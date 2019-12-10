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Тайна фамилии, мировая закулиса и другие загадки биографии Юрия Лужкова

, ИА "Амител"
Чем запомнился знаменитый мэр первопрестольной

Фото: kaluganews.ru

10 декабря 2019 года ряд СМИ сообщили о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене. Официальной информации об этом еще не поступало. "Интерфакс" ссылается на свой источник. Юрию Лужкову, который еще совсем недавно был одним из главных политических деятелей России, в сентябре исполнилось 83 года. Еще при жизни он стал почти мифологической фигурой. В 2016-м году портал amic.ru разбирался в мифологическом древе, произрастающем от имени бывшего московского градоначальника. А заодно вспоминал, чем запомнился Юрий Михайлович на Алтае. Сегодня мы предлагаем вам еще раз вспомнить интересные факты из биографии одного из самых ярких политиков нашего времени.

Лужков и "мировое правительство"

Юрий Лужков часто сам, прикидываясь этаким простачком, был не прочь подкинуть охочим до конспирологии и закулисных политических тайн гражданам материал для пересудов.

Так, экс-мэр Москвы появился в программе Андрея Караулова "Момент истины" на Пятом канале, посвященной "мировому правительству", масонам и разного рода закулисным делам. 

Ничего сенсационного Лужков не сообщил, только сделал ряд намеков да упомянул имя не то связного, не то мальчика на побегушках у мировых правителей – известного итальянского журналиста и бывшего депутата Европарламента Джульетто Кьеза. 

Правда, причина, по которой Кьеза был зачислен в разряд нехороших людей, банальна – тот написал книжку о московской мафии, которая не понравилась Юрию Михайловичу. Но домыслов и пересудов в интернете после упомянутой передачи Караулова было хоть отбавляй.

Лужков и его настоящая фамилия

Другой излюбленной темой для конспирологов было происхождение Лужкова. Говорилось, что фамилия у него якобы ненастоящая. А та, что настоящая, в среде националистов и поклонников всяких заговоров считается неприличной. Говорили, Лужков, мол, взял фамилию первой жены.

Помнится, в 1998 году уважаемая Нина Данилова, тогда депутат Госдумы РФ, а затем член АКЗС, на пресс-конференции сказала, что настоящая фамилия у Юрия Михайловича – Кац. Ничего нового она для людей, почитывавших брошюры и газеты националистов, тогда не открыла, но журналисты с радостью растиражировали это высказывание как жареный факт.

Впрочем, говорят, что сын рабочего-плотника Михаила Андреевича Лужкова и разнорабочей Анны Петровны Сыропятовой сам умело подогревал эти слухи, чтобы сказать публике: смотрите, какие у меня противники остолопы, даже в родовом древе моем пытаются червей обнаружить! И наличие таких оппонентов он умело использовал в политических играх.

На самом деле версия о том, что под фамилией Лужков скрывается Кац, была выдумана некогда известным националистом, лидером канувшей в Лету организации РНЕ Александром Баркашовым, у которого, кстати, с Лужковым были вполне приличные отношения. Члены его движения образовали несколько частных охранных предприятий и получали выгодные заказы мэрии на охрану объектов и массовых мероприятий. Так что все занимались своим делом: одни обеспечивали охрану и порядок, другие распространяли байки, а на вершине руководили городом и потешались над байками.

Лужков в Барнауле

В ноябре 1998 года Юрий Лужков приехал в Барнаул вместе с тогдашним руководителем "Газпрома" Рэмом Вяхиревым. Перед началом пресс-конференции в большом зале администрации края журналисты перекидывались мнениями и в шутку обсуждали, кто будет задавать вопрос про фамилию Кац. Ничего решить не успели, и вопрос никто не задал.

Та пресс-конференция запомнилась многим выступлением столичного мэра. Оно было гораздо интереснее ответов на вопросы, что были заданы журналистами. Судя по тому, что высказывания Лужкова были процитированы в репортажах НТВ, ТВЦ и других ведущих федеральных СМИ, Юрию Михайловичу было важно сделать ряд заявлений в отдаленном от столицы регионе и разнести их по стране.

В своем выступлении Лужков довольно резко высказался о президенте страны (им тогда был Борис Ельцин) и его здоровье. Он сказал, что "если есть серьезные проблемы здесь, то нужно принимать решение, каким бы тяжелым оно ни было, а не делать страну заложником своего здоровья". Все поняли эти слова правильно – если Борис Николаевич болен, то он должен уйти. Отношения Ельцина и Лужкова после этого так и не нормализовались.

Лужков и Москва 

Конфликт с Ельциным позволил ему нарастить политический капитал, но и в Кремле не дремали. Осенью 1999 года там выкатили убойное информационное орудие, расстрелявшее рейтинг мэра, – программы Сергея Доренко на ОРТ (ныне Первый канал), в которых ведущий каждое воскресенье под орех разделывал Лужкова и близких ему политиков. Даже судебные процессы по искам, предъявлявшимся градоначальником к Доренко, становились поводами для сюжетов программ и новых язвительных выпадов.

Лужков же ясно давал понять, что недовольство федеральной политикой среди жителей столицы довольно велико, а все бурные события, меняющие вектор российской политики, происходят именно в Москве. И кто знает, к чему приведет очередная вспышка массового недовольства.

Кремль уловил сигнал, с Лужковым тогда договорились. И в Москве после ухода Ельцина начала складываться особая модель жизнеустройства, отличная от той, что существует в остальных регионах страны. Именно эта модель сделала Москву городом, куда стали уезжать жители других регионов страны в поисках лучшей доли. Конечно, за этой долей в столицу уезжали и прежде, но именно в нулевые столица стала главным центром спасения от провинциальной безнадеги. И создателем данной модели стал именно Лужков.

Одновременно стоит напомнить, что именно Лужков еще в 90-е и нулевые годы постоянно говорил о российской принадлежности Крыма и Севастополя, а в 1996 году Совет Федерации по его инициативе принял постановление, признающее Севастополь частью России и квалифицирующее действия руководства Украины по его отторжению как противоречащие международному праву.

После того как к концу нулевых ситуация в столице была уравновешена, его отправили на покой по всем законам главного на властном олимпе жанра.

28 сентября 2010 года Юрий Лужков был смещен со своего поста "в связи с утратой доверия президента". Что ж, мавр сделал свое дело – мавр должен уйти.

И Лужков ушел, стал "дедкой в кепке", как его порой называли ерничающие политики. К пчелам, кортам, лошадям и рассуждениям в программах друзей о мировом правительстве и всемирных заговорах – типичным занятиям состоятельных российских пенсионеров.

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