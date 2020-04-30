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Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика

, ИА "Амител"
Как удалить клеща и что нужно делать после укуса

Клещи очень опасны: они вызывают различные заболевания, самое серьезное из которых – клещевой энцефалит. В Алтайском крае, по данным регионального Роспотребнадзора, каждый 11-й клещ переносит энцефалит. На Алтае сезон этих членистоногих стартовал уже в конце марта. А впереди – майские праздники, когда многие поедут за город и на дачу. Что делать, если к вам присосался клещ и как его удалить – рассказывает наша инфографика.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.04.2016 16:08
- гость -

а подсолнечным маслом ?

21.04.2016 23:10
bds22

по опыту он, насосавшись крови, от подсолнечного масла не будет вылазить. да и на голове, например, масло как на него лить? можно резиновое колечко положить вокруг клеща, например, от советской масштабной автомодели (в моем случае в детстве это была Нива)

30.04.2020 07:54
постЪ

бегите в травмпункт.

30.04.2020 08:09
- гость -

Если Вас укусил клещ, и Вы укусите клеща в ответ.

30.04.2020 08:53
месный

Нада клещу как можно быстрее показать вашу страховку!

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