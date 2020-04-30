Клещи очень опасны: они вызывают различные заболевания, самое серьезное из которых – клещевой энцефалит. В Алтайском крае, по данным регионального Роспотребнадзора, каждый 11-й клещ переносит энцефалит. На Алтае сезон этих членистоногих стартовал уже в конце марта. А впереди – майские праздники, когда многие поедут за город и на дачу. Что делать, если к вам присосался клещ и как его удалить – рассказывает наша инфографика.
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Комментарии
а подсолнечным маслом ?
по опыту он, насосавшись крови, от подсолнечного масла не будет вылазить. да и на голове, например, масло как на него лить? можно резиновое колечко положить вокруг клеща, например, от советской масштабной автомодели (в моем случае в детстве это была Нива)
бегите в травмпункт.
Если Вас укусил клещ, и Вы укусите клеща в ответ.
Нада клещу как можно быстрее показать вашу страховку!