По последним данным, лес занимает 3 999 млн га на планете, это примерно 30,6% территории суши. Какую площадь занимает лес в Алтайском крае, регионе, который 15 сентября отмечает день работников леса? Смотрите в инфографике информационного портала Amic.ru.
Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 21 марта 2016 года.
Комментарии
мне кажется или те 4,5% особо охраняемых приходятся на место падения ракет и загрязнения с семипалатенска
это условное обозначение.
Факт о лесе один - его бессовестно вырубают.
Вырубка леса добралась до защитных лесополос.
23% лесистость - самая оптимистичная оценка.
На юго-западе края леса нет, вообще, на сотни километром кругом!
1. На картинке слово "Лесничество" исправьте
2. Вы рисуете карту края делите ее на три части 78% защитные леса, в т.ч. 4,5% особо охраняемые территории, 28% Эксплуатационные леса. И остается кусочек желтый справа - это что? Кроме того глядя на эту карту можно решить что у нас край в основном покрыт лесами. Однако мы видим что лесов всего 28% территории. Кто рисовал что хотел показать этой вот картой?
3. Деревья внизу разной высоты. Зачем? Чем выше дерево тем больше процент ? Нет. Зачем вы перегружаете картинку.
4. Карта на которой облака, красивая такая. Почему в Чарыше и Солонешном степь, в Кулунде леса, а главные горы уехали в Кытманово и Тогул?
Короче 3 с минусом.
Какая-то "интересная" инфографика. Вверху читаем, что 539 млн кубометров общий запас древесины и 286 млн из них - это хвойные. То есть больше половины приходится на сосну, кедр, лиственницу и пихту. Но разглядывая внизу деревья легко можно заметить, что больше половины (54,2 %) - это береза и осина. Может я что-то путаю и это они хвойные, а названные мной ранее породы к ним не относятся?
Да, "лестничество" - это пять ))))))))))
Скоро весь лес вырубят
Ну коль скоро взялись исправлять:
исправляйте и кружок, там где 28% территории покрыто лесами.
У Вас сейчас на кружке ~16,6% закрашено зеленым.
нужно три квадратика закрасить зеленым это 25% будет
и еще треть одного квадратика - вот тогда получится 28%
цифры: в красной книге 148 жирно и крупно, а 227 мелко и в тексте. Животные объекты менее важные? 158,7 млн рублей и 286 млн кубометров тоже в тексте потерялись.
Лес вырубают приезжие "арендаторы", а местные "охотнички" считающие достаточным для охоты карабин и снегоход (исключая мозг и знания о природе) выбили практически всю живность..
согласуйте тогда еще числительные 65 и 147 и существительные к ним))) лесных участков должно быть))) неужели в главном управлении такие грамотеи? или это не они?