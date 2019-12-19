Фото: сайт президента
19 декабря 2019 года состоится 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Уже известно, что количество журналистов, принимающих в ней участие в этом году вновь побило все рекорды. Первая пресс-конференция президента России в подобном формате состоялась в 2001 году. Тогда в ней участвовали 500 журналистов и было задано всего 22 вопроса. С каждым годом количество участников росло, время пресс-конференции увеличивалось. Рекорд был поставлен в 2008 году, в конце второго президентского срока Путина. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. Кстати, ни один из зарубежных лидеров никогда не организовывает подобные по масштабу встречи с прессой.
Путин славится остроумием. Его ответы на пресс-конференциях разлетаются на цитаты. ИА "Амител" вспоминает самые яркие цитаты президента и интересные моменты с пресс-конференций Владимира Путина.
Фото: сайт президента
2018. "Как порядочный человек, должен буду это сделать"
В прошлом году пресс-конференция состоялась 20 декабря 2018 года. Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов, касающиеся реализации национальных проектов в России, мусорной реформы. А также — об инциденте с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, допинговом скандале, кампании в Сирии и многом другом. Много было вопросов, касающихся и личной жизни президента:
Журналист: "Когда вы женитесь?"
Путин: "Наверное, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать".
Еще один представитель СМИ поинтересовался у Путина, хочет ли он править миром?
Путин: "Мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром, и он находится не в Москве".
Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они военные люди.
2017 год. Путин-бабай
После этой пресс-конференции зрители сказали, что вопросы журналистов были интереснее ответов президента. А еще на этой встрече Владимир Путин очень часто покашливал перед тем как отвечать. А еще очень часто приговаривал расшумевшимся журналистам: "тихо, тихо, тихо", "сейчас, сейчас, сейчас".Традиционно президент часто шутил. Много времени уделил международным политическим вопросам. Часто ссылался на улучшающуюся в последние 17 лет экономическую ситуацию.
Анекдот от Владимира Путина в ответ на вопрос о больших тратах на оборонку:
Сынок, у меня кортик был. Не видел?". "Пап, не ругайся, я его у соседского мальчишки выменял на часы". Отец посмотрел и говорит: "Ну, молодец, часы хорошие. Но вот придут к нам завтра бандиты и грабители — меня убьют, маму убьют, сестру твою изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: "Добрый вечер! Московское время — 12:30".
В ответ на вопрос об отсутствии конкурентов на кресло президента: "Не мне же самому себе конкурентов воспитывать. Да, политическая среда должна быть конкурентной. Но оппозиция — это не только шуметь, а предлагать, как сделать еще лучше".
Путин: спросим девушка с плакатом: "Путин бабай".
Девушка: Тут написано "бай-бай", по-татарски "дедушка"
Путин: к старости слаб глазами стал...
В том же году разразился допинговый скандал. Россию не допустили на зимнюю Олимпиаду. Комментарий Путина по этому вопросу:
"Скандал раздувается в преддверии внутриполитического российского календаря. Кто бы что ни говорил, я знаю, что это так. Ведь в других странах выявляются подобные случаи, но вокруг них нет такого политизированного ажиотажа".
2016 год. "Поскромнее надо..."
12-я большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоялась 23 декабря 2016 года, продолжалась 3 часа 50 минут. Вопросы успели задать 47 российских и зарубежных журналистов. В их числе и журналистка из Алтайского края.
"Я придумал мост построить, а вы придумали как его назвать" — парировал президент России на вопрос одного из журналистов по поводу названия Крымского моста.
"Часовню тоже мы развалили?" — поинтересовался Владимир Путин, комментируя обвинения во вмешательстве в выборы в США. "Мы знаем, что Демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на "развалинах часовни XVII века"? Часовню тоже мы развалили?"
"Поскромнее надо быть" — согласился президент с журналистом, задавшим вопрос о не соответствии слов президента с фактическим поведением многих высокопоставленных чиновников, которые позволяют себе жить на "широкую ногу" и неизвестно откуда беря на это деньги: "Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, строительства вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с Вами, поскромнее надо быть, Вы правы. Я много раз об этом им говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премий, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живём, и не раздражать людей", — отметил Путин.
2015 год. "Я только сейчас понял, что тогда была белая полоса"
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 17 декабря 2015 года продолжалась три часа одиннадцать минут — почти столько же, сколько в 2014 году. Свои вопросы успели задать 32 журналиста.
На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1390 человек.
В ответ на вопрос о состоянии экономики России Путин рассказал анекдот про белую и черную полосу: "Ты говорил, что у тебя тогда была черная полоса. – Я только сейчас понял, что она была белая". При этом президент обещал, что пик кризиса страной уже пройден.
О Турции: "Кто-то из турецкого руководства решил "лизнуть американцев в одно место". А в итоге поставил в неудобное положение всех..."
О русских военных в Сирии: "У нас проводятся масштабные учения. Тысячи людей задействованы. Мы просто часть этих средств направляем в Сирию — лучшего учения трудно себе представить. Поэтому мы там можем сколько угодно тренироваться без особого ущерба для бюджета".
Фото: сайт президента
2014 год. "Дворцовых переворотов не будет"
Про международные отношения: "Нашего мишку всегда будут стремиться посадить на цепь. А если это произойдёт, то вырвут и зубы, и когти".
Про возможность переворота в России: "У нас нет дворцов, поэтому дворцовых переворотов не будет".
Про чиновников: "В моём ближайшем окружении нет чиновников. И, я надеюсь, никогда не будет".
Про Саакашвили и Запад: "Саакашвили гоняют, как вшивого по бане".
2013 год "Господин пожизненный президент"
"Господин пожизненный президент Российской Федерации" – именно так обратилась к Путину журналистка Мария Соловьенко из Владивостока. Однако после этого вступления был задан очень серьезный вопрос о простаивающем оборудовании, которое необходимо для лечения и диагностики онкобольных детей.
Откровения журналистки из газеты "Собеседник": "У меня после встречи с вами наладилась личная жизнь… Я вышла замуж. Не за вас, правда… Я вас люблю платонически, Владимир Владимирович..."
Из заявлений Путина:
Про цену на газ и Украину: "Если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить, вести себя как независимая страна и действовать по общепринятым в европейской практике и в мировой практике нормам".
Про зарплаты: "Что касается меня и председателя правительства, нам хватает".
Про Обаму и Сноудена: "Как я отношусь к Обаме после разоблачений Сноудена? Я ему завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет".
Про Pussy Riot: "Мне их жалко не за то, что они оказались в местах лишения свободы, хотя ничего хорошего в этом нет. Мне жалко было, что они дошли до такого состояния, что начали такой эпатаж – на мой взгляд, унижающий достоинство женщин".
2012 год "Спасибо, Вова!"
Это была первая большая пресс-конференция Путина после четырехлетнего перерыва, когда он занимал должность премьер-министра России. Она длилась 4 часа 33 минуты. В конце пресс-конференции президент заметил, что "пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить, ее можно только прекратить".
Именно здесь прозвучало знаменитое "Садись, Маша" и "Спасибо, Вова". Мария Соловьенко из газеты "Народное вече" задала вопрос об Анатолии Сердюкове.
- У вас ведь миллиарды уворовали, знаете?
- Не знаю. Вас как зовут?
- Мария.
- Садись, Маша", – ответил Путин.
На что Соловьенко парировала в том же духе: "Спасибо, Вова!"
Фото: сайт президента
2008 год "Раб на галерах"
Это была самая долгая пресс-конференция Путина. За 4 часа 40 минут он ответил на 80 вопросов. Президент много шутил, его тон поддерживали и корреспонденты. "Несравненный Владимир Владимирович!" – под смех зала обратилась жительница Владивостока к главе государства.
Про два президентских срока: "Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах".
Про свои богатства: "Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Я собираю эмоции".
2007 год "Я не правлю, я просто работаю"
О способе управления страной: "Я не правлю, я просто работаю".
Про информированность: "Информация, которой располагаю, очень близка к истине".
Про уход с поста президента: "Чего вы меня раньше времени выпихиваете, я и сам уйду".
Про собаку Кони: "Плохое настроение бывает, как у каждого человека. Я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы".
Фото: сайт президента
2006 год "О жирных котах"
Об удовлетворенности: "Человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти находится".
О месте России в "восьмерке" и встрече "жирных котов": "Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. "Никто не хочет, чтобы "восьмерка" превратилась в сборище жирных котов".
2004 год "Президент должен проводить отпуск в собственной стране"
О привычке российского народа и реформах: "Все привыкли ждать решения от начальника".
О статусе президента: "Президент в России – не только гарант Конституции, но и лицо, стабилизирующее политическую обстановку".
"Президент должен быть беспартийным".
"Президент России должен проводить отпуск в собственной стране, у нас не все имеют возможность выезжать за границу, хотя, может, это изменится".
Фото: сайт президента
2003 год "Сами горбатились и меня заставляли"
О дачном труде: "У меня родители в свое время активно работали на одном из подобных участков, сами там "горбатились" с утра до ночи и меня заставляли".
О патриотизме и капитале: "Капитал как таковой – он по сути своей не патриотичен. Капитал всегда перетекает туда, где созданы наилучшие условия для его применения".
"В России может быть только один глава государства, один председатель федерального правительства и одна столица – это Москва".
О стабильности России в прошлые века: "Все мои родственники начиная с XVII века жили в Тверской губернии, в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же церковь. Такова была стабильность российского общества".
2002 год "ЖКХ – слопают в два раза больше"
О ЖКХ: "Миллиарды рублей направляются предприятиям ЖКХ. Они слопают еще в два раза больше, только давай: лопатой наваливай, мешками носи им деньги – они все будут также поглощать их, а качество улучшаться не будет. Вот поэтому нужно создавать рыночную среду и дотировать население напрямую".
О многонациональности: "Мы должны сделать так, чтобы любой представитель самой маленькой национальности чувствовал себя в России комфортно, как дома, и сказал бы: это моя страна, это мой дом, и мой дом – моя крепость".
Фото: сайт президента
2001 год "О захоронении Ленина"
Самая первая пресс-конференция Владимира Путина. Поводом послужило огромное количество заявок на интервью с новым и пока малоизученным президентом страны. На пресс-конференцию пришли 500 журналистов. Встреча продлилась 1,5 часа. Было задано 22 вопроса.
О захоронении Ленина: "Захоронение Ленина будет означать, что они (поколения, жившие в годы СССР. – Прим. ред.) поклонялись ложным ценностям, ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря".
Впервые опубликовано 11.12.2016. Дополнено 12.12.2017. Обновлено и дополнено 19.12.2019
Комментарии
Хлопец никогда не говорит, что в стране более 20 миллионов живут за чертой бедности, тысячи детей не получают дошкольного и школьного образования, бесплатные медицинские услуги снижаются с каждым годом, все его обещания ничего за собой не имеют - и т.д. и т.п., но у сладкой парочки сменщиков всё хорошо...
О нашем президенте известно крайне мало. На вопрос западного журналиста: "Вы любите кого-нибудь?", он ответил: "Да, люблю и любим. У меня с этим все нормально". И молчок. Западный лидер обычно известен с головы до ног, жизнь его ясна. А разведчик – остается разведчиком.
Один шутник шутит- остальных тошнит.дошутится однако.
Да насрать не его личную жизнь.
А вот у россиян жизнь не сладкая.
Довели страну до ручки .
Юрисконсульт на покое 11 декабря 2015 г.
08:19 А разведчик – остается разведчиком.
Это плохо?
Источник: © ИА "Амител"
- гость - 11 декабря 2015 г.
07:51 Хлопец никогда не говорит...
А зачем об этом говорить? Он над этим работает.
Будет Брежнев 2.0. Скоро также будет сопли жевать. Хотя впрочем иногда лучше жевать чем говорить.
В Китае за такое деяние харакири давно уже сделали.
Юрисконсульт на покое 11 декабря 2015 г.
08:19
это точно.
всем известны
- похождения "друга Билла" с Моникой.
- гражданская жена Саркози
- проститутки в кабинете Обамы.
Надоел. Яркие моменты мы все испытываем у кассы в магазе и банке при оплате всего и вся. Согласен был с Крымом, но то, что творит сейчас он и вертикаль... таких друзей и враги не нужны.
Господин пожизненный президент...
И сколько лет у нас Путин является президентом?
С 2000 по 2008 и с 2012 по 2015. Итого 11 лет.
А, например, Урхо Кекконен работал президентом Финляндии 25 лет, 4 срока подряд с 1956 по 1981. Ушёл с поста в 81 год.
И почему-то никто не возмущался и не кричал про сменяемость власти.
- гость - 11 декабря 2015 г.
07:51
Это Вы про своего свидомого? Ведь известно, что "хлопцы" живут по ту сторону Днепра. А вот, что у них из 40 млн. населения - 20 млн. (с Ваших слов) живут за чертой бедности это действительно трагедия Украины.
Болтун...
Пора в отставку!
Всемогущий от 08:48, так и уровень благосостояния общества там какой, был бы у нас такой - да хоть 50 лет пусть бы правил
- гость - 11 декабря 2015 г.
09:02 Всемогущий от 08:48, так и уровень благосостояния общества там какой
Ну ты работай над этим. Ведь один Путин не в состоянии 140 млн. бездельников на ноги поставить
Сумрачный гений
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
09:10
140 млн. бездельников?
- я без зазрения совести закрашиваю две срединных буквы в вашем нике!
Ведь один Путин не в состоянии 140 млн. бездельников на
ноги поставить
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Да ну на! Тряпка чЁ ли?
лікар 11 декабря 2015 г.
08:58
Мы один народ, это слова Путина!
- гость - 11 декабря 2015 г.
09:02
так и уровень благосостояния общества там какой, был бы у нас такой
На чём основывается ваша уверенность? Как вы сравнили сегодняшний уровень благосостояния граждан России с уровнем благосостояния финнов 1960-1980-х? Нужна конкретика. Называйте цифры.
вапще не смешно
Борян, ты хоть сколько закрашивай букв в моём нике, но от этого жить тебе легче не станет
ЗЫ Единицы в Этой стране думают о производстве, остальные бездельники из серии купи-продай.
А не надо их кормить. Надо перестать отбирать у них еду, а то рано или поздно звездюлей навешают. Лучше рано.
Потапенко красавчик! "Это нам не Обама запретительные ставки придумал". http://www.youtube.com/watch?v=Q3TSKj1vp4o
Бандиты 90-х конечно были сволочём редкостным, но надо сказать: налоговый, таможенный и ОБЭП... я боюсь что существенно хуже. (С)
Хлопец никогда не говорит
хлопцы в другой стране живут)))
продукт дорогой нефти и тв-пиара.
ВСЕМОГУЩИЙ
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
09:30
Полностью согласен! У финнов в 60-80-е даже мобильников не было, а у нас у каждого почти! Россия - великая процветающая страна, и жить в ней с каждым днем становится лучше! Я - за пожизненку!!!
DivannyVatnik
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
09:51
...Я - за пожизненку!!!
И я... в "Чёрном дельфине"!
Мда, придется Наитемнейшему Конституцию переписывать под себя, т.к. его текущий срок - последний, третий. Потом низя. Ну или представить народу "наследника" власти.
Надеюсь это будет не вечно "спящий" Медведев. Толку от него, как г*вна от комара.
У финнов в 60-80-е даже мобильников не было
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Да чЁ там финны то в 60-е? Вон в каменном веке люди в шкурах с каменными топорами мамонтов валили, а сейчас все в китайском барахле и валить никого не надо - пошел в магазин, и на последнее мяса аргентинского купил! Если бы не Путин, так с топорами каменными и бегали бы.
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
09:57 Если бы не Путин, так с топорами каменными и бегали бы.
В конце 90-х всё к тому и шло
Источник: © ИА "Амител"
гостю07:51! а зачем? зачем ему об этом говорить?! есть вы! маца, ан влад, калибр, берти и зяба, вот вы нам и поведаите как плохо и в каком месте мы находимся, откроете нам веки, просветите, или не? нафик вам время тратить на "дураков и подлецов"?!! ха-ха!
В конце 90-х всё к тому и шло
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Шло и дальше идет. Каждый день все хлеще и хлеще.
"каждый день все хлещет и хлещет", то ли вотку, то ли плеткой?! ха-ха!
откроете нам веки
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Дидо! Ты фильтр с очков сперва сними.
An Vlad - огород не городи? Где хлеще-то??? Забыл, какие в 98-м были условия?
А ну ка сравни с условиями сегодня - или в холодильнике лишь булка хлеба и пачка макарон?
Помню, как дома из жратвы были.. кубики ГалинаБланка (буээ...), бич-пакеты и дешевые шпротные консервы да килька. Ну макароны, хлеб... пипец короче, хорошо огород выручал и у родни хозяйство было большое.
Похождения Билла с Моникой… Думаете, американцы такие дураки и президент такой тупой, что подставился? Все срежиссированно. Чтобы мир поржал и американцев НЕ НЕНАВИДЕЛ. Да и Путин хохмит (вспомните «Вятский квас» - Владимир Владимирович: «Вы уже кваску-то, я смотрю, махнули?») затем, чтобы мы разряжались и его не ненавидели. Умно. Быть разведчиком вовсе не плохо. Однако иезуит становился папой... очень, очень редко. Подумайте, почему.
ха-ха!
---------------
Дидо! Смех без причины - признак... сам знаешь чего
ZloeZlo
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:07
Помню, как дома из жратвы были.. кубики ГалинаБланка (буээ...), бич-пакеты и
дешевые шпротные консервы да килька. Ну макароны, хлеб... пипец короче, хорошо
огород выручал и у родни хозяйство было большое.
Плохо работал!
т.к. его текущий срок - последний, третий. Потом низя.
Немного не так.
В Конституции прописано, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Сейчас у Путина первый срок. До 2018 года. Затем выборы. Если он выдвинет свою кандидатуру и народ проголосует за него, то он может быть президентом до 2024 года. Тогда ему будет 72 года. Для сравнения: вице-президенту США Джо Байдену по кличке Лимонадный Джо сейчас 73 года.
Жаль, что нас с Калибром и Конем заблокировали. А так бы щас тут такая бытва развернулась!
не, не сниму, так цветнее, исчо и телик на голову натяну, что бы ничего не видеть ничего не слышать, ха-ха!
ВСЕМОГУЩИЙ
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:12
Не накаркай!
An Vlad - огород не городи
---------------------
Сказка лож да в ней намек, добрым молодцам урок! http://vk.com/video58734837_162373465
Ну а немоладцам хоть кол на голове теши.
ан владу! энто по вашему, по особоодаренному мнению, вы сами никогда не смеетесь, тока плачете, а вот по нашему, народному смех признак душевного здоровия, и хорошего крепкого духа, смех продлевает жисть и дает радость физического бытия! ха-ха!
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
10:01 Шло и дальше идет. Каждый день все хлеще и хлеще.
Обманывать не хорошо, тем более взрослому дядьке
SashOK
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:13
Да здесь каркай - не каркай, всё решит народ. На выборах.
Других вариантов нет и не будет. Маятник истории уверенно движется от хаоса к порядку. Его движение объективно, закономерно и обсуждению не подлежит.
Обманывать не хорошо, тем более взрослому дядьке
-------------------
Телик с головы сними, это там неправду культивируют. Эх... добраться бы взрослому дядьке до вас ссыкунов и
Уважаемые Дед, Сашок, Босс, Сумрачный гений, Ан Влад, Диванный ватник.... и другие!
Что по вашему мнению должно представлять из себя сильное государство?
"И.М.Х.О. Жаль, что нас с Калибром и Конем заблокировали."
Серьёзно? Цирк уехал вместе с клоунами? )))
А то смотрю вентилятор чист и пахнет лавандой )))
ВСЕМОГУЩИЙ
всё решит народ
------------------
Во заливает то, а !
ZloeZlo
Дык оказывается, ты в 90-е не работал - диван шлифовал?
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
10:22 Телик с головы сними, это там неправду культивируют. Эх... добраться бы
взрослому дядьке до вас ссыкунов и
Во-первых, что такое "телек"
Во-вторых, особо не о чём беседовать с тем у кого наблюдаются деменции позднего возраста
ВСЕМОГУЩИЙ
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:22
SashOK
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:13
Да здесь каркай - не каркай, всё решит народ. На выборах.
Других вариантов нет и не будет. Маятник истории уверенно движется от хаоса к
порядку. Его движение объективно, закономерно и обсуждению не подлежит.
Источник: © ИА "Амител"
Где вас таких деревянных-оловянных отливают то? Тебе бы речи Брежневу писать... не в то время родился, а если в то, то мне страшно за страну.
An Vlad - а ты поди еще в дет.сад ходил и колготки мочил? )))
Во-вторых, особо не о чём беседовать
-----------------
Конечно! Как с тобой можно беседовать если ты трепещешь?!
Слово БЕСЕДА и однокоренные неоднократно всплывают у БОССа ВСЕМОГУЩЕГО. Ты тоже от туда?
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
10:26
В чём залив?
Что по вашему мнению должно представлять из себя сильное государство?
А ничего не нужно придумывать - США. Только наши гении хотят с ними мерятся ... калибрами, а надо и экономикой и уровнем жизни населения.
- гость - 11 декабря 2015 г.
10:25 Что по вашему мнению должно представлять из себя сильное государство?
А зачем вам эти фантазии? Лучше за реальность потрём: нас пытаются нагнуть (это факт), где выход?
А кто такой этот An Vlad?
Умничает, косит под копытного, пытается разводить флэйм...
Очередной экспонат с синдромом шизофазии и латентного мультикультурализма )))
- гость - 11 декабря 2015 г.
10:25
Главное, в сильном государстве не должно быть пятой колонны, всё остальное дело наживное. Сейчас, увы, сильных государств почти не осталось, разве что братская Северная Корея, а раньше такими были СССР времен Сталина, Ирак Хуссейна, Ливия Каддафи и Германия Гитлера.
а ты поди еще в дет.сад ходил
----------------
В данном контексте не в этом суть. А суть в вопросе: работал ты в 90 е или диван полировал?
ты поди еще в дет.сад ходил
--------------------
В данном контексте это не важно. Важен ответ на вопрос: работал ли ты в 90е или диван полировал?
ZloeZlo
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:38 А кто такой этот An Vlad?
Есть предположение это тот самый "дюха"
В чём залив?
---------------
146%
An Vlad - суть в песочек. слив засчитан. КГ/АМ!
суть в песочек. слив засчитан
------------------
Короче диван шлифовал. С одним разобрались.
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
10:43
Что такое 146%? Вы о чём?
Что такое 146%?
---------------
http://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm/2015-02_1/14228216432355.jpg
Есть предположение это тот самый "дюха"
----------------
Не, это мой полный тезка! Куда он кстати делся?
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
10:50
Я думал, вы серьёзный человек.
серьёзный человек
----------------
А с кем поведешься. Ну не тот ты человек, что бы с тобой серьезно о чем либо разговаривать можно было.
Не надо ля-ля,все эти годы,включая срок премьерства,он рулит!А Медведев рядом на детском велосипедике едет.Иди Потапенко послушай,не одного слова вранья!
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
10:58
Конечно не тот.
Ваши бурные истерики всегда разбиваются о мои железные аргументы.
У тебя есть одна характерная черта - ты всегда увиливаешь от ответа. Вот это и есть твой железный аргумент.
Всемлгущего - в игнор, пусть сам с собой железно аргументирует. Ибо к торллям отношение должно быть соответствующим.
Неправда.
Никогда не увиливал, не увиливаю и не собираюсь этого делать.
Главное условие - вопрос должен быть задан корректно.
DivannyVatnik
зарегистрированный
11 декабря 2015 г.
10:38
Не ожидал от Вас такого ответа, но в целом согласен! С удовольствием подискутировал бы на эту тему, но работы очень много.
Всемлгущего - в игнор
------------------
Согласен. Нет его и точка! Одеваю очки с BOSSявым фильтром.
Создавать все равно ничего не умеем, так хоть мир попугаем!
An Vlad
зарегистрированный 11 декабря 2015 г.
11:41
Это позиция страуса.
никогда еще россияне не жили так плохо как при обаме
"Короче диван шлифовал. С одним разобрались."
Хе-хе, An Vlad тролль, шут и выдает желаемое за действительное )))
Хватит баламутить ветку, не выставляйте свое скудоумие и инфантилизм напоказ обществу. Видеть противно...
Семейный человек иногда советуется с женой, а вован с собакой. Влияние путинскогой псины сильно недооценено политологами.
Скорее всего, это самая влиятельная собака в мире.
An Vlad- "раздавил" тебя Босс в лепешку!Сразу очки решил одеть?
Хватит баламутить ветку
------------------
Мы с тобой уже разобрались, ТОЧКА! Отдыхай.
Медведев сказал,что в стране все отлично. А он зря не скажет.
Добрая тема,дабы опустить лейборастов и пропинндоссов ,амику+100500!
Ха,ха,ха!
An Vlad - а кто такие "мы"?
У вас, батенька, явно прогрессирующая шизофрения...
Не засирай ветку, в бан отправишься.
По комментариям гораздо лучше видна искренняя любовь народа к своим слугам, чем по статистике Левада-центров
Главным международным террористом в мире является - США.
ИГИЛ - это их порождение.
Путин в послании говорит о борьбе с хвостами.
Путин пытается бороться с террористами , заключая союз с главными из них.
Что это?
От великого ума?
Не засирай ветку, в бан отправишься
-------------------
http://www.youtube.com/watch?v=5o3YiwoC7GY&spfreload=10
Снижен.курса валюты стимулир.экспорт избыточных товаров(добавл.и интеллект.стоимости) из развитых экономик высокоразвит.стран,в котор. кризис перепроизводсства(а не финансовый кризис),в развит.странах, во время кризиса ,жизненный уровень пенсионеров повышается за счет снижения цен на внутреннем рынке(в Росии с точностью наоборот),т.к в
Р.Ф при снижении курса рубля,снижение доли трудовых затрат в себестоимости продукции компенсируется резким увеличением доли материальных и энергетичесих затрат в стоимости товаров,производим. в РФиз-за завышенных в 2-3 раза цен на энергоресурсы в РФ, по сравнению с ценами на них в развитых странах,В Норвегии цена 1л.бенз.=101руб,а средн.зар.плата=270тыс.руб,в РФцена 1л.бенз=33руб,а средн.зар.плата=30тыс.руб,т.е паритетная цена 1л. бензина в РФ должна быть= 101руб/ (270тыс.руб/30тыс.руб)= 101руб/9.0=11,2руб.В Германии цена 1квт.ч=13,5руб,а средн.зар.плата=210тыс.руб,в РФ цена 1квт.ч=4,7руб,а средн.зар.плата=30тыс.руб,т.е паритетная цена1квт.ч в РФ должна быть=13,5руб/(210тыс.руб/30тыс.руб)=13,5руб/7.0=1.9руб,т.е происходит уничтожение
сельского хозяйства, грабеж наемн.работников реального сектора эконом, пенсионеров с помощью косвенного налогообложениия (мошннничества ,введенного в ранг закона) ,сокращение реального сектора экономики и подрыв эконом.безопасности государства и перемещен. добавл.стоим.(денег) из Субъект.Федерац. в Федер.бюджет. Во всех развит. странах главн.задача исполнит.власти и силов. структур-обеспечение права первоочередн. пользован,минеральн.и биологич.ресурс.страны,право платить прямые налоги гражд.своих государств,а в РФ исполнит.власть и силовые структуры, за право набить кишку(кишкоблудство), обеспеч.право первоочередн.пользов.минеральн.и биологич.ресурсами РФ, гражданам иностранных государств,отказывая в этом праве 80% гражд. РФ.Во времена СССР,даже в преступн.среде,к осужд.занимающ.таким.видом деятельн,применялась высшая мера нравств.унижения(ополаскивание лица в водном замке унитаза).В данном случае я имею в виду не военносужащих,а политич.руковдст
Снижен.курса валюты стимулир.экспорт избыточных товаров(добавл.и интеллект.стоимости) из развитых экономик высокоразвит.стран,в котор. кризис перепроизводсства(а не финансовый кризис),в развит.странах, во время кризиса ,жизненный уровень пенсионеров повышается за счет снижения цен на внутреннем рынке(в Росии с точностью наоборот),т.к в
Р.Ф при снижении курса рубля,снижение доли трудовых затрат в себестоимости продукции компенсируется резким увеличением доли материальных и энергетичесих затрат в стоимости товаров,производим. в РФиз-за завышенных в 2-3 раза цен на энергоресурсы в РФ, по сравнению с ценами на них в развитых странах,В Норвегии цена 1л.бенз.=101руб,а средн.зар.плата=270тыс.руб,в РФцена 1л.бенз=33руб,а средн.зар.плата=30тыс.руб,т.е паритетная цена 1л. бензина в РФ должна быть= 101руб/ (270тыс.руб/30тыс.руб)= 101руб/9.0=11,2руб.В Германии цена 1квт.ч=13,5руб,а средн.зар.плата=210тыс.руб,в РФ цена 1квт.ч=4,7руб,а средн.зар.плата=30тыс.руб,т.е паритетная цена1квт.ч в РФ должна быть=13,5руб/(210тыс.руб/30тыс.руб)=13,5руб/7.0=1.9руб,т.е происходит уничтожение
сельского хозяйства, грабеж наемн.работников реального сектора эконом, пенсионеров с помощью косвенного налогообложениия (мошннничества ,введенного в ранг закона) ,сокращение реального сектора экономики и подрыв эконом.безопасности государства и перемещен. добавл.стоим.(денег) из Субъект.Федерац. в Федер.бюджет. Во всех развит. странах главн.задача исполнит.власти и силов. структур-обеспечение права первоочередн. пользован,минеральн.и биологич.ресурс.страны,право платить прямые налоги гражд.своих государств,а в РФ исполнит.власть и силовые структуры, за право набить кишку(кишкоблудство), обеспеч.право первоочередн.пользов.минеральн.и биологич.ресурсами РФ, гражданам иностранных государств,отказывая в этом праве 80% гражд. РФ.Во времена СССР,даже в преступн.среде,к осужд.занимающ.таким.видом деятельн,применялась высшая мера нравств.унижения(ополаскивание лица в водном замке унитаза).В данном случае я имею в виду не военносужащих,а политич.руковдст
лгут постоянно , лично я и половины не посмотрел, вся политика путина сводится к лавированию между влиятельными политическими группами олигархов, сам он ничего не решает, глупцы верят в эти 57%, так же они верят ,что именно они выбрали его президентом.
Бизнесмены не являются платильщиками налогов,они являются "администраторами "по уплате налогов,и большинство косвенных налогов(НДС,НДПИ,Таможенные импортно- экспортные пошлины,социальный налог и даже налог на прибыль бизнсмены уплачивают за счёт снижения доли зар.платы в добавленной стоимсти,или в себестоимости продукции,при переводе части добавленной стоимости в материальные и энергетические звтраты,при помощи обсценивания националлной валюты.Эта проблема решеется элементарно,т.е бизнес должен отключить свои крысиные мозги,и поделиться с наёмными работниками правом платить налоги.Путём резкого увеличения базы налогообложения прогрессивным НДФЛ и страх.взнос.в госуд.вне бюдж.фонды,при одновременном резком снижении всех косвен.налогов и резком повыш.курса рубля.Пример-В РФ за 2011г объём прибыли=11,35трлн.руб.(21%ВВП),объём чист.прибыли сост.9,08трлн.руб(16,7ВВП),и на этом поле чудес прибыль пропадает вникуда,на модернизацию производ.не направляется,т.к. растут госуд.и корпоративн.долги перед иностр.кредитор. под гарантии государства(распл.за котор.будет госуд.за сщёт рядового нищего населения РФ),налога на выплату девидентов в консолидир.бюдж.РФ и субъектов федерации не поступило ни 1 рубля,только растёт колич.миллиардеров в РФ,в2012г,2013г,2014г ситуац.повторилась.
В США налог на прибыль составл. 7% в бюдж.штата+34% в фед.бюдж.США,не распредел. или перевед. в головн.компан.(условн.Газпром) прибыль, облагается 30% налогом,прибыль выплач.в виде девидентов добавляется к годовому доходу гражд.США и попад.в верхнюю зону 28%-45% прогрессивн.НДФЛ.*При этом, прибыль направяемая в корпоративные пенс.фонды и вкладываемые в акции собств.корпорац. налогом не облагается,а облагаетсся прирост стоимости акций 15% налогом при выходе наемн. работника на пенсию(совмещени интересов работодателя и наемн.работн.),т.е в США построен социально направлен.(социалист.)капитализм.В СшА доля чист.прибыли сост.5% ВВП в 3 раза меньше чем у замуч капиталист.РФ(16,7%ВВП).В США доля дох.физ.лиц.(ДФЛ) облаг.страх.взнос.сост.55%ВВП в 3 раза бол
"...Немного не так.
В Конституции прописано, что человек не может занимать пост президента более
двух сроков подряд..."
==
Прекратите вешать лапшу и играть словами. Путин руководит страной ЕДИНОЛИЧНО, без перерыва с 1999 года 16 лет. это ФАКТ. А на какие уловки идет при этом власть, чтобы ФОТМАЛЬНО!!! формально! не нарушить Конституцию - это не важно. Можно переименовать "президента" в "лидера" и т.п. Но суть не измениться.
Послание президента воодушевило рекордное количество россиян
пальмовое масло, сахар и маргарин - источники силы россиян
Кстати, Ельцин страну ему отдал на подьеме ВВП, а сейчас одни кризисы да обдиралки, а обещанные ВВп, през. и не упоминает. Но сам он не уйдет, слишком много натворил и вокруг его столько братанов, которые не отпустят.
Путин является продолжением дела ЕБН и охранителем интересов владельцев заводов и пароходов.
гость - 11 декабря 2015 г.
13:11 процветала страна пр Ельцине, подъем и всеобщее ликование
Цены на продукты растут с космической скоростью, нефть падает, бензин растет, зарплату снижают. И все Клево - мы готовимся к ЧМ -2018! В стране жрать нечего, а у нас все в войнушки наиграться не могут. Ау! Чего ждете - гражданской войны? Хочу напомнить, что история повторяется. Господа в правительстве, вы не господа, а слуги народа. Может уже вспомните - на чьей шее седите ? И начнете наконец-то поднимать заводы, которые разорили и разбазарили? Скоро уже вся промышленность встанет, которую вы отдали олигархам, на что тогда будете в войнушки играть? Возьмите пример с Китая, у них действительно есть чему поучиться. И хватит уже восхвалять, что у нас лучшая в мире страна. У нас самая нищая в мире страна, благодаря вам, уважаемые слуги народа!
Если продолжать делать то, что сейчас делают наши чиновники - закончится все плохо. Есть куда еще падать, поэтому, видимо, будем падать, там закапываться и потихоньку подгнивать. Пока народ пичкают пропагандой, что все здорово, мы живы-здоровы и у нас проблем не будет - на самом деле все очень-очень нездорово, и будет ситуация только ухудшаться. Это лишь вопрос сроков.
гость - 11 декабря 2015 г.
13:23 Брать пример с Китая - пенсии отменить и всю социалку?
"Путин - советский офицер и патриот, западник - но государственник"
(С. Е. Кургинян, лоялист нумер раз)
Ельцин страну ему отдал на подьеме ВВП, а сейчас одни кризисы да
обдиралки
Вот ВВП и поднялся)))
Говорят что в теливизире нам показывают настоящего русского патриота - это Путин, и намекают на то что он величайший из всех самых великих!
Пошёл к холодильнику проверить так ли это, открыл его, а там даже хрена с маслом нет. Пошарил свои карманы, а там с гулькин нос зарплата, посмотрел в окно, а там снова портреты Великого Путина - и у меня как-то похорошело всё внутри и потеплело.
Вывод: пора всем переходить на солнцеединие но при этом держать перед собой икону с ликом Путина.
ПС. Советую на себе такой эксперимент не проводить.
- гость - 11 декабря 2015 г.
13:27 Здорово в 90-е жилось, вот бы обратно туда!
"Социализм под руководством сволочей, лучше, чем капитализм под руководством тех же сволочей".
Вероятность прихода во власть в России национально ориентированных сил практически нулевая. Внутри страны за этим следит Путин и вся его команда. Приход во власть в России национально ориентированных сил смертельно опасен для Путина и его команды.
Западные кукловоды следят за этим тщательно снаружи. И, несмотря на противоречия внутри мировых финансовых кланов, они не допустят этого.
Но и долго держать во власти Путина и его команду уже нельзя, страна доведена до ручки. Смена режима назрела. Но это будет смена долларового хрена на другую долларовую редьку. Слаще нам от этого не будет.
Пост выше экстремистсткий.
объективных
предпосылок для повышения уровня жизни россиян нет и быть не может...
Кремлёвские клептоманы, кроме как врать и торговать ресурсами, ни на что не способны. Вот и результат...
мечтатели всё рассказывали про вечно умирающий доллар США, посмотрите как красиво умирает доллар и встаёт с колен рубль,а за ним и вся наша экономика газовой трубы и нефтяной скважины,которые ещё и не принадлежат народу
Когда Путин пришёл в 2000 году баррель нефть стоил $28, а рубль ₽27, и никто не жаловался на нефть...
куда пропали деньги за 15 лет, когда нефть стоила в 4 раза дороже, и почему рубль все время падал, если сейчас говорят, что он зависит от нефти.
Смотреть телевизор сутками...
Разговаривая с земляками при встрече на улице, в автобусе, магазине или когда к тебе приходят соседи не находишь другой темы как поговорить о бардаке в стране. Интересные мысли выдаёт большинство с кем встречаешься. Они не смотрят политические программы, выступление руководителей страны, их не интересует военная операция в Сирии. Слышали, но не хотят думать о последствиях. Власть запретами и нищенским положением отучила народ интересоваться положением в стране. Редко встретишь человека, который может высказать конкретные предложения по улучшению жизни народа и сохранению России.
- гость - 11 декабря 2015 г.
16:16 немного соврамши -деноминация в 1998 г 6000р- 6 р
Президент исполнил обряд зачитал Послание. Через несколько дней премьер ответил на вопросы журналистов. За полтора часа он не сказал ни одного плохого слова о правительстве и отдельных чиновниках. Всё хорошо. В правительстве работают грамотные чиновники. И тут же говорит, что есть хорошие и плохие мальчики. Один хороший это я. Раз всё хорошо, то изменений не будет. Зачем менять хорошее на плохое. А скоро выборы. Не промахнитесь, люди добрые, в последний раз.
чего не оказалось в Послании — это более или менее реального плана или хотя бы посыла к мобилизации экономики и общества на предстоящее долгосрочное противостояние. Причем, не с относительной мелочью, но с самыми развитыми державами мира
Надеюсь, что это его последнее обращение. Пусть дед мороз подарит нам нового президента, а со старым делает, что хочет.
это вряд ли ,пока вперед ногами не вынесут...
А чего это решили старое .... ворошить?
В 127 школе (Северный Власихинский,64) творится кошмар. Половина детей (БУКВАЛЬНО) травятся в ежедневном режиме. Вероятно, от яда против тараканов (их травили там накануне). Все началось в прошлый четверг. Многие дети, вернувшись из школы, почувствовали себя плохо, у них началась температура, рвота и понос. К утро большинству стало лучше. По возвращению в школу симптомы у многих повторились. Или заболели другие дети. Учителя говорят о ротовирусной инфекции. Но больше-то никто не болеет! Приходили девочки из других школ заниматься в танцевальный кружок “Сол”, тоже заболели. В одном из 5-х классов из 28-ми заболело 25 человек. Но больше всех страдают ученики младших классов (наверное, потому что руки в рот суют). Вчера малышей не выпускали из классов, якобы, “чтобы заразу не распространять”. Но и школу на карантин не закрывают! Видимо боятся, что начнется, когда выяснится, что детей в школе БУКВАЛЬНО (с неизвестными долгосрочными последствиями) травят. В роспотребнадзоре отнекиваются, в городском отделе по образованию говорят, идите к врачу вначале выясните, а потом говорите. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТРАВЯТСЯ СОТНИ УЧЕНИКОВ.
насколько я помню на своих двоих из кремля вышли только двое - никита хрущев и горбачев. в рф так заведено - старческую мудрость, которая встречается крайне редко, путать со старческим маразмом, что встречается намного чаще.
Берти Вустер
зарегистрированный
21 декабря 2016 г.
насколько я помню на своих двоих из кремля вышли только двое - никита хрущев и
горбачев
а ЕБН чего? Его вроде как не ногами вперёд выносили))
Все меньше надежда, что он хочет что-то изменить к лучшему для всего населения страны. Все больше уверенность, что сотоварищам дан карт бланш на разграбление страны, накидывают петли на любые денежные ручейки. Для примера, транспортники чувствовали себя неплохо натика вам платон, не загнулись совсем да еще и сельское хозяйство голову поднимает вопреки заботе натика акциз на двадцать с лишним процентов на следующий год. И так во всем а страдает вы итоге большая часть населения. грустно очень грустно((((
Gena
зарегистрированный
21 декабря 2016 г.
08:41
ну бенасси еще. еще кто-то? вроде все тогда.
Надоели уже его плоские шуточки. И не смешно и не прокатывает уже.
Путин наш президент!
21.12.2016 08:38
Берти Вустер
хрущев не известно как бы вышел, ножками или на лафете))) еслиб не брежнев))
Serg 1 21 декабря 2016 г.
09:16
хрущ хитрожопый был мужик. понимал что лучше уйти самому.
Серега, смотрел Серые волки? Классный фильм в тему хрущ-брежнев
Бертыч, Россия - не Европа, тут не республика, тут империя.
здесь просто другие правила.
такие территории с такими этническими особенностями не удержать на парламентаризме, здесь только жесткая вертикаль.
21.12.2016 09:23
Anarchy
неа. не смотрел. мэй би гляну если не забуду)
21.12.2016 09:23
Берти Вустер
да кто его знает щас как все тогда могло произойти
дэд марос,
я это понимаю. не вопрос. проблема в том что у вертикали чувство реальности утрачивается. Она не самоочищается.
Serg,
ну так вроде как ведь ему все по-человечески предложили. конечно отказаться от такого предложения было нельзя. Но у Никиты с чувством личного самосохранения всегда был порядок.
Но у Никиты с чувством личного самосохранения всегда был порядок.
не был знаком. не буду спорить))
Serg 1 21 декабря 2016 г.
09:31
а чо с ним знакомиться. он в ёсеной тусовке от начала и до конца был, и лубянку только проездом видел. о многом ведь говорит.
Серж. Думаю, не пожалеешь)
дэд марос 21 декабря 2016 г.
09:23
Агасфер, тебе если пастух нужен - ты за всех не говори. А про жесткость ты на примере с Чечней раскидай, ага?
Столько лет на публичной должности, но до сих не научился вести себя естественно. Не видно реальных эмоций. Все мероприятия по отрепетированному сценарию происходят.
прожектор перестройки
21 декабря 2016 г.
09:51
Какой артист, такая и игра.
Мне интересно, кто нибудь думает, что путин - пассионарий, интересно услышать аргументы - за?
А у Обамы тоже друзья-тренеры-однокашники-любовницы при нём стали миллиардерами? Или так только у рабов на галерах бывает?
21.12.2016 10:30
- гость -
Зря вы так сравнить пытаетесь. Несколько некорректно. Там процесс становления капитала идет несколько веков и изначально все было в частных руках. В отличии от России.
- гость - 21 декабря 2016 г.
10:30
Обама это декорация. За годы его президентства хорошо поправили своё финансовое положение другие. Те, кто дёргал его за ниточки и которые рьяно двигали в Белый дом бабу Хилю.
У Обамы даже повар миллиардером не стал.
- гость - 21 декабря 2016 г.
10:50
Судя по всему, вы не до конца понимаете структуру власти в США.
Реальная власть там принадлежит не президенту, а тем кругам, которые имеют собственность и деньги.
- гость - 21 декабря 2016 г.
10:30
твой Снежок - это марионетка, которой за труды выписали "нобелевку" - как премию для самолюбия.
разбогатели корпорации, которые рулят Америкой.
Старое ворошить...число комментариев хотят до 1000 довести, а то и больше, ведь не последний раз выступает
А кому принадлежит реальная власть в России? Путину? Правительству?
- гость - 21 декабря 2016 г.
11:06
А кому принадлежит реальная власть в России? Путину? Правительству?
Ворам-преступникам: женькам васильевым,ротенбергам, чубайсам, сердюковым, захаровым, кабаевым,и их родственникам и любовникам повыше креслом. Чиновникам, то есть.
дэд марос 21 декабря 2016 г.
10:56
Может вы с однеркой напряжетесь, и еще и конкретные имена назовете? Кто все-таки правит США? Пустобрехи.
вот как ситуация в мире стабилизируется, отменят санкции вот только тогда можно будет думать кто там после путина, а пока он на своем месте.
ви 21 декабря 2016 г.
12:22
А когда это будет?
ви 21 декабря 2016 г.
12:22
Вот, скажем, завтра ВВП случайно мацой поперхнется - кто вместо него?
вот как тока так сразу. сменим путина на шойгу.
кто вместо него?
лавров, шойгу, мало чтоли в государстве достойных мужей?
ви 21 декабря 2016 г.
12:31
вот как тока так сразу. сменим путина на шойгу.
---
"сменим" - это кто же? Вас, ватаны, никто и спрашивать не будет. А посмотреть на эту бульдожью схватку было бы любопытно - кто кого загрызет. Рррр... Гав! Гав!
ви 21 декабря 2016 г.
12:33
Грустная лошадка и лейтенант-маршал от канцелярии.. достойные мужи.. че уж там.
"сменим" - это кто же?
граждане российской федерации, имеющие право голоса.
А
посмотреть на эту бульдожью схватку было бы любопытно - кто кого загрызет.
все будет в соответствии с общепринятыми демократическими процедурами.
ну уш чем богаты, не лесной вор и не бывший олигарх, звиняй, если што не так.
ви 21 декабря 2016 г.
12:38
граждане российской федерации, имеющие право голоса.
---
Чета ржу..
ви 21 декабря 2016 г.
12:39
Пора, по древней русской традиции, варягов звать. "Приходите и володейте нами"
да полноте вам.
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
а эту суворов между прочим, михаил илларионович.
ви 21 декабря 2016 г.
12:43
Пока что-то вместо Платонов с Невтонами одни Нероны да Калигулы видны. Еще чуть-чуть напрячься - авось и Гелиогабал уродится.
- гость - 21 декабря 2016 г.
12:18
с тобой так "приятно" беседовать...
"ватаны"... а пошто не сразу "колорады"?
если ты не в курсах, то навскидку назову кланы Уолтон, Кох, Марс, Голдман, Рокфеллер, Галло.
Клинтоны и Буши - тоже кланы, только помельче.
ви 21 декабря 2016 г.
12:45
а эту суворов между прочим, михаил илларионович.
---
Да, помню, помню.. Он еще написал: "О, сколько нам открытий чудных.."
Великий был человек, поэт, партизан-гусар. Правда, одноглазый.
дэд марос 21 декабря 2016 г.
12:51
Тебя лично могу назвать и колорад. На здоровье, мне не жалко.
И кто из них конкретно спускает Обаме-чмо указивки?
А. Навальный заявил, что социальная, экономическая программа В Путина его будущего Президента, полностью устраивает, НО, дело в том, что властными институтами эти программы не исполняются уже 16 год.
А вот, изберут его, то В Путину он гарантирует неприкосновенность, остальных же люстрирует. Следующим Указом, все в стране изменит разом! И людские ресурсы у него есть - вон, стоят хари в очереди и ждут. Все так же как и было. Свежо придание ....... , дальше сами цитируйте.
Икра красная звереет в этом году не подступиться придется без нее встречать
Бгг, кока знаток американской пищевой пирамиды))) откуда тебе короволепешинцу то знать, что там и как?
11.12.2015 09:20
An Vlad
Простите уважаемый,из тех цыфр которые вы привели половину не может найти работу,так как ее сейчас совсем почти нет,а знаете почему?а потому что Такие как вы устраиваются по Блату,(Кумовоство),и мест рабочих нет,и еще сидят здесь умничают!тьфу б
11.12.2015 08:48====== Урхо Кекконен работал президентом Финляндии 25 лет, 4 срока подряд с 1956 по 1981. Ушёл с поста в 81 год====== так у них и в Германии парламентская республика! побеждает партия Меркель 4-й раз, а не сама Меркель. партии можно хоть 100 раз! и там не решает ОДИН человек ВСЁ,
Пожизненному президенту - пожизненный срок!
Амик,а посвежее то новость не нашли???
Путин назначил прокуратора Понтия Пилата.
И лично снял его с занимаемой должности после одного громкого дела.
Путин, как истинный Будда, совершенно не разбирается в деньгах. В них он видит
только бумагу.
Путин может в любой момент посмотреть вашими глазами и сказать вашим ртом.
Фильм "Приключение Электроника" снят на основе реальных событий из
жизни Владимира Путина.
Если в пасмурном небе вы видите правильной формы небольшой просвет и оттуда
светит солнце - значит, где-то рядом Путин.
Путин лично спёр кольцо всевластья у одного американского Горлума, и с тех пор
Саурон младший подчиняется его воле.
Если оппозиция хотела сменить власть, у нее был шанс сделать ставку на несуразное расслоение общества, когда депутаты краевого законодательного собрания или судьи получают по 200 тысяч, а учителя по 15. Но тупые оппозиционеры сделали грубейшую ошибку, развязав волну русофобии. В итоге объединили всех, кому за державу обидно. Ну, такой менталитет у нашего народа, не любит он нациков и русофобов. Против них он может объединится даже вокруг кровавого диктатора, не то что, вокруг вежливого президента. У оппозиции есть единственный шанс, чтобы сменить власть, это прекратить волну русофобии и своим тупорогим куратором это объяснить
12.12.2017 10:12
гость
Шанса сменить власть нет и не будет до тех пор пока люди, находящиеся во главе регионов, призывают к фальсификации выборов путина и обеспечения кремлевских 70х70. И они на свободе и нами руководят! Читайте Банкфакс 8.30 и не порите чушь...
12.12.2017 10:24
- гость -
Вот, когда я говорили, что оппозиция тупа, я это и имел в виду. Никогда в этой стране народ не пойдет за теми, кто с...т на свою Родину. Прекратите волну русофобии и никакие главы регионов никакие выборы сфальсифицировать не смогут. Это самая большая ваша ошибка, она перевешивает все рассказы про светлую жизнь после Путина
12.12.2017 10:35
гость
Вы хотите сказать, что народ пойдет за фальсификаторами - и кто после этого русофоб?!
12.12.2017 10:48
- гость -
Вы хотите сказать, что народ пойдет за фальсификаторами - и кто после этого русофоб?!
Чушь не порите, я сказал, что народ не пойдет за русофобами. А фальсификаторов надо сажать. И никогда еще в нашей стране не было, чтобы нечестные главы регионов или министры или правоохранители так мало были уверены, что за ними завтра не придут
тут само скоро всё развалится, как совок
12.12.2017 10:59
гость
Да, никогда не было и вот опять! Вы, эта, прочтите на Банкфаксе сегодня в 8.30. Может прочистит мозги и перестанете русофобскими штампами бросаться...
=====И никогда еще в нашей стране не было, чтобы нечестные вротимберги-сечены-патанины-вексельбурги-ралдугены-шаломавы-дюмены-ткачовы были бы ТАК уверены, что за ними завтра не придут
12.12.2017 10:24
- гость -
...до тех пор пока люди, находящиеся во главе регионов...
Так может дело в этих людях!? Почему у нас всегда во всем виноват Путин!? Он что один что ли работает!? Может дело во всей этой местной власти. И ониже и говорят Путину как у нас тут всё хорошо. Они ему доклады строчат о средней з/п в 25 т.р у какого нить санитара Конюховской ЦРБ.
Вы же понимаете что всю эту шушуру устраивает эта власть- их не трогают, их не садят- максимум условное дают.
Но ведь дело то не в Путине.
12.12.2017 11:10
- гость -
А что на Банкфакс пишет святые истины? Особенно в 8.30?
То, что сейчас делает Большая семерка, то есть США и ее шестерка, против России, называется дискриминация по национальному признаку. Это как минимум, русофобия, а как максимум, фашизм. И вы это поддерживаете. Это ваша ошибка. Ничего личного.
12.12.2017 11:11
- гость -
Никогда еще в 150 миллионной стране не было 8 нечестных человек. Причем предположительно нечестных. Это чудо честности, только Навальный может привести с собой сотню воров. А то и сотню тысяч. Потому что при любой смене власти начинается передел собственности. Это закон истории.
12.12.2017 11:12
Я
А кто им дал установку 70х70 - явка и процент - Пушкин?!
12.12.2017 11:22
- гость -
А кто придумал, что им кто то дал установку 70х70 - явка и процент - Пушкин? Кто вору дает установку украсть - Пушкин? Кто коррупционеру дает установку взять взятку - Пушкин?
"с...т на свою Родину. Прекратите волну русофобии"
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Прекратите подменять Родину путиноидами. Вы 10 лет назад не знали такого слова "русофобия". Его вам в голову вложили, как и многие другие мысли.
12.12.2017 11:22
- гость -
Ага.. .лично всех обзонил и попросил.
Они же сами и дают себе такую установку- потому как им выгодно что бы он был! Не будет его-будет другой, начнется смута. Его то может и не тронут- он неприкасаемый. , даже по закону. А вот кто защитит всяких там Тюлениных и Варловых!???
12.12.2017 11:54
Массаж мозга
Прекратите подменять Родину путиноидами. Вы 10 лет назад не знали такого слова "русофобия". Его вам в голову вложили, как и многие другие мысли
Я, в отличии от вас, знаю про русофобов со школы, потому что учился в СССР. Русофобам тысячу лет, они появились вместе с появлением России. Никому и никогда не нравилась, что в России слишком много лесов, полей и рек. И всяких энергетических ресурсов. И поддерживать русофобов сейчас, это ваша ошибка, я же написал, ничего личного.
А вот уж на хрен
"Я, в отличии от вас, знаю про русофобов со школы"
-------
И я учился в СССР. Не знал, что были школы, выпускающие баранов, заклиненных на русофобии.
Таких ущербных и правда могут бояться, потому что никогда не знаешь, чего ждать от неадекватного человека.
12.12.2017 12:03 какая русофобия, если хохлушка из деревни Шепетовки Матвиенко - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания, а половина богатеев и депутатов-евреи!?
12.12.2017 12:12
Массаж мозга
Я тоже, когда учился в СССР, не знал, что были школы, выпускающие баранов, поддерживающих русофобов. Таких ущербных боятся, конечно, не надо, но терпеливо объяснять им, что их политика тупа и неадекватна, надо обязательно. Очнитесь, жертвы Псаковской пропаганды, ваш путь ведет в тупик
Путин - это коллективное бессознательное русских. Кого бы не выбирали, все равно в итоге получится Путин.
2.12.2017 12:14
- гость -
какая русофобия, если хохлушка из деревни Шепетовки Матвиенко - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания, а половина богатеев и депутатов-евреи
Осторожней с такими постами, США только что признали Иерусалим столицей Израиля. И не надо путать дискриминацию страны и дискриминацию нации внутри страны. Для многонациональной страны нацизм это путь к развалу
12.12.2017 12:22
- гость -
Путин - это коллективное бессознательное русских. Кого бы не выбирали, все равно в итоге получится Путин.
Даже если у него будет фамилия Навальный?
12.12.2017 12:21 кндр головного мозга, исконно-посконный ты наш? тогда выброси все западные ценности- гаджеты, авто, евроремонт....и ходи в дырявом зипуне, с пьяным медведем с балалайкой в лаптях и треухе на голове . топи избу по-черному, кури самосад и пей медовуху.
все западные ценности- гаджеты, авто, евроремонт
Так вот они какие западные ценности... Я то всегда думал, что это просто удобства для жизни....
ахахахаха.
смишной Навальненок. )))
гаджет -это ценность. да еще и западная.)))))
в школу собирайся, десятиклассник.
12.12.2017 12:31
- гость -
Псака у тебя в башке либералистичекий ты наш? Ты живи с западными ценностями, только не гадь там, где живешь. Не надо говорить, про то какие мы тупые и какие умные у вас в Европе бородатые женщины и мужики, которые женятся друге на друге. Да, наши мужики еще не настолько цивилизованы, чтобы женится друг на друге, но не надо из-за этого обзывать их тупыми ватниками. Этим вы только разозлите их и они вам наваляют
"Очнитесь, жертвы Псаковской пропаганды, ваш путь ведет в тупи"
--------
Ну вот, так бы сразу и сказал ))
А то учишь тут оппозицию, на что им делать ставку.
Ты же ретранслятор партии дуликов и воров. Кого ты тут учить взялся?
Не знаю ни одного нормального, образованного человека, употребляющего слово "русофобы".
Не знаю ни одного нормального, образованного человека, употребляющего слово "ватник" по отношению к человеку не разделяющему его взгляды.
12.12.2017 12:43
Массаж мозга
"Не знаю ни одного нормального, образованного человека, употребляющего слово "русофобы"".
--------
Так ты вообще ни одного нормального и образованного человека не знаешь. Твой кумир это убегающий от правоохранителей по крышам бывший президент Грузии. Ты и есть ретранслятор русофобии. Только не по убеждению, а скорей по тупости. Просто не доучился и теперь не можешь понять, что вокруг происходит
12.12.2017 12:36 ну у вас на суровом Кавказе древние традиции боча-бозе и кинто(мужики, которые женятся друге на друге)....кстати, по-английски русский зовётся Caucasian race
12.12.2017 12:49
- гость -
На Западе брак мужика с мужиком уже узаконен. Это ваша западная ценность
12.12.2017 12:31
- гость -
ходи в дырявом зипуне, с пьяным медведем с балалайкой в лаптях и треухе на голове . топи избу по-черному, кури самосад и пей медовуху
Ты еще забыл из своей методички выписать: "и размахивай ядерной дубинкой". Чтобы полная картина русского была.
12:48, Про "ватников" тут только ты и вспоминаешь.
"Твой кумир это убегающий от правоохранителей по крышам бывший президент Грузии."
-------
От правоохранителей или нацистских карателей? Определитесь
Отсутствие "кумиров" и есть один из признаков нормальности, на мой взгляд.
12.12.2017 13:05
Массаж мозга
От правоохранителей или нацистских карателей?
По его словам он убегал от президента Украины, который работает на российские спецслужбы. Того самого президента, которого выбрали после того, как сбросили Януковича, который работал на российские спецслужбы. Это ваш уровень интеллекта?
"По его словам он убегал от президента Украины"
--------
Ну?... главаря нацистской хунты же?
Про Саакашвили вы тут каждый день вспоминаете. Мне до него дела нет.
И при чём тут "наш уровень интеллекта"?
12.12.2017 13:37
Массаж мозга
Ну?... главаря нацистской хунты же?
Так народ Украины, когда скинул Януковича, избрал главаря нацистской хунты? Опять народ не того избрал?
И при чём тут "наш уровень интеллекта"?
Когда один политик, обливающий грязью Россию, с крыши кричит о связи другого политика со спецслужбами России, а в это время второй политик, обливающий грязью Россию, рассказывает о связи первого со спецслужбами России, я делаю вывод об уровне интеллекта всех, кто обливает грязью Россию
13:47, о! Так у вас "каклы" и "бандеровцы" уже превратились в народ Украины (не окраины!)?
Так скоро научитесь различать Родину и людей, находящихся на галере. И когда указывают на грязные делишки отдельных персонажей и групп, это не "поливание грязью".
12.12.2017 14:27
Массаж мозга
о! Так у вас нынешний президент Украины уже не выражает волю народа Украины, ее уже выражает бывший президент Грузии? Так скоро научитесь различать государственный переворот и законные выборы президента
И указывать на грязные делишки отдельных персонажей и групп и требовать санкций, которые должны порвать экономику России, разделить Россию на части и лишить Россию флага и гимна, это разные вещи.
12.12.2017 14:27
Массаж мозга
++++++++++++++++
Добрый День ! Ваш е-мейл 50@ mail.ru рабочий ?
12.12.2017 14:27
Массаж мозга
Судя потому, что вы где то откопали слово "каклы", оно вам нравится, давайте считать, что это те, которые не любят русских. Так вот, благодаря поддерживаемому вами госперевороту "каклы" и "бандеровцы" превратили Украину в окраину. Благо там не все "каклы" и "бандеровцы", есть еще и "сепараты" и нормальные украинцы.
Трудно отождествлять Родину с людьми, которым нравятся санкции, направленные на то, чтобы порвать экономику Родины в клочья
CALIBR, добрый день. С чего Вы это взяли? У меня никогда не было такого адреса.
15:01, шпаришь одними пропагандистскими штампами, как будто своей головы на плечах нет. Утомил.
С чего Вы это взяли? У меня никогда не было такого адреса.
++++++++++++++++
Перед 50 аббревиатура была ,на англ.из 11 букв. Алекс. ( Анарх) давал.
Хотелось пообщаться.
12.12.2017 15:01
гость
-----------------------
Какое "порвать экономику Родины в клочья", болезный? Вы бы хоть, приличия ради, с санкционными списками ознакомились, да головой своей подумали. А то вас послушаешь, так будто Кисилев за плечом стоит и вам диктует.
О! А Калибр-то живой! А тут врали всякое.
О! А Калибр-то живой! ====== это ФЕЙК!
А тут врали всякое.
+++++++++++++
Такой большой , а дурак - в сказку поверил. (с)
О! А Калибр-то живой! ====== это товарисч майор лохов выискивает! А Калибр-то давно на зоне чалится!
"Перед 50 аббревиатура была ,на англ.из 11 букв. Алекс. ( Анарх) давал.
Хотелось пообщаться."
------------
Я саои данные никому не сообщал. Это какая-то ошибка, или происки чекистов
Пообщаться можно.
Пообщаться можно.
++++++++++++++++++++++++++++
При множестве плюсов не вижу вариантов. Таких , чтобы советами не замучили местные чатлане . Поняли , о чем я ?
Почему у нас всегда во всем виноват Путин!? Он что один что ли работает!? Может дело во всей этой местной власти
А карлина кто назначил? не путин?
Вон некоторые Евдокимова ругают, но его я хотя бы выбирал, и за его ошибки вина частично ложится и на меня.
Но нет моей вины в бездарном правлении назначенца или в царствовании персонажа, занявшего трон по сфальсифицированным выборам.
12.12.2017 16:01
CALIBR
больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений
А тут врали всякое.
+++++++++++++
Такой большой , а дурак - в сказку поверил. (с)
Это Берти Вустер умер, а Казимир Калибр еще нет.
Это Берти Вустер умер, а Казимир Калибр еще нет.
----------------
Вот туже 2019 год... Казимир и Калибр ещё не умерли?
Это Берти Вустер умер, а Казимир Калибр еще нет.
----------------
Вот туже 2019 год... Казимир и Калибр ещё не умерли?
Эх, не тот Амик стал.....
Вот раньше помню комментарии огонь были....
Один Путинский лосенок чего стоил.
Один Путинский лосенок чего стоил.
Он закабанел с тех пор. На НГ видимся на елке.