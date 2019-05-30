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Легенде советского кинематографа Александру Демьяненко исполнился бы 30 мая 82 года. Портал Amic.ru предлагает своим читателям вспомнить, каким был один из самых узнаваемых артистов СССР.

Александр Демьяненко сыграл 112 ролей в кино. Но зрителям он запомнился, главным образом, как Шурик из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница". Да и режиссеры после комедий Гайдая видели в Демьяненко лишь комичного студента-ботаника. Актера это раздражало и даже доводило до депрессии.

Александр Демьяненко не стремился к славе. Более того, он страшно не любил, когда его узнавали на улицах. Даже на творческие встречи ходил, только чтобы подзаработать. Больше всего любил находиться у себя на даче под Петербургом, читать и пылесосить.

Шурика в комедии Леонида Гайдая Демьяненко сыграл почти случайно. Рассказывают, что Гайдай не мог найти актера на роль студента Эдика (таким было имя главного героя по сценарию). В пробах приняли участие более 40 актеров, и никто режиссера не устроил. И кто-то из съемочной группы совершенно случайно вспомнил о Демьяненко и предложил Гайдаю его попробовать в съемках. Режиссер тут же сел в поезд и отправился к Демьяненко.

Александр Демьяненко не только снимался в фильмах, но и озвучивал киноленты. Он был одним из ведущих актеров дубляжа. Так, например, его голосом говорили Жан-Поль Бельмондо, Роберт де Ниро, Джон Войт, Донатас Банионис. Кстати, Банионис как-то говорил, что Демьяненко его роль озвучил лучше, чем он сыграл.

На съемках сериала "Клубнички" у Демьяненко произошло отслоение сетчатки. В Москве ему сделали операцию, он плохо перенес наркоз. И вот тогда-то выяснилось, что у него больное сердце и актер перенес уже два инфаркта. Ему нужна была операция. Ее назначили на 1 сентября. Но 22 августа Александр Демьяненко умер.