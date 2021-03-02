Появившаяся 2 марта 1930 года в газете "Правда" статья Иосифа Сталина "Головокружение от успехов" упоминается во многих исторических работах и художественных произведениях. Достаточно вспомнить "Поднятую целину" Михаила Шолохова.

Более того, само название статьи стало крылатым выражением. О чем был тот исторический материал и о его значении в отечественной истории вспоминает ИА "Амител".

Легких путей не было

Коллективизация в сельском хозяйстве Советского Союза, продолжавшаяся к тому времени уже третий год, шла непросто. Там, где сельское население хранило опыт крестьянских общин, процесс объединения хозяйств продвигался равномерно и с минимальными эксцессами. Но в тех регионах, где общинные традиции исторически были слабы, дела обстояли неважно.

К тому же многие руководители на местах слабо представляли себе, как осуществлять коллективизацию и какие цели должны при этом быть достигнуты. Дело в том, что сам процесс коллективизации зачастую вызывал сомнения. С одной стороны, бурно развивавшаяся промышленность требовала средств. Взять эти средства, кроме как за счет продажи зерна на экспорт, было неоткуда. Нефтяная отрасль в ту пору находилась только на стадии развития, и ее отдача была не столь велика, как сегодня. Конечно, был предложен довольно привлекательный путь развития сельской кооперации, выдвинутый виднейшим экономистом Александром Чаяновым, но этот вариант был слишком растянут во времени. Нескольких десятков лет у руководства страны просто не было. Мощная промышленность и новые города нужны были в течение максимум десяти лет. Другого мягкого варианта в то время не предложил никто. Оставались только непопулярные, мягко говоря, варианты. И коллективизация была одним из них.

Справедливости ради стоит сказать, что разногласия по поводу коллективизации были и в советском руководстве. Сам Сталин, поначалу неоднократно говоривший об угрозе новому явлению со стороны кулаков, к началу 1930 года заметно сбавлял градус обвинительной риторики. Дело в том, что получаемые им сводки о настроениях во многих аграрных регионах страны вызывали опасения массовых волнений крестьянства. И генсек партии большевиков принял решение сбавить обороты.

Артель, а не коммуна

В той статье Сталин сразу дал понять ретивым руководителям на местах, что излишнее усердие в процессе раскулачивания неуместно. "Коренной поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным", – говорилось в статье. Он также резко высказался о насаждавших коллективизацию ускоренными темпами руководителях в северных районах страны и Туркестане, требуя учитывать "разнообразие условий в различных районах СССР".

В некоторых регионах страны руководители принялись создавать сельскохозяйственные коммуны, обобществляя не только трудовой инвентарь и землю, но и личное имущество. Эти формы планом коллективизации не были предусмотрены, о чем также говорилось в "Головокружении от успехов": "Не коммуна, а сельскохозяйственная артель является основным звеном колхозного движения, но в артели не обобществляются: приусадебные земли (мелкие огороды, садики), жилые постройки, известная часть молочного скота, мелкий скот, домашняя птица и т. д.".

Ретивые "обобществители" в статье были обвинены в "разложении и дискредитации" колхозов и содействии "классовым врагам".

Путь из колхозов и обратно

Статья возымела действие, на следующий день "Правда" опубликовала материал "Поворот к весенним работам", в котором выражалась поддержка сталинской позиции.

Между прочим, после выхода сталинской статьи, 14 марта 1930 года вышло постановление ЦК ВКП (б) "О борьбе с искривлением партийной линии в колхозном движении", в котором действия особо старательных "коллективизаторов" характеризовалась как "левацкие загибы". И процесс коллективизации явно замедлил свой ход. В марте-июне 1930 года начался отток крестьян из колхозов.

К июлю 1930-го коллективные хозяйства насчитывали только 21% от общего числа крестьян. Но это уже не имело принципиального значения для формировавшейся системы. К тому времени наращивало объемы машиностроение. Дальше были постановления VI съезда Советов "О колхозном строительстве" и "О совхозном строительстве", укрепившие социальное положение этих форм сельского хозяйства. И деревня сделала свой выбор.

Материал впервые был опубликован 2 марта 2016 года.