Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдают в понедельник, 3 июня, российские школьники. Этот экзамен учителя назвали "самым массовым". Всего по России его сдают более 670 тысяч человек. Напомним условия проведения экзамена: его длительность 3 часа 30 минут. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты будут известны не позднее 20 июня.

Экзамен будет считаться сдан, если ученик наберет 24 балла. Если же выпускник собирается продолжить обучение в вузе, ему необходимо набрать гораздо больше. А вы смогли бы сегодня сдать этот экзамен? Проверить свои знания по русскому языку информационный портал Amic.ru предлагает на простых вопросах из реальных тестов ЕГЭ предыдущих лет.