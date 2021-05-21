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Борец за мир и создатель самой опасной бомбы. Интересные факты из жизни Андрея Сахарова

, ИА "Амител"
Чьё имя носит барнаульская площадь и почему физика Андрея Сахарова считают гением и пророком
Фото: protivpytok.org

Фото: protivpytok.org

Над могилой этого учёного академик Дмитрий Лихачёв сказал: "Он был настоящий пророк. Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, то есть человек, призывающий своих современников к нравственному обновлению ради будущего. И как всякий пророк он не был понят и был изгнан из своего народа". Слова эти были адресованы удивительному человеку, надолго опередившему своё время, Андрею Сахарову, одному из авторов самого страшного оружия – водородной бомбы. Площадь, на которой в Барнауле проходят самые значимые праздники, названа именно в его честь. А сегодня, 21 мая 2021 года, ему исполнилось бы 100 лет. Как сложилась судьба знаменитого физика, вспоминает amic.ru.

Кто такой Сахаров и как сложилась его судьба?

Андрей Сахаров родился в Москве в семье интеллигентов, и детство его прошло в большой, многолюдной квартире, "пропитанной традиционным семейным духом". Школу он окончил с золотой медалью, после чего поступил на физический факультет Московского государственного университета. С началом войны Сахаров увлёкся изучением квантовой механики и теории относительности, но оставаться в университете и учиться в аспирантуре не стал, решил отправиться на военный завод сначала в Ковров, а затем в Ульяновск, где женился на местной жительнице Клавдии Вихиревой, работавшей лаборанткой-химиком на том же заводе.

В 1948 году Сахарова включили в состав группы известного физика-теоретика Тамма по созданию термоядерного оружия. А в 1950 году Андрей Дмитриевич уехал в центр ядерных исследований – Арзамас-16, где провёл целых восемнадцать лет. Созданную по его проекту первую термоядерную бомбу испытали 12 августа 1953 года. В благодарность учёного избрали академиком, он стал лауреатом Сталинской премии и Героем Социалистического труда. 

Понимал ли учёный, что создаёт самое разрушительное оружие в истории человечества?

Андрей Сахаров понимал огромную опасность бомбы лучше других и в Воспоминаниях" обозначил дату своего превращения в противника ядерного оружия: конец пятидесятых годов. Именно он стал одним из инициаторов заключения Московского договора о запрещении испытаний в трех средах, из-за чего у него был конфликт с Никитой Хрущёвым. 

Почему Сахаров боролся с официальной идеологией?

Фото: philologist.livejournal.com

Взгляды учёного всё более не совпадали с официальной идеологией. В 1966 году Сахаров совместно ещё с 22 видными интеллектуалами подписал адресованное Леониду Брежневу письмо в защиту писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Кроме того, Сахаров выдвинул теорию конвергенции – о сближении капиталистического и социалистического миров, при разумной достаточности вооружений, гласности и правах каждого конкретного человека. 

Усилилась и общественная деятельность Сахарова, он инициировал обращения за освобождение из психиатрических больниц правозащитников и написал "Меморандум о демократизации и интеллектуальной свободе", организовал Комитет прав человека, выступил за право на возвращение крымских татар, свободу религии, свободу выбора страны проживания и многое другое.

За что Сахарову дали Нобелевскую премию?

Фото: ehorussia.com

9 октября 1975 года Сахарову присудили Нобелевскую премию мира "за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми" и "за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства". 

Сам учёный не смог поехать на награждение: его не выпустили из страны. В Стокгольм отправилась его вторая жена – Елена Боннэр. Она зачитала речь советского академика, в которой содержался призыв к "истинной разрядке и подлинному разоружению", к "всеобщей политической амнистии в мире" и "освобождению всех узников совести повсеместно".

За что академика отправили в ссылку?

Фото: epitafii.ru

В 1979 году Андрей Дмитриевич выступил против ввода советских войск в Афганистан. Из-за этого его лишили звания трижды Героя Социалистического Труда и всех других наград. 

Сахарова задержали на улице в Москве и отправили в ссылку в город Горький, где семь лет он прожил под домашним арестом. Его судьбу разделила и жена. Это время Сахаров не занимался наукой, не получал журналы и книги, и не общался с людьми. 

Основным способом давления на власть стала голодовка, но и против этого нашли решение – учёного насильно поместили в больницу и кормили. Своему другу он писал: "Меня насильно держали и мучили четыре месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега. С 11 по 27 мая включительно я подвергался мучительному и унизительному принудительному кормлению. Лицемерно всё это называлось спасением моей жизни. 25-27 мая применялся наиболее мучительный и унизительный, варварский способ. Меня опять валили на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси из бульона с протёртым мясом. Иногда рот открывали принудительно – рычагом, вставленным между дёснами". 

Политическое изгнание Сахарова продолжалось до 1986 года и закончилось только после разговора с Михаилом Горбачёвым, тогда учёный вернулся в Москву и приступил к научной работе. 

В феврале 1987 года он выступил на международном форуме "За безъядерный мир, за выживание человечества" с предложением рассматривать сокращение числа евроракет отдельно от проблем СОИ, о сокращении армии, о безопасности атомных электростанций. В 1988 году его избрали почётным председателем общества "Мемориал", а в марте 1989 года – народным депутатом Верховного Совета СССР от Академии наук. 

Судьба, наконец, оказалась благосклонна к Сахарову, но трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, подорвали его здоровье. 14 декабря 1989 года академик умер от сердечного приступа. Проститься с великим человеком пришли сотни тысяч людей.


Комментарии

21.05.2021 14:35
- гость -

Что же нашей стране так не везёт с правительством?

21.05.2021 15:08
М

Академик Сахаров внёс огромную информационную лепту в развал своей Родины и великой державы СССР. Спросите себя, что нужно сделать, чтобы вашим именем украсили площадь столицы главного противника вашей страны .... ПРИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
В августе 1984 года одна из площадей славного города Вашингтона переименовывается в «площадь Сахарова» (Sakharov Plaza).
Впрочем, всё чем он заслужил такую славу осталось в его проекте Конституции, которые так любят либерасты. Все республики и даже автономии (т.е. это не 15 стран, а 150!!! ) имеют право не только на выход из Союза без референдума, но свою ДЕНЬГИ и свою АРМИЮ!

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