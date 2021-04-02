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День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. Сейчас Белоруссия для большинства россиян ассоциируется с её единственным и неповторимым лидером в лице Александра Григорьевича Лукашенко.
Сегодняшний праздник – отличный повод вспомнить бессмертные высказывания этого удивительного и неподражаемого политика.
- "Я буду легитимным ещё долго. Я ещё не всё сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".
- "Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет".
- "Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет".
- "Лучше быть диктатором, чем голубым", – столь лаконично Лукашенко в 2012 году ответил на обвинения в авторитаризме в свой адрес со стороны открытого гомосексуалиста Гидо Вестервелле, который был министром иностранных дел Германии в то время.
- "Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определённый выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили и поговорили".
- "Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место опоры, оплота славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь – Малая Русь – потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом".
- "Интернет – это такая мусорка, в которой всё есть, и даже полезное".
- "Уважаете белорусский народ – терпите Лукашенко".
- "Я с жуликами, в том числе и с Россией, акционироваться не буду".
- "Кто пьёт каждый день – за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду".
- "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нём, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский".
- "Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он всё равно станет президентом, если он этого захочет".
- "Сегодня-завтра-послезавтра мы выровняем ситуацию по валюте. Но вы на меня не обижайтесь".
- "Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперёд".
- "Я ну до бешенства люблю детей".
- "Потеряем учителя – капец, будем ходить пьяными и дурными".
- "Не может Лукашенко украсть. Поймите вы – прятать некуда".
- "Что я там в Европе не видел?! Грязно всё! Люди трутся друг о друга".
- "Я президент государства, и это государство будет, пока я президент".
- "Россия никогда не будет воевать с Белоруссией. Это будет катастрофа для самой России… Белоруссия осталась единственным честным, порядочным союзником Российской Федерации".
Комментарии
Лучше быть диктатором,чем голубым-золотые слова,хе,хе!
Тем не менее геросоюз снял санкции с Белоруссии и этого чела,ввиду их неэффективности!
Такой же участи ждут и антироссийские санкции, после избрания Президентом Шойгу,а министром обороны Кадырова,хе,хе!
вы в Минске,Гродно были? Белорусы мечтают жить в Европе! Все цены переводят в доллары.
Да, нет - лука не легитимен с начала правления! После его воцарения начались репрессии, письма перлюстрировались (!!!), а белорусы называли его, как и сейчас, фашистом!
Белорусы мечтают жить в Европе!
Все люди мечтают жить хорошо, но даже в Европе не все хорошо живут. Кто-то в России живет лучше, чем его соотечественник в Европе