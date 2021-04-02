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День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Сейчас Белоруссия для большинства россиян ассоциируется с её единственным и неповторимым лидером в лице Александра Григорьевича Лукашенко.

Сегодняшний праздник – отличный повод вспомнить бессмертные высказывания этого удивительного и неподражаемого политика.