Первая компьютерная мышь была представлена публике 9 декабря 1968 года Дугласом Энгельбартом. Спустя почти 21 год – 9 апреля 1989 года – за своё изобретение Энгельбарт получил премию в размере 10 тысяч долларов. Весь гонорар он внёс в качестве первого вклада за скромный загородный домик.

Компьютерная мышь превратилась в то, что в наши дни принято называть гаджетом. Сегодня внешний вид компьютерного помощника каждый выбирает сам. Предлагаем примеры интересных дизайнов мыши.

Фото: www.novate.ru



Дизайн этой эксцентричной мыши создал Крис Ломак. Назвали её "телом". Такой гаджет способен повеселить даже пресыщенного пользователя.

Фото: fishki.net

Тут комментарии излишни. Довольно забавная компьютерная мышь. Вызовет улыбку у каждого, кто подойдёт к вашему рабочему столу. Даже немного жалко, что левая кнопка быстро затрётся.

Фото: fishki.net

Это настоящая коллекционная вещь. Дизайн был разработан как напоминание о том, что все мы смертны. Эта мышь действительно способна заставить нас задуматься о вечном или вспомнить диалог Гамлета "Быть или не быть".

Фото: fishki.net

Этот гаджет – плод сотрудничества инженера и дизайнера. Он способен одинаково удивить и испугать владельца.

Фото: fishki.net

Мышь с таким дизайном вызывает у пользователя желание позагорать на пляже и вместе с тем напоминает о том, что мы работаем, как на плантации.

Фото: www.fresher.ru

Для всех любителей конструктора "Лего" подобная мышь будет настоящим подарком. Этот беспроводной шедевр способен разбавить даже самые монотонные рабочие будни.

http: www.fresher.ru

Эту кокетку разработчики окрестили "косметичкой". Согласитесь, очень удобная вещь для представительниц прекрасного пола.

Фото: fishki.net

Модель была придумана для тех, кто "в танке". Также этот гаджет можно рассматривать как символ упорства в достижении цели.

Фото: fishki.ne

Этот "фаршированный кальмар" может, конечно, повеселить. Главное, чтобы никто из коллег не спутал аппетитный пластик с настоящим обедом.

Фото: ucrazy.ru