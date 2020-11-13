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Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Эти фильмы заставят вас спать со светом

На эту неделю выпало мистическое для многих сочетание – пятница, 13-е, которому не раз приписывали различные леденящие душу значения и приметы. Для любителей пощекотать себе нервы, решивших в этот день остаться дома, корреспондент информационного портала amic.ru собрал 10 ужасающих фильмов, после которых не захочется ночевать в одиночку и без света. 

"Психо" (1960)

Эту ленту многие считают вершиной режиссерской карьеры Хичкока. По-настоящему пугающий триллер давит не жуткими образами, а психологическими приемами и тонкой игрой.

"Изгоняющий дьявола" (1973)

В дочь известной актрисы вселяется дьявол. Чтобы помочь девочке, из Азии Ватиканом вызывается последний оставшийся в живых экзорцист отец Ланкастер Меррин, который приезжает, не зная о том, что идет навстречу своей смерти…

"Пятница 13-е" (1980)

Это может быть не самый страшный, но один из самых популярных фильмов ужасов, с которого можно начать свой вечер страха.

"Кошмар на улице Вязов" (1984)

Вечно актуальное кино. По сюжету в кошмарных снах к подросткам приходит один и тот же человек в грязном свитере, с обожженным лицом и с перчаткой, на которой закреплены острые лезвия. Чтобы избавиться от плохого сна, нужно только проснуться, только вот сновидения с этим персонажем становятся реальностью, из которой нет выхода.

"Сияние" (1980)

Этот фильм сняли по роману ужасов Стивена Кинга. По сюжету герои всей семьей переезжают в отель, желая подзаработать, но происходят с ними немного незапланированные вещи. Здесь снялся Джек Николсон, который исполнил одну из своих страшных ролей.

"Ведьма из Блэр: курсовая с того света" (1999)

По сути, в фильме не показано ничего, что обычно можно увидеть в разнообразных хоррорах, но при этом здесь создали такую правдоподобную и жуткую атмосферу, что эта лента, созданная в 1999 году, до сих пор может нагнать жути на любого.

"Поворот не туда" (2003)

Небольшая путешествующая компания заблудилась в лесах. В поисках помощи ребята находят странный дом, увешанный оружием и разнообразными сомнительными трофеями.

"У холмов есть глаза" (2006)

Семья, путешествующая по Америке в доме на колесах, оказывается в странном месте, где раньше проводили ядерные испытания. К несчастью для главных героев, в этой заброшенной людьми зоне находятся не только они.

"Сайлент Хилл" (2006)

Родители слышат от своей дочери частые упоминания о загадочном городке Сайлент Хилл. Для того чтобы во всем разобраться, мама решает побывать в этом месте с ребенком, но легче от этой поездки не становится.

"1408" (2007)

Писатель Майк Энслин, работающий над новым произведением о полтергейсте и прочих паранормальных явлениях в гостиницах, в поисках вдохновения уезжает в отель под названием "Дельфин". Здесь бытует легенда о номере 1408, в который входить запрещено. Считая, что это только трюк владельца, главный герой селится именно там.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.05.2016 16:43
- гость -

Кошмар на улице ВАЗов

13.10.2017 07:22
- гость -

Звонок?
Спуск и Спуск-2. Вот жуть!

13.10.2017 07:43
- гость -

6 демонов Эмиои Роуз ...вот где даааа!!!

13.10.2017 10:00
iOne

Лично я когда ремейк "Кавказской пленницы" посмотрел тоже потом уснуть не мог.
Да и сейчас как вспоминаю, думаю вот ведь тв*ри !!!

13.10.2017 10:04
- гость -

Спуск - страшный фильм))) И конечно ОНО!! (91 года)

13.03.2020 07:52
месный

У нас есть свой кошмар:
пЫня и олигархи
пЫня
пЫня в тени
и снова пЫня
пЫня навсегда

13.03.2020 08:21
- гость -

Перечисленные а статье фильмы это перхоть.
Неплохие фильмы:
1. Оба спуска
2. Проклятия
3. Астрал, все серии качественные
4. Восставший из ада, первые две точно стоит
5: первые две части чужой
6. Поворот не туда первые три части
7. В холмов есть глаза, первая часть
8. Оно
9. Анабель
10. Зелёный ад. Страшилка от антизеленых, но не плохо.

13.03.2020 08:52
месный

13.03.2020 08:21
- гость -

Ага - Восставшие из ада самое оно

13.03.2020 09:37
- гость -

Ребя а в чем прикол фильмы ужасов смотреть? Вам в жизни мало ужасов?

13.03.2020 10:36
- гость -

13.03.2020 08:21
- гость
сравнил психо и сияние со своим ширпотребом).Твой список на 80% перхоть и есть

13.03.2020 14:32
- гость -

13.03.2020 09:37
- гость -

По сравнению с нашей жизнью эти ужастики просто обитель спокойствия. Вот люди и ищут способ убежать от ужаса действительности.

13.11.2020 07:34
- гость -

Для глупых.

13.11.2020 09:28
- гость -

Кто нибудь смотрел "Ключ от всех дверей" ? "Зеркала" ?

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