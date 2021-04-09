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"В харизме надо родиться": 25 афоризмов от Виктора Черномырдина

, ИА "Амител"
Портал amic.ru вспоминает самые выдающиеся "черномырдинки"

Фото: gazprom.ru

Политику Виктору Черномырдину, во многом являвшимся лицом России 1990-х и 2000-х годов, 9 апреля исполнилось бы 83 года. Будучи в полном смысле человеком советской эпохи, Виктор Степанович главным образом проявил себя всё же после распада СССР, когда на обломках одного государства строилась новая страна.

Сегодня не все помнят, что Черномырдин занимал такие важные посты, как министр газовой промышленности Советского Союза, председатель правления Государственного газового концерна "Газпром", премьер-министр РФ, чрезвычайный и полномочный посол России на Украине. Более того, 5 и 6 ноября 1996 года Виктор Степанович даже исполнял обязанности президента России, когда глава государства Борис Ельцин пережил операцию на сердце.

Однако очень многие знают, что первый премьер-министр РФ вошёл в историю своими неподражаемыми афоризмами, прозванными в народе "черномырдинками". Портал amic.ru вспоминает наиболее яркие фразы политика.

  • Хотели как лучше, а получилось как всегда.
     
  • Лучше водки хуже нет.
     
  • Мы выполнили все пункты: от А до Б.
     
  • Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнём вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.
     
  • Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.
     
  • Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.
     
  • Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны.
     
  • Да такие люди, да в таком государстве, как Россия, не имеют права плохо жить.
     
  • Если я еврей, чего я буду стесняться? Я, правда, не еврей.
     
  • В харизме надо родиться.
     
  • Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
     
  • Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию – всё равно толку нет!
     
  • Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство.
     
  • Ввяжемся в драку – провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого руки чешутся – чешите в другом месте!
     
  • Все говорят, что недовольны итогами приватизации, и я недоволен, и не говорю.
     
  • Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно.
     
  • Где-то мы чего-то там сзади все чего-то побаиваемся.
     
  • Да и я вон в своём седле премьерском – только ветер в ушах.
     
  • К сожалению, мёртвыми душами выглядят некоторые наши коллективные члены.
     
  • Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.
     
  • Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа.
     
  • Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день.
     
  • Какую бы общественную организацию мы ни создавали – всегда получается КПСС.
     
  • Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
     
  • На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

Комментарии

9.04.2021 09:24
Гость

Глыба

9.04.2021 09:32
Андрей

Мудро

9.04.2021 09:39
гостья

мудрый был дядька

9.04.2021 09:50
Сермяжная правда

Кто из хохлов решил поправить Черномыдина, дескать правильно говорить не НА Украину, а В Украину, на что Степаныч ответил гениально, да пошел ты В ....й!!!!!!!!!!!!!!

9.04.2021 09:52
Гость

Заблудившийся дядька ,что мы в итоге получили ,страну недоносок,хотя они бывшие у кормушки получили с полна .

9.04.2021 10:57
Fkt

с теперешним незаменимым, скоро скучать по 90ым начнем.

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