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Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу

, ИА "Амител"
А если взять и написать письма всем Дедам Морозам сразу? Портал Amic.ru публикует адреса самых известных зимних волшебников

Новый год все ближе. А значит, настала пора писать письма Деду Морозу, чтобы он успел подготовить тот самый заветный подарок. Беда в том, что многие взрослые настолько повзрослели и забыли о чудесах, что даже не знают, куда отправлять письма зимнему волшебнику. Редакция портала Amic.ru публикует все самые известные адреса, куда можно отправить письмо. Кстати, вы ведь можете отправить письма по всем этим адресам. Только представьте, как здорово потом вместе с детьми читать ответы от Дедов Морозов со всего земного шара!

Самый-самый главный на свете

Фото finugor.ru

Итак, самый-самый главный на свете зимний волшебник живет в Лапландии. Еще в 1984 году ООН объявила это место "Землей Деда Мороза". Финского волшебника зовут Йоулупукки, его резиденция — настоящая рождественская сказка. Сюда стремятся попасть дети и взрослые со всего мира. И здесь же работает новогодняя почта. Свыше 700 тысяч писем более чем из 150 стран мира ежегодно приходят к славному волшебнику. У волшебника множество помощников — гномы, феи, эльфы и еще много разного чудесного народа, благодаря которому он отвечает абсолютно на все письма.

И ему не важно, как его называют: Дедом Морозом, Санта-Клаусом или Йоулупукки — в любую точку нашей планеты помчится ответ с добрыми пожеланиями. Письмо Йоулупукки отправляют либо на его родину в Корватунтури, либо в зимнюю резиденцию Санта Парк в Рованиеми.

Адрес: Joulupukin kammari, 96930 Napapiiri, Rovaniemi, Finland.

Можно отправить письмо сюда:
Santa Claus’ Main Post Office
Santa’s Workshop Village
Tähtikuja 1, Rovaniemi
96930 ARCTIC CIRCLE
Finland

Свой, родной

Наш, родной, российский Дед Мороз обосновался в сказочном по красоте месте — в Великом Устюге в Вологодской области. Кстати, не особенно далеко от своего финского брата. Резиденция Деда Мороза славится своим убранством: это деревянный большой дворец, где есть спальня с резной кроватью и пуховыми перинами, гардеробная с дедушкиными нарядами и рабочий кабинет, где волшебник отвечает на письма. Как сообщили в резиденции российского Деда Мороза, на 4 декабря 2018 года волшебник получил 3 396 677 писем. Больших и маленьких, коротких и длинных, трогательных и серьёзных, от детей и взрослых, самых, самых разных, но одинаково ценных и важных для доброго волшебника. В резиденции пообещали, что ни одно письмо не останется без внимания. Так что пишите, не откладывая:

Писать письмо российскому Деду Морозу нужно на адрес: 
162390, Россия, 
Вологодская обл., г. Великий Устюг,
Почта Деда Мороза

Кстати. отвечает русский Дед Мороз и на сообщения "ВКонтакте".

Москва. Кремль. Дед Мороз

Очень часто дети (без ведома взрослых) отправляют письма Деду Морозу на адрес Московского Кремля или главной елки страны. Обычно такие письма переправляют в Великий Устюг. Впрочем, имеется в столице нашей родины и Московская резиденция Деда Мороза.
Вот вам адрес:
109472, г. Москва, Кузьминский лес,
Волгоградский проспект, вл. 168 д.
Дедушке Морозу!
 

Норвегия

Фото: visacomtour.ru

Норвежский Дед Мороз, которого зовут Юлениссен, живет в горах около живописного озера Савален. Тут он встречается с детьми из разных стран. Юлениссен готов рассказать каждому ребенку множество интересных историй и угостить сладостями. А также внимательно выслушивает самые заветные желания.

Написать письмо Юлениссену можно по адресу:
Julenissen i Norge,
Nissegata 1,
Savalen, 2500
Tynset, Norway

Швеция

Фото newsdale.ru

Шведский Дед Мороз очень маленький, ведь это гном по имени Юлтомтен. И живет он в деревне Томтенленд вместе со своим помощником снеговиком Дасти.

Вашего пиьсма ждут по этому адресу:
Sagolandet Tomteland Gesundaberget 79290 Sollerön 0250-28770.

 

Адреса других Дедов Морозов со всего мира:

Не каждый новогодний волшебник имеет свою резиденцию, зато в каждой стране есть специальная служба, куда можно отправить письмо Деду Морозу. Поэтому для тех, кто хочет получить открытку из сказки, Amic.ru нашел несколько адресов. Здесь же можно заказать индивидуальное письмо для вашего ребенка. Послание от Деда Мороза придет на фирменном бланке с фирменной печатью.

1. Николаус в Германии: Nikolaus, 49681 Nikolausdorf, Germany
2. Пьер Ноэль во Франции: P`ere No"el, Rue des nuages, Pole Nord, 33500 Libourne, France
3. Каледу сянялис в Литве: Kaledu Seneliui — UAB DEGRIS — J.Kubiliaus g. 18 — Vilnius LT-09108 – Lietuva
4. Санта-Клаус в Канаде: Santa Claus, North poles H0H 0H0, Canada
5. Санта –Клаус в США: Santa Claus, North Pole, Alaska, USA 99705
6. Санта-Клаус в Гренландии: Santa Claus north poles, Julemandes Postkontor, DK-3900 Nuuk
7. Санта-Колаус в Финляндии: Santa Claus Main Post Office Arctic Circle96930 Arctic CircleFinland

Куда еще можно отправить письмо для Дедушки Мороза

На всякий случай напоминаем, что Дед Мороз продолжает принимать письма, отправленные и старинными "дедовскими" способами, когда почты еще не существовало. Итак, как еще ваш малыш может отправить письмо:

— Положить под подушку,

— Положить в морозилку,

— Положить на подоконник,

— Положить в сапожок, носочек или рукавичку,

— В приготовленный вами для переписки с Дедом Морозом специальный мешочек или почтовый ящик,

— Положить под елочку.

Доброй вам сказки!

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.11.2019 08:09
- гость -

Да уж, в Кремле настоящий дед мороз сидит, и снегурочка - плюшевый, который анадысь бабу горячей водой одарил (через год) и чинуш местных 25 млн. для распила.

15.11.2019 08:13
ГостьЯ


15.11.2019 08:09
- гость -

"Сказочный" волшебник

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