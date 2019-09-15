По последним данным, лес занимает 3 999 млн га на планете, это примерно 30,6% территории суши. Какую площадь занимает лес в Алтайском крае, регионе, который 15 сентября отмечает день работников леса? Смотрите в инфографике информационного портала Amic.ru.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 21 марта 2016 года.