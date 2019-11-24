Заслуженной артистке России Наталье Крачковской 24 ноября исполнился бы 81 год. Сегодня портал amic.ru вспоминает самые известные роли этой яркой актрисы.

За свою карьеру Крачковская сыграла более чем в 100 картинах, но популярной стала благодаря эпизодическим ролям. Неслучайно критики называли ее "королевой комического эпизода". Наталья Крачковская известна, прежде всего, по ролям в комедиях Леонида Гайдая. Именно она сыграла мадам Грицацуеву в экранизации "Двенадцати стульев" и жену управдома Бунши в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Картина разлетелась на цитаты. Позже Крачковская играла у Гайдая в фильме "Не может быть!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Играла Крачковская не только в комедиях – эпизоды с ее участием есть в приключенческих "Двух капитанах" по Вениамину Каверину, в телевизионном детективе "Следствие ведут знатоки". Была небольшая роль в фмльме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина.

Последние 10 лет своей жизни актриса практически не снималась в кино из-за продолжительной болезни, связанной с сердцем. Коллеги всегда считали ее жизнелюбивым человеком.

Пять лучших ролей Натальи Крачковской

"Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

Одна из самых известных эпизодических ролей в фильме, где главных практически и нет. "Искусство, Кончита, требует жертв!" – фраза, ставшая крылатой, была адресована героине Крачковской.

"Покровские ворота" (1982)

В этом легендарном фильме Крачковская сыграла жену поэта Соева. Картина получила статус культовой коммуналки, а роль стала знаковой для актрисы.

"12 стульев" (1971)

Самая известная роль в карьере актрисы. Роль мадам Грицацуевой Крачковская получила, когда еще училась во ВГИКе. Гайдай не мог определиться с выбором актрисы, когда звукооператор Крачковский привел на пробы свою молодую жену Наталью. Гайдай, увидев актрису, сказал: "Вот она, мечта поэта!" Эту фразу позднее повторит Остап Бендер в фильме.

"Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Еще одна знаковая роль – жена управдома Бунши, которая спутала мужа с Иваном Грозным. Героиня сыплет крылатыми фразами в этой картине. Во время съемок Наталья Леонидовна заболела и потеряла 20 килограммов. Гайдай посадил актрису на калорийную диету – кашу со сливками, макароны с сыром и оладьи с медом. Крачковская спустя неделю вернулась к своему нормальному весу.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" (1991)

Небольшую роль супруги Харатьяна в постсоветской шпионской комедии сыграла Крачковская. Последний фильм в карьере Гайдая, в котором Крачковская как всегда превосходна.