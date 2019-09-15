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Цифры и факты о лесе Алтайского края. Инфографика

, ИА "Амител"
Площадь леса в регионе занимает более 4,4 млн га

По последним данным, лес занимает 3 999 млн га на планете, это примерно 30,6% территории суши. Какую площадь занимает лес в Алтайском крае, регионе, который 15 сентября отмечает день работников леса? Смотрите в инфографике информационного портала Amic.ru.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 21 марта 2016 года.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.03.2016 10:10
NiGHT

мне кажется или те 4,5% особо охраняемых приходятся на место падения ракет и загрязнения с семипалатенска

21.03.2016 10:38
z

это условное обозначение.

21.03.2016 10:41
- гость -

Факт о лесе один - его бессовестно вырубают.

21.03.2016 10:41
Владимир

Вырубка леса добралась до защитных лесополос.
23% лесистость - самая оптимистичная оценка.
На юго-западе края леса нет, вообще, на сотни километром кругом!

21.03.2016 11:17
Вадила джипа

1. На картинке слово "Лесничество" исправьте
2. Вы рисуете карту края делите ее на три части 78% защитные леса, в т.ч. 4,5% особо охраняемые территории, 28% Эксплуатационные леса. И остается кусочек желтый справа - это что? Кроме того глядя на эту карту можно решить что у нас край в основном покрыт лесами. Однако мы видим что лесов всего 28% территории. Кто рисовал что хотел показать этой вот картой?
3. Деревья внизу разной высоты. Зачем? Чем выше дерево тем больше процент ? Нет. Зачем вы перегружаете картинку.
4. Карта на которой облака, красивая такая. Почему в Чарыше и Солонешном степь, в Кулунде леса, а главные горы уехали в Кытманово и Тогул?

Короче 3 с минусом.

21.03.2016 11:27
Абориген

Какая-то "интересная" инфографика. Вверху читаем, что 539 млн кубометров общий запас древесины и 286 млн из них - это хвойные. То есть больше половины приходится на сосну, кедр, лиственницу и пихту. Но разглядывая внизу деревья легко можно заметить, что больше половины (54,2 %) - это береза и осина. Может я что-то путаю и это они хвойные, а названные мной ранее породы к ним не относятся?

21.03.2016 11:29
Абориген

Да, "лестничество" - это пять ))))))))))

21.03.2016 12:11
василиса тёрк

Скоро весь лес вырубят

21.03.2016 12:30
Вадила джипа

Ну коль скоро взялись исправлять:
исправляйте и кружок, там где 28% территории покрыто лесами.
У Вас сейчас на кружке ~16,6% закрашено зеленым.
нужно три квадратика закрасить зеленым это 25% будет
и еще треть одного квадратика - вот тогда получится 28%

цифры: в красной книге 148 жирно и крупно, а 227 мелко и в тексте. Животные объекты менее важные? 158,7 млн рублей и 286 млн кубометров тоже в тексте потерялись.

21.03.2016 21:57
Сергий

Лес вырубают приезжие "арендаторы", а местные "охотнички" считающие достаточным для охоты карабин и снегоход (исключая мозг и знания о природе) выбили практически всю живность..

22.03.2016 10:57
- гость -

согласуйте тогда еще числительные 65 и 147 и существительные к ним))) лесных участков должно быть))) неужели в главном управлении такие грамотеи? или это не они?

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