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Вождь мирового пролетариата, единственный и неповторимый Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов) родился 151 год назад – 22 апреля 1870-го.

Персона Ленина, безусловно, является одной из самых заметных в истории России. Оценки этой фигуры, как и полагается людям такого масштаба, сегодня выглядят диаметрально противоположными: кто-то уверен, что предводитель социалистической революции является чуть ли не гением, кто-то, напротив, склонен видеть в нём практически маньяка.

Так или иначе, но Владимира Ленина едва ли можно обвинить в отсутствии пассионарности, политической воли и выдающихся лидерских качеств.

В день рождения истинного политического практика, тело которого до сих пор находится в Мавзолее на Красной площади, портал amic.ru предлагает своим читателям подборку наиболее известных и выдающихся фраз Владимира Ильича.

Каждая кухарка должна научиться управлять государством

Всё на свете имеет две стороны

Богатые и жулики – это две стороны одной медали

Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях

Учиться, учиться и учиться

Больших слов нельзя бросать на ветер

Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто умеет легко и быстро исправлять их

Приятнее и полезнее "опыт революции" проделывать, чем о нем писать

Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна

Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов

Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации

Формально правильно, а по сути – издевательство

Идеи становятся силой, когда они овладевают массами

Равенство по закону не есть ещё равенство в жизни

Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла

Капиталисты готовы продать нам верёвку, на которой мы их повесим

Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать своё поражение

Несдержанность в половой жизни буржуазна: она признак разложения

Политика есть самое концентрированное выражение экономики

Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 22 апреля 2016 года.