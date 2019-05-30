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Он был не только Шуриком: интересные факты о жизни Александра Демьяненко

, ИА "Амител"
Каким запомнился кинозрителю один из самых узнаваемых советских артистов

Фото из открытых источников

Легенде советского кинематографа Александру Демьяненко исполнился бы 30 мая 82 года. Портал Amic.ru предлагает своим читателям вспомнить, каким был один из самых узнаваемых артистов СССР.

Александр Демьяненко сыграл 112 ролей в кино. Но зрителям он запомнился, главным образом, как Шурик из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница". Да и режиссеры после комедий Гайдая видели в Демьяненко лишь комичного студента-ботаника. Актера это раздражало и даже доводило до депрессии.

Александр Демьяненко не стремился к славе. Более того, он страшно не любил, когда его узнавали на улицах. Даже на творческие встречи ходил, только чтобы подзаработать. Больше всего любил находиться у себя на даче под Петербургом, читать и пылесосить.

Шурика в комедии Леонида Гайдая Демьяненко сыграл почти случайно. Рассказывают, что Гайдай не мог найти актера на роль студента Эдика (таким было имя главного героя по сценарию). В пробах приняли участие более 40 актеров, и никто режиссера не устроил. И кто-то из съемочной группы совершенно случайно вспомнил о Демьяненко и предложил Гайдаю его попробовать в съемках. Режиссер тут же сел в поезд и отправился к Демьяненко.

Александр Демьяненко не только снимался в фильмах, но и озвучивал киноленты. Он был одним из ведущих актеров дубляжа. Так, например, его голосом говорили Жан-Поль Бельмондо, Роберт де Ниро, Джон Войт, Донатас Банионис. Кстати, Банионис как-то говорил, что Демьяненко его роль озвучил лучше, чем он сыграл.

На съемках сериала "Клубнички" у Демьяненко произошло отслоение сетчатки. В Москве ему сделали операцию, он плохо перенес наркоз. И вот тогда-то выяснилось, что у него больное сердце и актер перенес уже два инфаркта. Ему нужна была операция. Ее назначили на 1 сентября. Но 22 августа Александр Демьяненко умер.


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Комментарии

30.05.2016 22:12
bds22

везде разный. это вам не актриса из Сумерков)))

0  0
30.05.2016 22:24
Serg 1

универсальный солдат актер...

0  0
22.08.2016 12:52
- гость -

RIP...(((

0  0
22.08.2016 12:57
Gena

Вчера на одном из телеканалов был фильм "Здравствуй и прощай" (1972), в котором А.Демьяненко исполнил небольшую роль председателя колхоза (эпизод в самом начале фильма), причём такой достаточно необычный образ получился: уж очень стильный, если даже не сказать "стиляжный"

0  0
30.05.2017 16:38
- гость -

а это кто?

0  0
22.08.2017 07:55
- гость -

к школе готовься, 1 сентября скоро

0  0
22.08.2017 10:12
Всегда ваш СГ

А ещё снялся в клипе Агаты Кристи "Сказочная тайга"

0  0
22.08.2017 12:51
- гость -

30.05.2016 22:12
bds22
старожил


как в воду пукнул

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