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"Там, где живут боги": как покоряли Эверест

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Эверест – самая высокая гора на Земле. Рассказываем, как покоряли место, где живут боги

29 мая 1953 года был впервые покорен Эверест — высочайшая точка нашей планеты. Ее высота, по разным данным, составляет от 8844 до 8852 метров. Эверест находится в Гималаях на границе между Непалом и Китаем. На вершине Эвереста, находящейся на территории Китая, дуют сильнейшие ветры со скоростью до 200 км/ч, а температура воздуха ночью понижается до -60 °С. Как покоряли место, где живут боги, читайте в нашем материале.

Вершина мира имела даже особенные названия: Джомолунгма ("Мать – богиня мира") – у тибетцев и Сагарматха ("Лоб небес") – у непальцев. Эверестом ее стали называть лишь с 1856 года. Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году.

История покорения высочайшей точки планеты началась в 1920 году, когда Далай-Лама впервые допустил сюда британских альпинистов. По статистике, с тех пор на гору поднялось около 1500 человек.

Первая попытка измерить высоту Эвереста была зафиксирована в 1856 году – согласно полученным данным, высота вершины составила 29000 футов (8839 метров). Однако, согласно измерениям, проведённым китайскими учёными во время экспедиции на Эверест в мае 2005 года, высота горы составила 8844,43 метра над уровнем моря.

На самой высокой точке горы вы будете вдыхать всего лишь треть от того количества кислорода, которым вы дышите обычно. Виной тому является пониженное давление воздуха.

Эверест первыми покорили новозеландец Эдмунд Хиллари и его непальский проводник Норгей Тенцинг 29 мая 1953 года. Первой жертвой Эвереста стал британский альпинист Джордж Мэллори. В 1924 году он со своей группой отправился к вершине, но на высоте 8500 метров его потеряли из виду, причем на целых 75 лет.

Ежегодно, начиная с 1969 года, при восхождении на Эверест погибал как минимум один человек. Единственным годом без смертей на горе стал 1977-й.

Временами скорость порывов ветра на горе достигает практически 200 км/ч, а температура опускается до -40°С. По статистике, на каждые десять удачных восхождений на Эверест приходится один случай с летальным исходом.

На склонах горы покоится в общей сложности около 200 тел, которые физически невозможно спустить и предать земле. Они являются своеобразными ориентирами для покорителей Эвереста.

В 1996 году группа японских скалолазов при восхождении наткнулась на трех замерзающих коллег-индийцев. Японцы прошли дальше к вершине, все индийцы погибли.

В 1998 году скалолаз Сергей Арсентьев и его жена американка Френсис совершили бескислородное восхождение на Эверест, но гора не отпустила их. Супруги разминулись в снежной буре. Сергей в поисках жены пропал без вести, его тело нашли только через несколько лет. А Френсис двое суток умирала на спуске. Несколько групп прошли мимо, не оказав никакой помощи. И лишь супружеская пара британцев прервала свою экспедицию в попытке спасти умирающую.

В 1980 году итальянец немецкого происхождения Райнхольд Месснер поразил весь мир тем, что сумел взобраться на вершину в одиночку и без кислородных баллонов.

В мае 2001 года 23-летний Марко Сиффреди спустился с самой высокой вершины планеты на сноуборде вдоль кулуара Нортона, который проходит по центру Северной стороны Эвереста. В 2002 году он вновь решил покорить вершину, но бесследно пропал.

80 лет – возраст самого старого покорителя Эвереста – японца Юичиро Миуры.



Ну а самым молодым альпинистом, взошедшим на вершину Эвереста, стал 13-летний американец Джордан Ромеро, который сумел побить рекорд, установленный до него 15-летним непальцем Мингом Кипой.

Еще одна трагедия на Эвересте потрясла весь мир в 2006 году. Мимо умирающего без кислорода Дэвида Шарпа безучастно прошли 42 человека. Одними из них были телевизионщики канала "Дискавери", которые задали Шарпу пару вопросов, дали кислород и оставили одного. Другим был инвалид Марк Инглис, совершавший беспрецедентное восхождение на протезах. Он не стал жертвовать своей уникальной экспедицией ради умирающего.

С 1985 года покорить вершину может каждый желающий, имеющий для этого достаточное количество денежных средств. На сегодняшний день стоимость одного такого восхождения варьируется от 40 до 85 тысяч долларов, в зависимости от стороны подъема на гору. Если путешествие происходит со стороны Непала, то это дороже, потому как требуется специальное разрешение короля, стоящее 10 тысяч долларов. Остальная сумма платится за организацию экспедиции.

Многим смельчакам было суждено погибнуть на пути к покорению самой высокой вершины мира. До сих пор на склонах Эвереста остаются непохороненными больше 120 тел. Они являются ориентирами, своеобразной картой для других альпинистов.

Впервые опубликовано 29.05.2016

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.05.2018 13:05
- гость -

вообще то боги живут на Олимпе

0  0
29.05.2018 14:03
- гость -

Копипастили бы хоть грамотно, то -60, то - 40. то 200 тел, то 120.
хотя, просто поискав, По состоянию на 4 декабря 2017 года (с 1921 года) официально погибшими считаются 288 человек. Из них 173 иностранный альпинист и 115 шерп. На 8306 успешных восхождений... примерно 1 на 100, а не каждый 10-й.

0  0
29.05.2018 14:09
- гость -

Что тянет людей на такое действо, которое может стоить жизни?


0  0
29.05.2018 15:04
- гость -

боги живут на Олимпе
------------------
Серьезно?

0  0
29.05.2019 07:47
- гость -

зашибись отличные ориентиры- трупы вдоль тропы

0  0
29.05.2019 09:07
serg

по данным wiki крайний погибший 27 мая 2019 г.

0  0
29.05.2019 09:17
- гость -

Типичный коммерческий продукт нашей эпохи потребления - восхождение на Эверест. Купил путевку, тебя завели на Эверест, причем особыми техническими навыками высотного альпинизма можно не обладать. И вот ты вступаешь в "клуб". Ты - покоритель Эвереста! Почему на К2, или другие восьмитысячники особо никто не ходит? Потому что там требуется уже качественно другая подготовка, и техническая, и психологическая. А на Эверест можно зайти пешком. От 13 до 80 лет. Каким альпинистом можно быть в 13 лет. А в 80 ?

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