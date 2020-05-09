Тема войны всегда была и будет одной из любимых в мировом кинематографе. Множество великих режиссеров по-своему осмысливали все ужасы Второй мировой войны, ее катастрофы и значение для человечества. Всегда в этих картинах во главу угла становилась тема подвига, героизма, судьбы человека, геноцида и бессмысленности смерти. В любом фильме о войне, даже самом плохом, конечно, говорится, что война – это зло. В преддверии 9 Мая предлагаем десятку самых важных фильмов о Второй мировой войне, которые должен посмотреть каждый.

"Касабланка" (1942 год)

Режиссер – Майкл Кертис

Один из немногих фильмов о Второй мировой войне, который вышел на экраны в самый ее разгар. Классическая голливудская мелодрама, поставленная режиссером Майклом Кертисом, с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. Действие разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланке, находившемся под контролем нацистов. "Касабланка" – история о выборе между долгом и любовью к женщине. Один из лучших фильмов в истории кино и Голливуда.

"Мост через реку Квай" (1957 год)

Режиссер – Дэвид Лин

Великий британский фильм Дэвида Лина (автора "Лоуренса Аравийского") получил сразу семь статуэток "Оскара", в том числе за лучший фильм. Лента повествует о том, как захваченные в плен японцами британские солдаты и их командир полковник Николсон вынуждены строить железнодорожный мост через реку Квай в Бирме. Несмотря на испытания, которые им уготовил полковник Сайто, Николсон проявляет настоящее мужество и достраивает мост, не находя понимания в этом вопросе у некоторых товарищей по британской армии. Дэвид Лин в картине "Мост через реку Квай" рассказывает о тонкой грани, отделяющей героя от предателя. Один из важнейших фильмов о войне вообще в целом.

"Летят журавли" (1957 год)

Режиссер – Михаил Калатозов

Гениальный фильм о войне, снятый без единого кадра самих боевых действий. Татьяна Самойлова и Алексей Баталов создали в "Летят журавли" один из лучших экранных дуэтов советского кино. Лауреат самой престижной премии в области кино – "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

"Иваново детство" (1962 год)

Режиссер – Андрей Тарковский

Фильм Андрея Тарковского по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван". Премьера состоялась в День Победы – 9 мая 1962 года. Это первый полнометражный фильм самого великого российского режиссера, который принес ему всемирную известность и завоевал "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Картина "Иваново детство" до сих пор оказывает влияние на многих режиссеров и зрителей по всему миру.

"Большая прогулка" (1966 год)

Режиссер – Жерар Ури

В этой замечательной французской комедии снялись два блистательных комика – Бурвиль и Луи де Фюнес. По сюжету эти герои помогают британским пилотам выбраться из оккупированного Парижа. Невероятно остроумный сценарий позволил фильму моментально стать самым популярным в истории французского кино. В Советском Союзе, к слову, ленту посмотрели 37 миллионов человек. "Большая прогулка" Жерара Ури – один из самых удачных случаев в истории мирового кино, когда над темой войны хотелось искренне смеяться.

"Проверка на дорогах" (1971 год)

Режиссер – Алексей Герман – младший

Советский военный фильм 1971 года, режиссерский дебют Алексея Германа. Основан на повести Юрия Германа "Операция "С Новым годом!" о коллаборационисте, который присоединился к советским партизанам с целью искупить свою вину за переход на сторону противника. Эта выдающаяся антивоенная советская картина пролежала 15 лет на полке по решению Госкино СССР. Только в 1986 году она вышла на экраны под названием "Проверка на дорогах", которая, по мнению кинокритиков, является лучшим советским фильмом о войне.

"Подводная лодка" (1981 год)

Режиссер – Вольфган Петерсен

Единственный фильм в нашей десятке, снятый от лица непосредственно немецких солдат, которые были против войны, но подчинялись приказам руководства. Виртуозно сделанная трехчасовая кинолента Вольфганга Петерсена повествует об экипаже немецкой подлодки, противостоявшей английскому флоту. Картина стала прообразом военных блокбастеров. Не случайно одаренного режиссера потом позвали работать над дорогостоящими проектами в Голливуд.

"Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (1983 год)

Режиссер – Нагиса Осима

Третья европейско-японская картина выдающегося мастера Нагисы Осимы рассказывает о столкновении двух разных цивилизаций – Востока и Запада – через призму Второй мировой войны. Британский майор Салльерс попадает в японский лагерь для военнопленных на острове Ява в 1942 году. Начальник лагеря Йоннои верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные – трусы, которые предпочли плен смерти. Йоннои весь фильм пытается сломить тело и дух британского офицера. Смотреть на это невероятно увлекательно и тяжело одновременно. Роль британского офицера прекрасно сыграл рок-звезда Дэвид Боуи, а японского начальника лагеря – композитор, автор музыки к фильму "Выживший" Иньярриту, Рюитти Сакамото.

"Иди и смотри" (1985 год)

Режиссер – Элем Климов

Советский двухсерийный фильм, снятый в жанре военной драмы на студиях "Беларусьфильм" и "Мосфильм". Действие картины разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году, где мальчик становится свидетелем ужасов нацистских карательных операций против мирного населения. История взросления белорусского мальчика, который всего за несколько дней превращается в мужчину, как метафора всей войны в целом. Действие не для слабонервных.

"Спасти рядового Райана" (1998 год)

Режиссер – Стивен Спилберг

Главный американский режиссер второй половины ХХ века снял самый эталонный фильм о войне. Некоторые российские кинодеятели после премьеры картины Стивена Спилберга обвинили режиссера в американской пропаганде, что именно США выиграли во Второй мировой войне у Германии, а не советские войска. Впрочем, эти обвинения звучали на уровне лозунгов. На деле же – главный гуманист мирового кинематографа снял масштабнейшее полотно о том, что каждый солдат на войне важен для государства, которое сделает все что угодно, чтобы спасти его жизнь, вернуть домой к матери. До этого Спилберг создал еще одну гениальную картину о холокосте – "Список Шиндлера", которая входит во всевозможные списки лучших фильмов всех времен и народов.