Серийный выпуск легендарной "копейки" – ВАЗ-2101 – был начат в СССР 49 лет назад, 9 сентября 1970 года.

Не будем рассказывать потертые истории о "копейке". Все они и без того хорошо вам известны.

Да, списали с Fiat, да, стоила, как крыло у самолета, да, ездили только "городские пижоны" – дело не в этом.

Главное то, что ВАЗ-2101 действительно стал настоящей легендой. Эта модель оказалась частью народного фольклора. Сегодня хорошо сохранившийся кузов ВАЗ-2101 на вес золота, за ним охотятся многие автомастера.

Смотрите в нашей фотоподборке, во что можно превратить старую "копейку".