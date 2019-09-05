В этот день знаменитый музыкант мог бы праздновать 73-й год своего рождения. Фредди Меркьюри, настоящее имя Фаррух Булсара, родился 5 сентября 1946-го в Занзибаре.
Знаменитая личность всегда искажается в общественном восприятии. Но с Фредди Меркьюри произошло нечто совсем иное – был создан мерзкий, уродливый персонаж, не только не имеющий никакого отношения к настоящему Фредди, но являющийся полной его противоположностью. Дело в том, что "сюжеты личной жизни" Меркьюри "открылись" при весьма любопытных обстоятельствах.
Это произошло 24 ноября 1991 г. – в день, когда было объявлено о смерти музыканта. Экраны ТВ и газетные полосы захлестнула волна публикаций о развратной жизни "бисексуальной звезды, имевшей сотни любовников и любовниц". В те дни в газетах можно было встретить такие некрологи:
"Развратная, амбициозная бисексуальная звезда рок-н-ролла умерла от СПИДа – страшная цена за беспутную жизнь!"
"Фредди Меркьюри умер от СПИДа! По сравнению с жизнью, которую вел этот бисексуальный певец, Элтон Джон – невинная ромашка!"
"Рок не знал более развратного певца!"
"Скольких ты заразил, Фредди?"
"Смерть Фредди Меркьюри – хороший урок для звезд, ведущих беспорядочную половую жизнь!"
"Смерть Фредди Меркьюри – еще одно напоминание о проблеме распространения СПИДа среди гомосексуалистов".
В течение суток мир узнал, что умерло самое порочное существо, которое когда-либо носила Земля. И что в постели это существо предпочитало особей мужского пола. О том, что само существо – т. е. сам Фредди Меркьюри – о подобных "предпочтениях" никогда даже не заикалось, при этом предпочли не вспоминать.
И это неудивительно. При жизни Меркьюри среди журналистов и коллег по музбизнесу у него был имидж "высокомерного мракобеса", жесткого, требовательного и авторитарного руководителя, фанатично преданного своему делу. Люди, общавшиеся с ним более близко (Тим Райс, Монсеррат Кабалье, Майк Ходжес, Рейнхарт Мэк), знали его как спокойного, скромного, приятного и интеллигентного человека с прекрасными манерами и безукоризненным воспитанием. Сын Брайана Мэя, Джимми, вспоминал, что мистер Меркьюри придерживался очень жесткого морального кодекса и во многих вопросах был весьма старомоден. Вплоть до того, что если кто-то начинал ругаться в присутствии детей, он мог отказать такому человеку от дома.
Примечательно, что за всю свою "безумную" и "скандальную" жизнь артист ни разу не был задержан полицией – даже за самое мелкое правонарушение вроде пьяного дебоша в общественном месте. А ведь многие звезды – и в особенности рок-музыканты – за свои "художества" побывали в участке не по одному разу...
Та же история и с "ориентацией, о которой все знали". Будучи живым и здоровым, музыкант пользовался репутацией ловеласа и большого, представьте себе, ценителя женской красоты. Еще в 1992 году все тот же Рик Скай писал, что "для многих поклонниц Меркьюри был идеалом потенциального мужа". Да и сам музыкант, который в 1986 году на стадионе Wembley при виде человека с камерой проворно отстранился от девушки с грудным ребенком со словами: "Это не мой! Хотя малыш чудный", – явно не догадывался, что его "тайна" давно стала секретом Полишинеля. Более того, газетчики, которые, узнав о беременности бывшей девушки артиста, Мэри Остин, поспешили назвать Меркьюри счастливым папашей, также были явно не в курсе происходящего.
Позже сам музыкант со смехом вспоминал свои юношеские глэм-эксперименты: "Когда мы начинали, были времена Дэвида Боуи и Roxy Music – период, который сейчас называют глэм-роком. Все раскрашивали свои лица, наряжались во что попало... Когда я вспоминаю, как я выглядел тогда – эти длинные волосы, черный лак на ногтях, безумная одежда, – то с ужасом думаю: Боже мой, что же я творил! Полное безобразие! Я же выглядел, как настоящая проститутка! Но с тех пор я вырос. Вы вот как выглядели 10 лет назад?"
В 1980 году Меркьюри кардинально сменил имидж. Он покончил с глэм-экспериментами, снял все свои цепи-кольца-браслеты, надел вместо балетных трико простые штаны и джинсы, коротко подстригся и отрастил усы. Перемена была потрясающей – с первого раза Queen’oвскoгo лидера можно было не узнать. Вместо принца с персидских миниатюр на сцену вышел персонаж древнего героического эпоса. Впервые на рок-сцене брутальный Меркьюри.
Он неплохо выглядел осенью 1987 года на вечеринке в честь своего дня рождения. А затем – катастрофа. Спустя год он выглядел намного хуже, а еще через несколько месяцев, в первой половине 1989 года, напоминал высохшую мумию самого себя. В конце того же 1989 года на него нельзя было смотреть без слез. Такие резкие метаморфозы свидетельствуют об интенсивном развитии болезни.
Финал наступил быстрее, чем ожидалось: друзья Меркьюри надеялись, что он проживет еще несколько дней. Даже его родители Джер и Боми Балсара не успели прибыть вовремя из своего дома в предместье Лондона. В семь вечера 24 ноября, в субботу, жизнь Фредди Меркьюри закончилась. О смерти великого артиста было объявлено в полночь в коротком сообщении: "Фредди Меркьюри тихо скончался этим вечером в своем доме. Его смерть была вызвана воспалением легких, спровоцированным СПИДом".
Даже если верить всему, что написано про Меркьюри (рискуя заработать шизофрению), то и тогда придется признать, что он так и не причинил никому зла, а если и навредил кому своей жизнью, то только самому себе. Кроме того, все, что "инкриминируется" Фредди, в наше время не считается ни грехом, ни преступлением.
Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон заказали памятник покойному другу. Они все сделали за свои собственные деньги. От властей требовалось одно – дать разрешение на его установку. Это было очень важно – место могилы Фредди оставалось неизвестным, и его друзьям и поклонникам было просто некуда прийти.
Четыре года музыканты обходили все государственные и лондонские инстанции и везде получали отказ. Им отказали все лондонские парки, площади, скверы. Все это время статуя находилась в саду у Брайана Мэя – во всей Британии для нее не нашлось другого места. Тогда музыкант сказал: "Мы потрясены отказом Англии. Страна, для которой Фредди столько сделал..." Памятник установили в швейцарском городе Монтре. И, конечно, ни одна газета не сообщила, кому, помимо Мэри Остин, он завещал часть доходов от продаж своих песен.
А завещал он эти деньги благотворительному фонду, организованному Монсеррат Кабалье. Этот фонд помогает детям-инвалидам и открывает по всему миру бесплатные музыкальные школы для талантливых детей из бедных семей. Информация очень скупо прошла в прессе только через несколько лет после смерти Фредди в материалах, посвященных Монсеррат Кабалье. Кроме того, определенный процент доходов от каждой проданной кассеты или диска Меркьюри идет на нужды фонда "Феникс". При жизни Фредди потратил миллионы на помощь посторонним, нередко незнакомым людям…
В тексте использованы материалы из книги Мариам Ахундовой "История Фредди Меркьюри".
Комментарии
очень знаменит... первый раз узнал об этом парне
«Bohemian Rhapsody» альбом «A Night At The Opera».1975 году.Только за это Фредди стоит установить памятник
"Град 5 сентября 2015 г. 09:32
очень знаменит... первый раз узнал об этом парне"
Это говорит не об его безысвестности, а о Вашем невежестве!..
Да ты что?
Show must go on! Гуд бай, Фредди.
Попса проходяща , бурановские бабушки-вечны!
Фаррух Булсара не пЕрс,а ПАРС.Биографы,блин...
Те и те ираноязычные. Лингвист вы наш
- гость - 5 сентября 2015 г.
10:20
Те и те ираноязычные.
Да ладно.При чём тут язык-то?
Якуты и киргизы-носители тюркских языков,но я их очень различаю.Этнограф вы наш.
всё смешали, персов-парсов... хотя он англичанин
- гость - 5 сентября 2015 г.
10:47
Сам ты англичанин.Смотри-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8
- гость - 5 сентября 2015 г.
10:54
ну мигрант и че, от этого он британцем быть перестал?
Фаррух Булсара родился 5 сентября 1946 в Занзибаре. Вплоть до того, что, если кто-то начинал ругаться в присутствии детей, он мог отказать такому человеку от дома.
А Гитлер собак любил.
Гения Меркьюри приравняли к Гитлеру.
С добрым утром. ппц.
А что,песню на видео получше поставить, не судьба?
- гость - 5 сентября 2015 г.
10:58
ну мигрант и че, от этого он британцем быть перестал?
Да ни чё!Став британцем,он перестал быть парсом?И когда он был персом?
Кроме того, все, что "инкриминируется" Фредди, в наше время не считается ни грехом, ни преступлением.
Это для вас гомиков и педофилов не считается грехом. А нормальные люди как презирали гейропу и педофилию скандинавскую, так и будут.
- гость - 5 сентября 2015 г.
10:58
Сомалиец,живущий в Германии,перестаёт быть сомалийцем?
Чечен и Даг в России это русские?
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:10
Это Вы тут о нормальности рассуждать будете?) Чего ж он всю жизнь одну девушку-то любил?)
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:10
не в курсе, как у вас там принято в Германии, а Занзибар до середины 60-х годов был английской колонией
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:17
был английской колонией
Ага-ага.И колонизировали великобританцы страны,изначально заселённые исключительно великобританцами-же...
- гость - 5 сентября 2015 г.
10:47
Речь о происхождении,а не о гражданстве,коих(гражданств) может быть несколько,кстати.
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:23
ну да ) конечно американские негры и латинос - это не вовсе американцы, а всякие сомалийцы, зороастрийцы и.т.д. )
иногда всё-таки лучше жувать...
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:07
Да ни чё!Став британцем,он перестал быть парсом?И когда он был персом?
---
Справедливости ради, стоит сказать, что парсы - это потомки как раз персов, бежавших в Индию во времена мусульманского завоевания Ирана. Правда, они во многом уже утратили связи с бывшей родиной, и даже не говорят на языке предков - фарси.
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:28
Тебе про лепёшки,а ты...
Повторяю для..Кого?
Происхождение и подданство различаешь?Нет?
Жуй дальше.
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:35
ты про свое собственное происхождение хоть в курсе?
че там в Библии написано, откуда расселялись народы, и откуда у нас на Севере взялись темнокожие ?народности, вроде там не жарко?
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:34
Антропологи говорят,что человечество вышло из Африки.Значит Вы негр?
- гость - 5 сентября 2015 г.
11:34
Да,его далёкие предки-персы,но он-парс,понимаешь?!
- гость - 5 сентября 2015 г.
12:01
Да,его далёкие предки-персы,но он-парс,понимаешь?!
---
Так я ж с этим не спорю)). Спокойствие, только спокойствие. ИМХО, не та тема, из-за которой стоит нервы тратить. "Румын, болгарин - какая разница?" (ц) Главное, певец был хороший. Жаль, что рано ушел. Судьба.
- гость - 5 сентября 2015 г.
12:45
Главное, певец был хороший
Вооот.Вот она,суть.Золотые слова.
ЕК 5 сентября 2015 г.
12:45
Педераст он и есть педераст. Голубой, заднеприводной.... Как угодно его можно
назвать. Такой же и Элтон Джон.
---
Да, и еще Чайковский. И, внезапно - Александр Македонский. Может, не это главное в человеке?
- гость - 5 сентября 2015 г.
12:58
особенно Александр Македонский, вы наверно лично его застали с кем-то? )
- гость - 5 сентября 2015 г.
13:07
особенно Александр Македонский, вы наверно лично его застали с кем-то? )
---
Нет, среди его современников ходили такие слухи. Некто Клавдий Элиан в своих "Пестрых рассказах" называл полководца Гефестиона любовником Александра.
- гость - 5 сентября 2015 г.
13:07
- наверно лично и т.д.
Об этом только в школьных учебниках не написано.Пока не написано.
- гость - 5 сентября 2015 г.
13:24
ну это понятно, что в европейских и американских учебниках уже это написано )
- гость - 5 сентября 2015 г.
13:24
доки то где, кроме бредятины этого некто Элиана?
Про Цезаря император Клавдий писал в своих мемуарах, что он любил быть в роли женщины в постели.
И сам Цезарь в своих записках писал, что для мужского здоровья полезно быть и в активной, и в пассивной роли (для массажа простаты).
Жизнь двенадцати цезарей.(труд древнеримского историка Светония).
Познавательно.
5.09.2015 12:58
- гость -
Да, и еще Чайковский. И, внезапно - Александр Македонский. Может, не это главное в человеке?
Скорее всего главное, ибо так устроен мир....ни дядя с дядей, ни тетя с тетей, а ДЯДЯ С ТЕТЕЙ.....потому что от их ПРАВИЛЬНЫХ отношений РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ и продолжается РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ......все остальное извращение и Фредди ваш аномалия вместе с Чайковским....или я в меньшинстве?
5.09.2015 09:32
Град
очень знаменит... первый раз узнал об этом парне
Ты это серьезно????????????????????????????
сколько тебе лет, мальчик? не, ну это, конечно, не суперпопулярные Бузова и Лазарев, но не знать о Меркури и Queen это просто п...ц, товарищи!!
Одна из моих любимых групп.
про Чайковского бред и ложь.
но не знать о Меркури и Queen это просто п...ц, товарищи!!
Одна из моих любимых групп
правда? как низко вы пали. нравится, так слушайте. ваш нетрадиционный товарищ вовсе не эталон культурности
педерастами не интересуюсь и не слушаю
5.09.2017 10:04
- гость -
даже боюсь спросить, что является эталоном Вашей культурности....
даже боюсь спросить, что является эталоном Вашей культурности....
а что вам уже бояться то после ваших эталонов
5.09.2017 10:04
- гость -
Можно поинтересоваться, что слушаете вы?
5.09.2017 10:21
- гость -
во-первых, я слушаю ХОРОШУЮ музыку независимо от того, нравится мне исполнитель как человек или нет, а огульно хаять чьё-то творчество (как и стиль жизни) я считаю неправильным;
во-вторых, почему Вы боитесь назвать Ваши предпочтения?
Педераст вызвал АЖИОТАЖ на ветке
5.09.2017 10:35
гостьЯ
да-да, элтоны джоны и фредди меркюри - это типа эталоны)
каждый заднеприводной - тонкочуйствующий "творец"
5.09.2017 10:35
БЛАТНОЙ 2017
а ты не увидел, что они в эту ветку камменты с 2015 года тиснули?
Боже, какие идиоты
5.09.2017 10:48
- гость -
Боже, какие идиоты
педерасты? еще какие идиоты)
5.09.2017 10:35
гостьЯ
5.09.2017 10:21
- гость -
во-первых, я слушаю ХОРОШУЮ музыку независимо от того, нравится мне исполнитель как человек или нет, а огульно хаять чьё-то творчество (как и стиль жизни) я считаю неправильным;
во-вторых, почему Вы боитесь назвать Ваши предпочтения?
Стас Михайлов......романтично, мелодично....слушая его не обязательно иметь музыкальный слух, поет о любви мужчины к женщине, хороший семьянин....самое главное то, что он с традиционной сексуальной ориентацией.......
Смешные люди...смакуют ..." Ой Фредди, Ах Фредди" исключительные такие все, кто его не слушает тот лох....но он реально утомляет после евнуховского визга.....Уж если слушать его современников то "Назарет"...надеюсь там геев нет....
5.09.2017 10:48
- гость -
Боже, какие идиоты
Вот и все...вот они слушатели и почитатели легендарного и неповторимого Фредди, поделили людей на идиотов и них самих ....пидерасты одним словом.
Который Стаса Михайлова слушает, вы мужчина или женщина?))
Меркьюри гений рока, кстати.
5.09.2017 12:47
- гость -
человек тебя Михайловым, очевидно, потроллил)
но Меркьюри и рок?
человек, вы вообще рок слышали? а Меркьюри? и?
5.09.2017 10:04
- гость -
"правда? как низко вы пали. нравится, так слушайте. ваш нетрадиционный товарищ вовсе не эталон культурности"
О вкусах не спорят. Я ваш шансон или что-то другое ее обсираю.
Так я и слушаю.
Про эталон культурности ничего не говорил.
Он мне не товарищ, он давно умер.
Я про то, как можно не знать, кто это.
PS: даю уроки понимания слов, которые написаны. Недорого.
5.09.2017 13:34
- гость -
У не на русском ли Вы роке выросли, что Queen уже не рок?
Рок это не барабаны "дыщь-дыщь" и гитара с перегрузкой погромче.
5.09.2017 15:07
Шашлык
Лед Зеппелин - рок
Роллинг Стоунз - рок
Пинк Флойд - рок
АС/ДС - рок
а вот у Куин рОковая только одна песня - we will rock you, остальное - галимая попса.
да и Меркьюри как Киркоров всегда выглядел)
Великий! Гениальный! Forever and ever!
Да уж "Квинов" об.ирать,это уже за гранью,первый раз прочитала такую тупость.Идите слушайте Прохора Шаляпина да Михайлова и иже с ними,вот уж действительно "СУПЕР-СТАР!!!"
Привет из 2019!
боже,до какого примитивизма опускает ЕГЭ! люди,если вы понятия не имеет о предмете,жуйте,может за умных сойдете...хотя,вряд ли.
Спасибо тебе, что ты был... Твои песни бодрят и улучшают настроение.
Смотрели телеверсию концерта в Монреале.
Совершенно случайно наткнулись по ТВ.
Это что то потрясающее..
Энергетика била через экран телевизора.
Спасибо тебе, что ты жил в наше время)
Как он жил, кого любил и от чего умер, не так важно. Его музыка вечна!!!!! у него до сих пор миллионы поклонников.
5.09.2019 11:28
Евгения
Полностью с вами согласна!!!!
Не так давно заинтересовалась творчеством Queen. Теперь я их поклонница. Это песни на все времена. А Фредди....Боже, какой мужчина.... Один взгляд покоряет навек))) смотрите интервью, документальные съёмки, слушайте песни, вдумывайтесь в тексты...и вам все про него будет ясно. Для меня он Человек и Гений...шикарный и обворожительный Фредди Меркури...