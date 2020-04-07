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Травмы актера Джеки Чана: инфографика

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Какие травмы получил Джеки Чан за свою карьеру

Известный актер Джеки Чан за свою карьеру сыграл в более чем 100 картинах, где получил около 3000 травм. По этому показателю ему уже долгие годы нет равных в мире. Чан ломал ноги, руки, получал различные травмы позвоночника. По словам актера, на его теле нет ни одного места, которое бы он не повредил на съемках. 7 апреля Джеки Чану исполнилось 66 лет. В честь этого события amic.ru вспоминает самые серьезные травмы прославленного актера.

 

Данный материал впервые был опубликован 13 апреля 2016 года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.04.2016 09:29
Большой Ух

Два раза упомянут один и тот же фильм. Покровитель он же защитник. 1985.

Сколько бабла уходило на кассеты с джеки)

13.04.2016 09:38
ZloeZlo

Хех, все фильмы смотрел, что перечислены.
Джеки прям неубиваемый мужик! Живого места на теле нет.

13.04.2016 09:39
Сумрачный гений

Мысли приходят: не дурак ли человек после этого?

13.04.2016 09:40
- гость -

Джеки, долгих тебе лет! И давай поаккуратнее, не мальчик уже)))

13.04.2016 10:03
NiGHT

в доспехах бога год явно не 86. в 86 фильм вышел, упал он значительно раньше. там видно, как после падения ему прибавилось несколько лет! прыгнул он еще подростком, а приземлился уже в зрелом возрасте.

13.04.2016 10:19
SAM

NiGHT
зарегистрированный
13 апреля 2016 г.
10:03

Просто после падения, он вынужден был сменить прическу, потому что был виден шрам на голове. Если посмотрите фильм еще раз, то увидите, что сначала он с короткой прической, потом с длинной. Поэтому и складывается ощущение разницы в возрасте

13.04.2016 10:21
- гость -

Сэм, однако за время прыжка волосы могли отрасти)))

13.04.2016 10:29
SAM

- гость - 13 апреля 2016 г.
10:21

Ага. К слову, после той травмы он еле выжил и у него в черепе до сих пор заглушка стоит, в том месте где была трещина. В итоге в фильм попал первый снятый дубль, а не второй на котором он и получил травму

13.04.2016 10:43
Большой Ух

У него в конце фильма все нужные кадры идут))
Вот за эту фишечку тож люблю чана))

И пестни китайские на титрах клевые)))

Когда в голивуд подался имхо утратил самобытность.

13.04.2016 11:00
SAM

"Когда в голивуд подался имхо утратил самобытность."

"Разборка в Бронксе" довольно таки не дурной фильм, а самобытность он утратил, ибо когда попал в Голливуд, года уже не молодые были

13.04.2016 11:12
Большой Ух

Разборка еще гонконговский фильм. А вод с часов пик начались чисто голливудские. Ну это муть пошла на мой взгляд. Я буду пересматривать старые самобытные китайские фильмы))

13.04.2016 11:19
SAM

Большой Ух
зарегистрированный
13 апреля 2016 г.
11:12

Я имел ввиду, что «Разборка в Бронксе» — первый фильм Джеки Чана, нацеленный на американского зрителя.

13.04.2016 12:29
- гость -

а к тигру так и не слазил...
незачот вопщем

13.04.2016 16:23
- гость -

SAM
зарегистрированный 13 апреля 2016 г.
10:29
Дубль с травмой - на титрах.

18.04.2016 08:29
- гость -

Всем комментаторам. Дети вы еще все, дети! Подучитесь грамоте, пишете безобразно!

7.04.2017 06:30
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Вот скажите на милость, кому и зачем это надо????
А тут увидишь и соображай, пока не откроешь.
Откуда 15 комментов, с 3-х до 6-ти утра???
Сегодня в честь завтрашнего 63-х летия, и так каждый год???

7.04.2017 09:35
- гость -

Вроде как этот материал уже был в данной рубрике? Постер этот точно видел на данном ресурсе.

7.04.2017 09:39
- гость -

Постер этот точно видел на
данном ресурсе.

Молодец! Наблюдательный прям какой!
Ты посмотри на любой коммент от какого числа и года...)))))))))))))))

7.04.2017 09:51
- гость -

Вот скажите на милость, кому и зачем это надо????

А вам не интересно посмотреть на себя прошлогоднего? Или на того кого вы знаете? Не интересно изменился ли человек или нет?

7.04.2017 09:51
- гость -

Если не интересно, то зачем вы заходите в такие топики?

7.04.2017 09:56
- гость -

Не интересно изменился ли человек или нет?

Конечно интересно, только почему я должен читать каждый год об одних и тех же травмах, без изменений?))

7.04.2017 10:43
Саммо Хун

63 года ему исполнилось, а не 62.

17.04.2017 12:46
Колян

А сколько Чан получал страховку за травмы, не задумывались?

7.04.2018 09:40
- гость -

7.04.2017 06:30
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Вот скажите на милость, кому и зачем это надо????
А тут увидишь и соображай, пока не откроешь.
Откуда 15 комментов, с 3-х до 6-ти утра???
Сегодня в честь завтрашнего 63-х летия, и так каждый год???

Знаете ли уважаемый, Джеки великий актер и каскадер, и режиссер, и сценарист.
В отличии от петуха опереточного Жан Клода Вандамме, балерины, ненавидящего Россию, Джеки Чан настоящий мастер боевых искусств и оценивает людей адекватно, независимо от их страны проживания.
И если вам это не надо, смотрите на другого заслуженного обладателя черного пояса бладимировича бладимира.
А мы еще раз посмотрим и почитаем про ВЕЛИКОГО Джеки Чана.
Спасибо, Амик.

7.04.2018 09:46
- гость -

17.04.2017 12:46
Колян
А сколько Чан получал страховку за травмы, не задумывались?

Коля, давай я тебе поломаю все кости и дам за это миллион, ты согласишься?
Я нет.
Тебе видимо ничего никогда не ломали, потому ты не знаешь, что лучше быть молодым здоровым и бедным, чем старым богатым и больным.

7.04.2018 09:57
- гость -

Блин, проснулся, почитал вас, сейчас посмотрю еще раз Доспехи Бога.
Актеры типа Джеки Чана, Рутгерхауэра, Николаса Кейджа и т.д. замечательных,
это вам не филип кирпппппкоров, оля бузова и коля баскофффффф ( и боря моисеев их друг)

7.04.2018 16:27
- гость -

Накачу сегодня стопарь за долгую жизнь Джеки Чана! Побольше бы таких самоотверженных людей во всех отраслях деятельности..

7.04.2018 19:03
- гость -

Да чел своего дела. Без "купюр".

8.04.2018 10:09
Снайпер

Первый коммент от 2016 года. Это самая долгоиграющая заметка Амика)))

12.04.2018 08:25
Джеки Качан

Нет не самая, есть уже пятилетние.

8.04.2019 07:34
Алексей

вот это актер, точнее даже и не актер а реальный чувак...

8.04.2019 19:34
BrilevD

Вот это самоотдача! Герой моего детства, здоровья ему!

7.04.2020 11:54
Твентин Буратино

Ну сколько можно то...
Запостите лучше количество травм новоалтайского прыгуна с многоэтажек. Он жив ещё?

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