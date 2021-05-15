15 мая 1891 года родился один из самых читаемых русских писателей ХХ века. ИА "Амител" вспоминает о женщинах, вдохновлявших Мастера.

Любовь под листьями каштанов

Киевское лето 1908 года было знойным. Казалось, даже резные листья каштанов – и те поникли от нещадно палящего солнца. Именно таким бы и запомнилось это лето юной Танечке Лаппа, не будь одного обстоятельства. Тётка, у которой гостила провинциальная гимназистка, пообещала, что летний Киев ей покажет некто Миша Булгаков, студент местного университета, будущий врач. Ветреному и общительному Михаилу новая знакомая пришлась по душе. Татьяна тоже отметила для себя, что ни к чему не обязывающее знакомство переросло в тёплую привязанность. Каникулы кончились, но роман набирал силу. В Саратов Татьяна вернулась с неохотой. Общение молодых людей продолжилось в письмах и тревожных телеграммах.

Однако семьи молодых людей не были довольны намечавшимся союзом: Михаил стал прохладно относиться к занятиям в университете, а семья Татьяны без восторга восприняла телеграмму о намерениях Михаила стреляться. "Всего-то Татьяну не отпустили на праздник в Киев. А он уже стреляться!" – роптали родные девушки. Но Михаил был настойчив, а действия его – решительны: в 1911 году он отправился в Саратов знакомиться с семьей Лаппа. В 1913 году родственники скрепя сердце всё же дали согласие на брак. К тому времени Татьяна уже успела забеременеть и сделать аборт, но жизнелюбия и беззаботности от этого обстоятельства ни у него, ни у неё не убавилось. Кто знал, что через несколько лет всё изменится, причём не в лучшую сторону.

Огонь, вода и медные трубы

1916 год стал переломным в судьбе семьи Булгаковых: студентов медицинского университета распределили по земским больницам. Молодожёны оказались в Смоленске, а потом Михаила мобилизовали на фронт. Татьяна беспрекословно последовала за ним. "Держала ноги, которые он ампутировал. В первый раз стало дурно, потом ничего", – писала она в своих воспоминаниях. Чтобы быть рядом с мужем, Татьяна стала сестрой милосердия.

После войны Булгаковы вернулись в Смоленск, в небольшое село Сычевка. Работы было много, но вместе с тем не было ни лекарств, ни инструментов. Использовали едва ли не подручные средства. Однажды привезли тяжёлого ребенка с дифтерией. Заболевание прогрессировало, имеющиеся лекарства не помогали, молодой врач, чтобы облегчить страдания больного, решил отсасывать через трубку дифтерийные плёнки. Результат оказался предсказуемым – Михаил заразился инфекцией. Именно тогда, в тяжёлом бреду, Булгаков впервые вколол себе морфий. Зависимость сформировалась мгновенно. Семейная жизнь стала напоминать кошмар, а очередная беременность Татьяны снова завершилась абортом. На этот раз последним. Булгаков буквально вынудил её на этот шаг – говорил, что у наркоманов рождаются ненормальные дети.

В 1917 году Михаил лечился в Москве, но снова помогла Татьяна – она стала вкалывать ему морфий, разбавленный дистиллированной водой, с каждым разом уменьшая дозу. Зависимость пошла на спад.

Брак Булгакова и Лаппа за 10 лет выдержал множество испытаний на прочность, только не смог пережить одного – нового увлечения писателя.

"Не Достоевский!"

Любовь Белозёрская яркой вспышкой ворвалась в жизнь Булгакова. Образованная, утончённая светская дама, недавно покинувшая Париж. Михаил заслушивался её рассказами, заново с её воспоминаниями переживал встречи с русскими эмигрантами: Бальмонтом, Куприным, Тэффи. Недолго думая, Булгаков пришёл с предложением к жене: поселиться в их квартире... втроём. Третьим жильцом он, разумеется, видел Белозёрскую. Татьяна ответила упрямым отказом и непониманием. Михаил собрал свои немногочисленные вещи и ушёл. Началась новая глава в его жизни.

Семейную жизнь с Белозёрской сложно было назвать счастливой. Любовь была дамой увлекающейся, любила дорогие рестораны и шумные компании. Если Татьяна казалась Булгакову слишком простоватой на роль жены писателя, то Любовь отвечала всем требованиям, кроме одного – она совершенно не была приспособлена к семейной жизни. К творчеству супруга она относилась прохладно. Если во время работы над "Белой гвардией" в 1921 году Татьяна приносила Булгакову тазики с горячей водой, чтобы он согревал озябшие руки, то Любовь же не замечала литературных изысканий мужа. Современники вспоминают, что над рабочим столом Булгакова висел телефон, который зачастую по несколько часов занимала Любовь. Однажды Булгаков воскликнул: "Люба, так нельзя! Я всё же работаю!" Любовь на секунду отвлеклась от привычного щебетания и, пожав плечиками, заявила: "Ну и что? Ты же не Достоевский!" Реплика жены глубоко задела писателя. Это стало первым камнем, пробившим броню семейной жизни.

Личная Маргарита

Семейная жизнь сошла на нет спустя семь с половиной лет. За это время было и хорошее, и плохое: вместе с бурной личной жизнью всё сильнее раскрывался литературный талант Булгакова, настолько, что в прессе прокатилась волна травли писателя, а сам он попал под пристальное внимание ОГПУ. Измученный обвинениями в антисоветчине, Булгаков переживал тяжёлый творческий кризис, но, несмотря на травлю, писал. В это же время в его жизни появилась последняя, третья муза – Елена Шиловская, – живое воплощение Маргариты, которая родится из-под пера Мастера позже.

Они поженились в 1932 году, и с тех пор, до самой его смерти в 1940 году, они были неразлучны. Елена стала не только музой писателя, но и его личным секретарём, женой, сиделкой… Только благодаря ей спустя двадцать лет после смерти писателя в печать попал роман "Мастер и Маргарита". Сколько раз под диктовку уже смертельно больного мужа Елена начисто переписывала целые главы романа. Булгаков ещё в 1934 году дал себе установку неровным почерком, сделав пометку в черновиках романа: "Дописать, прежде чем умереть".

Последние месяцы жизни были особенно тяжёлыми – писатель ослеп, вопреки прогнозам врачей, он жил не три дня (Булгаков страдал болезнью почек – гипертоническим нефросклерозом), а мучился шесть месяцев. Перед смертью он взял с Елены клятву: не умирать, пока роман не увидит свет. Своё обещание она выполнила вопреки всему.

Впервые опубликовано 15.05.2016