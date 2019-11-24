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"Вот она, мечта поэта": лучшие роли Натальи Крачковской

, ИА "Амител"
Критики называли ее "королевой комического эпизода"

Заслуженной артистке России Наталье Крачковской 24 ноября исполнился бы 81 год. Сегодня портал amic.ru вспоминает самые известные роли этой яркой актрисы.

За свою карьеру Крачковская сыграла более чем в 100 картинах, но популярной стала благодаря эпизодическим ролям. Неслучайно критики называли ее "королевой комического эпизода". Наталья Крачковская известна, прежде всего, по ролям в комедиях Леонида Гайдая. Именно она сыграла мадам Грицацуеву в экранизации "Двенадцати стульев" и жену управдома Бунши в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Картина разлетелась на цитаты. Позже Крачковская играла у Гайдая в фильме "Не может быть!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Играла Крачковская не только в комедиях – эпизоды с ее участием есть в приключенческих "Двух капитанах" по Вениамину Каверину, в телевизионном детективе "Следствие ведут знатоки". Была небольшая роль в фмльме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина.

Последние 10 лет своей жизни актриса практически не снималась в кино из-за продолжительной болезни, связанной с сердцем. Коллеги всегда считали ее жизнелюбивым человеком.

 

Пять лучших ролей Натальи Крачковской

"Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

Одна из самых известных эпизодических ролей в фильме, где главных практически и нет. "Искусство, Кончита, требует жертв!" – фраза, ставшая крылатой, была адресована героине Крачковской.

"Покровские ворота" (1982)

В этом легендарном фильме Крачковская сыграла жену поэта Соева. Картина получила статус культовой коммуналки, а роль стала знаковой для актрисы.

"12 стульев" (1971)

Самая известная роль в карьере актрисы. Роль мадам Грицацуевой Крачковская получила, когда еще училась во ВГИКе. Гайдай не мог определиться с выбором актрисы, когда звукооператор Крачковский привел на пробы свою молодую жену Наталью. Гайдай, увидев актрису, сказал: "Вот она, мечта поэта!" Эту фразу позднее повторит Остап Бендер в фильме.

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Еще одна знаковая роль – жена управдома Бунши, которая спутала мужа с Иваном Грозным. Героиня сыплет крылатыми фразами в этой картине. Во время съемок Наталья Леонидовна заболела и потеряла 20 килограммов. Гайдай посадил актрису на калорийную диету – кашу со сливками, макароны с сыром и оладьи с медом. Крачковская спустя неделю вернулась к своему нормальному весу.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" (1991)

Небольшую роль супруги Харатьяна в постсоветской шпионской комедии сыграла Крачковская. Последний фильм в карьере Гайдая, в котором Крачковская как всегда превосходна.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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