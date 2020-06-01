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Десять лучших взрослых фильмов о детях

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
К 1 июня подборка наиболее интересных и важных фильмов о детях

1 июня традиционно отмечают День защиты детей. В честь одного из любимых праздников предлагаем вам подборку десяти самых лучших фильмов о детях, которые будут интересны именно взрослому зрителю. В список вошли картины самых разнообразных жанров и режиссеров.

"Ноль за поведение" (1933)

Режиссер – Жан Виго

Это первая игровая лента французского режиссёра Жана Виго, который не дожил даже до 30 лет, но успел стать одним из выдающихся мастеров мирового кино. Картина была запрещена к показу во Франции по цензурным соображениям и повторно вышла на экраны в 1946 году. В центре сюжета – история протеста детей против диктатуры взрослых в одном из колледжей для мальчиков. Ребята объявляют войну воспитателям и устраивают невероятные выходки. Картина Виго оказала колоссальное влияние на французское кино и таких выдающихся авторов, как Луи Маль, Франсуа Трюффо.  

"Четыреста ударов" (1959)

Режиссер – Франсуа Трюффо

История трудного 12-летнего подростка Антуана Дуанеля. Его мать занята личной жизнью, и у нее нет ни времени, ни желания вникнуть в проблемы сына, а отчим не уделяет внимание сыну. Тогда подросток вместе со своим приятелем сбегает из школы. Режиссерский дебют едва ли не лучшего автора эпохи "Новой волны". Фильм Трюффо с восторгом был принят на Каннском кинофестивале, а для самого автора стал билетом в большое авторское кино.

"Повелитель мух" (1963)

Режиссер – Питер Брук

Британский режиссер Питер Брук известен, прежде всего, как один из выдающихся театральных деятелей. В своей черно-белой, почти театральной экранизации великого романа Уильяма Голдинга он показал природу детского садизма и варварства. У романа было еще несколько экранизаций, но именно фильм Брука прочно занял важное место в мировом кинематографе.

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964)

Режиссер – Элем Климов

Советский режиссер Элем Климов запомнился не только своими шедеврами "Иди и смотри", "Агония", "Прощания", но одним из самых популярных фильмов эпохи оттепели "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Причем это был дебют для режиссера. Превосходное семейное кино о нравах в детском лагере. Фильм был столь откровенным и смелым, что его почти наверняка бы надолго запретили, если бы ленту не пропустил в прокат лично Никита Хрущев. Он посмотрел его на своей даче и пришел в дикий восторг. Это было одно из последних решений Хрущева, которого сняли через несколько дней после премьеры Ну а фильм "Добро пожаловать" навсегда остался классикой советского кино о детях.

"Республика Шкид"  (1966)

Режиссер – Геннадий Полока

1920-е годы. Послереволюционные годы. По улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых время от времени вылавливают и направляют в детские приюты. В одном из них – школе имени Достоевского (ШКИД) – собрались голодные, наглые, но умные ребята. Директору заведения придется научить их порядку, чести и доверию. Замечательный советский фильм о беспризорниках, как и "Добро пожаловать", ставший на долгие годы классикой. Одна из лучших актерских работ еще молодого Сергея Юрского.

"Если" (1968)

Режиссер – Линдсей Андерсон

Фильм великого шведского режиссера. Действия разворачиваются в английской школе, где царят старые порядки – школьников бьют хлыстами за провинности, старшеклассники шефствуют и издеваются над младшими. У группы старшеклассников созревает план протеста. Фильм является прямым последователем великой ленты Жака Виго "Ноль за поведение". Одна из самых значимых ролей неподражаемого актера Малкольма МакДауэлла. "Если" заслуженно получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, став фильмом-событием.

"Омен" (1976)

Режиссер – Ричард Доннер

Выдающийся фильм замечательного американского режиссера Ричарда Доннера, известного по серии картин "Смертельное оружие". По сюжету речь идет о мальчике, рожденном в шесть часов шестого дня шестого месяца. Как предсказано в Книге Откровений, настанет конец света, последнее противостояние сил добра и зла, и началом его будет рождение сына Сатаны в облике человеческом. Один из самых страшных фильмов в истории кино о пришествии антихриста на Землю в обличии младенца. Создать инфернальную атмосферу помогает грандиозная музыка Джерри Голдсмита.

"Голова-ластик" (1977)

Режиссер – Дэвид Линч

Полнометражный дебют одного из значимых американских режиссеров второй половины ХХ века Дэвида Линча. Довольно необычная и фантасмагоричная история в духе Линча. Главный герой Генри живет в промышленном городке, состоящем из дыма, шума, вынужден жениться на своей подруге, после того как она заявляет, что беременна. У парочки рождается непохожий на человека ребенок-мутант. Молодые родители совершенно не знают, как выращивать это чудовище. Один из самых необычных фильмов в истории кино, о котором Стэнли Кубрик когда-то сказал, что сожалеет, что не снял его.

"Один дома" (1990)

Режиссер – Крис Коламбус

Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей. Когда в дом проникают грабители, они сожалеют, что встретились с ребенком. Главный рождественский фильм в США наряду с "Гремлинами". Актер Маколей Калкин, сыгравший трудного ребенка, сразу стал самым богатым мальчиком в мире. Уже через два года вышло продолжение. Главный же посыл этой рождественской комедии был на самом деле адресован именно родителям, которым напомнили, что не нужно забывать своих детей одних без присмотра.

"Отрочество" (2014)

Режиссер – Ричард Линклейтер

Один из самых значимых и лучших американских фильмов последних лет. Ричард Линклейтер свой шедевр о взрослении мальчика снимал целых 12 лет. Вместе с героем менялись не только его друзья, мама меняла мужей, а также менялась сама американская культура, которая за это время пережила Бритни Спирс, Гарри Поттера и Леди Гагу. "Отрочество" – настоящая большая драматургия, волшебный фильм о скоротечности нашей жизни. Трехчасовая картина Линклейтера пролетает за один миг. "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля и обидный проигрыш "Бердмену" на "Оскаре" по основным номинациям.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.06.2016 07:51
Ируся

Странный рейтинг, если честно........

1.06.2016 08:07
ужэ Э

Вы чо там..Кортик, Бронзовая птица, Приключения электроника, Неуловимые мстители, Гостья из будущего...а то панаписали чортичо

1.06.2016 08:07
Filin

ну да, тот же Приключения Электроника куда как интересней Голов-ластиков. А Путевка в Жизнь или Флаги на башнях - Поведениев ноль

1.06.2016 08:47
Мурилу Бенисиу

Почему нормальные фильмы смешали с натуральным дер-м???

1.06.2016 09:00
обезъяна

это опять тот же самый псевдознаток кинематографа, который нам присоветовал кучу шлака в виде фильмов про ВОВ?

1.06.2016 09:03
- гость -

тогда уж всех оуменов запишите)))

1.06.2016 09:19
Мурилу Бенисиу

- гость - 1 июня 2016 г.
09:03 тогда уж всех оуменов запишите)))

Только это фильмы не "про детей"

1.06.2016 09:24
евпатий коловрат

из вышеперечисленного ИМХО:
Повелитель мух
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
Республика ШКИД

из неперечисленного:
из импортных Королевская битва (Киндзи Фукасаку)
из наших Чучело (Ролан Быков)

ЗЫ для кинокритика-автора: сравнивать Отрочество и Бёрдмэна - это очень сильно. очень сильно накуриться надо было.

1.06.2016 09:25
евпатий коловрат

ужэ Э
зарегистрированный
1 июня 2016 г.
08:07

ты перечислил хорошие, но детские фильмы.
в рейтинге именно "взрослые" фильмы про детей, а это совсем не детское кино.

1.06.2016 09:33
- гость -

а где Bad Santa Терри Цвигоффа

1.06.2016 10:38
- гость -

А где же физрук?

1.06.2016 10:59
dsN

Мне интересно вот.

Кондаков в "Амике" трудоустроен что ли?

1.06.2016 13:03
- гость -

"Сережу" забыли. Детский, но вполне взрослый- даже больше взрослый, раскрывается психология ребенка.

1.06.2016 14:59
ZloeZlo

"Голова-ластик", этот трэш не каждый взрослый выдержит...
У Линча вообще фильмы тяжелые для восприятия.

1.06.2020 11:55
Doka

Список фильмов неудачный.

1.06.2020 12:35
- гость -

республика Шкид до сих пор в любимчиках.

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