось. Террористы начали убивать заложников.

Между 16:00 и 16:30 в школе раздался взрыв, послышались выстрелы. Выяснилось, что рядом с заложниками подорвалась одна из шахидок. Всего к этому времени был убит 21 человек. Тела просто выбрасывали из окон.

Вечером в Беслан прибыл детский врач Леонид Рошаль.

Но террористы отказались запускать его в здание и принять от него воду и пищу для заложников. Они также отвергли его предложения о свободном выезде в Ингушетию и Чечню и обмене заложников-детей на взрослых.

2 сентября 2004 года

На заседании Совета безопасности ООН теракт в Беслане был осужден. Участники потребовали освобождения заложников. Боевикам были предложены и деньги, обещали организовать коридор для безопасного отступления. Те отказались.

Утром президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к нации.