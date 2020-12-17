Кто такая святая Варвара?

Как гласит предание, мученица Варвара Илиопольская жила в III веке и была очень красива и добра. Когда мама девушки умерла, отец посадил Варвару в самую высокую башню своего замка. Он надеялся, что заточение сделает девушку кроткой и послушной, чтобы он мог выгодно выдать ее замуж. Но Варвара упрямо отказывала всем женихам.

Все подруги девушки к тому времени уже собирались замуж. Тогда отец Варвары разрешил ей встречаться с ровесницами, чтобы те повлияли на строптивицу. На одной из прогулок девушка познакомилась с христианами и узнала о Боге.

Пока отец был в отъезде она тайно прошла обряд крещения. Когда он узнал об этом, то попытался убить дочь. Варвара сбежала. Но отец ее нашел и сам отдал властям. Девушку пытали, но она не отказалась от веры. Тогда отец отрубил ей голову.

Сейчас Святая Варвара считается заступницей женщин. Ей молятся о здоровье своем и детей. У нее же просят защиты от грусти, уныния и внезапной смерти. И к ней же обращаются с молитвами о защите, если женщину обижают супруг или свекровь.