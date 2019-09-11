Ровно 18 лет назад в США организация "Аль-Каида"*, на которой, по официальной версии, лежит ответственность, совершила серию координированных самоубийственных террористических актов.
Фото:https://ru.wikipedia.org
Утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов, имеющих отношение к "Аль-Каиде"*, разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную лётную подготовку. Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines – в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.
Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.
Официальная версия случившегося подвергается критике со стороны ряда журналистов, учёных и свидетелей трагедии. Проводились независимые расследования, по некоторым из них были сняты документальные фильмы.
Согласно выводам Комиссии 9/11, приблизительно 16 тыс. человек находились в башнях ВТЦ ниже зоны попадания самолётов. Большая часть из них выжила, их эвакуировали перед разрушением зданий.
С момента освещения терактов 11 сентября в СМИ возникло много версий того, что за атаками стоит Усама бен Ладен. Спустя всего несколько часов после атак ФБР назвало имена подозреваемых террористов.
Ученые пишут, что теракт 11 сентября согласуется с общей миссией "Аль-Каиды"*, провозглашённой в фетве "Джихад против евреев и крестоносцев" Усамы бен Ладена и Аймана Аз-Завахири в 1998 году.
На следующие дни после трагедии прошло много мероприятий и поминальных обедов. Более ста тысяч человек посетили мемориальную службу на Парламентском холме в канадской Оттаве, по всей Европе была объявлена минута молчания. В Великобритании 13 сентября смена караула у Букингемского дворца была прервана минутой молчания, после чего был исполнен американский национальный гимн.
На местах всех трёх башен были быстро воздвигнуты временные мемориалы, постоянные мемориалы сооружаются до сих пор.
*запрещенная в России террористическая организация
Комментарии
Пиндосстан цинично использовал гибель своих граждан для войны в Афганистане,Ираке,Ливии!
Гореть им всем в ВТС,туда им гадам и дорога!
Щаз как понабегут страшные конспирологи с бешеными глазами и неопровержимыми уликами, как начнут смущать безмятежный покой добрых самаритян... Ужос!
Наивно моргая.
- Я вот тоже сумлеваюсь, правда ли говорят, что самая большая преступная афера последних ста лет, после операции "Консервы" в Гляйвице, не?
Когда всё это произошло, да и после, я был твёрдо убеждён, что это дело рук Аль-Каиды. Слишком чудовищной казалось версия с провокацией спецслужб. Сейчас, в связи с рядом последних событий, у меня уверенности уже меньше. Однако, и по сию пору нет вменяемой контрверсии. Поэтому, я пока скорее придерживаюсь официального толкования.
Жертвовать своими во имя общей идеи британцам была еще присуща во время WWII. Чтобы не выдать, что владеют "Энигмой", намеренно некоторые сообщения игнорировали, допуская дополнительные жертвы своих солдат.
Админ, 9 сентября написано в заголовке страницы.
- гость - 11 сентября 2015 г.
11:31
Это как в анекдотах про 11 сентября, когда П. позвонил Президенту США с соболезнованиями за полчаса до инцидента и потом извинился, сказал, что попозже перезвонит
Не плохо бы повторить
Самолет то где, который якобы на Пентагон упал? Испарился?
Это им не тамагавками швыряться.
Nic
зарегистрированный 11 сентября 2015 г.
11:44
"… вспомните, Геннадий Николаевич, Вы нам в понедельник сказали, что дом в Волгодонске взорван за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Госдума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг, и в это время мы с вами занимаемся другими делами…" .
а башен разве было три?!
Две башни. К чему вопрос?
Барнаулец-
зарегистрированный 11 сентября 2015 г.
Статью до конца прочитал?
"На местах всех трёх башен были быстро воздвигнуты временные мемориалы..."
Да какая здесь может быть конспирология...
Мэр NY Рудольф Джулиани прибыл на место трагедии спустя 40 минут и на груде дымящихся развалин ВТЦ нашёл зелёный арабский паспорт, в котором странице для спецотметок стоял штамп "Член Аль-Каиды с 1915 года", выполненный молоком и проявляющийся при нагревании зажигалкой...
А "Аль-Каида" после террактов ничего не сказала.....
прочитайте книгу Власть на костях. и всё поймёте об этом теракте.
Groznyi
зарегистрированный
11 сентября 2015 г.
12:36
Две башни Торгового центра и еще ж снесли потом.
Самолет, якобы летевший на пентагон, кто-то видел? архитектор ТЦ говорил, что конструкция выдержит и 3 самолета в каждую башню. Хронология такова: ЦРУ и ФБР минируют здание, убивая тем самым более 1.500 человек, и под этим предлогом летят бомбить другую страну, дабы получить контроль над нефтью!
А вооще-тоу башень торгового центра был свой враг на амике,типо мозг,почитайте его злобный пост по поводу торговых центров на соседней ветке!
Никакой конспиралогии...Бональное ограбление (дипозитарий под зданиями ВТЦ) и сокрытие улик против Буша(здание №7)...
архитектор ТЦ говорил, что
конструкция выдержит и 3 самолета в каждую башню.
Пиндосам пиндеть - не мешки ворочать.
насчет 3-й башни:
http://www.evangelie.ru/forum/t101846.html
Этот видеоролик - это графический динамический анализ того, что вдруг произошло 11 сентября 2001 года с третьим небоскрёбом ВТЦ-7 в Нью-Йорке. Немногие знают, что 3, а не два небоскрёба упали 9/11. Третий был там же, на том же месте где и первые два, но поменьше. ВТЦ-7 всего 50 этажей. И вот это с ним это произошло внезапно и без предупреждения в 5 часов вечера 9/11. Всем потом сказали, что это, дескать, от пожара, типа он сгорел.
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видать кто-то весьма могущественный стоит за спецоперацией 911, раз до сих пор СМИ молчат о 3-й башне, которая не вписывается в официальный сценарий.
хотя как заметили товарищи, кое-где иногда правда прорывается!
из за этого гребаного акта, не показали во время лигу чемпионов по НТВ, как ща помню, включил ящик, а там теракты, если не изменяет память, Локо должен был играть
М 11 сентября 2015 г.
13:20
... Немногие знают,
что 3, а не два небоскрёба упали 9/11...
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На самом деле их было семь. Очень немногие посвящённые знают, что этот район назывался у коренных нью-йоркцев "неделька".
BOSS2014
зарегистрированный
11 сентября 2015 г.
12:37
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Ну, вам, как овцесвинопчеловоду с политическим уклоном, конечно виднее, какая мировая закулиса стоит за всеми терактами.
Maldito Ladron
зарегистрированный
11 сентября 2015 г.
14:02
Вы меня с кем-то путаете.
Пчеловодством занимается один мой хороший знакомый.
Мёд, кстати, нынче замечательный.
Maldito Ladron
зарегистрированный
11 сентября 2015 г.
14:00
а есть ссылки на видео о падении остальных 4х небоскребов с датировкой 9/11/01?
Вечная память погибшим людям в этой ужасной трагедии. Сил и процветания.