Фото: Dmitriy Galitskiy/globallookpress.com
Валерии Новодворской, которая стала одним из главных лиц современного российского либерализма, 17 мая исполнился бы 71 год.
Отметим, что в нашей стране к госпоже Новодворской сформировалось очень противоречивое отношение: одни клеймят её предательницей собственного государства, другие называют сильной женщиной, до конца следующей своим принципам.
Помимо активной политической и общественной деятельности, Валерия Новодворская запомнилась россиянам уникальными фразами. В контексте дня рождения Новодворской портал amic.ru предлагает вспомнить её наиболее "цепляющие" афоризмы.
- Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков.
- Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала.
- В стране идёт гражданская война между тысячелетним прошлым и хрупким, невероятным будущим.
- Апартеид – нормальная вещь. ЮАР ещё увидит, какой строй будет установлен коренным большинством, развлекающимся поджогами, убийствами, насилием. Мало не покажется…
- Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне, чем больше, тем лучше. Так же как меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Просто "Сникерс". Семёрка в Токио заседает, парламент либеральный имеется. Игра стоила свеч.
- Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа! Маниакально-депрессивный психоз! Вот почему мы так классно воюем.
- Я взрослый человек. Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные – не должны. Право – понятие элитарное.
- Украина – это та Русь, которая осталась дома.
- Нас назвали демократами, хотя я лично, например, либерал и не согласна ставить мировые вопросы на всеобщее голосование.
- США и Великобритания – это опора человечества. И я не понимаю, что вас не устраивает в таком раскладе. Они тратят колоссальные деньги на свой военный бюджет и благосостояние Европы, которая тратит очень мало, зиждется на их щедрости и на их благородстве.
Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 17 мая 2016 года
Комментарии
"Секс это скучно... Я читала..." Да баб Валер-согласен! Туда-сюда.. и ни какой пАлитики!(((((
на счёт ЮАР она была права однако
да и во многом другом
Про ушедших вроде плохо не принято говорить, но.
Эта женщина, ярая русофобка, имеющая этнические признаки совсем не русских кровей,
воспитанная на советских ценностях, получившая безплатное образование и жилье,
и так ненавидящая всё и всех , кроме СШП и бритов, просто отвратительна.
Зачем вы эту шваль поганую тут вспоминаете? Жила мразью и сдохла собакой плешивой
после прочтения таких высказываний одного "из главных лиц современного российского либерализма" понимаешь о правильности своего выбора в 2012 году и задумываешься о выборе в 2018
Омерзительная бабенка была.
Сильно сомневаюсь в адекватности этой мадам. Всё-таки, наверное, не зря в советское время она проходила лечение в психиатрической лечебнице.
П.С. Насчёт мёртвых. Цитату Хилона обрезали, кардинально поменяв суть.
На самом деле Хилон говорил так: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды".
Блевать о этой страрухи
как хорошо что этой мерзости больше нет.
Зачем тут эта жаба? Подохла- и хрен с ней!
по сравнению с мразями с кисельтв она просто ангел божий! Эта женщина, ярая пынефобка, имеющая этнические признаки совсем не русских кровей- тех же, что имеют 100% властьимущих и миллиардеров с кооператива озеро
К сожалению, наша страна всегда была криптоколонией. И официальное признание её колонией саксов или бриттов сделало бы нашу жизнь лучше, и дало бы шанс к зарождению национально-ориентированных элит.
Почитайте, чем криптоколония отличается от просто колонии.
у зампредгосдумы жирика надёргать цитаток. как он призывал сбросить ядерную бомбу на Украину,
Норвегию, Турцию, США.
Я помню, как его зам Митрофанов призывал сбросить ядерную бомбу на Чечню.
В 2013 году он, шипя от злости, предложил «оградить Северный Кавказ колючей проволокой». В ответ чеченские политики назвали его «носителем фашистской идеологии». За это высказывание Жириновского никто не арестовал, и он пошел дальше, браня кавказских матерей, у которых в семье по 7, 10 или 15 детей: «Пока не будет контроля за рождаемостью, пока там не будет более двух двух детей в семье, террор не победить», — сказал Жириновский.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал Москву расследовать Жириновского по подозрению в экстремизме и разжигании ненависти, но популярному политику националисту как обычно все сошло с рук.
17.05.2018 08:11
- гость -
Любопытный факт, в информационной войне погибают разными способами, а ранены все одинаково, в голову.
8.11
Себя , вы тоже пыней считаете?
8.26
ВВЖ у нас уникальный человек, ему можно говорить все что в голову приходит. Такие слова это отражение эмоций , а не намерений.
Новодворская всё правильно говорила, так оно и есть! Сильная женщина с правильными взглядами - против российской тупости и быдлячества!
17.05.2018 08:59
- гость -
ну в Армении победили же не армянофобы, а сырожафобы причем тут русофобия, когда не любят конкретно не русского шоломова, его друзей вроттенбергов и премьера менделя?
9.21
По делам судить нужно людей. По делам.
Всесильных нет.
Что там у армян известно, скоро половина населения тут будет.
Интересно посмотреть старые комментарии..
Из новеньких только младо-Тысленок отметился с традиционным "пыней", да мимопроходящий примитив со своей русофобией.
Скучно, девочки...
Ничего нового.
Развесели нас
17.05.2018 09:18
Проходил мимо
Вот и проходи мимо!
Для России лучше быть штатом США
Возможно и лучше, но это не реально. Не мы создавали эту страну, поэтому не нам ее отдавать Штатам. И не факт, что мы были ли бы полноценными гражданами США. Афроамериканские граждане США абсолютно полноценны, но напряженность с белыми до сих иногда чувствуется. А мы могли оказаться еще более второсортными афроамериканцами
ВЫ писаки судите по себе -было бы вам хорошо. Что вы угодники и лизоблюды судите о том о чем не знаете представлений, ВЫ которые не имеете своего мнения и дальше своей кормушки ВАМ ничего не надо, ВЫ жизненно пассивны Лучше учитесь и познавайте историю
Новодворская-жирная ленивая свинья.
Вообще если не полениться и посмотреть, допустим, видео с ее выступлениями, то возникает вопрос, все ли там в порядке с головой было. Собственно, косвенное тому подтверждение и смерть от нелеченной флегмоны...
советские застенки психушки и концлагеря кровавой гэбни не сломили волю этой великой женщины! но ее убрали , как и Немцова, изощеренным и излюбленным кагэгэбушным методом- подмешали яд в лекарства в обычной московской больнице...
Про США согласен!!! Нам лучше стать штатом при Трампе, чем нищетой при Путине. По крайней мере мы будем ,что то получать от добычи полезных ископаемых))
17.05.2018 10:29
Ден
Вот такие как вы и должны пригодиться при разработке этих полезных ископаемых. В одинаковой полосатой одежде, и с голодным взглядом)
17.05.2018 10:28
- гость -
Вам, по-моему, тоже немного отравы досталось. Жаль только, что немного.
А кто вы, будете получать, гауляйтеры?
Это кто сказал, что будем? Трамп?
Очнитесь, мы и так живем за счет продажи Штатам и Европе своих ресурсов, но при этом львиную долю доходов отдаем на оборону. Признание колонией отменит хотя бы эти расходы. Ну а геноцид и отупление как есть сейчас, так и будет в дальнейшем
советские застенки психушки и концлагеря кровавой гэбни не сломили волю этой великой женщины! но ее убрали , как и Немцова, изощеренным и излюбленным кагэгэбушным методом- подмешали яд в лекарства в обычной московской больнице...
Тесленко признайся это апофеоз твои грез..ты бы ей куни слелал?!
ВЫ писаки судите по себе -было бы вам хорошо. Что вы угодники и лизоблюды судите о том о чем не знаете представлений, ВЫ которые не имеете своего мнения и дальше своей кормушки ВАМ ничего не надо, ВЫ жизненно пассивны Лучше учитесь и познавайте историю
перефразирую эту мерзкую тупую свинью- сама она или ей помогли ,меня не интересует.главное что этой мерзости нет на белом свете.!
Тесленко признайся это апофеоз твои грез..ты бы ей куни слелал?!
-да нее он на пл.Спартака подрабатывает...на билет в сшп собирает годами...там нехры есть вот она мечта голубая тесленки.
17.05.2018 09:18
Проходил мимо
____________________Ну и проходи.
17.05.2018 11:15
- гость -
советские застенки психушки и концлагеря кровавой гэбни не сломили волю этой великой женщины! но ее убрали , как и Немцова, изощеренным и излюбленным кагэгэбушным методом- подмешали яд в лекарства в обычной московской больнице...
Да кому нужна была это обрюзгшая жирная тётка, ненавидевшая всех, её из психушки выпускать не надо было, воняло бы меньше. Полуде билка, которая сама трезвонила, что ничего не умеет и не хочет делать, мать у неё обслугой была. Выглядела всегда неряшливо, рожа противная, а язык откуда-то как у ботала, бла-бла-бла. И так пока не прибралась.То и пусть лежит, земля ей пухом.
17.05.2018 11:40 рожа противная, а язык откуда-то как у ботала, бла-бла-бла ==== это вы про предсовфедю вальку-застакан-красные трусы?
я людей по уму сужу. все гении рожей не блещут, а все фотомодели обычно дешевые шлюшки типа рыбки.
гэбня её тоже новичком травила? или полонием, как Щекочихина,
Цепова, Литвиненко? или фенолом, как Ющенко и Политковскую? или
рицином, как Маркова и Глушкова?
США и Британия- это опора человечества! Это в точку! Один гнойник под названием СССР они уже нивелировали, будем ждать продолжения! Спасибо Валерии Ильиничне за ее приверженность и неоценимый вклад в эту борьбу! RIP
Неожиданно, но я вдруг соглашусь с Коловратием-Грантштейном: читать старые комментарии и сегодняшние довольно интересно. И показательно. Два года назад - один Гонец выступил в защиту Новодворской. Сегодня таких комментариев больше. Что-то меняется.
17.05.2018 13:08
Unknown
видно штаб навального не зря тут открыли, сидят крепкие ребятки , строчат машинкой.
хотя так у них противно получается, гаденько, что иной раз думаешь, а может это другой штаб, по противодействию протестности населения
-гость- 14:49
да нет, бери выше, это штаб по повышению цен на бензин, коммунальные услуги и пенсионного возраста, в поте лица трудиться
как хорошо что нет у них детей(с ее муженьком подлецом)
удавились бы от стыда...хотя про сехс она только читала.
местный
США и Британия- это опора человечества! Это в точку! Один гнойник под названием СССР они уже нивелировали, будем ждать продолжения! Спасибо Валерии Ильиничне за ее приверженность и неоценимый вклад в эту борьбу! RIP
расскажи убогонький дурочек про ее вклад.!
только воздух портила (в прямом смысле-отравляла своей вонью.как и ты своим присутствием.
ее даже черти жарить не стали в аду.
просто сожгли...достоверная инф
(боря немцов)
Госмидяя, да с кем боролась эта ленивая жирная страшилка? Языком молотить не значит бороться. Жирик-2, только в более облезлом виде.
17.05.2018 08:13
911
К сожалению, наша страна всегда была криптоколонией. И официальное признание её колонией саксов или бриттов сделало бы нашу жизнь лучше, и дало бы шанс к зарождению национально-ориентированных элит.
Почитайте, чем криптоколония отличается от просто колонии.
....Только вот кто то из бритов (Маргарет Тетчер кажется), говорил, что русских должно быть не более 15 000 000 человек, ты уверен, что попал бы в эту "пятнашку" хотя бы ассенизатором ?
17.05.2018 14:49
- гость -
17.05.2018 13:08
Unknown
...... а может это другой штаб, по противодействию протестности населения
Протестное население, это "щенки" 15-20 летние, которые про секс не читали, а совокупляются чисто на инстинктах в клубных туалетах....
ну и тупые
Новодворская... Мотузная...
это ум, честь и совесть нашей эпохи
2 наблюдения:
- мысли русофобки Валерии отчетливо срезонировали с западенцами и 5я колонной, которая мечтает стать штатом США, что говорит о их (мягко говоря) недалёкости;
- куда опаснее русофобки Валерии псевдопатриоты, которые точно так же ненавидят Россию, не знают кто такие русские, что такое Русский мир, мечтают продать Россию Западу за возможность лизать сапоги дяди Сэму, но при этом красиво говорят о великой России и о том как они её самоотверженно поднимают с колен.
И если таких (оптимистичный прогноз) 2/3, то это ответ почему "Путин за 20 лет ничего не сделал"
РедакцЫйа! Зачем это снова тут? Откопали дохлую свинью и любуемся...
нда.. а адекватов то среди нас все меньше и меньше..
М 08:27 +!
17.05.2018 10:45
- гость -
Судя по высказыванию откровение на вас сработало!
Ох, как вас "великих руссов" и путреотов корежит при одном только упоминании Новодворской. Я вот тоже не согласна со многими ее высказываниями, но люблю наблюдать как корчатся и брызжутся ядом проплаченные.
Русофобка всю жизнь прожившая в России, не странно ли это? А являются ли русофобами те, кто обворовали русских, купили виллы в других странах и отправили туда своих детей?
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии
Вице-премьер Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Андрей Воробьёв губернатор Московской области имеет ВНЖ Испании и Израиля
Александр Усс губернатор Красноярского края имеет ВНЖ Германии
Станислав Воскресенский губернатор Ивановской области имеет гринкарту США
Борис Дубровский экс-губернатор Челябинской области имеет ВНЖ Швейцарии
Максим Ликсутов вице-мэр Москвы, глава Департамента транспорта имеет гражданство Кипра
Члены Совета Федерации:
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Стоит отметить, что только лица, сами не обезображенные признаком интеллекта, опускаются до оскорбления внешности других. Увы, в цивилизованном обществе это говорит о том, что у оппонента просто не хватает
А давайте для кучи цитатки Бори Ельцина, Джохара Дудаева и прочих приятных персонажей. Впрочем было познавательно. Насчет апартеида баба Лера была удивительно адекватной.
Местная диванная экспертиза так и не понимает разницы между "русским" и "советским".
Новодворская была образованным, прямым и честным человеком. Она всю жизнь боролась против совка, но для победы не хватило образования, прямоты и честности остальным. И теперь мы имеем этот совковый ренесанс замешанный на клептократической олигархии и заправляет всем этим серый и непримечательный майор КГБ.
О покойных не принято говорить плохое, а хорошего про нее и вспомнить нечего. Очередная пустышка, вылизывательница очка своим хозяевам за их же бабки. Подохла - туда ей и дорога.
Русофобка всю жизнь прожившая в России, не странно ли это?
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не странно. она же хотела уехать в США, но она там не нужна, там нужны евреи по матери (с ее слов!)
а пока она была в РФ, она могла получать деньги от США
сша и британия -гнойник человечества
цивилизации и достижений у них никогда не было и быть не могло - все что они имеют они своровали у нашей славянско-евразийской цивилизации
Это отщепенцы вырожденцы с изуродованным ДНК которым осталось уже недолго небо коптить
скорее всего их остатки попросятся стать областью Российской империи и еще вопрос возьмут ли их к нам
они никогда не нападут потому что знают - наш гиперзвуковой сапог раздавит их всех как тараканов
а эта дама новодворская просто страдала шизофреническим психопатизмом вот и все
вы почитайте про времена Ивана Грозного у нас и в британии-европе
они не мылись десятилетиями, ели отбросы, испражнялись на улицу под своими окнами и жгли друг друга заживо тысячами из за двух золотых
в России тогда еще молодой такого и близко не было и это при том что страна была после нашествия и под тяжелой данью
они и до сих пор в европах все моются в одном тазу а потом в нем же моют тарелки
они вонючки и платят таким же вонючкам по всему миру чтобы колоний у вонючек было побольше
В комментариях прогнозируемо большое колличество пациентов.
В комментариях прогнозируемо большое колличество пациентов.
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как бы сказала Валерия Ильинична, Россия номер 6
кто читал ее книги, понимает, о чем я
17.05.2019 15:38
АБОРИГЕН
Проходите, присаживайтесь. На что жалуетесь?
Повесьте ее портрет в камере у навального. А сюда незачем.
Действительно интересно почитать старые комментарии. Узнал пару своих.
А еще отметил, что за 19 год отзывы более агрессивные и острые. Видимо жизнь ухудшается у народа.