Трудно представить 8 Марта без цветов, которые стали одним из признанных символов этого праздника. Букет может служить как прекрасным дополнением к любому подарку, так и самостоятельным презентом. А для того чтобы он действительно обрадовал ту, которой предназначен, к выбору цветов надо подходить обдуманно и взвешенно. Из нашей инфографики вы узнаете, о чем говорит язык цветов, а также мы раскроем маленькие секреты, как выбрать хороший букет.

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Мужчины в канун 8 Марта штурмуют цветочные магазины и киоски. С полок и витрин сметается все, что стоит в воде и сидит в горшках. Но мало кто из них задумывается, все ли цветы, согласно этикету, можно преподносить своим любимым и дорогим женщинам.

Какие цветы кому дарить?

Цветы для девушки: ландыш, орхидея, красная роза;

Цветы для супруги: гербера, красная роза, астра;

Цветы для подруги: ирис, хризантема, ромашка;

Цветы для мамы: гвоздика, тюльпан;

Цветы для сестры: розовый тюльпан, маргаритки;

Цветы для бабушки: желтый тюльпан, белая роза;

Цветы для свекрови: желтая роза;

Цветы для коллеги: розовая роза.

Впервые материал был опубликован 4 марта 2016 года в 08:45.