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Политику Виктору Черномырдину, во многом являвшимся лицом России 1990-х и 2000-х годов, 9 апреля исполнилось бы 83 года. Будучи в полном смысле человеком советской эпохи, Виктор Степанович главным образом проявил себя всё же после распада СССР, когда на обломках одного государства строилась новая страна.

Сегодня не все помнят, что Черномырдин занимал такие важные посты, как министр газовой промышленности Советского Союза, председатель правления Государственного газового концерна "Газпром", премьер-министр РФ, чрезвычайный и полномочный посол России на Украине. Более того, 5 и 6 ноября 1996 года Виктор Степанович даже исполнял обязанности президента России, когда глава государства Борис Ельцин пережил операцию на сердце.



Однако очень многие знают, что первый премьер-министр РФ вошёл в историю своими неподражаемыми афоризмами, прозванными в народе "черномырдинками". Портал amic.ru вспоминает наиболее яркие фразы политика.