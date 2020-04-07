Известный актер Джеки Чан за свою карьеру сыграл в более чем 100 картинах, где получил около 3000 травм. По этому показателю ему уже долгие годы нет равных в мире. Чан ломал ноги, руки, получал различные травмы позвоночника. По словам актера, на его теле нет ни одного места, которое бы он не повредил на съемках. 7 апреля Джеки Чану исполнилось 66 лет. В честь этого события amic.ru вспоминает самые серьезные травмы прославленного актера.
Данный материал впервые был опубликован 13 апреля 2016 года.
Комментарии
Два раза упомянут один и тот же фильм. Покровитель он же защитник. 1985.
Сколько бабла уходило на кассеты с джеки)
Хех, все фильмы смотрел, что перечислены.
Джеки прям неубиваемый мужик! Живого места на теле нет.
Мысли приходят: не дурак ли человек после этого?
Джеки, долгих тебе лет! И давай поаккуратнее, не мальчик уже)))
в доспехах бога год явно не 86. в 86 фильм вышел, упал он значительно раньше. там видно, как после падения ему прибавилось несколько лет! прыгнул он еще подростком, а приземлился уже в зрелом возрасте.
NiGHT
зарегистрированный
13 апреля 2016 г.
10:03
Просто после падения, он вынужден был сменить прическу, потому что был виден шрам на голове. Если посмотрите фильм еще раз, то увидите, что сначала он с короткой прической, потом с длинной. Поэтому и складывается ощущение разницы в возрасте
Сэм, однако за время прыжка волосы могли отрасти)))
- гость - 13 апреля 2016 г.
10:21
Ага. К слову, после той травмы он еле выжил и у него в черепе до сих пор заглушка стоит, в том месте где была трещина. В итоге в фильм попал первый снятый дубль, а не второй на котором он и получил травму
У него в конце фильма все нужные кадры идут))
Вот за эту фишечку тож люблю чана))
И пестни китайские на титрах клевые)))
Когда в голивуд подался имхо утратил самобытность.
"Когда в голивуд подался имхо утратил самобытность."
"Разборка в Бронксе" довольно таки не дурной фильм, а самобытность он утратил, ибо когда попал в Голливуд, года уже не молодые были
Разборка еще гонконговский фильм. А вод с часов пик начались чисто голливудские. Ну это муть пошла на мой взгляд. Я буду пересматривать старые самобытные китайские фильмы))
Большой Ух
зарегистрированный
13 апреля 2016 г.
11:12
Я имел ввиду, что «Разборка в Бронксе» — первый фильм Джеки Чана, нацеленный на американского зрителя.
а к тигру так и не слазил...
незачот вопщем
SAM
зарегистрированный 13 апреля 2016 г.
10:29
Дубль с травмой - на титрах.
Всем комментаторам. Дети вы еще все, дети! Подучитесь грамоте, пишете безобразно!
Вот скажите на милость, кому и зачем это надо????
А тут увидишь и соображай, пока не откроешь.
Откуда 15 комментов, с 3-х до 6-ти утра???
Сегодня в честь завтрашнего 63-х летия, и так каждый год???
Вроде как этот материал уже был в данной рубрике? Постер этот точно видел на данном ресурсе.
Постер этот точно видел на
данном ресурсе.
Молодец! Наблюдательный прям какой!
Ты посмотри на любой коммент от какого числа и года...)))))))))))))))
Вот скажите на милость, кому и зачем это надо????
А вам не интересно посмотреть на себя прошлогоднего? Или на того кого вы знаете? Не интересно изменился ли человек или нет?
Если не интересно, то зачем вы заходите в такие топики?
Не интересно изменился ли человек или нет?
Конечно интересно, только почему я должен читать каждый год об одних и тех же травмах, без изменений?))
63 года ему исполнилось, а не 62.
А сколько Чан получал страховку за травмы, не задумывались?
7.04.2017 06:30
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
Вот скажите на милость, кому и зачем это надо????
А тут увидишь и соображай, пока не откроешь.
Откуда 15 комментов, с 3-х до 6-ти утра???
Сегодня в честь завтрашнего 63-х летия, и так каждый год???
Знаете ли уважаемый, Джеки великий актер и каскадер, и режиссер, и сценарист.
В отличии от петуха опереточного Жан Клода Вандамме, балерины, ненавидящего Россию, Джеки Чан настоящий мастер боевых искусств и оценивает людей адекватно, независимо от их страны проживания.
И если вам это не надо, смотрите на другого заслуженного обладателя черного пояса бладимировича бладимира.
А мы еще раз посмотрим и почитаем про ВЕЛИКОГО Джеки Чана.
Спасибо, Амик.
17.04.2017 12:46
Колян
А сколько Чан получал страховку за травмы, не задумывались?
Коля, давай я тебе поломаю все кости и дам за это миллион, ты согласишься?
Я нет.
Тебе видимо ничего никогда не ломали, потому ты не знаешь, что лучше быть молодым здоровым и бедным, чем старым богатым и больным.
Блин, проснулся, почитал вас, сейчас посмотрю еще раз Доспехи Бога.
Актеры типа Джеки Чана, Рутгерхауэра, Николаса Кейджа и т.д. замечательных,
это вам не филип кирпппппкоров, оля бузова и коля баскофффффф ( и боря моисеев их друг)
Накачу сегодня стопарь за долгую жизнь Джеки Чана! Побольше бы таких самоотверженных людей во всех отраслях деятельности..
Да чел своего дела. Без "купюр".
Первый коммент от 2016 года. Это самая долгоиграющая заметка Амика)))
Нет не самая, есть уже пятилетние.
вот это актер, точнее даже и не актер а реальный чувак...
Вот это самоотдача! Герой моего детства, здоровья ему!
Ну сколько можно то...
Запостите лучше количество травм новоалтайского прыгуна с многоэтажек. Он жив ещё?