Фото: globallookpress.com
Вождь мирового пролетариата, единственный и неповторимый Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов) родился 151 год назад – 22 апреля 1870-го.
Персона Ленина, безусловно, является одной из самых заметных в истории России. Оценки этой фигуры, как и полагается людям такого масштаба, сегодня выглядят диаметрально противоположными: кто-то уверен, что предводитель социалистической революции является чуть ли не гением, кто-то, напротив, склонен видеть в нём практически маньяка.
Так или иначе, но Владимира Ленина едва ли можно обвинить в отсутствии пассионарности, политической воли и выдающихся лидерских качеств.
В день рождения истинного политического практика, тело которого до сих пор находится в Мавзолее на Красной площади, портал amic.ru предлагает своим читателям подборку наиболее известных и выдающихся фраз Владимира Ильича.
- Каждая кухарка должна научиться управлять государством
- Всё на свете имеет две стороны
- Богатые и жулики – это две стороны одной медали
- Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях
- Учиться, учиться и учиться
- Больших слов нельзя бросать на ветер
- Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто делает ошибки не очень существенные и кто умеет легко и быстро исправлять их
- Приятнее и полезнее "опыт революции" проделывать, чем о нем писать
- Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна
- Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим
- Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов
- Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации
- Формально правильно, а по сути – издевательство
- Идеи становятся силой, когда они овладевают массами
- Равенство по закону не есть ещё равенство в жизни
- Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла
- Капиталисты готовы продать нам верёвку, на которой мы их повесим
- Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать своё поражение
- Несдержанность в половой жизни буржуазна: она признак разложения
- Политика есть самое концентрированное выражение экономики
Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 22 апреля 2016 года.
Комментарии
Один лишь Дедушка Ленин хороший был вождь
А все другие остальные такое гамно
Может ещё повторится во Владимире Ильиче Ленине человек,который прижмёт мировую буржуазию к ногтю.
А вот безработный навальный,хоть и богатый миллионер,но он не жулик.Поэтому умнЫе люди и выходят на площадь в его поддержку )Для того чтобы не было в стране никакого жульничества и воровства.
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов
Это для 07.28
Вечная память великому вождю В. И.Ленину!Ура товарищи!!!
Вешать .Беспощадно вешать всех несогласных.Чем больше повесим , тем лучше ..
Ильич, вставай! Россия гибнет!
Всех не перевешаете