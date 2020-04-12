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Десять лучших фильмов о космосе

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По случаю праздника Amic.ru составил десятку лучших фильмов о космосе по версии редакции

Кинематограф с самого своего появления стал задумываться и бредить темой космоса. Научная фантастика, которая пришла в кино из литературы, еще в начале XX века стала одним из самых популярных жанров. Режиссеры разного уровня – от Стэнли Кубрика до Стивена Спилберга – вновь и вновь возвращались к теме космоса. В честь Международного дня космонавтики Amic.ru вспоминает десять знаковых фильмов о далеких планетах.

"Путешествие на Луну" (1902)

Режиссер – Жорж Мельес

Самый первый великий фильм о космическом путешествии снят французским режиссером Жоржем Мельесом, которого по праву считают основателем спецэффектов в кино. Это история о безумной экспедиции на Луну, вдохновленная творчеством Жюля Верна. По сюжету безумный ученый создает космический корабль в виде ядра. Из пушки его выстреливают в космос, где он попадает в Луну, причем прямо ей в глаз. На этом кино практически заканчивается. Великая картина выдумщика Мельеса, которая совсем недавно была отреставрирована и показана в Каннах.

"Москва-Кассиопея" (1973)

Режиссер — Ричард Викторов

Советская классика, под влиянием которой появились на свет такие фильмы, как "Интерстеллар" Кристофера Нолана, не попавший в наш список как раз из-за своей "вторичности". Из глубин Вселенной до Земли долетает радиосигнал разумных существ с планеты из системы звезды Шедар. Полет должен продлиться несколько десятилетий, поэтому экипаж космического корабля "Заря" должен состоять из лиц не старше 14-15 лет. Вторая серия "Отроки во Вселенной" была не менее популярной. Поговаривают, что Джордж Лукас снимал свои "Звездные войны" под влиянием советской фантастики.

"Аполлон 13" (1995)

Режиссер — Рон Ховард

Фильм о неудачной лунной миссии "Аполлон-13"— одном из самых драматических моментов освоения космоса. Реальная история постигла американский корабль в 1970 году. Капитана "Аполлона" играет Том Хэнкс, а роли других астронавтов исполняют Кевин Бейкон, Билл Пэкстон и Гарри Синиз. Именно герой Хэнкса произносит культовую фразу: "Хьюстон, у нас проблема". Для режиссера Рона Ховарда "Аполлон 13" — едва ли не самая яркая работа в карьере, несмотря на несколько "Оскаров" за "Игры разума" с Расселом Кроу.

"Звездный десант" (1997)

Режиссер — Пол Верховен

Едва ли не лучший режиссер научной фантастики в Голливуде в ХХ веке превратил "Звездный десант" в настоящую сатиру на политическую систему США. Сначала фильм о войне гигантских жуков и космических войск Земли провалился в прокате, был разруган критиками. Сейчас же картина Верховена приобрела культовый статус. В фильме можно разглядеть сатиру не только на милитаристскую политику США, но и пародию на Адольфа Гитлера и СССР. Верховен также известен другими фантастическими работами: "Вспомнить все", "Робокоп", "Невидимка". Новый фильм голландского мастера — "Она" с Изабель Юппер — многие ожидают увидеть в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

"Контакт" (1997)

Режиссер — Роберт Земекес

Автор трилогии "Назад в будущее" и "Форреста Гампа" сделал нетривиальную научную картину о контакте человека и инопланетян, добавив в нее религиозные мотивы. "Контакт" — картина о том, что советские космонавты говорили: "В космосе были — Бога не видели". В картине Земекиса, созданной на основе романа бывшего астронома Карла Сэгана, присутствует детально разработанная научно-фантастическая тема поиска контакта с внеземными цивилизациями и веры.

"Солярис" (1972)

Режиссер — Андрей Тарковский

Шедевр Андрея Тарковского, который получил Гран-при Каннского кинофестиваля в 1972 году. Известная история Станислава Лема о том, как психолог Крис Кельвин прибывает на далекую космическую станцию, чтобы помочь ее обитателям разобраться с видениями, которые там случаются. Тарковский из психологической фантастики о космосе превращает "Солярис" в метафизический фильм о внутреннем мире человека. Существует множество прочтений этого фильма, впрочем, самому Станиславу Лему творение Тарковского категорически не понравилось. В 2002 году вышла новая экранизация "Соляриса" Стивена Содерберга с Джорджем Клуни в главной роли.

"Чужой" (1979)

Режиссер — Ридли Скотт

"В космосе твой крик никто не услышит" - именно такой слоган был на афише у великого и действительно страшного фильма Ридли Скотта. Возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты слабый сигнал SOS. Экипаж принимает решение совершить посадку. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают гигантские коконы. Цепочка событий приводит к появлению "Чужого" — самого страшного инопланетянина в истории кино. Картина Скотта не только стала эталоном данного жанра, но и быстро приобрела культовый статус. Продолжение, к слову, снимали Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер-Жене.

"Гравитация" (2013)

Режиссер — Альфонсо Куарон

Невероятный аттракцион мексиканского режиссера. Оператор-гений Эмануэль Любецкий, кажется, первый в истории кино сделал из космоса настоящий театр, сняв его максимально реалистично. "Гравитация" Куарона — первый фильм, который намекает, что из космоса нужно бежать как можно быстрее и что Вселенная — опасное для человечества место. Блестящая картина, которая получила семь премий "Оскар".

"Звездные войны: Новая надежда" (1977)

Режиссер — Джордж Лукас

Величайшая сага в истории кино. Джордж Лукас стал первым, кто космос превратил в настоящую коммерцию. Миллиарды долларов кассовых сборов. Вышедшие более 30 лет назад "Звездные войны" и по сей день пользуются вселенской популярностью. Доказательством служит тот факт, что седьмой эпизод "Пробуждение силы" заработал более 2 миллиардов долларов. Сейчас снимается уже новый эпизод, так что пусть "пребудет с вами сила".

"2001 год: Космическая одиссея" (1968)

Режиссер — Стэнли Кубрик

Один из величайших фильмов вообще в истории кино. Титаническая, потрясающая и фундаментальная "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика по праву считается лучшим фильмом о космосе. В своей ленте величайший Кубрик задал космической фантастике такой уровень, на который никто не способен подняться и сегодня. Кубрик одним кадром полета обезьяньей кости, которая превращается в космический корабль, показал эволюцию человечества за несколько миллионов лет. Невероятно философское кино, последняя сцена из которого послужила множеству споров среди критиков и фанатов по всему миру. Человеческий триумф после фильма "Космическая одиссея" теперь воспринимается исключительно под музыку Штрауса.

Бонус: "Время первых"

Апрель 2017 года

И в завершение напоминаем, что 6 апреля 2017 года в прокат вышел новый российский фильм о космосе "Время первых". Один из самых дорогих отечественных проектов года рассказывает о реальных событиях, которые произошли во время полета Леонова и Беляева в 1965 году. Тогда за два дня в космосе на борту "Восхода-2" произошло семь нештатных ситуаций. А приземление и вовсе пришлось выполнять в ручном режиме, так как отказала автоматика и была потеряна связь с Землей. 

Кстати, снялись в фильме "Время первых" Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Материал впервые был опубликован 12 апреля 2016 года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.04.2016 08:39
Правдофил

"Гравитации" до "Космической Одиссеи" далеко также как Донцовой до Толстого.
Ляпов технических там столько, что смотреть тошно.

12.04.2016 08:54
- гость -

Режиссер - Ричард Никола&#769;евич Ви&#769;кторов

12.04.2016 09:13
гость

А где "Планета бурь"?

12.04.2016 09:56
- гость -

А где "Аэлита" Протазанова?

12.04.2016 11:59
- гость -

Очень странная подборка. Дело даже не в разном уровне фильмов, а в том, что там космос побочен, почти везде. Видимо, кто-то поделился своими предпочтениями. Ждем книг))).

12.04.2017 08:04
- гость -

Тот же звездный десант. Есть похожее произведение у хайлайна. Вот там интересно читать. И когда марсианини стали анонсировать - думал то же по хайлайну "чужак в чужой стране". Обломали . А список действительно странный.

12.04.2017 08:19
- гость -

Сейчас нет хорошей космической фантастики. Сейчас фэнтази в моде. Приземлилось человечество. Общество потребления может мечтать только о земных благах.

12.04.2017 08:43
- гость -

Если говорить именно о космосе, то лучший - Гравитация.
Кстати, видел все перечисленные в сабже фильмы.
Если же говорить именно о фантастике, космической фантастике, то вне конкуренции - Чужой.

12.04.2017 13:42
- гость -

Спасибо, что Марсианина не включили в список. Не осилил я его, хоть и делал 2 попытки его посмотреть

12.04.2017 14:31
АК-59

Всех причастных и непричастных с Днем пилотируемой космонавтики! Всех благ. Особо алекса58

12.04.2018 08:14
Filin

Звездный десант - тупой и еще тупее. От Хайнлайна там только слово "десант". Толпа идиотов с оружием середины 20 века бегает по пустыне в 23, пользуясь тактическими приемами песочницы детского сада

12.04.2018 08:31
режисер

Интерстеллар

12.04.2018 09:04
гость

Фильм о детстве Гагарина Так начиналась легенда

12.04.2018 09:25
Грантштейн

Если говорить о космосе, то лично для меня лучший - Гравитация.

12.04.2018 11:14
Eugene

На вскидку:
Интерстеллар
Миссия на Марс
Контакт
Солярис
Чужой/Чужие
Вавилон 5(сериал)

12.04.2018 12:11
- гость -

"Живое" неплохой фильмец, "Пандорум" ...

12.04.2018 12:49
Влад

Да уж, гравитация такая гадость((
Москва-Кассиопея лучший фильм))

12.04.2019 08:39
- гость -

Станиславу Лему экранизация его произведения Тарковским (фильм Солярис)не понравилась потому что там слишком много родственных чувств,много достоевщины ))

12.04.2019 08:55
- гость -

Учительница ученикам дает положительный совет: идите дети в космонавты! Вот например, в день ВДВ, ВМФ или др. праздники видели, что твориться? А в день космонавтики Вы хоть одного пьяного космонавта видели?!

12.04.2019 08:56
- гость -

Режиссеры разного уровня – от Стэнли Кубрика до Стивена Спилберга
_______________________________________________________________________

комменты излишни.......

12.04.2019 09:37
АБОРИГЕН

Луна 44

12.04.2019 09:39
прости нас юра

"время первых" - вообще "шляпа".

12.04.2019 09:40
АБОРИГЕН

Прометей, Чужой:Завет.

12.04.2019 09:50
- гость -

Октябрьское небо
"Время первых" - отличный фильм, а шляпа - это свежий американский "Человек на Луне"
Но Аполлон-13 вне конкуренции, лучший фильм на все времена

12.04.2019 10:01
Дядька

По случаю праздника Amic.ru составил десятку лучших фильмов о космосе по версии редакции
Читайте внимательней

12.04.2019 11:48
- гость -

"Две вещи не перестают приводить меня в изумление: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас".@

12.04.2019 13:05
- гость -

"Время первых" - самый фантастический фильм из перечисленных.

12.04.2020 08:33
- гость -

Салют -7 бесподобен, это признали зарубежные критики.. особенно сильна техническая сторона,операторская работа..
А это главное в фильмах про космос Никакая Гравитация рядом не стояла

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