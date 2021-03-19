Всемирный день сна отмечают в пятницу, перед днём весеннего равноденствия. В этом году он выпал на 19 марта. А знаете ли вы, что позы, которые люди принимают во время сна, могут многое рассказать о личности конкретного человека. Существует шесть различных положений, каждое из которых может больше поведать о его характере, чем сам человек. Интересный факт: в среднем человек во время сна до 30 раз меняет свою позу, а неспокойный, с кучей хронических заболеваний способен поворачиваться до 100 раз за ночь. Впрочем, для психологического анализа мы взяли позы, которые человек выбирает во сне чаще всего. Подробности в инфографике портала amic.ru.

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Впервые данный материал был опубликован на amic.ru 18 марта 2016 года